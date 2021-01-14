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Коронакризис: Оставь надежду, всяк сюда входящий?

Коронавирус принес много новшеств в нашу жизнь. Маски, антисептики, социальная дистанция… Или вот Счетная палата впервые в истории представила прогноз развития экономики России. Так вот он оказался намного негативнее ожиданий обремененного заботой о нас правительства. Особенно грустным получился так называемый рисковый сценарий развития событий, а как мы знаем по горькому опыту, обычно именно рисковые сценарии ближе всего к жизни. Впрочем, динамика неустанно снижающегося потребительского спроса говорит о том, что даже наиболее пессимистические прогнозы могут все равно оказаться слишком радужными.

Экономисты на полном серьезе предупреждают, что в первом полугодии 2021-го Россию ждут массовые дефолты малого бизнеса. Произойти это может при условии, что государство прекратит программы поддержки бизнеса до выравнивания ситуации в экономике. Все эти невероятные блага, которыми власти одарили предпринимателей в прошлом году, включая кредитные каникулы и льготные займы, лишь отложили проблемы в экономике, но не решили их. В этом году многим придется расплачиваться по счетам, а с учетом того, что пандемия даже не думает пока отступать, а ограничительные меры все еще бьют по так называемым наиболее пострадавшим отраслям (да и не только), расплачиваться, скорее всего, будет просто нечем. Выданные ранее спасительные деньги господдержки уже потрачены, с грехом пополам заработанные - тоже.

По сути, предпринимателей просто загнали в кредиты, даже тех, кто ранее предпочитал с ними не связываться. Аналитики отмечают, что за прошлый год в России практически удвоилась доля малых и средних предприятий, пользующихся займами. Да, во многом за счет государственных программ поддержки, вот только далеко не для всех эти заемные средства станут не то что помощью, а посильной ношей. Потому что выполнить условия льготного кредитования удастся не всем. И посыплется весь этот карточный домик…

Очевидно, что те, кому это будет не по плечу, будут вынуждены повесить табличку «Закрыто навсегда» уже в первой половине 2021 года, поделился со мной президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, когда мы с ними обсуждали текущее положение дел.

Он напомнил, что правительство дало возможность предпринимателям, взявшим льготный кредит под 2%, претендовать на полное списание задолженности в апреле: если численность сотрудников удалось сохранить или штат уменьшился не более чем на 10%, то кредиты, по сути, превращаются в дотации. Пока звучит очень хорошо, согласитесь.

Если персонал удалось сохранить в промежутке между 80% и 90%, то придется все-таки вернуть и кредит, и начисленные за полгода проценты по ставке 2% годовых. Ставка крайне щадящая, поэтому и это тоже звучит все еще неплохо.

Однако, если число сотрудников сократилось более чем на 20%, то в этом случае придется возвратить, говоря языком банкиров, тело кредита и проценты - по ставке 15% годовых! Такое назвать льготным кредитом ни у кого язык не повернется, вполне себе коммерческий, причем не самый выгодный. Вот это звучит совсем нехорошо. То есть бизнес на фоне коронавирусного стресса практически затащили в кредитную кабалу, ведь риски невыполнения требований по сохранению занятости крайне высоки. Тут, как говорится, дай бог под 2% годовых попасть, а не под 15%.

Мы же понимаем, что ни один работодатель в здравом уме и твердой памяти, взявший этот кредит, не будет увольнять работника, а будет стараться его сохранить до конца года, потому что понимает, госпомощь может обернуться обузой. Но объективные обстоятельства никто не отменял. Ведь сотрудники сами могли уволиться. Если с учетом ограничительных мер работы нет или она оплачивается по минимуму, люди начинают искать лучшей доли.

«Уволились? Так найми новых!» - скажете вы. Предположим, какой-то компании удалось взять сотрудника на освободившееся вакантное место с низкой зарплатой и невнятными перспективами. Однако и тут возникли неприятные разночтения. Если человек, например, был уволен в течение квартала, а на его место принят другой, считается ли это потерей работника? Или это все-таки минус. А с какого числа идет отчет? Разные банки трактуют по-разному. Кто во что горазд.

Да-да, у каждого банка свои требования по этим займам, у всех совершенно разная трактовка в договорах, хотя законодательство, по которому выдавались кредиты, казалось бы, едино. Каждый вписывает какие-то свои зацепки для того, чтобы предпринимателям случайно жизнь не показалась медом.

Более того, банки могут пойти и на опережение: если они увидят, что условия договора не соблюдаются по той же численности сотрудников, они могут потребовать даже досрочного возвращения кредита с выплатой под 15%. Не верите? А зря. Такие примеры уже есть и в нашей области.

Не стоит забывать, что 2021 год припас и другие плохие новости для бизнеса. Самые неприятные – усиление проверочного гнета и отмена единого налога на вмененный налог (ЕНВД), чуть ли не самого популярного налогового режима в России. Многие предприниматели до последнего искренне верили, что ЕНВД продлят, ведь в Госдуму даже вносилось предложение о продлении этого режима до 2024 года. Однако кабмин оказался глух к просьбам бизнес-сообщества. Минфин и Минэк с каменным лицом упорно пели одну и ту же песню: ЕНВД устарел и используется для ухода от налогообложения.

Ау, у нас тут коронакризис, помните? Он и так существенно сократил прибыль предприятий малого и среднего бизнеса, а дополнительные расходы (при переходе с ЕНВД на другие системы налогообложения они неизбежны, как ни крути) могут просто загнать его в гроб!



Источник: vesti-ua.net

Наиболее пессимистично настроенные предупреждают, что такая кабминская упертость может еще очень дорого обойтись российской экономике, и вспоминают ситуацию 2013 года, когда резко повысились ставки страховых платежей во внебюджетные фонды. В итоге - массовое закрытие бизнеса или уход в тень. Можем повторить?

Кажется очевидным, что на фоне ужесточения налоговой политики и творящегося коронавирусного беспредела необходимо как минимум продлить действие программ льготного кредитования до конца 2021 года. Но правительство что-то совсем не торопится с анонсами нового облагодетельствования.

Более того, подчеркивают эксперты, действие мер поддержки малого и среднего бизнеса недостаточно просто продлить - необходимо расширить сферу их действия. Напомню, что в прошлом году вышла крайне нехорошая история с ОКВЭДами, которая лишила права на получение помощи со стороны государства многих пострадавших. Кроме того, доступа к программам поддержки лишили малые и средние фирмы, существующие менее одного года. В помощи отказали и компаниям, у которых основной̆ вид деятельности, относящийся к перечню особо пострадавших отраслей̆, был формально заявлен в документах как дополнительный̆.

По оценкам и псковского бизнес-уполномоченного Аркадия Мурылева, и президента региональной ТПП Владимира Зубова, в нашем регионе в итоге господдержку получило не более 10-15% бизнеса, тогда как на пике противоэпидемических мероприятий работу остановили почти 60% малых и средних предприятий.

Что делает государство, которое на все это взирает? Оно думает! Терпеливо ждет, когда в апреле бизнес сдаст всю отчетность, чтобы оценить уровень коронатрындеца, а там… видно будет. Или не будет. Кто ж знает. Нам же ничего не говорят! Так что, нашим предпринимателям снова придется жить в привычном вакууме неопределенности. Лучший совет нынче – ни на что не надеяться, не верить, не просить. Неслучайно все чаще слышится: «Ты же предприниматель? Вот и предпринимай». Очень красивый эвфемизм крепкого русского словца, синонимичного слову «Отстань».

Только не стоит забывать, что предприниматель - это не просто человек сам по себе, не все из них самозанятые, у многих в штате сотни сотрудников. Не хватит у предпринимающего сноровки справиться с сегодняшними вызовами, и множество людей пополнят списки безработных.

Мы тут недавно услышали из уст главы государства, что более 70% российской экономики - это не углеводороды. Потом он это еще красочно облек в метафору: «Россия – не страна-бензоколонка». А страна, простите, что? Кто наполнит бюджет, если к бизнесу относятся как к дойной корове, которую постоянно хлещут по лыткам, но при этом регулярно забывают покормить?

В конце прошлого года бизнес-уполномоченный всея России Борис Титов несколько заискивающе, но все же попросил президента страны продлить дополнительные меры поддержки для бизнеса, к примеру, возможность взять кредит под 2% на восстановление деятельности и смягчить требования к нему. Титов также отметил, что очень востребованной оказалась услуга реструктуризации налогов (к слову, несмотря на продление отсрочки по налогам на три месяца, огромное количество предпринимателей признались, что все равно не смогут их заплатить).

«Правительство работает над возможностью введения дополнительных мер поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса», - коротко ответил Владимир Путин.

Ну ОК. Пока оно там работает, у нас даже самые ярые оптимисты не берутся давать позитивные прогнозы. Падение покупательской способности, отсутствие заказов, уменьшение оборотных средств – с этим добром мы завершили 2020 год. Бизнес опасается, что и 2021-й будет таким же. Отложенные выплаты придется выплачивать. Сколько продлятся ограничения по эпидобстановке не знает никто. Финансисты еще поют в уши, что к лету рубль может ослабнуть. Какой уж тут оптимизм?

Где-то прочитал ироничное «спрос упал, но хоть лежит стабильно». Вот такой оптимизм у нас.

И думаете это не коснется каждого из нас? Спрос на уровне плинтуса приведет к тому, что скоро полки магазинов заполонят дешевые некачественные товары, а в сфере услуг начнет царить недобросовестная конкуренция. Такие вот издержки коронакризиса. И хотя нам всем уже стало казаться, что мы научились жить в таком противоэпидемическом состоянии и почти к нему привыкли, боюсь, что все самое «вкусное» для нас припас именно 2021 год. По крайней мере, если государство так и не подстелет соломки, а продолжит молча взирать и размышлять. Ложка все-таки дорога к обеду, а не к поминкам, насколько я помню.

«Реальных мер поддержки для бизнеса сейчас нет. Я думаю, что в первом квартале, может быть, что-то и продлят. Для наиболее пострадавших отраслей, но не более того. В общем лучше ни на что не надеяться, потому что ничего непонятно, а выстраивать стратегию надо уже сейчас. Иногда надежды приносят лишь разочарования», - отметил президент региональной ТПП.

Любопытно, что наиболее действенной поддержкой в Псковской области он назвал льготное кредитование через центр «Мой бизнес». Вопросы возникают, правда, к схеме отбора тех предприятий, которые получают такие кредиты, но все же респондентов очень много. Конечно, и эти займы придется возвращать, еще и с процентами, но все-таки гарантированно более низкими, чем банковские. Без всяких яких.

Спасибо нашим областным властям и за то, что в отличие от других регионов у нас еще не самые свирепые ограничения вводились. Сумели выдержать баланс между необходимостью противостоять коронавирусной угрозе и интересами бизнеса, а это очень непросто. Нового локдауна, судя по всему, тоже уже не будет – бюджет такую роскошь просто не потянет. И все же многие отрасли, среди которых туризм, непродовольственные магазины, сфера развлечений, до сих пор не вернулись к докризисным показателям, а впереди - по-прежнему туман.

Зато некий профессор Йельского университета, социальный эпидемиолог (оказывается, бывают и такие) Николас Кристакис обещает, что после окончания пандемии нас всех ждет экономический бум, расцвет искусств и, неожиданно, сексуальное распутство. Дело за малым – дожить до этого Ренессанса образца XXI века. Вообще, удивительно, как все это перекликается с религиозными обещалками о лучшей загробной жизни, ради которой надо перетерпеть все мытарства в бренной оболочке. Российскому человеку в принципе это очень знакомо, его и в СССР постоянно завтраками о светлом завтра кормили, и в современной России эту славную традицию ветхозаветно продолжили. Вот только завтра наступает, как и положено, регулярно, но для большинства жителей страны по-прежнему какое-то не очень светлое. Поэтому мы уже ни во что не верим.

Пока все складывается так, что в Вальгаллу с пирами и валькириями вперед нас может отправиться вся наша экономика, а мы тут останемся – в бренной оболочке и в масках. Так что единственная радость, что нам достанется из списка Кристакиса – это, пожалуй, сексуальное распутство. На голодный желудок.

Государство, выручай. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.

Алексей Овчинников