В рубель: Мечтают ли рыбаки-любители об электробусах?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.
Сегодня мы обсудим, чем так примечателен инвестпроект по созданию производства электробусов в «Моглино», почему рыба по росту цен скоро может догнать и перегнать свинину и курицу, а также поговорим о том, кому пришла в голову идея заставить рыбаков-любителей в обязательном порядке оформлять ИП.
На этой неделе наблюдательный совет особой экономической зоны «Моглино» одобрил два инвестиционных проекта – один другого краше. Первый – по производству электробусов, а второй – по переработке специй. Прежде чем я увлеку вас в фантазии на тему, сначала все-таки спущу с небес на землю. Наблюдательный совет «Моглино» – это первый этап рассмотрения и согласования инвестпроектов, по большому счету входная точка. Я уже сбился со счету, сколько проектов на этой стадии презентовались, а потом легкой дымкой растворялись в воздухе.
Следующий этап – экспертный совет, где инвесторы уже должны попотчевать власти и пул экспертов особой экономической зоны большей конкретикой. К этому моменту уже должен быть какой-никакой, но бизнес-план, четко прописаны источники финансирования и определены возможные каналы сбыта. Некоторые инвесторы сыпались после этого этапа. Потом проект еще нужно защитить в профильном министерстве, и только после этого приступать к торжественному возведению закладного камня.
Как вы все прекрасно знаете, наличие такого камня – тоже ни о чем не говорит. С десяток другой инвестпроектов прекрасно защитились на всех этапах согласования, инвесторы и власти жали руки, резали ленточки, пили шампанское, но в итоге многие заводы и предприятия практического воплощения на территории «Моглино» так и не обрели, оставшись воздушными замками. Это, конечно, грустно.
А теперь помечтаем. Про специи особо сказать ничего не могу. Извините за каламбур, потому что бизнес специфический. Не уверен, что в нашей стране остро стоит вопрос с переработкой кардамона и базилика, и в том, насколько будет востребовано то, что намерено делать предприятие под Псковом. Уверен, что инвестор все просчитал и рынок изучил, прежде чем окунуться в эту пучину. Странное и название у компании – ООО «ИВА», таких «ИВ» по всей России с добрую тысячу. Но эта конкретная «ИВА», которая решила прорасти на полях нашей плодородной «Моглино», вроде, не очередной «ноунейм», и в своем деле совсем не новичок: занимается поставками пряностей с 1997 года. Но одно дело поставлять, другое - перерабатывать. В любом случае за проектом будет интересно наблюдать, тем более что сроки реализации опять указываются какие-то фантастические. Полноценный запуск производства планируется уже в первом квартале 2025 года, то есть фактически через год.
Да простят меня куркума с кориандром, но более интересным и перспективным для нашего региона мне показался инвестпроект по созданию производства электробусов, в который готова вложиться вологодская компания «Транс-Альфа». Если все срастется, то для Псковской области он может стать настоящей бомбой. В хорошем смысле, разумеется. Хотя, кажется, кого как не меня должен обуревать скепсис: «Электробусы? Под Псковом?!». Но почему бы и нет? Ведь делали же когда-то на Псковском механическом заводе брутальные буханочки ПАГ на грузовых шасси! «Барбухайками» их, кажется, в народе называли. Одно время их собирали на территории покойного «Гидроимпульса», площади которого давно переквалифицировались из производственных в торговые.
Но не будем предаваться ностальгии по советскому наследию, давайте посмотрим в светлое завтра. В представленном на наблюдательном совете проекте, конечно, тоже можно придраться к срокам. По-моему, они все-таки чересчур оптимистичны. Летом 2025 года уже планируется приступить к производству и сбыту первых партий продукции в рамках первой очереди. Я понимаю, что современные технологии позволяют возвести завод за считанные месяцы. Но поставка и отладка оборудования, набор и обучение персонала, раздолбайство контрагентов, волокита чиновников… Это ведь тоже все надо учитывать.
Но зато сам инвестор производит приятное впечатление. Это достаточно известная компания «Транс-Альфа», которая уже четверть века специализируется на выпуске электротранспорта: троллейбусов и электробусов. И что характерно на волне экономического хаоса, который начался после февральских событий прошлого года, предприятие заметно улучшило финансовые и операционные показатели. Да, у них тоже возникли проблемы с поставкой комплектующих и компонентов. Однако там очень успешно, возможно, даже образцово-показательно поработали над локализацией, и часть компонентов, как заявляется, уже делается внутри холдинга. В стратегии предприятия указано, что доля локализации должна дойти чуть ли не до 100%. Ну что-то, конечно, оставят импортного, для поддержания китайского рынка.
В «Моглино» предлагается открыть конвейерную линию, которая позволит производить до 360 автобусов в год, а при должном спросе и до 400. На реализацию проекта планируется направить свыше 1,5 млрд рублей. И тут еще одно важное комплиментарное замечание от меня. Судя по спичу представителя инвестора на наблюдательном совете, все эти средства у «Транс-Альфа» уже есть, она не будет их привлекать на стороне. Тут, конечно, обещать на уровне наблюдательного совета, не значит жениться. Но все-таки. Многие инвестпроекты, громкие и не очень, закатывались вместе с губами в трубочку именно потому, что возникали проблемы с финансированием. Банки не горят желанием кредитовать котов в мешке, соинвесторы по улицам не бегают с криками: «А вот у меня 10 млрд рублей, куда бы вложить, подскажите». Поэтому если финансовая база есть изначально, это уже несомненный, а, возможно, и определяющий плюс.
При этом на псковском предприятии, несмотря на заявленный масштаб, планируется открыть не так много рабочих мест - около 400. Полагаю, производство будет максимально автоматизировано. Поэтому назвать его градообразующим, пожалуй, не получится даже с натяжкой. Но зато псковские кадры обещают отвезти и подготовить на головном заводе в Вологде. Власти предложили к этому подключить ПсковГУ, но пока они там подключаются, вещая про необходимость синергии межотраслевых навыков и кумулятивный эффект непаллиативной коммуникации, полагаю уже изобретут телепорт и надобность в таких кадрах уже отпадет.
Даже если проект так и не состоится на территории «Моглино», все равно за наш регион уже можно порадоваться. Потому что наш псковский завод ПЭМЗ уже является партнером «Транс-Альфа» и поставляет предприятию электродвигатели. Я вам скажу больше, в 2018 году ПЭМЗ взял на себя выплату 370 миллионов рублей долгов машиностроительного завода «Транс-Альфа Электро», чтобы не допустить его банкротства, а именно на площадях этого завода сейчас и производит троллейбусы и электробусы «Транс-Альфа».
Но тут все не так просто, конечно. Во-первых, они все входят в один «ТрансМашКонсорциум». А во-вторых, директором Псковского электромашиностроительного завода на тот момент был экс-директор АО «Транс-Альфа» Александр Лазарев. Так что аффилированность, как говорится, на лицо. Но тут не в упрек, честное слово. Если все эти деловые связи приведут нас к тому, что под Псковом в итоге начнут делать электробусы – я только за.
На самом деле они уже просто обязаны довести свой инвестпроект до конца, не зря же я их полэфира в патоке купал. Тот, кто меня слушает или читает, знает, что я крайне скуп на комплименты и похвалу. Друзья, отрабатывайте аванс!
Ну и еще один момент по этой теме хочется прокомментировать. Тут коллеги задумались, а сможет ли «Псковпассажиравтотранс» позволить себе такие потенциально под Псковом сделанные электробусы. Что ж, я слегка погуглил и выяснил, что стоимость «Сириусов» и «Орионов», это электробусные бренды «Транс Альфы», варьируется примерно от 30 до 40 млн рублей.
Самый крупный транш на покупку автобусов псковское предприятие, кажется, получило в 2020-м году. Это был 1 млрд и 250 млн рублей. «Псковпассажиртранс» тогда отчитался, что купил 249 автобусов. Считаем. Получается, в среднем менее чем за 5 млн штука. Подозреваю, в массе своей это как обычно были межрайонные «буханочки» и чужие «обноски». Мы десятилетиями донашиваем чужие автобусы. Сомневаюсь, что дороги Пскова в финансовом плане созрели носить автобусы новые, даже отечественные. Наш удел – автобусный секонд-хэнд. Если и покупаются новые, то какие-нибудь ПАЗики, которые нашему городу, мягко говоря, маломерят.
Но я сегодня настроен на позитивный лад, поэтому так уж и быть, предположу, что в качестве жеста доброй воли, исключительно из глубины патриотических чувств, а не под нажимом государства, инвестор, когда реализует свой проект, пополнит-таки автопарк Пскова своей нарядной продукцией с существенным дисконтом. Ждем!
Хоть сегодня и не четверг, и день, вроде, не самый рыбный, в заключение поговорить хочу все-таки о ней, о рыбе. Благо поводы для разговора есть.
Во-первых, СМИ стали активно пугать, что рыба в России может заметно подорожать. В этом году мы уже оценили по достоинству умения дорожать у мяса животных и птицы, не думали же вы, что удастся сэкономить, уделив в меню больше внимания рыбным блюдам? Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, к примеру, уверены, что тут экономия не клюнет. Это мы в сети инфляции попадемся.
