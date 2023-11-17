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В рубель: Мечтают ли рыбаки-любители об электробусах?

17.11.2023 10:19|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, чем так примечателен инвестпроект по созданию производства электробусов в «Моглино», почему рыба по росту цен скоро может догнать и перегнать свинину и курицу, а также поговорим о том, кому пришла в голову идея заставить рыбаков-любителей в обязательном порядке оформлять ИП.

ПСКОВСКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ

На этой неделе наблюдательный совет особой экономической зоны «Моглино» одобрил два инвестиционных проекта – один другого краше. Первый – по производству электробусов, а второй – по переработке специй. Прежде чем я увлеку вас в фантазии на тему, сначала все-таки спущу с небес на землю. Наблюдательный совет «Моглино» – это первый этап рассмотрения и согласования инвестпроектов, по большому счету входная точка. Я уже сбился со счету, сколько проектов на этой стадии презентовались, а потом легкой дымкой растворялись в воздухе.

Следующий этап – экспертный совет, где инвесторы уже должны попотчевать власти и пул экспертов особой экономической зоны большей конкретикой. К этому моменту уже должен быть какой-никакой, но бизнес-план, четко прописаны источники финансирования и определены возможные каналы сбыта. Некоторые инвесторы сыпались после этого этапа. Потом проект еще нужно защитить в профильном министерстве, и только после этого приступать к торжественному возведению закладного камня.

Как вы все прекрасно знаете, наличие такого камня – тоже ни о чем не говорит. С десяток другой инвестпроектов прекрасно защитились на всех этапах согласования, инвесторы и власти жали руки, резали ленточки, пили шампанское, но в итоге многие заводы и предприятия практического воплощения на территории «Моглино» так и не обрели, оставшись воздушными замками. Это, конечно, грустно.

А теперь помечтаем. Про специи особо сказать ничего не могу. Извините за каламбур, потому что бизнес специфический. Не уверен, что в нашей стране остро стоит вопрос с переработкой кардамона и базилика, и в том, насколько будет востребовано то, что намерено делать предприятие под Псковом. Уверен, что инвестор все просчитал и рынок изучил, прежде чем окунуться в эту пучину. Странное и название у компании – ООО «ИВА», таких «ИВ» по всей России с добрую тысячу. Но эта конкретная «ИВА», которая решила прорасти на полях нашей плодородной «Моглино», вроде, не очередной «ноунейм», и в своем деле совсем не новичок: занимается поставками пряностей с 1997 года. Но одно дело поставлять, другое - перерабатывать. В любом случае за проектом будет интересно наблюдать, тем более что сроки реализации опять указываются какие-то фантастические. Полноценный запуск производства планируется уже в первом квартале 2025 года, то есть фактически через год.

Да простят меня куркума с кориандром, но более интересным и перспективным для нашего региона мне показался инвестпроект по созданию производства электробусов, в который готова вложиться вологодская компания «Транс-Альфа». Если все срастется, то для Псковской области он может стать настоящей бомбой. В хорошем смысле, разумеется. Хотя, кажется, кого как не меня должен обуревать скепсис: «Электробусы? Под Псковом?!». Но почему бы и нет? Ведь делали же когда-то на Псковском механическом заводе брутальные буханочки ПАГ на грузовых шасси! «Барбухайками» их, кажется, в народе называли. Одно время их собирали на территории покойного «Гидроимпульса», площади которого давно переквалифицировались из производственных в торговые.

Но не будем предаваться ностальгии по советскому наследию, давайте посмотрим в светлое завтра. В представленном на наблюдательном совете проекте, конечно, тоже можно придраться к срокам. По-моему, они все-таки чересчур оптимистичны. Летом 2025 года уже планируется приступить к производству и сбыту первых партий продукции в рамках первой очереди. Я понимаю, что современные технологии позволяют возвести завод за считанные месяцы. Но поставка и отладка оборудования, набор и обучение персонала, раздолбайство контрагентов, волокита чиновников… Это ведь тоже все надо учитывать.

Но зато сам инвестор производит приятное впечатление. Это достаточно известная компания «Транс-Альфа», которая уже четверть века специализируется на выпуске электротранспорта: троллейбусов и электробусов. И что характерно на волне экономического хаоса, который начался после февральских событий прошлого года, предприятие заметно улучшило финансовые и операционные показатели. Да, у них тоже возникли проблемы с поставкой комплектующих и компонентов. Однако там очень успешно, возможно, даже образцово-показательно поработали над локализацией, и часть компонентов, как заявляется, уже делается внутри холдинга. В стратегии предприятия указано, что доля локализации должна дойти чуть ли не до 100%. Ну что-то, конечно, оставят импортного, для поддержания китайского рынка.

