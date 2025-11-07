Псковcкая обл.
Алексей Овчинников Публикаций: 125
07.11.2025 10:071 Миллионы людей страдают от абьюза. Банков! 09.10.2025 17:010 Импортозамещение: наконец-то свое или принудительная лояльность? 24.11.2023 14:431 В рубель: Яйца, ипотека и декрет за миллион 17.11.2023 10:190 В рубель: Мечтают ли рыбаки-любители об электробусах? 10.11.2023 11:162 В рубель: Обесценивание труда и глиняный колосс госпредприятий
Блоги / Алексей Овчинников

Миллионы людей страдают от абьюза. Банков!

07.11.2025 10:07|ПсковКомментариев: 1

Сейчас я буду очень сильно ругать банки. И жаль, что нельзя матом. Не только по закону нельзя, хотя уважаю и блюду, но еще и старое советское воспитание не позволяет, взвейтесь оно кострами в синие ночи. Но наболело так, что очень хочется. Молодняку впору доставать из закромов своего прикладного юмора пыльный мем про пригоревшие пятые точки.

 

Изображение создано нейросетью

Потому что действительно, пригорело.

Отрадный факт: с 1 октября банкам законодательно запретили обзванивать клиентов без их согласия. Это согласие теоретически можно получить, например, при оформлении договора банковского обслуживания или через СМС-подтверждение, но если его нет, то «Посторонним звон запрещен». Все как обычно: теория замечательная, а вот практика - не очень. Но об этом позже.

В предчувствии такого насильственного онемения кредитные учреждения как с цепи сорвались. Компании связи, наверное, уже пять корпоративов на морях отпраздновали, потому что несметно обогатились в этом году на феерически несметном количестве банковских спам-звонков. Это когда снимаешь трубку, а там милые девушки с предапоплексическим энтузиазмом поздравляют тебя с предодобренным кредитом. Ты о нем не просил, но нате - это «подарок».

«Зачем откладывать на завтра то, что уже можно позволить себе прямо сейчас?», «У вас есть отличная возможность улучшить качество жизни!», «Вы можете осуществить свою давнюю мечту!» - радостно щебечут операторы. Ну-ну. Быть счастливым в долг - ключевой симптом финансовой незрелости, и банки об этом прекрасно знают, но старательно делают вид, что не в курсе. В их радужном мире с набитыми купюрами единорогами существует только невыносимая легкость бытия с откровенно неадекватными одобренными суммами кредитов, которые очень плохо бьются с доходами. Увидишь цифры и начинаешь вспоминать, а когда ты успел топ-менеджером поработать, что тебе так смело столько одалживают.

На ваше вежливое, настойчивое и даже раздраженное «НЕТ», оператор, плотно окутанный дурманом KPI, начинает с вами спорить. «Подумайте, такого предложения уже может и не быть», «Вы что же так просто хотите отказаться от своей мечты?», «А давайте я вам попозже еще раз позвоню, вдруг вы передумаете, а потом еще раз, и еще раз» - вариантов не отпускать вас с крючка множество. Самый эффективный способ прекратить безобразие - бросить трубку, проверено. Но это я такой хам неблагодарный, а ведь некоторые люди стесняются, слушают, дискутируют и очаровываются.

Ну хорошо, от спам-звонков можно защититься. Можно их просто игнорировать, можно поставить специальное приложение. У меня платный защитник (бесплатный, увы, не потянул накала страстей) блокирует до 20 спам-звонков в день (это для понимания уровня «пригара»). Но банки лезут в электронную почту, СМС и, что совсем неизбежно, радостно навязывают свои услуги в долг в своих приложениях.

Открываешь Пурум-Турум Банк на телефоне, а там тебе сразу на весь экран окно «Возьми кредит», «Открой кредитку», «А вот тебе вообще целый лям на любые нужды». Не хочешь? Ну ладно. Но я тут баннер все равно оставлю над твоей дебетовой картой, чтобы ты сопоставлял и плакал, гад несговорчивый.

