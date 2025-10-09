Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
вишневый сквер
От яблока до яблони
Развитие Силово-Медведево
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
Гений уездного города
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
Алексей Овчинников Публикаций: 124
09.10.2025 17:010 Импортозамещение: наконец-то свое или принудительная лояльность? 24.11.2023 14:431 В рубель: Яйца, ипотека и декрет за миллион 17.11.2023 10:190 В рубель: Мечтают ли рыбаки-любители об электробусах? 10.11.2023 11:162 В рубель: Обесценивание труда и глиняный колосс госпредприятий 03.11.2023 11:280 В рубель: Испытание ставкой и изобретатели велосипедов Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
Блоги / Алексей Овчинников

Импортозамещение: наконец-то свое или принудительная лояльность?

09.10.2025 17:01|ПсковКомментариев: 0

За последние годы словосочетание «импортозамещение» настолько прочно вошло в нашу жизнь, что уже давно превратилось из экономической стратегии в нечто сродни национальной идее. Это тот удивительный процесс, когда полки магазинов и каталоги софта пытаются стать «своими, родными» в экстренном порядке, но самодостаточность при этом нередко из предмета гордости превращается в безальтернативную реальность, а то и в откровенную принудиловку.

 

Изображение создано нейросетью

Я постараюсь с долей своего неизменного сарказма, но все-таки и со стремлением к объективности, оценить, во что в итоге превратилась великая миссия.

Для начала признаем: главным двигателем импортозамещения в некоторых (буду осторожен в максимумах) отраслях - стали не прорывные технологии, не уникальность или безупречное качество, а принцип «нет конкурента - нет проблемы». Конкуренты вымывались по-разному. Кто-то ушел сам под «плевки в горбатую спину», кого-то откровенно ушли, кого-то уверенно готовят на вынос. Один из последних и самых ярких примеров, который у всех на виду, это, конечно, мессенджер MAX. Автопром еще можно вспомнить всуе. По агрессивному накалу выдавливания конкурентов им, пожалуй, равных нет, но не факт, что не будет.

Остальные российские компании немного заплутали в выводах, являются ли они больше бенефициарами санкционной политики или пострадавшей стороной. С одной стороны, поляна поступательно зачищалась от зарубежных игроков в течение уже более 15 лет, ниши освобождались - бери не хочу. Многие их с удовольствием занимали и продолжают занимать. Привет кока-коле, биг-маку и джинсам из H&M. С другой стороны, ворохом посыпались и проблемы: с сырьем, комплектующими, запчастями и даже компетенциями.

Во что это вылилось? В очень странные победы на этом поприще. Регулярно встречаются гордые посты, статьи, релизы с очередной победой импортозамещения, локализации производства и перехода на отечественные рельсы. Только вот копнешь чуть глубже, и становится и смешно, и грустно одновременно.

Вот какая-то фабрика отчиталась, что ПОЛНОСТЬЮ локализовала производство спецодежды. А на фотографиях гордо красуются японские и китайские швейные машинки, станки для резки и покраски тканей невзначай отсвечивают итальянскими флагами, а в пресс-релизе пиарщики хвастаются, что изделия шьются из качественного волокна DuPont... Это, к слову, не умозрительный кейс, а вполне конкретный. И ты смотришь на это всё и честно, совершенно искренне не понимаешь, так а что локализовали-то в итоге? Вместо мигрантов посадили шить российских специалистов? Или раньше спецодежда только за рубежом покупалась? Так это неправда…

Думаете, единичный ничего не доказывающий пример? Эх, если бы. В пока еще не запрещенном Телеграме есть канал «Наше все», там через пост можно так удивляться. Вот, например, наша гордость - «Байкал Электроникс» и свой процессор «Байкал». Свой, пока не копнешь глубже, и не узнаешь, что собирается он не в России. Раньше собирался в Тайване, теперь - по слухам, в Китае. Сама компания наотрез отказывается говорить, где, что уже как бы намекает.