В «Моглино» предлагается открыть конвейерную линию, которая позволит производить до 360 автобусов в год, а при должном спросе и до 400. На реализацию проекта планируется направить свыше 1,5 млрд рублей. И тут еще одно важное комплиментарное замечание от меня. Судя по спичу представителя инвестора на наблюдательном совете, все эти средства у «Транс-Альфа» уже есть, она не будет их привлекать на стороне. Тут, конечно, обещать на уровне наблюдательного совета, не значит жениться. Но все-таки. Многие инвестпроекты, громкие и не очень, закатывались вместе с губами в трубочку именно потому, что возникали проблемы с финансированием. Банки не горят желанием кредитовать котов в мешке, соинвесторы по улицам не бегают с криками: «А вот у меня 10 млрд рублей, куда бы вложить, подскажите». Поэтому если финансовая база есть изначально, это уже несомненный, а, возможно, и определяющий плюс.

При этом на псковском предприятии, несмотря на заявленный масштаб, планируется открыть не так много рабочих мест - около 400. Полагаю, производство будет максимально автоматизировано. Поэтому назвать его градообразующим, пожалуй, не получится даже с натяжкой. Но зато псковские кадры обещают отвезти и подготовить на головном заводе в Вологде. Власти предложили к этому подключить ПсковГУ, но пока они там подключаются, вещая про необходимость синергии межотраслевых навыков и кумулятивный эффект непаллиативной коммуникации, полагаю уже изобретут телепорт и надобность в таких кадрах уже отпадет.

Даже если проект так и не состоится на территории «Моглино», все равно за наш регион уже можно порадоваться. Потому что наш псковский завод ПЭМЗ уже является партнером «Транс-Альфа» и поставляет предприятию электродвигатели. Я вам скажу больше, в 2018 году ПЭМЗ взял на себя выплату 370 миллионов рублей долгов машиностроительного завода «Транс-Альфа Электро», чтобы не допустить его банкротства, а именно на площадях этого завода сейчас и производит троллейбусы и электробусы «Транс-Альфа».

Но тут все не так просто, конечно. Во-первых, они все входят в один «ТрансМашКонсорциум». А во-вторых, директором Псковского электромашиностроительного завода на тот момент был экс-директор АО «Транс-Альфа» Александр Лазарев. Так что аффилированность, как говорится, на лицо. Но тут не в упрек, честное слово. Если все эти деловые связи приведут нас к тому, что под Псковом в итоге начнут делать электробусы – я только за.

На самом деле они уже просто обязаны довести свой инвестпроект до конца, не зря же я их полэфира в патоке купал. Тот, кто меня слушает или читает, знает, что я крайне скуп на комплименты и похвалу. Друзья, отрабатывайте аванс!

Ну и еще один момент по этой теме хочется прокомментировать. Тут коллеги задумались, а сможет ли «Псковпассажиравтотранс» позволить себе такие потенциально под Псковом сделанные электробусы. Что ж, я слегка погуглил и выяснил, что стоимость «Сириусов» и «Орионов», это электробусные бренды «Транс Альфы», варьируется примерно от 30 до 40 млн рублей.

Самый крупный транш на покупку автобусов псковское предприятие, кажется, получило в 2020-м году. Это был 1 млрд и 250 млн рублей. «Псковпассажиртранс» тогда отчитался, что купил 249 автобусов. Считаем. Получается, в среднем менее чем за 5 млн штука. Подозреваю, в массе своей это как обычно были межрайонные «буханочки» и чужие «обноски». Мы десятилетиями донашиваем чужие автобусы. Сомневаюсь, что дороги Пскова в финансовом плане созрели носить автобусы новые, даже отечественные. Наш удел – автобусный секонд-хэнд. Если и покупаются новые, то какие-нибудь ПАЗики, которые нашему городу, мягко говоря, маломерят.

Но я сегодня настроен на позитивный лад, поэтому так уж и быть, предположу, что в качестве жеста доброй воли, исключительно из глубины патриотических чувств, а не под нажимом государства, инвестор, когда реализует свой проект, пополнит-таки автопарк Пскова своей нарядной продукцией с существенным дисконтом. Ждем!

«ВЫ РЫБОВ ПРОДАЕТЕ ИЛИ ПОКАЗЫВАЕТЕ?»

Хоть сегодня и не четверг, и день, вроде, не самый рыбный, в заключение поговорить хочу все-таки о ней, о рыбе. Благо поводы для разговора есть.

Во-первых, СМИ стали активно пугать, что рыба в России может заметно подорожать. В этом году мы уже оценили по достоинству умения дорожать у мяса животных и птицы, не думали же вы, что удастся сэкономить, уделив в меню больше внимания рыбным блюдам? Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, к примеру, уверены, что тут экономия не клюнет. Это мы в сети инфляции попадемся.

