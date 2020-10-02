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Блоги / Алексей Овчинников

Куришь и пьешь? Плати!

02.10.2020 15:01|ПсковКомментариев: 1

Тех, кто не прочь покурить да выпить, в нашей стране постоянно держат в финансовом тонусе. То акцизы повысят, то минимальную розничную цену поднимут. Порой говорят, что делается это исключительно из-за заботы о нашем здоровье. Авось, мы лишний раз на ценник посмотрим, да передумаем покупать «обычный синий» и пол-литра горькой, статистику не будем портить со своими сердечно-сосудистыми бедами, демографию расшатывать и безобразия на пьяную голову творить. Видимо, так рассуждают наши чиновники в кабинетах озабоченных здоровьем сограждан министерств.

На деле вся эта история борьбы с «бухашкой» и «куришкой» выглядит довольно уныло. Расплодившиеся пабы и разливки, пожалуй, самый наглядный индикатор, по которому можно понять, кто пока побеждает.

Но принудительно-оздоровительный кураж кабмина не остановить. Россиян снова предупредили о росте цен на сигареты, крепкий алкоголь и даже… пиво. В общем, обложили по всем фронтам. Правда, на этот раз уже не совсем понятно, чего пытается добиться наше правительство. В искренней заботе о нас увеличить количество приверженцев ЗОЖ, жестко мотивировав рублем, или все-таки залатать дыры в бюджете, проделанные коронавирусом, за счет курильщиков и любителей выпить за компанию.

Возможно, в лучшем из миров одна бы из этих затей, глядишь и сработала. Но мы-то с вами живем в мире немного другом. Здесь подобные инициативы рискуют обернуться лишь нищими семейными бюджетами и расцветом контрафакта и бутлегерства.

Начнем с алкоголя. Минфин предложил повысить с 1 января 2021 года в России минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Довольно обыденная история, да и не влияет она особо на реальные ценники в магазинах. Поэтому, когда вы читаете, что водка подорожает на 8 рублей, потому что именно настолько подняли ее минимальную цену, не верьте. Сие есть полная чушь.

Тут важнее, что ставки акцизов на алкоголь с содержанием спирта свыше 9% со следующего года повысятся с 544 до 566 рублей за литр. Так что подорожает не только крепкий алкоголь (куда заметнее 8 рублей), но и вина, включая шампанское. По 45-50 рублей смело накидывайте, граждане отдыхающие.


Источник фото: b4bgroup.ru

Но еще более интересная история – маркировка алкоголя с использованием радиочастотных меток. С предложением ввести таковую, при этом начав совершенно неожиданно с пива, выступил Минпромторг. Против уже выступили крупнейшие пивоваренные компании, которые очень критично охарактеризовали инициативу чиновников. Самая безобидная оценка – бессмысленно.

Почему бессмысленно? Потому что маркировка по идее должна бороться с контрафактом и фальсификатом, а вы видели подделки на пивном рынке? От кого и кого тут защищают? А стоимость пива неминуемо вырастет, причем очень заметно вырастет. Оборудование по нанесению радиочастотных меток недешевое, как и сами метки, специальный сканер, аппликатор, плюс организация процесса, обучение персонала… Производители, будьте уверены, не постесняются окупить все эти затраты за счет повышения цен. Они, к слову, уже четко дали понять, что так и сделают.

Не пьете пиво? Рано радуетесь, следом Минпромторг планирует «обелить» таким образом и рынок крепкого алкоголя. Не пьете спиртного? Сочувствую. В том числе и потому, что минералка тоже в деле - ее также намерены со следующего года маркировать. Не за горами и маркировка молока.


Источник фото: businessperson.site

Но это все цветочки. Любители выпить просто курят в сторонке со своим подорожавшим алкоголем по сравнению с теми, кто курит в сторонке.

Сейчас попробую объяснить этот неудачный каламбур. Минфин предложил радикально повысить ставки на акцизы сигарет, что уже поддержало 16 сентября правительство, а затем уверенно 23 сентября Госдума.  

Для понимания. Акциз – это не просто наклеечка на пачке, это фактически большая часть цены этого сомнительного товара, ибо себестоимость производства курительных палочек до смешного мала. И тут даже приходится признать, что свою сдерживающую миссию акциз вполне выполняет. Стоили бы сигареты рупь/ведро, разумеется, дымящих было бы намного больше.

Но в данном конкретном случае риторика инициаторов очередного удорожания табачных акцизов уж больно оригинальна. «Эта мера поможет стране поправить разбалансированный бюджет на фоне ограничений ковидной пандемии, которые вызвали падение ВВП», - говорят они. При том что начать дискуссию о повышении акциза на табачную и другую никотиносодержащую продукцию изначально призывал Минздрав с совсем другим посылом – дороже стоит, меньше курят.

Но в Минфине посчитали, что в среднем курильщики отдают по 120 рублей за привычные сигареты, так почему бы не вынудить их отдавать по все 140. По 20 рублей с каждого обреченного вредной привычкой – это ж десятки миллиардов (минфиновские спецы 70 млрд насчитали, если быть точным). Того и гляди, насобирают столько, что не только коронакризис окупим, но и пенсионный возраст обратно возвращать придется. Ах да, это ж в лучшем из миров…

Не подумайте превратно, я вовсе не против оздоровления населения, но явно не в таком варианте. Во-первых, в государстве, в котором и так много чего нельзя, хочется все-таки самостоятельно принимать решение там, где, вроде как, пока еще можно. Без нажима и откровенного финансового шантажа. Во-вторых, это попросту не сработает.

Помните анекдот?

- Папа, папа, а купи мороженого!

- Сына, я тоже хочу мороженого, но денег хватит только на водку!

Скоро мы увидим экранизацию этого гэга в реальность.

Вот смотрите, как у них там в министерствах цифры интересно «бьются». В одно ухо нам поют, что продажи табачных изделий заметно уменьшились. Благодаря отчетности через онлайн-кассы стало понятно, что реализация сигарет упала аж на четверть за пять лет. В другое ухо докладывает Минздрав, который утверждает, что за последние 10 лет число курильщиков в стране кардинально не уменьшилось, хотя из-за роста акцизов сигареты выросли в цене больше чем в 4 раза.


Источник: Atkritka.com

Что это значит? То, что потребители не бросили курить, а перешли на более дешевые, а зачастую и нелегальные сигареты, которые при желании достать совсем не трудно. Очевидно же, что после очередного роста акцизов, а значит и цен, начнет расти как на дрожжах и нелегальный рынок. Иными словами, там, где государство хотело получить профит, оно лишь получит ущерб и головную боль. Текущий объем нелегального рынка в более чем 15% уже представляет огромную проблему - федеральный бюджет не дополучает ежегодно 100 млрд рублей!

Еще один показательный момент: в мае прошлого года Минздрав в проекте своей антитабачной концепции прогнозировал, что доля курящих россиян к 2035 году снизится до 5%, но затем… передумал: в окончательной версии концепции предполагается, что число курящих сократится лишь до 21%. И еще пересмотрят, Kent даю.

В British American Tobacco предупредили: «Если мы отталкиваемся от предложения Минфина поднять акциз на 20%, то в таком случае разница в ценах легальной и нелегальной табачной продукции составит порядка 90 рублей, что дает широкий простор для развития серого рынка. Такой разрыв в стоимости спровоцирует обвал легального рынка и рост доли контрафакта и контрабанды до 30%». О кратном росте объемов контрафактной продукции заявили и в российском офисе Philip Morris, и в JTI Россия. Понятно, что производители табака в данном случае лица, мягко говоря, заинтересованные, но опыт показывает, что дыма без огня не бывает.

Так что не совсем понятно, что мы сеем, но уже можно предположить, что пожнем.

И как теперь двусмысленно, заметьте, звучат призывы бросить пить и особенно курить. А кто ж тогда государству будет помогать из экономической дыры вылезать?

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
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