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В рубель: Кому повезло стать каждым шестым россиянином?

13.10.2023 13:26|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, каким образом власти намерены решать вопрос с поддержкой фармацевтической отрасли, чтобы спасти нас от дефицита и роста цен на лекарства, а также выясним, где зарыта собака в исследованиях, которые утверждают, что мы все стали богаче.

ЕСЛИ ТЫ НЕ КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ, НАМ НЕ О ЧЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ

Начну выпуск с двух своих самых любимых тем после курса рубля и инфляции. Со статистики и зарплат. Благо на этой неделе СМИ щедро одаривали нас самой фантастической информацией на этот счет.

Вот, например, как вам утверждение, что около 18% процентов россиян получают больше 100 тысяч рублей. Проценты вещь аморфная, понимаю, попробую конкретизировать. Это означает, что каждый шестой житель нашей страны имеет зарплату, которая превышает 100 тысяч рублей или 1000 долларов, если вдруг для кого-то понятнее исчисление во вражеских валютах. Каждый шестой! Если опираться на статистику, то россияне стали богаче за два года почти в два раза.

Исследование такое выдало агентство FinExpertiza с опорой на данные Росстата. Не обращайте внимание на ее статус «международной сети». Головной офис находится у этой компании в Москве, а международность в основном представлена офисами в постсоветских странах, в Турции и, внезапно, в Египте. На самом деле компания широко известна, хотя и в узких кругах. А главное, никак не аффилирована с коллективным Западом.

Но вот такие выкладки, конечно, удивляют. Или вот еще заявление: «Численность работников крупных и средних предприятий, получающих ежемесячную зарплату от 100 тыс. руб. и выше в 2023 году приблизилась к отметке в 5 млн человек, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 72%». После такого невольно начинаешь задумываться, а не существует ли какой-то параллельной России, в которую тебя забыли пригласить?

Впрочем, если копнуть чуть глубже громких заголовков и не менее громких тезисов, то станет понятно, что все эти каждые шестые россияне живут в основном не рядом с нами, а довольно скученно в той самой параллельной России - треть из них концентрируется, кто бы мог подумать, в Москве. Еще велика доля таких обеспеченных работников на Чукотке, Ямало-Ненецком округе и в Магадане. Там в принципе половина трудоустроенного населения получает больше 100 тысяч.

В то же время для большинства других регионов такая зарплата остается крайне редкой. Практически невозможно встретить работников с доходами выше стотысячной планки не только в Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии или Дагестане, априори депрессивных республиках в финансовом плане, но и в Орловской, и в Ивановской областях, где и 4% работников с такой высокой зарплатой не наберется. И, друзья, не хочу вас расстраивать, но и наша Псковская область попала в список уныния. У нас тоже не наберется 4% каждых шестых россиян, которым посчастливилось получать официально, так чтобы Росстат видел, 100 тысяч рублей и выше.

Но давайте порадуемся за жителей других регионов. Смотрите, как хорошо все выглядит у них. Оказывается, еще 2 года назад только каждый десятый россиянин мог похвастаться такой зарплатой, а 10 лет назад таких счастливчиков вообще было меньше 2,5% от населения всей страны. Аналитики подсказывают, что зарплаты в России растут на фоне дефицита кадров и рекордно низкой безработицы, плюс индексация. Однако в связи с инфляцией покупательная способность денег снижается, и, например, сегодняшние 100 тыс. рублей - это уже совсем не те деньги, что два года назад. По расчетам экономистов, они соответствуют в товарах и услугах примерно 83 тыс. рублей по меркам 2021 года.

Опять же в массе регионов, включая богоспасаемый наш, такие зарплаты довольно редки. В массе своей люди получают гораздо меньше. А теперь задумайтесь над тем, что и ваши оклады за два года еще и обесценились. Особенно, я полагаю, такие новости вымораживают работников какой-нибудь «Почты России», где даже 30 тысяч рублей кажутся сверхдоходами. Педагоги, работники системы здравоохранения или музейные работники тоже вряд ли с пониманием отнеслись к заголовкам, что все больше россиян получают больше 100 тысяч на руки.

Впрочем, так было всегда, самые «доходные» профессии находятся в других сферах - в сфере добычи полезных ископаемых, в финансовой сфере, в сегменте информации и связи. А самые низкодоходные - образование, общепит, культура, спорт, здравоохранение и соцуслуги. Удивительно, что сюда же все еще включают сельское хозяйство.

Или вот еще один инфоповод на тему финансового благолепия. СМИ активно цитировали Владимира Путина, который на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что реальные доходы россиян выросли более чем на 12%, в то время как в Европе они упали.

И тут не очень понятно, какие периоды сравнивал президент. Если посмотреть на данные Росстата, то за минувшее полугодие рост составил около 5%. При этом там среднетемпературно выкручены зарплаты, а цены вы и сами знаете, как ведомство подсчитывает. Попробуй еще отоварься в магазинах на их расчеты. За 9 месяцев вычислений еще нет. Федеральная служба статистики обычно выдает данные с большим лагом, вплоть до пары месяцев. И даже если главе государства такие данные выдали в особом порядке, то в такой внезапный скачок по сравнению с полугодием все равно слабо вериться.