Вообще, это отдельная печальная история как у нас брендирование (грубо говоря, наклеивание фирменного лейбла на ноунейм-продукцию, произведенную на заказ сторонним, как правило, зарубежным производителем) выдают за успехи в импортозамещении. Клеить лейблы - вполне понятный опыт в сетевых магазинах (не секрет, что собственные марки есть у «Пятерочки», «Магнита», DNS и так далее), но не очень понятный для экономики и рынка в целом, если уж мы ведем разговор о самодостаточности.

На этом фоне локализация производства на уровне «мы из зарубежных комплектующих, зато САМИ собрали» выглядит как вполне себе успешный успех. Если бы не одно НО. При таком подходе конечный продукт неизменно получается дороже, чем если бы его и собрали в условном «там же». Что логично, за логистику доставки комплектующих надо заплатить, сборщикам надо выдать зарплату, тут у нас еще налоги, растаможка, аппетиты владельцев бизнеса, куда же их девать… список большой. Ну, то есть объективно и должно получаться дороже, но, когда ты как покупатель все-таки недоуменно поднимешь бровь, скорее всего в ответ услышишь в лучшем случае что-то вроде: «Зато свое! Покупать надо отечественное!» - в худшем: «Ты что, не любишь Родину? Может быть, ты враг народа?!»

Сам факт брендирования еще и зачем-то изо всех сил пытаются скрыть, чтобы не умалять, видимо, заслуг на поприще замещения импорта. Как будто не понимают, что в современном мире торчащие уши зайца обнаруживаются быстрее, чем вы успеете сказать: «Протекционизм».

Я сейчас нисколько не гиперболизирую. Ярче всего все вышеперечисленное прослеживается в автопроме. После ухода иностранных брендов рынок наводнили «собирательные» модели, чья родословная порой загадочнее лохнесского чудовища. А риторика там при этом такая льется, что уши вянут. От гордости, разумеется. Но сладость быстро проходит, когда на ценник посмотришь или новости про заклинившие рули или нераскрывающиеся подушки безопасности почитаешь.

Или вот еще пример. Совсем недавно смотрел интервью с собственником довольно крутого завода по производству станков. Он, к слову, обозначил локализацию на уровне свыше 70%, и это уже очень круто. Вообще, станкостроение - тема крайне больная для нашей страны. Собственно говоря, импортозамещение и надо начинать с того, чтобы самим делать то, на чем потом будет делаться все остальное. Такие начинания надо только хвалить и всячески приветствовать. Да и предприятие само по себе классное, станки, судя по презентациям, совсем неплохи и, даже не сомневаюсь, что по качеству они могут превосходить, ну, как минимум, китайские. Но понимаете, и тут снова лезет это гнусное НО. И это снова цена, дефляция ее побери! Поэтому и потенциальные покупатели этих станков нередко поизучают прайсы, попричмокивают и идут письма, начинающиеся со слов «Нихао!», писать.

И как будто бы 0% осуждения, 100% понимания, но, понятно, что у меня, а не у собственника завода-станкостроителя. Его отповедь можно свести к следующей тезе: «Да, дорого! И дешевле не будет! Но покупать надо свое, отечественное. Вы что Родину не любите?» Я вот даже согласен с ним, между прочим. Надо! И покупать, и Родину любить. Однако такой «потребительский» патриотизм может столкнуться с серьезным испытанием на прочность, если ты владелец предприятия, которому позарез нужны станки, но у тебя каждая копеечка на счету. Эти станки же надо будет окупать, закладывать в цену, опять получится на выходе дорого, и придется говорить уже про свой продукт «Зато свое»… Порочный круг… Там ведь еще НДС в 22% маячит, не к ночи будет помянут.

