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В рубель: Битва при Ватерлоо и чудеса статистики

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, в каком финансовом состоянии встречаем очередное решение Центробанка по ключевой ставке, и кого регулятор все-таки в итоге намерен победить - инфляцию или бизнес, а также выясним, как выглядят зарплаты жителей Пскова на фоне работников «Лахта центра» и почему региональные бюджеты рискуют не потянуть зарплаты бюджетников.

БУДЕМ БИТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО КРЕДИТА!

Так уж сложилось исторически, что свои пятничные эфиры я записываю до того, как Центробанк успевает принять свое очередное судьбоносное решение по ключевой ставке. Поэтому по традиции пройдусь широким гребнем по тем фактам, с учетом которых регулятор снова выбирал между торможением инфляции и ухудшением условий для развития экономики страны.

Думаете, я преувеличиваю судьбоносность происходящего? Да куда мне до зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, который заявил, что сегодняшнее решение ЦБ по ключевой ставке, цитирую, «определит будущее финансового рынка, как битва при Ватерлоо определила судьбу Европы». А еще он описал политику регулятора как «борьбу с инфляцией до последнего кредита».

Откуда такой пафос? Сам Дмитрий Пьянов в комментарии РБК пояснил, что последние официальные данные по инфляции (а мы знаем, что официальные данные очень любят всеми силами рост цен занижать) говорят о том, что инфляция в годовом выражении достигла 6,5%. Это срез Минэкономразвития на 23 октября, то есть на начало этой недели. При этом ранее озвученный прогноз Центробанка говорил нам о том, что этот год закончится с инфляцией на уровне 6-7%. Даже школьник поймет, что мы уверенно движемся к тому, что прогноз этот окажется в итоге несостоятельным.

Разумеется, Банку России не захочется ударить в грязь лицом, и он всеми силами попытается эту разогнавшуюся инфляцию затормозить, даже если условный промышленник в результате останется без заемных средств на покупку новой техники или хотя бы запчастей для техники старой. В этом и заключается «Битва при Ватерлоо» с инфляцией до последнего кредита, если раскрыть суть поэтической метафоры от топ-менеджера прогосударственного, хочу особо отметить, банка.

В отличие от прошлого заседания ЦБ среди аналитиков консенсус на этот раз сложился почти идеальный. Подавляющее большинство считает, что ставку поднимут на 100 базисных пунктов - до 14%. Те, кто говорят, что регулятор, скорее всего, возьмет паузу, сдается мне, просто хотят выбиться из общей массы, чтобы попасть в заголовки СМИ. У Костина и Грефа в прошлый раз это очень хорошо получилось. И ничего, что попали в молоко, зато отметились.

Есть другая оговорка, важная оговорка. Даже те, кто прогнозируют повышение на 1 процентный пункт, отмечают, что Центробанк может неприятно удивить рынок и повысить ставку радикальнее. Например, до 15%. Но этот шаг, по их мнению, экономику если не добьет, то уж точно поместит в экстремальные условия. Судя по риторике того же Пьянова, взвоют даже банки, которые в этом году деньги лопатой гребли. Звучат даже предостережения, что при таких резких телодвижениях регулятора мы можем скатиться в «бразильский сценарий», когда кроме семейной и военной ипотеки на рынке займов вообще ничего не останется. Подозреваю, что такие публичные запугивающие комментарии, скорее всего, направлены на членов Совета директоров ЦБ, который, к слову, недавно обновился, чем на нас. Уже сегодня мы узнаем, впечатлились ли они бразильскими страшилками.

РБК вот пишет, что все-таки сравнивать Россию с Бразилией пока рановато. Там ставки по кредитам для населения достигли уже 450%. Ну, согласитесь, нам пока до таких заградительных мер еще далеко. Впрочем, определенный вектор наметился. Профильные банковские порталы пишут, что российские финучреждения стали гораздо реже одобрять займы для населения. Особенно сложно стало получить кредит наличными. И ставка тут совсем не причем. Банки просто бояться разгневать своего повелителя, который разве что мат пока еще не использует в своем негодовании по поводу заперекредитовавшихся россиян.

На днях Андрей Маковский, лидер фракции партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании, на сессии регионального парламента заявил, что субъекты малого и среднего предпринимательства сегодня живут в среднем 3-4 года. Чтобы жили дольше, а тем более развивались, нужны длинные кредиты под низкие проценты. И вот с этим при ставке в 15 и даже 14% явно будут проблемы, если только государство не возьмется такие займы активно субсидировать. У госбюджета приоритеты сейчас сами знаете какие, тут есть вопросы и сомнения.

Конечно, мы не будем сбрасывать со счетов еще одну важную вводную – курс рубля. Центробанк всячески подчеркивает, что поведение отечественной валюты на бирже особой роли в принятии стратегических решений не играет. Но мы-то с вами все прекрасно понимаем, где там что у кого играет, особенно когда доллар был по сто.