Вот что говорят рыбопромышленники. С октября в России в 2,5 раза подняли пошлину на вывоз топлива из страны. Теперь она составляет 50 тысяч рублей за тонну вместо прежних 20 тысяч. А рыболовные суда, как правило, заправляются «на ходу» - топливо им подвозят прямо к месту лова. Это особенно актуально в сезон нереста, когда суда буквально гоняются за рыбой по морям и не имеют возможности постоянно возвращаться в порт для дозаправки. Тут и происходит, казалось бы, забавный казус - по российскому законодательству получается, что когда судно-топливозаправщик выходит в море, чтобы заправить другое судно, находящееся в море - это могут посчитать вывозом топлива за границу, и… обложить вышеуказанным налогом.
Ассоциация уже обратилась в Минсельхоз с просьбой внести изменения в законодательство для освобождения судового топлива от этой пошлины. Иначе доля топлива в себестоимости рыбной продукции вырастет с 30 до 44%, а общие расходы повысятся на 26%. Причем в наибольшей степени это скажется на самой социально значимой и наименее рентабельной для рыболовецких компаний рыбе, такой как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.
Если не отменить пошлину, уверяют рыбопромышленники, то добываемая российскими компаниями морская живность подорожает, в среднем, примерно на четверть, а дешевые социально значимые виды - еще сильнее.
Ну что ж, я как внезапный оптимист могу предположить, что это только на руку рыбопромышленникам, которые специализируются на речной и озерной рыбке. Правда, сразу вспоминаются квоты и странные хитросплетения с ценообразованием на пресноводную снедь, и оптимизм как-то скукоживается на глазах. Не всякая бабушка, знаете ли, может позволить себе псковского судачка или леща. Да и не все, в конце концов, любят речную рыбу.
Но как будто этого мало. Есть еще и вторая морозная история на ночь у рыбацкого костра. В Совфеде предложили рыбакам-любителям становиться ИП и платить налоги. А почему уже тогда не самозанятым? Да, и в принципе просто удивительная в своей безалаберности инициатива. У нас Рыбнадзор с браконьерами-то с грехом пополам справляется, а теперь им предлагают проверять, оформил рыбак статус предпринимателя или нет?
Я даже представил себе рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха», вокруг участников которого ходят с терминалами для оплаты сотрудники налоговой инспекции. «Что вы тут поймали? Ага, щуку. Так, вес 5 кг. Рыночная стоимость – 300 рублей за килограмм, итого 1500 рублей. С вас 195 рублей налога на доход. И еще НДС давайте – 150». Ну бред же! А вот сенатор Совета Федерации Борис Невзоров это бредом не считает.
Впрочем, даже если предположить, что мир окончательно сошел с ума, и такой проект закона даже подготовят (и не такое, прости господи, подготавливали), то мы, вероятнее всего, получим очередной жупел. То есть страх внушает, но по факту - пшик.
Посмотрите, сейчас запретов, связанных с любительской рыбалкой, море разливанное. Штрафы за нарушение этих запретов должны пугать похлеще рыбы-удильщика. Есть ограничения на вылов - в штуках и по весу, есть по времени лова: поймал не в правильный сезон – плати. Есть виды рыб, которых вообще нельзя ловить, даже если она сама напрашивается. За неправильные снасти и то могут по кошельку настучать. И автомобиль парковать вблизи озер и рек нельзя, и костры, чтобы согреться, тоже нельзя где попало разводить. И что? Машин у водоемов нет? На рыбных точках вся рыба легально и по правилам выловлена? Особенно у милых бабушек вдоль дорог? Или у угрюмых мужичков с открытым багажником?
Надеюсь, это просто неудачно брошенная в публичное пространство необдуманная реплика сенатора. Хотя, судя по его бэкграунду, а Борис Невзоров ранее возглавлял предприятие «Устькамчатскрыба», можно предположить, что тут просто тупо, холодно и в лоб лоббируются интересы крупных рыбопромышленников, которые хотят окончательно добить рыболов-любителей.
Даже если такое прокатит, получится очередная законодательная ерунда в духе того, что мы уже проходили со сбором грибов, ягод и валежника. Повод для мемов, анекдотов и ничего больше. Но ведь грустно, когда законодательный процесс превращается в повод для карикатур. Я вот всегда наивно полагал, что законы пишутся, чтобы нас защитить, жизнь улучшить, благосостояние, а не погружать нас в цинизм и сарказм.
На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.
Алексей Овчинников