На самом деле тут есть один важный нюанс. «Да, дорого» можно оправдать наличием вменяемого сервиса. Сломается китайский станок, а уж тем более «недружественный», оперативно его починить будет сложно. С российским как будто бы все должно быть быстрее, проще и даже дешевле. Тут главное в раздолбайство с головой не уйти. Но вот этот вполне себе достойный аргумент пока до потребителей станков доходит плохо, потому что порой проще еще один такой станок купить, подержанный, китайский, но поработает же.

И тут в бой вступает еще один способ завоевать рынок. Шантаж! Предприятия - как огромные мощные концерны, так и небольшие региональные игроки - идут с протянутой рукой к государству и не гнушаются при этом риторики откровенных угроз. «Завод встанет, производство остановится, добыча прекратится, люди останутся без работы, дети голодные заплачут, женщины не захотят рожать новых», - вот это всё. Это было и на уровне АвтоВАЗа, и Почты России, и какой-нибудь Северстали. Слышал я подобное неоднократно и от наших псковских предпринимателей. Да-да, не раз и не два, приходилось даже щипать себя за руку, потому что в некоторые заявления было просто сложно поверить, но они звучали, и звучали так: «Пусть государство покупает у нас то, что мы производим, раз на рынке наш товар покупать никто не хочет, а иначе мы закроемся, а люди останутся без работы». Шантаж? Шантаж.

Вот таким вот макаром наши производители и добиваются не только госзаказа, но и довольно грубой зачистки полян под свои нужды. Не у всех это, разумеется, получается, но сами видите, кому-то додолбиться до своего получается. Где-то и лобби где надо и когда надо помогает, где-то настойчивость города берет, а где-то и глаза как у кота в мультики про «Шрека» сделать можно… Не нытьем, так каканьем, это называется.

Так вот собственник завода-станкостроителя в интервью тоже не удержался от риторики такого шантажа. Мол, государство обязано. Хотя вот здесь, конкретно в этом направлении, я бы, пожалуй, на кота из Шрэка все-таки повелся. Это не маркетплейсы же рублем поддержать все-таки, а станки, а они, повторюсь, - база промышленности. Просто надеюсь, что речь идет о субсидиях, льготных налогах, каких-то преференциях, а не об очередном запретительном законе, которые, к сожалению, сыплются и сыплются, но в отличие от пакетов санкций, их в пакет для пакетов не сложишь. С ними жить приходится.

Как кто-то метко выразился, «пока государство создает тепличные условия для своих, граждане вынуждены платить за парник».

За этим афоризмом кроется весьма грустный посыл: покупателей лишают не самой базовой, но все-таки потребности - выбора. Но, может быть, и бог с ним, с выбором, если в итоге ты сыт, обут и одет. Я уже слышу возгласы: «Ты в окно-то смотрел? Понимаешь, какие сейчас времена?!». Понимаю, но неужели уже прямо такие, что надо потреблять почти сорокинскую «норму» вместо нормальных продуктов питания, например?

Печальный, но ожидаемый закон рынка: как только исчезает вменяемая конкуренция, качество начинает сползать. И самые яркие примеры - как раз на продуктовой полке.

В пищепроме есть и успехи, конечно, отрицать это глупо. По данным «Руспродсоюза», страна обеспечена отечественным съедобным почти на все 100%. Однако потребители все чаще жалуются на изменение вкуса, консистенции и откроенную «химозность» или нездоровость некоторых продуктов. Моя коллега по цеху, Юлия Магера, по этому поводу отличную колонку недавно написала.

Пока производитель знает, что его товар все равно купят (потому что другого нет), у него попросту меньше стимулов держать марку. А стимулов экономить на всём всегда в достатке. Получается парадокс: формально продукт есть, но его качество заставляет ностальгировать по некоторым не столь отдаленным временам.

Конечно, не все так плохо. У нас есть свой, родной «плохой и хороший Китай». Но обычно, то, что импортозамещено на ура, это не для средних умов, то есть, простите, кошельков. На уровне повседневного спроса, можно даже сказать ширпотреба, картина гораздо менее радужная. Вот как мы уже реагируем на новости от надзорных ведомств про очередные нарушенные технологии и обнаружение в продуктах того, чего там быть не должно? «Ну, ничего себе, ну и ладно», - вот так. Почему так реагируем? Правильно, потому что нет выбора. Мы должны смотреть в окно и понимать.