Сейчас рубль, напротив, демонстрирует некое укрепление. Мне не нравится слово «укрепление», потому что это самообман какой-то. Давайте называть вещи своими именами – не укрепление, а временное отыгрывание утраченных ранее позиций. Отыграл неплохо, тут уже даже за евро 100 рублей не дают, не то что за доллар. Еще немного и наша нацвалюта приблизится к тому уровню, о котором так мечтали финансовые и экономические ведомства - 90-92 рубля за доллар.

Никакого чуда тут нет – это реакция на административные меры регулирования курса - обязательный возврат и продажу валютной выручки экспортерами еще и под пристальным надзором специальных валютных контролеров. Это, конечно, все замечательно, но экономисты хмурят бровь. По их мнению, нет ничего хорошего, когда комфортный, пусть даже относительно комфортный курс рубля достигается не рыночными методами, а жестко административными. Для бизнеса это создает массу неудобств, да и влияние на рубль этих мер может оказаться слишком скоротечным.

И вот тут и назревает главный вопрос. Захочет ли ЦБ зафиксировать и продлить этот успех рубля повышением ключевой ставки или довольствуется уже полученными результатами?

Ну и, конечно, на фоне этого жесткого администрирования невольно горько ухмыльнешься: дедоллоризация, говорите?

Впрочем, не все такие пессимисты как я. В «Российской газете» недавно вышла статья, в которой опрошенные изданием эксперты ванговали, что курс доллара в ближайшее время опустится вплоть до 85 рублей. Не все, конечно, но газета, разумеется, в заголовок вынесла самую далеко зашедшую прогнозную оценку. И кстати, даже в этом опросе аналитики в один голос говорили, что такой курс будет краткосрочным и как следует налюбоваться на него мы не успеем.

Конечно, найдутся оголтелые, кто захочет на укреплении рубля пополнить свои валютные резервы под отскок. Но это, как говорится, на свой страх и риск, с точкой входа не прогадайте.

Ну и напоследок по этой теме отмечу, что банки повысили ставки по вкладам в предвкушении роста ключевой, а они явно знают побольше нас. Средняя доходность вкладов теперь составляет почти 12%. Разумеется, все самое вкусное – по краткосрочным депозитам. Эксперты считают, что обновленные ставки по сберегательным продуктам уже учитывают рост ключевой в эту пятницу, и дальнейшее заметное увеличение доходности по вкладам маловероятно. Но я бы не зарекался.

Аналитики хоть и говорят о близком завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, но что-то подсказывает, что близкое может оказаться и далеким. Об этом мы поговорим в следующем «В рубеле», наслушавшись спичей главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Брошки – не брошки, а определенные сигналы из финансового космоса она нам все-таки подать должна.

УДАРИМ СТАТИСТИКОЙ ПО БЕДНОСТИ!

Forbes на этой неделе выдал материал, в котором показал, как разительно отличаются зарплаты в российских муниципалитетах. Сразу дам спойлер, что Псковская область в очередной раз отличилась не в лучшую сторону, но для начала все-таки хочу остановиться на еще одном животрепещущем моменте.

Аналитики Forbes взяли все анализируемые цифры не с потолка, а из публичной плоскости, внимательно изучив данные Росстата. У них возникли закономерные вопросы. Первый: почему главное статистическое ведомство страны по-прежнему оперирует показателем средней зарплаты, хотя медианная зарплата — более правильный индикатор в качестве «средней температуры» для оценки трудовых доходов населения? Второй — почему статистика Росстата охватывает только крупные и средние предприятия, ведь в результате уровень зарплат оказывается завышен из-за отсутствия данных по малому бизнесу. Впрочем, в этих вопросах уже и кроется ответ. Завышенные данные смотрятся гораздо наряднее объективных.

Тем не менее даже такие дутые метрики позволяют понять, где зарплаты росли быстрее всего, где их рост не может обогнать инфляцию, а также где наблюдается наибольшее неравенство между самыми высокими и самыми низкими зарплатами.

Понятно, что все чарты порвали Санкт-Петербург и Москва. Но итоги анализа меня все-таки удивили, поскольку самым богатым муниципальным районом страны оказался вовсе не столичный Пресненский, где возвышаются пафосные высотки Москва-Сити, он вообще на шестом месте рейтинга оказался, а питерский Лахта-Ольгинский муниципалитет. В Лахто-Ольгино переехал центральный офис Газпрома, а еще там базируется, если верить СМИ, «Агентство интернет-исследований», известное в народе как «Фабрика троллей». Вот где все деньги?