Окей, возможно речь идет о сравнении полугодие к полугодию. Но в этом случае нас заверяли, что рост составил 14%. Зачем же его занижать? В общем, аналитики немного растерялись и вот теперь думают, на какой глобус временных отрезков натягивать эти президентские цифры. Некоторые шутят, что это президент такую задачу озвучил, и теперь как хотите там своей статистикой вертите, а должно выйти 12%. Возможно, Росстату снова придется пересматривать методику, пересчитать данные прошедших периодов в большую сторону. В этом не будет ничего удивительного, ведомство на голубом глазу так уже делало много раз. К сожалению, от этих махинаций наши кошельки пухлее не станут.

Но это еще не все. Я же уже говорил, что это был целый рог изобилия благостных инфоповодов. Еще нам поведали, что неравенство зарплат в России за 20 лет снизилось в три раза. Этим фактом нас уже ВНИИ труда порадовало. Там посчитали, что разрыв в зарплатах 10% работников с наибольшей зарплатой и 10% с наименьшей в этом году отличается примерно в 13 раз. Ужасная несправедливость! Но исследователи подчеркивают, что в 2001 году этот разрыв был 40-кратным. И «есть все основания полагать, что тенденция по снижению неравенства сохранится», добавили во ВНИИ труда.

Конечно, такой неотступно наступающий коммунизм немножко настораживает. Но у нас же психология известная: «Если у меня нет коровы, пусть и твоя сдохнет», поэтому такие исследования сладко греют душу. Причем нас уверяют, что это нижняя планка подтягивается. МРОТы индексируют, работникам нижнего звена зарплаты повышают. Не верю! На мой взгляд, причина лишь в том, что наши олигархи теряют свои миллиарды в последнее время в темпе не то что вальса, а настоящей рейв-вечеринки. Нет, мне совершенно не жалко олигархов, поймите меня правильно, я тоже не желаю здоровья их рогатому скоту. Просто не надо перекручивать информацию, так чтобы это выглядело благостью для народа. С душком получаются исследования.

Особенно если внезапно среди этой патоки вдруг попадается отчет о том, что производительность труда в России упала до минимумов с 2009 года. Опять же с опорой на данные Росстата, а не на фантазии «Форбса» или «Блумберга». Вдумайтесь только, показатель сократился за год больше чем на 3,5%. Для понимания сравнение. В годы локдауна, когда предприятия вообще встали на некоторое время, производительность труда упала менее чем на 0,5%!

Что поспособствовало столь резкому снижению показателя в этом году? Экономисты говорят, что чисто математически - это одновременное падение ВВП и снижение безработицы. Все просто: производительность труда высчитывается с оглядкой на то, сколько ВВП производит каждый работник, и если работников стало больше, а ВПП ползет вниз, то чисто математически получается, что каждый из них стал производить меньше. Чем больше затрачивается труда на единицу объема валовой добавленной стоимости - тем ниже производительность.

Но есть и другая точка зрения. Некоторые эксперты считают, что падению производительности во многом способствовал уход с российского рынка западных компаний. Потому что именно на этих предприятиях традиционно фиксировалась самая высокая производительность труда, благодаря высокой технологичности производств и отлаженных до мелочей бизнес-процессов. Как бы мы не старались в импортозамещение, мы пока все равно оказались в позиции догоняющих.

Росстат рассчитал данные в разрезе 14 отраслей, и как раз максимальное падение зафиксировано практически во всех производственных и торговых отраслях, где присутствовала наибольшая доля западных компаний. Дай бог, обгоним и перегоним, но пока как-то так.

Ну, аналитики умеют не только бочки с дегтем вываливать, но и ложку меда готовы предложить. Все-таки есть в России отрасли, где производительность труда не падает, а растет. В сельском хозяйстве – даже значительно. Там рост почти на 9%. Неплохо растет в этом параметре также строительство, туризм (ну еще бы) и общественное питание.

Пока их суммарного роста не хватает, чтобы вытащить за уши общий валовой показатель производительности труда. Но еще парочка драйверов, глядишь, и переломим негативный тренд. Большие надежды лично я возлагаю на цифровую сферу и телеком. Ну, не зря же они тарифы все повышают и повышают. Наверняка к повышению производительности труда готовятся.

ХОРОШО ЗАДУМАННОЕ ЧАСТО ПЛОХО УДАЕТСЯ

На этой неделе Минпромторг обнародовал проект плана мероприятий по реализации стратегии развития фармацевтической промышленности. У нее еще есть красивое название «Фарма-2030», из которого становится понятно, что это такая очередная пятилетка. Люфт, конечно, непозволительно большой с точки зрения времени, ведь не секрет, что рост цен, а порой и нехватка некоторых медицинских препаратов стали одними из самых серьезных вызовов нашей новой экономической ситуации. Долгое время нас пытались успокоить обилием отечественных аналогов, дженериков, но, к сожалению, когда дело касается препаратов посерьезнее анальгина, все не так просто.