И пришли мы к тому, что покупка импортозамещенного - это не сознательное волеизъявление, потому что это вкусно/удобно/круто, а потому что это чуть ли не моральный и гражданский долг. Создается стойкое впечатление, что некоторые (я опять избегу максимумов) предприниматели поняли лозунг «Поддержим отечественного производителя!» как индульгенцию либо на откровенно завышенные цены, либо на не самое высокое качество. А то и на то, и на другое.

А вам не кажется, что настоящий патриотизм в бизнесе должен заключаться в создании продукта, который люди будут выбирать осознанно, а не из чувства долга или отсутствия альтернативы? Доказать зарубежным производителям, что мы можем круче? Вот это разве не любовь к Родине?

И ведь иногда получается! Сейчас приведу странный пример, но он просто для меня лично самый свежий. Я не очень люблю фастфуд, но иногда нет-нет и да. И я помню, что KFC - это такой себе был вариант. Лучше, чем Макдак, но далеко до Хесбургера. Может быть, это субъективно, не спорю, но в круге моих знакомых так думают многие. И вот заместили его «Ростиксом». И знаете что? Стало лучше! Стало вкуснее! А у «Вкусно и точка» так не получилось, увы.

Чтобы меня не обвинили в том, что я выдал эту колонку только для того, чтобы прорекламировать в итоге курочку во фритюре, приведу еще несколько примеров. Посерьезнее. Начну с софта. Тут наши давно могут и умеют. Про офисные приложения, пожалуй, не буду, там все-таки грустно, а вот антивирусы, файрволлы, решения по корпоративной безопасности, облачные хранилища и даже ИИ получаются на ура. Я вынужденно в свое время пересел с зарубежного антивируса на отечественный, долго сокрушался, а сейчас понимаю, что стало только лучше.

А финтех! Друзья, такого уровня банковского, брокерского и прочего финансового обслуживания нет больше нигде! Релоканты взвыли, когда столкнулись с отсутствием, как нам кажется, элементарных функций в мобильных приложениях западных банков! Конечно, все это создавалась на определенной базе, которую явно не профессора из СССР готовили, как нас многие сейчас пытаются убедить, но развили это всё мы сами!

Прогресс налицо и в АПК, и в топливно-энергетическом комплексе, и в транспортной сфере (я сейчас, увы, не про легковые автомобили). Явно тут можем больше и лучше, но отрицать успехи тоже было бы неправильно.

Какой из этого можно сделать вывод? Импортозамещение - это вовсе не сплошной театр абсурда. Есть области, где оно реально работает, и работает хорошо. Но происходит это там, где существует давняя технологическая база и хотя бы первые ростки продуктов формировались в условиях реальной конкуренции. Тут хочется привести яркий пример экосистемы Яндекса. Он начал давить конкурентов, в том числе западных еще до всех этих взаимных геополитических недружественностей. Uber никто не выжимал, Кинопоиск и Яндекс.Музыка обрели популярность задолго до ухода зарубежных стриминговых сервисов. Почему такие модели не получалось экстраполировать на другие отрасли? Тут можно трактаты писать на эту тему, но итог будет один - ну… не получалось.

Никто не спорит, что технологический суверенитет и развитое собственное производство - это важно. Очень важно. Вопрос в методах. Нынешняя модель, с ее перекосом в сторону запретов и создания монополий, напоминает лечение тяжелой болезни кровопусканием: вроде и действует, но организм ослабляет и чревато новыми хворями.