Цифры, конечно, вызывают шок. Средняя зарплата в Лахта-Ольгино по итогам прошлого года превысила 403 тысячи рублей, даже московские муниципалитеты таким похвастаться не могут. Там верхняя планка средних зарплат это около 244 тысяч рублей. Столичный Пресненский со своим Москва-Сити выглядит каким-то обездоленным со своими жалкими средними 208 тысячами пусть и с половиной.

Помимо нажористых столиц в топе оказались предсказуемо и богатые северные муниципалитеты Амурской и Магаданской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, но там по сравнению с Лахтой живут впроголодь – меньше 170 тысяч рублей средняя зарплата.

А теперь представьте, как выглядит наш Псков на этом фоне даже с дутыми цифрами в 46,5 тысяч рублей. Зато самый богатый муниципалитет в области. Красногородскому району повезло меньше, его назвали самым бедным в регионе со средней зарплатой в 29,5 тысяч рублей.

Возможно, вас успокоит следующая информация. В топ самых-пресамых бедных муниципалитетов не попал ни один псковский. Там оказались муниципальные районы Дагестана, Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии. Средние зарплаты там колеблются в диапазоне 24 – 27 тысяч рублей. Так что, красногородцы, вам еще повезло.

Впрочем, тут вспоминается любимый многими боссами ход конем. Вот приходишь ты к нему жаловаться, говоришь, что тебе тяжело, работы много, а зарплата, как бы это помягче, не соответствует! А он в ответ: «А ты знаешь, как мне тяжело вами руководить, какая на мне лежит ответственность!» И ты еще и виноватым себя почувствуешь, что о повышении оклада посмел заикнуться. Вот, наверное, в Лахте людям тоже непросто живется, а мы тут ропщем.

Кстати, если сравнить зарплату в самом богатом Лахта-Ольгинском округе и самом бедном районе Дагестана, то она будет отличаться в 16,5 раз. Это самый большой разрыв за последние 5 лет. Раньше он все-таки был поскромнее, максимум в 13 раз. Прогрессируем.

Где быстрее всего растут зарплаты? Не у нас. Аналитики выделили 19 муниципалитетов, в которых за последние 5 лет они выросли в 2 и более раз. Лидирует снова Лахта-Ольгино с ростом в 4,7 раза.

Может быть, мы хотя бы попали в подборку регионов с наибольшим числом муниципальных образований, в которых рост средней зарплаты за последние три года обогнал инфляцию? И снова нет, не попали.

На этом фоне как-то особенно неприятно читать про сильнейший рост зарплат и реальных доходов населения в этом году. Нет, может быть, в Лахте и приятно, а вот жителям наших муниципалитетов, думаю не очень.

При этом недавний опрос HeadHunter показал, что за последние два года доля россиян, которым не хватает денег даже на базовые потребности, выросла почти вдвое - с 25% до 45%! Это почти половину населения! Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое в 2023 году оказалось лишь 20%, еще два года назад их было 36%.

Противоречие налицо! К сожалению, это очень вредное противоречие, поскольку индексируют людям зарплаты и пенсии по росстатовским меркам, а люди тратят деньги в реальной, а не в нарисованной ситуации. И здесь опять же остро обнажается проблема неравенства доходов, которая такие ситуации и позволяет рисовать. И тут не с богатыми надо бороться, а вопросы с бедностью решать. Либо методику по расчетам нашего общероссийского благосостояния пересматривать. Хотя бы.

В копилку этих грустных рассуждений придется добавить еще одну тревожную новость этой недели. Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению в отзыве на проект федерального бюджета предупредил о возможном дефиците средств на зарплаты в регионах.

Региональные бюджеты могут не справиться самостоятельно с ростом расходов на повышение зарплат бюджетников. А, по данным депутатов, зарплаты работникам бюджетной сферы составляют до половины расходов региональных бюджетов. Не спешите кричать: «Так им и чиновникам и надо». Бюджетники – это еще и учителя, врачи, работники социальной сферы.

Вызовом станет тот факт, что в следующем году продолжится индексация МРОТ, к которому привязаны оклады части бюджетников. Кроме того, действует указ президента, обязывающий регионы поддерживать определенное соотношение зарплат учителей, врачей и других категорий к среднему уровню по субъекту. А финансовые возможности этих самых субъектов нередко крайне ограничены. Тем, кто живет в Псковской области, думаю, не надо это объяснять.

Если тенденция сохранится, регионы будут вынуждены все активнее брать кредиты, увеличивая зависимость от федерального центра. В Госдуме не исключают, что в 2024 году регионам придется увеличить объем федеральных дотаций. Это будет сделать ой как не просто, ведь на прошлой неделе Счетная палата увидела риски завышения прогноза цены нефти в бюджете, что в свою очередь ведет к появлению рисков недофинансирования.

При таких вводных как-то особенно тревожно выглядят заявления топ-чиновников, вроде главы Минфина Антона Силуанова, о возможном пересмотре ставок по базовым налогам и НДФЛ.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников