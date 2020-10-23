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Министерство-кэп и его бесполезные усилия

Приз «Капитан очевидность осени» достается Минтруда. На днях ведомство поразило общественность публичным посыпанием головы пеплом и признанием, что прожиточный минимум пенсионеров в России занижен. Видимо, в министерстве лет на -дцать прикорнули, а тут очнулись и – батюшки святы! – что ж тут деется: МРОТы мизерные, медианные зарплаты перевраны, пожилых людей возрастом дожития стращают, а еще и прожиточный минимум у них ниже плинтуса.

И тут еще один «внезапный» сюрприз - Министерство труда решило ситуацию исправить! Ученые дамы и мужи заявили, что в стране жизнь неотвратимо начнет налаживаться, как только будет пересмотрена методика расчета прожиточного минимума (для краткости будем именовать его ПМ).

По словам замминистра труда Ольги Баталиной, сейчас ПМ пенсионера в России достигает 80% от среднего минимума по стране. По новой системе расчета, этот показатель должен быть увеличен до 86%. От такой неслыханной щедрости, конечно, сразу дыхание в районе зоба сперло – не каждый день кабмин 6 процентными пунктами разбрасывается. Это как минимум две пачки «Доширака» и мешок брюквы.

Но главное, что в министерстве смотрят в неизбежно светлое будущее, ведь его специалисты утверждают, что обновленная методика подсчета буквально напрочь исключит возможность снижения размера прожиточного минимума (в целом, не только для пенсионеров) в будущем.

Под закадровые «вау» и «аааах» продолжаю. Надо бы разобраться, что же там министерство за революцию такую задумало в жанре?

Итак, на данный момент прожиточный минимум формируется на основе оценки потребительской корзины, в которую входят 11 групп продуктов питания и самые важные непродовольственные товары и услуги. Стоимость корзины пересматривается каждый квартал, но есть нюанс. На основе данных Росстата и его территориальных структур (в нашем случае это Псковстат) точные цены определяются только по продуктам. Овощи, хлеб, молоко, мясо – вот это все. Промтовары же высчитываются чуть ли не на глазок. А все мы прекрасно понимаем, что продовольственные товары – это довольно двусмысленная история, полная сезонных колебаний, зависимости от урожаев в Зимбабве и акционной политики «Пятерочки». Высчитывается в итоге, какая-то жуткая «средняя температура по больнице», благодаря которой у нас и нулевая инфляция неделями держится, и в целом жизнь прекрасна и удивительна.

Вот только цены на одежду, обувь, коммунальные услуги и прочие блага цивилизации первой необходимости растут гораздо динамичнее, поэтому прожиточный минимум по факту все время отстает от роста стоимости жизни. А поскольку к нему у нас привязаны и МРОТ, и размер социальных пособий, то, сами понимаете, какая складывается грустная картина.

Вообще, по задумке, тот же самый МРОТ и социальная помощь должны инфляцию, наоборот, обгонять, как это происходит в загнивающих европах. Но у нас это пока совсем не получается.

Вот и предлагает Минтруда на ближайшие 5 лет отказаться от привязки к потребительской корзине, а установить некое соотношение к медианному доходу в стране. В законопроекте, подготовленным ведомством, такое соотношение пока указано в размере 44,2% (удивительная точность до десятых!).

Таким образом, если проект закона будет принят, в следующем году средний ПМ составит 11 653 руб., увеличившись на 412 руб., а в 2025 г. с учетом роста медианного дохода, который прогнозируют эксперты, он может достичь 16 267 руб. Цифры очень смешные, но приходится признать, это более высокий рост, чем обеспечила бы ныне действующая методика.

«Законопроект предполагает, что соотношения медианный доход/прожиточный минимум и медианная зарплата/МРОТ будут пересматриваться не реже чем раз в 5 лет, - рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. - Но если экономика страны станет расти быстрее, чем прогнозируется, то такой пересмотр в сторону повышения может произойти и раньше».

И вот на этих словах предлагаю уже перестать пускать розовые пузыри и проснуться.

Во-первых, что за «если экономика страны станет расти быстрее». С чего бы? Если только радиацией облучить. В кабмине, кажется, забыли, что в стране пандемия, постограничительный период и угроза нового локдауна. И рубль в волатильности по-собачьи плавает, того и гляди пойдет ко дну. Тут кризис по всем фронтам, а у них, понимаешь ли «если».

Во-вторых, повышение ПМ, МРОТа, социальных выплат – это о-го-го какая нагрузка на бюджет. Эксперты посчитали, что намеченная реформа только в следующем году потребует от бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов 133,6 млрд руб. Интересно, откуда такие деньги государство намерено взять? Ждать новых налогов?

А теперь внимание. Громоподобное в-третьих. Новый подход к расчету прожиточного минимума все равно не позволит увеличить его до достойного уровня. Все суета и тщета. К такому выводу пришло большинство участников громкого обсуждения законопроекта Минтруда в Общественной палате. Это так называемое нулевое чтение, до рассмотрения в Госдуме.

Ну, посудите сами, пенсионеры – это часто одинокие люди с отдельной квартирой. Оплата ЖКХ может достигать 5 тысяч рублей. Получается даже с новым прожиточным минимумом государство предлагает людям жить на 6 тысяч рублей с небольшим.

Да и сама методика вызывает вопросы. К примеру, секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов обратил внимание, что инициатива министерства предполагает «плясать» от медианной зарплаты. Окей, но где брать цифры? У Росстата пока нет официальных данных даже о ее предполагаемом размере.

А проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова вообще указала, что переходить к расчету бедности, исходя из уровня медианного дохода, могут только страны с высоким уровнем жизни. Мы же понимаем, что это не про нас! По ее словам, те самые жалкие 44%, обозначенные в проекте закона, - это такая граница бедности, которой не брезгуют самые наибеднейшие страны. Для уважающих себя государств нормой являются 60%!

В ответ на все эти претензии представлявшая законопроект заместитель министра труда Ольга Баталина сообщила, что отношение прожиточного минимума к медианной зарплате «может и должно пересматриваться», очевидно, опять заводя шарманку про «если».

Вот только не будет никаких «если». Ничего хорошего нашей экономике в ближайшие пять лет не светит. Предпосылок к этому нет, а верить в чудо за 20 лет россияне уже устали. И я тоже.

Может быть, чем бы дитя не тешилось, лишь бы пенсионный возраст больше не трогали? Хотя главное, конечно, чтобы прожиточный минимум после нового расчета не стал еще ниже. Вспоминая все наши реформы, уверенности никакой нет даже в этом.

Алексей Овчинников