Посмотрите на опыт Южной Кореи или Сингапура. Их путь к собственным технологическим брендам (Samsung, Hyundai) лежал не через запреты, а через масштабные инвестиции в образование, науку и создание благоприятного налогового климата для стартапов и частных инвестиций. Государство не вышибало конкурентов, а создавало условия, в которых местные компании смогли сами их победить. У нас тоже, правда, пытались вкладываться в человеческий капитал и инновационный климат, но что-то явно пошло не так.

Пока же мы имеем то, что имеем: горстку реальных успехов, вызванных шоковой терапией и госзаказом, и море имитаций, приправленной риторикой о «родном» и роем ботов, которые на любую критику тут же вставят заготовку «Вам лишь бы все обгадить. Не любите свою страну, валите в другую».

Нет, глупые необразованные боты, я очень люблю свою страну. И мне очень хочется, чтобы я, придя в магазин и разглядывая полки, в итоге говорил: «О! Наше - берем!» Как, собственно, уже сейчас делаю с огурцами из «Победы» или купатами из «Соловьев». Только хочется так говорить обо всем. Даже о мессенджере MAX. Не потому, что нет альтернатив, или потому что так «большой брат» велел, или, о боже, совесть заела, а потому что наше - это вкуснее, качественнее и круче, чем зарубежный аналог. Но, увы… пока увы.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 142 человека
09.10.2025, 17:330 Партию просроченных сухарей изъял из продажи псковский Роспотребнадзор 09.10.2025, 17:310 Юные теннисисты Псковской области поборются за кубки и медали в субботу 09.10.2025, 17:300 Армен Мнацаканян: Агродиктант – шаг к пониманию жизни 09.10.2025, 17:190 Великолукский прокурор направил в суд дело о сбыте более 2 кг наркотиков
09.10.2025, 17:190 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. ВИДЕО 09.10.2025, 17:090 «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета 09.10.2025, 17:010 Импортозамещение: наконец-то свое или принудительная лояльность? 09.10.2025, 17:000 В Псковской области призывная кампания переходит в цифровой формат
09.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 9 октября 09.10.2025, 16:510 В Генпрокуратуре сформируют отдел по надзору за соблюдением прав бойцов СВО 09.10.2025, 16:370 Новые объекты газификации и догазификации в 25 регионах РФ запущены в работу 09.10.2025, 16:350 Завершён капремонт дороги в себежских деревнях Сутоки и Лопатово
09.10.2025, 16:250 МТС приглашает псковских студентов принять участие в стипендиальной программе «Система» 09.10.2025, 16:230 «Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»? 09.10.2025, 16:142 Управляйка Сосновского 09.10.2025, 16:140 Для появления культуры раздельного сбора ТКО нужно создать условия — Александр Братчиков
09.10.2025, 16:110 Федеральная программа «Серебряный старт» начала работать в псковском центре «Мой бизнес» 09.10.2025, 16:040 Дружинник спас жизнь пострадавшему в серьезном ДТП на трассе Печки – Новоизборск 09.10.2025, 15:560 Минцифры предупреждает о фейке об отключении интернета в РФ 09.10.2025, 15:540 Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах
09.10.2025, 15:470 Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов 09.10.2025, 15:400 Псковские профсоюзы помогут провести агродиктант 09.10.2025, 15:330 Сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется — кабмин 09.10.2025, 15:160 Города для людей
09.10.2025, 15:120 Псковичей ждет концерт «Песни сердца» с участием народного ансамбля «Россия» 09.10.2025, 15:040 МегаФон открыл в Петербурге новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании 09.10.2025, 14:570 В Пскове четверых «новых» граждан России доставили в военкомат 09.10.2025, 14:460 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Четырёх углах в Пскове