Есть еще один кейс: таким же нахрапистым Макаром некоторые банки любят за уши тащить в инвестиции. Неважно кого: белого воротничка, который худо-бедно знает, что такое флоатер и колл-опцион, или бабу Зину, которая акцию от облигации не отличит. «Надо! Берите! Это же такой шанс сыграть на низком рынке!»

К слову, так делать вообще нельзя! Но внимания ЦБ, как регулятора, на всех не хватает, а банки этим пользуются. Некоторые еще и уговаривают людей снимать средства со вкладов и переводить на ОМС, в паевые фонды и прочие прелести фондового рынка, даже толком не объясняя, во что клиента втягивают. Это называется красивым словом «мисселинг». Слово - красивое, а явление - совсем нет. За такое надо не просто пороть, а лишать лицензии, между прочим.

И я еще могу понять, когда торговые сети пытаются играть в примитивное мерчендайзинговое НЛП, сподвигая нас на спонтанные покупки. Шел в магазин за сосисками и хлебом, а ушел с полным пакетом всякой ерунды. В этом, к слову, особо маркетплейсы преуспели: если бы не спонтанные покупки в духе «О, мне такое надо» того, чего на самом деле совсем не надо, обанкротились бы уже поди давно.

Но когда на уровне таких спонтанных покупательских решений тебе предлагают оформить кредит под миллион рублей под грабительский процент, возникают серьезные вопросы. Дорогие банки, вы там совсем в здравом рассудке овердрафтнулись?

А их клиентам хочется настойчиво напомнить: спонтанность и сложные финансовые решения не сопоставимы, зарубите это себе на кредитной карте. Вы же не из этих, которые «Зачем думать о будущем? Завтра может и не наступить»? Вы же из тех, кто знает, что, скорее всего, завтра все же наступит, и наступит вместе с ежемесячными платежами, сурово отжирающими и так скромную радость от получения авансов и зарплат?

Может, я ошибаюсь? Банки просто верят в нас, они знают, что мы еще покажем этому миру весь свой рудиментированный гений! «Потенциал вот-вот раскроется, и ты разбогатеешь», - верит финансовое учреждение. А пока оно верит, а ваш потенциал дремлет, можно с ним и процентами поделиться. Немалыми, к слову, процентами, если вы забыли.

И вот тут мы подходим к самому интересному. Только ли дело в запрете спам-звонков? Не-а, не только! Во-первых, как звонили, так и звонят. «Известия» недавно писали, что некоторые кредитные организации открыто нарушают закон или используют разные способы для обхода требований закона. Например, обзвон совершают не с корпоративных номеров, а с частных – их не нужно маркировать. Накажете их штрафом? Окей. Проценты с выбитых спамом займов их перекроют с лихвой, переживут!

Во-вторых, после ужесточения ЦБ кредитной политики банки теперь по закону не могут выдавать кредиты довольно внушительной части населения. Теперь нельзя раздавать деньги всем подряд – нужно проверять долговую нагрузку, уровень доходов и прочие скучные вещи. Поэтому и отрываются, как могут, на оставшихся, заодно навязывая другие сопутствующие услуги. Не хотите кредит? Тогда оформите ОСАГО, страховку, премиум-подписку, ну хоть что-нибудь!

В-третьих, кредитная эпопея достигла такого накала в этом году еще и из-за возможного снижения ключевой ставки. Медленно, но верно она сползает вниз, делая вклады менее интересными, а кредиты – более доступными. Поэтому что? Правильно, мои дорогие финансово грамотные читатели, нужно, во что бы то ни стало, зафиксировать огромные суммы под пока еще большие проценты у любимых клиентов! Надо мотивировать людей садится в последний вагон уходящей из-под носа ставки. И так уже 16,5%! Вот и началась долбежка изо всех углов.

Самое печальное, что под высшей формой заботы о нас скрывается самое откровенное жлобство: «Мы знаем, что через полгода деньги будут дешевле, но впихнем их вам сегодня по высокой цене. Пожалуйста, не благодарите». Клиентоориентированность - уровень бог.

В этой гонке, конечно, есть и исключения. Крупные банки с госучастием ведут себя неидеально, но куда скромнее. Им, видимо, не пристало бегать за клиентом с кредитной трубой наперевес. А вот их более азартные коллеги отрываются по полной.

В итоге ты уже не отличаешь действительно полезное предложение (а такие, представьте, тоже бывают), от назойливого и ненужного. Возникает когнитивный диссонанс: одно и то же учреждение одновременно помогает тебе управлять деньгами, одаривает бонусами и кэшбеками и тут же пытается тебя обобрать. Включается защитная реакция – игнорировать всё подряд. А вдруг за безобидным уведомлением о новом функционале скрывается очередной развод?

«А просто поставь самозапрет на кредиты через Госуслуги!» - скажут некоторые финансово грамотные читатели. Отличный совет, кстати. Но не панацея. В этой бочке меда есть увесистая ложка дегтя.

Во-первых, жизнь - штука непредсказуемая. Кредит может действительно понадобиться. Срочно. На лечение, на ремонт прорвавшей трубы, на какой-то реально выгодный проект. И что тогда? Снимать этот самый самозапрет. А это, прошу заметить, не в один клик делается. То есть ставится самозапрет легко, а снимается хуже, чем репейник с хвоста собаки. Это бюрократическая процедура, на которую может уйти и не один день.

Во-вторых, банки иногда и впрямь предлагают интересные акции. Ну, например, кредитная карта с длинным беспроцентным периодом, которая может быть удобным инструментом, если ты умеешь ей грамотно пользоваться. Пока ты будешь ходить по кругам админбюрократии, пытаясь снять запрет, акция закончится. Выходит, что из-за дикой назойливости банков мы лишаемся доступа к действительно выгодным и нужным продуктам.

Так что же, выходит, мы обречены быть жертвами кредитных сталкеров? Не совсем. Главное оружие в этой войне - трезвый расчет и здоровый цинизм.

Напомню про одну важную, но мало кем используемую опцию - период охлаждения. Если вы все-таки не устояли под напором менеджера и оформили потребительский кредит на сумму от 200 000 рублей, у вас есть ровно 48 часов, чтобы передумать. Можно прийти в банк, написать заявление и расторгнуть договор без каких-либо объяснений и штрафов. Это ваше законное право. Пусть оно пылится в самом дальнем углу вашей финансовой грамотности, но знать о нем необходимо.

Есть еще один немаловажный нюанс. В погоне за самыми чудесными программами лояльности, самым нажористым кэшбеком и самым питательным начислением на остаток мы нередко открываем с десяток дебетовых карт в самых разных банках. И тем самым открываем портал в ад навязчивых притязаний. Чем больше у вас счетов, тем шире открываются ворота. К слову, и тем выше шанс слива ваших персональных данных еще и куда-нибудь налево. К сожалению, были доказанные примеры. Поэтому важно соблюдать элементарную финансовую гигиену и выдержать очень тонкую грань между паранойей и откровенным межбанковским промискуитетом.

Кстати, у меня в загашнике есть еще один рабочий лайфхак. По крайней мере, один раз сработал. Однажды, когда до меня каким-то чудом все-таки достучался один из банков с предложением немедленно исполнить свою мечту в долг, я проворковал: «Вы знаете, девушка, на самом деле я несколько неприлично богат. Предлагать мне кредит, это все равно, что анорексику предложить сесть на диету». Я потом года два не получал никаких предложений от этого богоугодного учреждения. Ровно до тех пор, пока не взял срочно понадобившейся кредит (по своей воле в трезвом уме и памяти). «Агаааа!» - завопили там, и снова начали прессовать заемными мечтами.

На самом деле самый рабочий способ - сразу вешать трубку. Не жалейте девушек и их KPI, их там и без вас пожалеют. Нередко это вообще ИИ, то есть бездушные роботы. Думайте лучше о себе, своем времени и о том, как все-таки воплотить свои мечты, без необходимости переплачивать за них втридорога и залезать в омут кредитной кабалы.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1