Вот что говорят рыбопромышленники. С октября в России в 2,5 раза подняли пошлину на вывоз топлива из страны. Теперь она составляет 50 тысяч рублей за тонну вместо прежних 20 тысяч. А рыболовные суда, как правило, заправляются «на ходу» - топливо им подвозят прямо к месту лова. Это особенно актуально в сезон нереста, когда суда буквально гоняются за рыбой по морям и не имеют возможности постоянно возвращаться в порт для дозаправки. Тут и происходит, казалось бы, забавный казус - по российскому законодательству получается, что когда судно-топливозаправщик выходит в море, чтобы заправить другое судно, находящееся в море - это могут посчитать вывозом топлива за границу, и… обложить вышеуказанным налогом.

Ассоциация уже обратилась в Минсельхоз с просьбой внести изменения в законодательство для освобождения судового топлива от этой пошлины. Иначе доля топлива в себестоимости рыбной продукции вырастет с 30 до 44%, а общие расходы повысятся на 26%. Причем в наибольшей степени это скажется на самой социально значимой и наименее рентабельной для рыболовецких компаний рыбе, такой как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.

Если не отменить пошлину, уверяют рыбопромышленники, то добываемая российскими компаниями морская живность подорожает, в среднем, примерно на четверть, а дешевые социально значимые виды - еще сильнее.

Ну что ж, я как внезапный оптимист могу предположить, что это только на руку рыбопромышленникам, которые специализируются на речной и озерной рыбке. Правда, сразу вспоминаются квоты и странные хитросплетения с ценообразованием на пресноводную снедь, и оптимизм как-то скукоживается на глазах. Не всякая бабушка, знаете ли, может позволить себе псковского судачка или леща. Да и не все, в конце концов, любят речную рыбу.

Но как будто этого мало. Есть еще и вторая морозная история на ночь у рыбацкого костра. В Совфеде предложили рыбакам-любителям становиться ИП и платить налоги. А почему уже тогда не самозанятым? Да, и в принципе просто удивительная в своей безалаберности инициатива. У нас Рыбнадзор с браконьерами-то с грехом пополам справляется, а теперь им предлагают проверять, оформил рыбак статус предпринимателя или нет?

Я даже представил себе рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха», вокруг участников которого ходят с терминалами для оплаты сотрудники налоговой инспекции. «Что вы тут поймали? Ага, щуку. Так, вес 5 кг. Рыночная стоимость – 300 рублей за килограмм, итого 1500 рублей. С вас 195 рублей налога на доход. И еще НДС давайте – 150». Ну бред же! А вот сенатор Совета Федерации Борис Невзоров это бредом не считает.

Впрочем, даже если предположить, что мир окончательно сошел с ума, и такой проект закона даже подготовят (и не такое, прости господи, подготавливали), то мы, вероятнее всего, получим очередной жупел. То есть страх внушает, но по факту - пшик.

Посмотрите, сейчас запретов, связанных с любительской рыбалкой, море разливанное. Штрафы за нарушение этих запретов должны пугать похлеще рыбы-удильщика. Есть ограничения на вылов - в штуках и по весу, есть по времени лова: поймал не в правильный сезон – плати. Есть виды рыб, которых вообще нельзя ловить, даже если она сама напрашивается. За неправильные снасти и то могут по кошельку настучать. И автомобиль парковать вблизи озер и рек нельзя, и костры, чтобы согреться, тоже нельзя где попало разводить. И что? Машин у водоемов нет? На рыбных точках вся рыба легально и по правилам выловлена? Особенно у милых бабушек вдоль дорог? Или у угрюмых мужичков с открытым багажником?

Надеюсь, это просто неудачно брошенная в публичное пространство необдуманная реплика сенатора. Хотя, судя по его бэкграунду, а Борис Невзоров ранее возглавлял предприятие «Устькамчатскрыба», можно предположить, что тут просто тупо, холодно и в лоб лоббируются интересы крупных рыбопромышленников, которые хотят окончательно добить рыболов-любителей.

Даже если такое прокатит, получится очередная законодательная ерунда в духе того, что мы уже проходили со сбором грибов, ягод и валежника. Повод для мемов, анекдотов и ничего больше. Но ведь грустно, когда законодательный процесс превращается в повод для карикатур. Я вот всегда наивно полагал, что законы пишутся, чтобы нас защитить, жизнь улучшить, благосостояние, а не погружать нас в цинизм и сарказм.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников

Теги: #экономика #В рубель
Источник: Псковская Лента Новостей
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