Было бы просто - не надо было бы и стратегию разрабатывать. Я напомню, правительство ее утвердило еще в июне этого года. Планы были поставлены одиозные. В частности, довести долю российских препаратов полного цикла на отечественном рынке до 70%, а в денежном выражении удвоить – почти до 1,5 трлн руб.

Документ, к слову, разрабатывался еще до начала СВО и противостояния с коллективным Западом. При этом представители фармацевтического рынка неоднократно жаловались, что их мнением и предложениями мало кто интересуется. Но тут-то уж точно нет ничего удивительного, у нас что не стратегия, то насаждаемая сверху. Вовлеченный бизнес потом просто перед фактом ставят. Будь то пищевая промышленность или туризм.

Любопытно, что пока над документом корпели неведомые эксперты, а «Коммерсантъ» в то время опубликовал статью с заголовком «Таблеткам добавят суверенитета», в России выпуск лекарств в 2022-м серьезно упал - более чем на треть на фоне проблем с поставкой необходимых компонентов и технологий. При этом медпрепараты попали в списки самых подорожавших товаров по итогам прошлого года. Даже официальные данные Росстата об этом говорят очень красноречиво. Обычный йод подорожал за год более чем на 55%. Но, стоит отметить, что как производство, так и экспорт российских медпрепаратов до 2022 года заметно росли из года в год. И, возможно, без новых вводных и так бы справились с захватом большей доли на рынке без всяких стратегических изысканий сверху. Однако новые вводные появились.

Самая стратегия – это, конечно, исключительно гомункул теоретизирования. Но хорошо, что хоть какие-то шаги в этом направлении делаются. Еще лучше, что наконец-то, пусть и спустя 1,5 года после введения санкций, наконец-то появилась хоть какая-то конкретика – тот самый проект плана реализации задуманного, что представил Минпромторг. Он включает с пять десятков разнообразных мер, хотя и умозрительной теории там тоже хватает.

В частности, были скорректированы целевые показатели. В денежном выражении планы заметно подросли, теперь главная цель - увеличение до 2030 года объема рынка лекарств в России до 3,7 трлн рублей. Тут все понятно, инфляция. А вот доля рынка почему-то теперь в перспективе оценивается лишь в 43%. 80% заявляется только для, цитирую, стратегически важных лекарств.

Еще Минпромторг предлагает усовершенствовать процедуру регистрации препаратов, оптимизировать их лицензирование, создать общую научно-исследовательскую инфраструктуру отрасли, развить связи фармацевтического и химического производств, а также между фармпроизводителями и врачами, разработать разнообразные программы подготовки кадров и продумать меры дополнительной господдержки. В общем все то, что уже надо было сделать еще лет десять назад. Понятно, что это такие немного общие фразы, которые должны быть насыщены большей конкретикой. Интересно, ее еще полгода или год будут прорабатывать?

Тут еще важно отметить, что производители медицинских препаратов, ознакомившись с презентацией, отметили, что многие пункты плана, мягко говоря, не новы и уже давно обсуждаются, но как только доходит до вопроса их реализации, сроки постоянно откладываются. Вот они опять опасаются, что опять сработает поговорка «На колу мочало».

Из вполне конкретного у меня глаз зацепился за два момента. Первый – это возврат производителям 10% от стоимости экспортируемых медпрепаратов. Эту меру уже прозвали «заградительной пошлиной наоборот». Кажется, это прекрасная история, поскольку поддержит наших экспортеров, поможет им захватить не только локальный, но и внешние рынки. Однако вспоминаются крайне неприятные кейсы, когда в погоне за выгодным экспортом наши компании, как бы это помягче, менее трепетно относились к рынку внутреннему. Тут даже далеко за примерами ходить не нужно. Посмотрите на текущий топливный кризис.

Второй момент – в плане реализации стратегии предлагается продумать специальные налоговые режимы для закупки зарубежных технологий. Тут есть риски, что мы так никогда сами ничего и научимся производить. А зачем, если можно где-то там технологий закупить, тут их как получится скрутить и спаять, наклеить российский шильдик и вуаля, «оригинальная» продукция готова. Понятно, что с медпрепаратами история сложнее, чем со смартфоном, скажем. Но в целом, хотелось бы более глобального мышления по вектору трансформации экономики.

Пока все это «планов громадье» вызывает двоякие ощущения. С одной стороны, смущает слишком большой удельный вес разглагольствования в стратегии и даже в планах по ее реализации. Напрягает и скепсис представителей фармотрасли, которые сомневаются, что стратегия будет реализована в установленные сроки. Если вообще будет. С другой, под лежачий камень вода не течет, какие-то шаги все-таки делаются. Нельзя исключать, что дальнейшая конкретика все-таки не заставит себя долго ждать. Речь в конце-концов идет не просто о таблетках и микстурах, речь идет о здоровье и жизни граждан нашей страны. Как бы пафосно это не звучало, но это факт.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников

Теги: #экономика #В рубель
Источник: Псковская Лента Новостей
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