09.10.2025, 14:450 Житель Франции пытался нелегально ввезти в Псковскую область фигурки животных и людей 09.10.2025, 14:380 Депутаты десяти регионов Северо-Запада встретились в Пскове для обсуждения социальных вопросов 09.10.2025, 14:210 Погружение в мир корейского бизнес-искусства: в Пскове прошла лекция о концепции «нунчи» 09.10.2025, 14:120 Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
09.10.2025, 14:090 Делегация Псковской области участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень» 09.10.2025, 14:030 ВТБ и Т1 представили биометрическую кассу самообслуживания для ритейла 09.10.2025, 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 09.10.2025, 13:520 Великолукские театралы отправились на гастроли в город Мичуринск
09.10.2025, 13:520 Рецепты котлет 1985 года опубликовал псковский архив 09.10.2025, 13:460 В Пскове на Рижском проспекте водитель фуры врезался в легковой автомобиль ВИДЕО 09.10.2025, 13:450 Парламентарии СЗФО активизируют усилия по поддержке региональных музеев 09.10.2025, 13:310 Гражданин Беларуси заплатит штраф за контрабанду лосося в Невельском районе
09.10.2025, 13:220 Великолукский технопарк «Электрополис» вошел в топ-10 лучших в России 09.10.2025, 13:130 Посвящённая «Михайловскому» сказка-стилизация оренбургского поэта получила премию имени Аксакова 09.10.2025, 13:120 Восстановленный псковичами танк Т-28 появился в музее Задорожного 09.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
09.10.2025, 13:000 На псковском «Машиностроителе» в октябре будут принимать батарейки и крышки 09.10.2025, 12:520 Псковичи смогут наблюдать за этапом чемпионата по битве роботов онлайн 09.10.2025, 12:420 Виктор Остренко: Для обновления колледжей культуры нужна поддержка федерального центра 09.10.2025, 12:320 Псковский театр представит «Маленькие трагедии» на фестивале в Великом Новгороде
09.10.2025, 12:200 Биоэквайринг на «Финополисе»: рисунок вен на ладони оплатит покупку 09.10.2025, 12:190 Ремонт пяти общественных колодцев завершили в Псковском районе 09.10.2025, 12:180 Двое несовершеннолетних пытались похитить чипсы и энергетики в псковском гипермаркете 09.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко
09.10.2025, 12:010 Трехнедельная акция по сбору макулатуры стартовала в Пскове 09.10.2025, 11:580 В регионах растет конкуренция за ИТ-кадры 09.10.2025, 11:401 Учения 76-й дивизии проходят в Пскове 09.10.2025, 11:290 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы? 
09.10.2025, 11:260 Положения о конкурсах на пост глав утвердили в новых округах Псковской области 09.10.2025, 11:230 В Пушкиногорском районе объявлен осенний месячник по благоустройству 09.10.2025, 11:090 ФАС к 2028 году разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов 09.10.2025, 10:530 Светофор и камера наблюдения не работают на Четырех углах в Пскове
09.10.2025, 10:520 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму 09.10.2025, 10:450 Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины 09.10.2025, 10:340 Русско-китайский дуэт даст органно-вокальный концерт в Пскове 09.10.2025, 10:200 ВТБ и НСПК показали терминал для быстрой проверки возраста без паспорта
09.10.2025, 10:060 Псковский музей стал площадкой для съемок телепрограммы «Пешком» 09.10.2025, 10:010 Голубоглазый мужчина в черной куртке пропал в Пскове 09.10.2025, 09:510 МВД предупреждает о новой схеме мошенничества со сдачей анализов 09.10.2025, 09:440 Квартира горела на улице Пролетарской в Себеже
09.10.2025, 09:300 Псковичи рассказали о ключевых факторах выбора работы 09.10.2025, 09:150 Ещё есть дополнительные места в детских кружках в Пскове 09.10.2025, 09:000 Невельчанку могут посадить на 10 лет за помощь в контрабанде мясной продукции 09.10.2025, 08:400 Mastercard может потерять товарный знак в России
09.10.2025, 08:300 Кафе с безупречным сервисом 09.10.2025, 08:200 В Пскове разыскивают разнорабочего с татуировкой воинской части на плече 09.10.2025, 08:000 Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня 09.10.2025, 07:300 День почты празднуют во всем мире 9 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru