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Блоги / Алексей Овчинников

В рубель: Испытание ставкой и изобретатели велосипедов

03.11.2023 11:28|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, чем руководствовался Центробанк, когда решил повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта, с чем регулятор борется и кого в итоге рискует победить. И еще одна тема для обсуждения: почему изобретение мальчика из Сколково, которое планируют применить в Псковской области, кажется не только бредовым, но и одновременно до боли знакомым.

ИСПЫТАНИЕ СТАВКОЙ

На прошлой неделе Банк России определенно удивил сообщество аналитиков, повысив ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 15%, вместо ожидавшихся по консенсусу 14%. Удивил и озадачил, потому что дал понять, что дальнейшее повышение главной ставки страны не то что не исключается, а практически предвкушается. При том что это уже четвертое повышение в цикле.

И пока практически все экономисты твердят, что пользы от такого решения будет заметно меньше, чем вреда, давайте разберемся, почему Совет директоров Центробанка все-таки решился на такое радикальное повышение. Если суммировать тезисы из пресс-релиза регулятора и основные посылы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, то можно выделить следующие основные причины.

Первая – динамика роста цен. Она продолжает превышать прогнозы Банка России и имеет крайне неприятную склонность, скорее, к ускорению, чем к замедлению. Иными словами, контроль за инфляцией несколько утерян, потому что предыдущие повышения ключевой ставки сработали на ее торможение, прямо скажем, так себе.

Нынешний уровень инфляции, как минимум, вдвое превышает целевой, то есть вожделенные 4%, и все предпосылки указывают на дальнейший рост цен. Там еще даже половина катализаторов не отыграна. Независимые аналитики, к слову, прогнозируют, что инфляция и в следующем году будет выше цели.

Да бог с ними независимыми, сам ЦБ заявляет, что хотя меры по ужесточению денежно-кредитной политики уже транслируются в экономику, но пока слабо, а основной результат будет виден только через несколько кварталов. Правда, на следующий год Центробанк все же ждет возвращения к целевому уровню.

Дополнительным проинфляционным фактором выступает бюджетная политика. За этим посылом скрывается, безусловно, значительной рост расходной части госказны. В своем спиче Эльвира Набиуллина использовала термин «бюджетный импульс», за этим кроется необходимость закрывать бюджетные дыры, возникающие из-за разрыва доходов и расходов. Сюда включаем еще и необходимость кормить с ложечки дотационные регионы. Угадайте, кому я хочу передать привет.

Прозвучал еще такой интересный термин как «бюджетный стимул». И снова в сомнительном ключе. Но разве может быть стимул чем-то негативным? Может, если речь идет о накачивании из бюджета определенных отраслей экономики без ожиданий какой-то особенной финансовой отдачи. После того, как ЦБ ознакомился с проектом бюджета, его аналитики поняли, что прогнозы по экономике, курсу рубля и состоянию фондового рынка придется пересмотреть в очередной раз. В сторону ухудшения, к сожалению. Потому что «бюджетный стимул».

Вторая причина ужесточения денежно-кредитной политики - россияне по-прежнему много тратят и мало сберегают. Это, по версии Банка России, приводит к тому, что уровень спроса все больше и больше превышает возможности производства товаров и услуг.

Третья – слишком высокие уровни кредитования в стране. Удивительно, но даже предыдущие повышения ключевой ставки и ужесточение банками условий для получения займов пока не привели к серьезному охлаждению рынка заимствований. Регулятор опасается, что это может привести к созданию опасного пузыря закредитованности. Небезосновательно, кстати.

В целом на экономику Банк России смотрит более оптимистично, чем на нас с вами. Регулятор отмечает, что компании переносили растущие издержки в цены для потребителей. Поэтому их прибыль близка к рекордным значениям 2021 года. Это позволяет предприятиям более-менее оптимистично смотреть в будущее, и якобы даже рост ставок по кредитам их не пугает. Страшнее разрастающийся кризис дефицита кадров, с которым столкнулись уже 2/3 предприятий. Особенно в обрабатывающей промышленности.

Чтобы привлечь персонал, компании повышают зарплаты и, как следствие, им приходится повышать цены на продукцию. Маховик инфляции крутится в режиме «на колу мочало». Тем не менее прогноз по росту ВВП на текущий год повышен в среднем до 2,5%, с ремаркой, что могло быть хуже. Гораздо хуже.

Есть еще и внешние вызовы. Про пакет с пакетами я даже вспоминать не буду. Есть непростые вводные и помимо санкций, к которым мы уже привыкли, как буквально пару лет назад привыкли к карантинным ограничениям. На что указал Банк России? На замедление общемировой экономики, на плохо прогнозируемый конфликт на Ближнем Востоке, на нестабильность нефтяных котировок. Самые печальные для нашей страны последствия – это возможное снижение спроса на импорт, а также изменение динамики и объемов экспорта. Сейчас ЦБ ожидает профицит торгового баланса чуть выше, чем в сентябрьском прогнозе, но риски со счетов не списывает, а, наоборот, он их подчеркивает.

К сожалению, ужесточая денежно-кредитную политику, ЦБ довольно умозрительно борется с инфляцией, то есть в теории, в перспективе, через несколько кварталов, может быть. Тогда как ухудшения условий для экономического развития умозрительными не назовешь – они на лицо.

Но не все экономисты готовы оголтело отчитывать Центробанк за такую политику. Если помните, я уже приводил в пример Турцию, где долгое время отказывались бороться с инфляцией с помощью повышения ключевой ставки. Президент Эрдоган лично давил на тамошнего председателя ЦБ, чтобы тот не смел «убивать экономику». Ничего хорошего из этой затеи не вышло. В итоге там уровень инфляции перевалил за 80%, и такой рост цен росту экономики тоже совсем не способствовал.

Чтобы разрулить этот кошмар, процентную ставку в этом году стране пришлось поднимать галопирующими темпами. В графе итого: ключевая ставка – 35% и уровень инфляции выше 60%. Вы что, хотите как в Турции?!

Вот Китай, к примеру, практически всегда держит учетную ставку выше уровня инфляции, поэтому она и разгоняется там крайне редко и то, если только пандемия какая-нибудь на голову свалится.

Поэтому надо понимать, что есть шаги неизбежные. Да, надо отдавать себе отчет в том, какие негативные последствия они при этом несут и учитывать это, но тут чем скорее начнешь, тем быстрее все и закончится.

Чуть сложнее понять и простить будет рынку недвижимости. Доступность жилья становится все более бессмысленным словосочетанием. Эксперты считают, что обычная рыночная ипотечная ставка скоро доползет до 20%. Под такие условия еще недавно не все согласились бы даже потребительский заем оформить, а тут ипотека. При этом власти все чаще и настойчивее говорят о необходимости повышения лимитов на выдачу льготных кредитов, об очередном повышении минимального первоначального взноса, а главное, о повышении самой льготной ставки по ипотеке с господдержкой. Не покушаются пока только на семейную и сельскую, это святое. По некоторым прогнозам, льготная ипотека на новостройки может подняться до 9–10% годовых, что, безусловно, отразится на продажах.

А мы помним, что у нас уже давно рынком жилья рулит льготная ипотека. Это не только путь улучшения жилищных условий, но и важный источник финансирования застройщиков. Повышение ключевой ставки, во-первых, урежет этот источник, а во-вторых, сделает более дорогим кредитование девелоперов. Инвесторы, понимая эти вводные, также снизят свои инвестиции в отрасль. Как минимум это все выльется в сокращение числа новых проектов. Как максимум – не исключаются банкротства. Аналитики считают, что труднее всего придется небольшим региональным застройщикам.

Пострадает от повышения ключевой ставки и рынок вторичного жилья, так как ипотека в этом сегменте априори не субсидируется государством. Ставки уж точно превысят 15% годовых, а это значит, что ежемесячные платежи по ипотеке будут примерно в 2-3 раза больше ставки аренды. Впрочем, оптимисты считают, что клиенты все равно будут совершать ипотечные сделки с расчетом на последующее рефинансирование. Ну не вечно же ключевая ставка будет заградительно высокой?!

Любопытно, что на волне этих грустных новостей я вдруг наткнулся на позитивный заголовок в одном из федеральных СМИ. «В России запускают еще одну программу льготного жилищного кредитования», - гласил он. «Ух ты, - подумал я, - и пузыри никакие на рынке не пугают, и о людях подумали, которые все-таки о собственном гнездышке мечтают, а не о трех квадратных метрах под пристальным взором тещи, свекрови, бабушки» (нужное подчеркнуть). А условия-то какие! 2% годовых! И действовать программа уже начала!

Однако на поверку все оказалось не так радужно, ведь речь идет об «Арктической ипотеке». Но даже если бы я захотел теоретически переехать в Мурманскую область или куда-нибудь в Коми, на таких условиях мне квартиру бы в ипотеку не продали. Староват. У программы есть ценз – строго до 36 лет и обязательное наличие ребенка – до 19 лет. Поблажки только для медиков и педагогов, там предельный возраст - 70 лет.

В общем, если вы мечтали о том, чтобы перебраться в Красноярский край или на Ямал, и вы, в отличие от меня, неприлично молоды, то у вас есть шанс воплотить мечту всего под 2% годовых льготной ипотеки. Кстати, программа «Арктический гектар», вроде как, тоже еще действует. Так что еще и земельным участком бесплатно можно обзавестись в довесок. Понятия, не имею, что там в Арктике на участках можно растить, но оленей пасти вполне можно. И сейчас ни капли ядовитой иронии, это я официальные комментарии по использованию «Арктического гектара» читаю.

ЭХ РАЗ, ДА ЕЩЕ РАЗ, ЕЩЕ МНОГО, МНОГО, МНОГО-МНОГО РАЗ

Ну а в завершении выпуска хочу поговорить с вами про многоразовые сенсации. Такие бывают и не редко. Не без гордости прочитал новость о том, что в Псковской области могут внедрить переработку полиэтилена с помощью личинок моли. Утверждается, что идея принадлежит ученику седьмого класса гимназии «Сколково» и его учителю биологии. Идея выросла в проект, проект - в полноценный стартап, который еще и статус резидента «Сколково» получил. На данном этапе идет активная работа по предложению по переработке пластика восковыми огневками для ряда нефтяных и ретейл-компаний. Разработку также решено внедрить в Плюсском перерабатывающем комбинате, пишет «Фонтанка».

Ну, вау же! Правда, на сайте самого стартапа со звучным названием «Ем полимер» пока даже близко не упоминается Псковская область, но мало ли, не успели. Или бояться сглазить, например.

Но вот, что у меня за характер такой отвратительный. Нет чтобы просто порадоваться за пацана, который такой проект замутил, даже еще и в нашем регионе не ровен час он воплотится, а я сразу погряз в сомнениях и каких-то смутных, но навязчивых дежа вю. Речь даже не о том, что сама по себе идея-фикс биоразложения пластика совсем не нова, ей так много лет, что еще до моего рождения об этом в журнале «Наука и жизнь» писали. Правда, тогда речь шла все-таки о бактериях, а не о насекомых. У некоторых фантастов еще в 70-е годы - 70-е!!! - годы прошлого столетия так на этой почве разыгралась фантазия, что они понаписали рассказов о том, как эти бактерии выходят из-под контроля и съедают немножко очень сильно больше, чем надо было.

Я это к тому, что за… сколько там прошло времени, полвека как минимум… так и не появилось серьезных, промышленных масштабов проектов, в которых бы бактерии радостно выедали пластик и спасали мир от полипропиленовой антиутопии. При том что научно доказано, что такие бактерии есть, даже несколько видов. Кушают пластик, а, простите, на выходе – углекислый газ или даже вода. Но в дело вмешались нюансы. Первый, кушать-то кушают, но медл-е-е-е-е-нно. Сам по себе пластик - не слишком питательная среда. Извлечь углерод из пластмасс намного сложнее, чем из органических продуктов. Бактерии, в чьем рационе преобладала трудная для усвоения пища, медленнее росли и хуже размножались. В итоге скорость деградации полимеров в исполнении полимерожоров не выдерживала никакой критики. Да и сами бактерии, судя по отчетам ученых, не выдерживали.

Второй тонкий момент, а что будет, если бактерии, падкие на пластик, в ходе эволюции как-то попривыкнут, начнут есть активно, также активно размножаться, а потом случайно попадут в города? Например, в трубы, где теперь сплошные полимеры. Техногенной катастрофы не избежать. Кто ж захочет на себя брать такие риски. Мучайся с этими бактериями, дрессируй их, а они потом подведут под монастырь.

Возможно, с насекомыми как-то иначе все работает? Не исключаю. Но тут есть еще один странный для меня момент. Читаю новость еще раз: «Студент гимназии "Сколково" нашел способ переработки пластика с помощью насекомых». В смысле «нашел?» Его кто-то потерял? Как-то очень удачно обошлись без слов «открыл», «изобрел» или хотя бы «придумал». А потому что не открыл и не изобрел. О том, что восковая огневка может пообедать пластиком, узнали еще в прошлом веке. По-настоящему серьезные исследования, которые прекрасно гуглятся, проводились, правда, уже в этом тысячелетии.

Вот новость от 2021 года – «Российские ученые обнаружили насекомое способное поедать пластиковые отходы». Угадайте о ком шла речь? Правильно, о восковой моли.

А вот научная работа студента третьего курса Российской химико-технологического университета имени Менделеева. Называется она «Исследование биодеградации пластика личинками восковой моли». Она написана в 2020-м году.

Гуглим дальше. В апреле 2017 года исследователи из Испании и Великобритании опубликовали статью в журнале «Current Biology», в которой доказывали, что гусеницы большой восковой моли способны разлагать полиэтиленовые пакеты.

Друзья, сколько можно изобретать одно и то же, остановитесь. Потом устроите батл в духе Эдисон-Яблочков? Вы скажете, чего привязался, ребенок не сам факт установил, а проект придумал готовый, как это все не один раз обнаруженное использовать. Сожалею, но нет.

2019 год. Пермский край. Научный проект «ТЕНТОРИУМ». Вы уже догадались, там целый проект как раз замутили. Но там хоть честно признались, что не сами велосипед изобрели, а опирались на исследования умов Кэмбриджа и Кантабрии. Пермская пчеловодческая компания прославилась на всю Россию, тем что собирается целую ферму по переработке пластика гусеницами восковой моли построить. Как думаете, чем закончилось? Правильный ответ – ничем.

А ученые-скептики уже тогда говорили, что проект бредовый. И если есть фермент, который помогает гусенице переработать пластик, зачем вся эта ерунда с их фермами, если в теории его можно просто синтезировать и в добрый путь? Вопросы остались без ответа, да и о ферме восковой моли с тех пор ни слуху ни духу.

Так-то я мальчику желаю исключительно успеха, как и Плюсскому перерабатывающему комбинату тоже, но, к сожалению, верю в этот успех я крайне слабо. Больше верю, что рано или поздно, как в Советском Союзе ввели рыбный день, так у нас введут день сверчковый. Лучше бы все-таки сверчки ели ПЭТ-бутылки, чем я их, но кажется, будет-таки по-другому. Нам в последнее время все чаще и настойчивее намекают, что пора со свинины и говядины на насекомых переходить.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников

Теги: #экономика #В рубель
Источник: Псковская Лента Новостей
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Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
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