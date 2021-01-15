Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Соглашение о сотрудничестве
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
Алексей Овчинников Публикаций: 37
15.01.2021 17:360 Продуктовый фуфел 14.01.2021 16:161 Коронакризис: Оставь надежду, всяк сюда входящий? 24.11.2020 22:424 Лучше сто раз протянуть руку, чем один раз - ноги 06.11.2020 15:423 Напугали ежа голой задницей 23.10.2020 17:522 Министерство-кэп и его бесполезные усилия Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 09.01.2021 01:3620 Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей 11.01.2021 10:426 Трескучие морозы придут в Псковскую область под Старый Новый год 14.01.2021 12:317 Наталью Дорожкину отстранили от руководства великолукской инфекционной больницей 08.01.2021 11:517 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 14.01.2021 13:1610 Губернатор допускает всплеск заболеваемости коронавирусом в Псковской области
Блоги / Алексей Овчинников

Продуктовый фуфел

15.01.2021 17:36|ПсковКомментариев: 0

Федеральные торговые сети, замочив в неравной борьбе региональный ритейл, царствуют на этом рынке почти безраздельно. Они прочно вошли в нашу жизнь и стали, не побоюсь этого слова, ее частью. Посмотрите, супермаркеты появились чуть ли не на каждом углу. Кажется, сегодня даже в самом отдаленном спальном районе города можно наткнуться если не на «Пятерочку», так на «Магнит». Удобно? Безусловно. Вот только вместе с удобством и сравнительно низкими ценами мы получили убогий выбор и сомнительное качество продуктов, а также ситуацию, весьма близкую к безальтернативной.

 

Думаю, никого не нужно убеждать, что качество и выбор продуктов в торговых сетях Пскова действительно оставляет желать лучшего. Причем с каждым годом ситуация только усугубляется. Кажется, это уже начали осознавать даже готовые взять все, что по желтому ценнику, бабушки. Куда ни ткнись - везде одни и те же набившие оскомину бренды, а за некоторыми фруктами и овощами еще и побегать придется, потому что, если пропадают, к примеру, накануне Нового года помидоры черри, то везде.

Сразу стоит обозначить очевидное - все это плоды контрсанкций нашего государства и продуктового эмбарго, которым уже 7 лет в обед. Унтер-офицерская вдова высекла сама себя - как только с прилавков исчезли импортные продукты, вместе с ними растворилась и вменяемая конкуренция. Российские производители на ниве импортозамещения быстро смекнули, что «пипл и так схавает», и завалили магазины посредственными изделиями, потребляемыми внутрь. Назвать это едой не всегда язык поворачивается. Что-то сыроподобное, молокообразное, напоминающее мясо и притворяющееся рыбой. Цены при этом, напомню, на все это чудо только регулярно росли.

Придираюсь? Ну тогда и академики РАМН придираются: их исследования говорят о том, что как минимум треть всех заболеваний россиян связана с тем, что они едят.

Есть расхожее мнение, что все эти беды связаны с паталогической бедностью нашего населения. Пенсионеры особенно не нарадуются «Пятерочкам», а то и более радикальным лоукостерам вроде «Светофора», которые позволяют хоть как-то прожить на пенсию. Пусть из пальмового масла, консервантов и заменителей, зато доступно.

Вот только исследования показывают, что в России люди тратят на еду столько же, сколько, например, в Венгрии или Чехии, однако европейцы получают за эти деньги продукты заметно лучшего качества. Неслучайно многие псковичи, пока была такая возможность, регулярно ездили за едой в ближайшее заграничье. У них ведь там, за бугром, тоже есть лоукостеры, но выбор продуктов там вполне вменяемый.

У нас же сети кивают на производителей, мол, мы ни при чем, мы только продаем, а производители во всем обвиняют ритейлеров, якобы те постоянно давят на поставщиков, вынуждая снижать цену и тем самым экономить на компонентах. Некоторым даже приходится отказываться от ГОСТов или идти на откровенный обман покупателей.

При таком «футболе», как правило, виноваты и те, и другие.

А страдаем мы. Сейчас потребителю невозможно понять, где качественный продукт, а где нет. Если производитель заявляет, что его ТУ соответствуют советскому ГОСТу, остается лишь надеяться, что он говорит правду. Но ведь не секрет, что производители нынче покупают самое дешевое сырье в погоне за снижением себестоимости. Молоко с низкой жирностью добивается пальмовым маслом, в колбасы пихают сою и свиные шкуры, в сметану - крахмал, в шоколад - гидрожиры. Даже в пролетарскую кабачковую икру стали добавлять муку и другие наполнители.

Даже если на дешевой колбасе крупно написано «Не содержит сои», это лишь означает, что вместо сои там - субпродукты. Чудес не бывает, увы: низкая цена = такое же качество.

Считается, что фермерские продукты более натуральные и качественные. До какого-то момента так и было, говорят эксперты. Сейчас на режим «пипл и так схавает» переходят и на ниве частного АПК. Низкая платежеспособность населения и скукожившийся спрос заставляют, как бы это парадоксально звучало, не повышать привлекательность продуктов, чтобы мотивировать покупателя все-таки соблазнится, а скорее, наоборот, главное - добиться всеми правдами и неправдами снижения цены. Так что надпись «фермерский продукт» сама по себе не гарантирует качества.

А сколько примеров, когда за фермерскими скрывались товары, которые купили в соседнем сетевом гиганте!


Карикатура Сергея Елкина

К сожалению, сегодня масс-маркет ориентирован на покупателя, который ищет более низкую цену, а вопросы качества ограничиваются в лучшем случае проверкой срока годности на упаковке. При этом премиум-сегмент в нашей области не заинтересован совсем, так что прихода в регион в ближайшее время «Ашана», «Азбуки вкуса» или «Глобус Гурмэ» можно не ждать. Кошельками не вышли.

Попытка, кстати, была. В апреле 2014 года в Пскове открылся магазин деликатесов Paradis des Gourmets. Хамоны, прошутто, разные виды оливок, сыры - действительно рай для гурмана. Дорого, но прямиком из Европы. Увы, после введения Россией продуктового эмбарго магазин вынужден был закрыться навсегда, не проработав и полгода. Очевидно, хваленного российского импортозамещания так и не хватило, чтобы повторить этот опыт на отечественных щах. Хотя наши сыровары и мясорубы неустанно дуют в уши, что научились, делают не хуже и даже какими-то медалями бряцают. Но ведь, к примеру, президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев как-то сам отмечал, что в стране, где сотни лет не было культуры сыроварения, с кондачка выдавать достойную продукцию просто не получится.

Ага, ага, а еще в России нет приличных пастбищ, достойных семян, культуры производства вообще чего бы то ни было… Думаете, это я антипатриота включаю? Вот и нет, сами производители в этом признаются! Поэтому забугровый «Дор Блю» и наша реплика - это как изящная скульптура мастера и рядом поделка пятилетнего малыша из пластилина.  

Допустим, премиум-сегменты чего бы то ни было - удел ломящихся от денег столиц. Но у нас даже сети миддл-сегмента не удерживаются! Вспоминаем, как долго у нас проработали «SPAR» или «Лайм», а также печальную судьбу псковского «Империала», который скукожился до размера «Пятерочки» и мало чем стал отличаться от нее по ассортименту. Разве что «Вкусвилл» пока каким-то чудом держится.

Все это красноречиво говорит о социально-экономическом положении в Псковской области, получше всяких статистик и аналитических срезов. Живем так, что продукты на грани съедобного - потолок наших притязаний.

Ситуацию могли бы улучшить сами ритейлеры, если бы сотрудничали только с производителями качественного товара. Однако на данный момент, по утверждению большинства экспертов, поставщики конкурируют между собой только в цене, и это касается всех сегментов торговли. Разумеется, в самих сетях в этом никогда не признаются. «Да вы что, - скажут они, - для нас забота о покупателе на первом месте». Скажут, и в очередной раз «забудут» убрать с прилавков просрочку и плесневелые мандарины.

Впрочем, некоторые производители, в том числе и псковские, нередко говорят, что покупатели сами виноваты в том, что происходит в их продуктовой корзине. Им предлагаешь премиум-товар, где все натуральное и по всей строгости технологий, а они все равно берут его дешевый аналог, сваренный из бог весть чего и как. С другой стороны, откуда у россиян мог появиться правильный вкус, когда его никто не прививает?

Делать свой ассортимент более разнообразным сетям тоже нет никакого резона. Многие компании с удовольствием бы зашли на их полки, а уже существующие поставщики и рады бы предлагать новинки, но монстру это неинтересно. Гораздо проще работать по уже существующим договорам. Шаг влево - шаг вправо - это же риски упустить свою огромную маржу!

Cети устроили монопольный федеральный диктат, и именно они сегодня определяют правила игры для всех. Если завтра они решат, что мы должные есть с пола, боюсь, так и будет. По крайней мере, создается четкое ощущение, что всех нас держат за быдло.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы возвращение очного формата обучения псковских школьников?
В опросе приняло участие 450 человек
15.01.2021, 18:200 Уроки дистанционки 15.01.2021, 18:090 В Instagram появится блог Александра Невского 15.01.2021, 18:000 Курсы SEO помогут овладеть новой профессией 15.01.2021, 17:490 Андрей Рюмин назначен и.о. генерального директора ПАО «Россети»
15.01.2021, 17:410 Михаил Ведерников подвел итоги работы по ликвидации последствий стихии в регионе 15.01.2021, 17:360 Продуктовый фуфел 15.01.2021, 17:340 В Пскове подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. ФОТО 15.01.2021, 17:340 На стадионе «Локомотив» в Пскове заливают каток
15.01.2021, 17:260 Псковский бизнесмен подарит 10 000 рублей за креативное название для арт-пространства 15.01.2021, 17:191 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 15.01.2021, 17:180 Анна Кузыченко надеется, что ремонт технического лицея завершат в течение года 15.01.2021, 17:040 В администрации Пскова отдают предпочтение местным подрядчикам
15.01.2021, 16:570 Более двух центнеров корма для кошек не довезли из Белоруссии до Пскова 15.01.2021, 16:562 Горводоканал помог в заливке катка на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 15.01.2021, 16:520 Освящение воды организуют на Крещение в храме Александра Невского 15.01.2021, 16:440 В 2021 году составят проектно-сметную документацию на расчистку Псковско-Чудского озера - Минприроды
15.01.2021, 16:390 Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 29 января 15.01.2021, 16:360 Улица Чудская станет самым крупным объектом нацпроекта в Пскове в 2021 году 15.01.2021, 16:341 Стали известны новые правила работы катков в Псковской области 15.01.2021, 16:220 Девять официальных мест для крещенских купаний определено в Псковской области
15.01.2021, 16:150 Более 100 преступлений произошло в Псковской области на каникулах 15.01.2021, 16:080 Почти 330 тысяч жителей Псковской области привили от гриппа 15.01.2021, 16:071 «Падающий» монумент: в Пскове оценят состояние памятника княгини Ольги 15.01.2021, 16:020 Более 10 тысяч человек лечатся от коронавируса в Псковской области
15.01.2021, 15:580 На службу в ОМОН Росгвардии приглашают псковичей 15.01.2021, 15:540 Крещенские купания не станут отменять в Псковской области 15.01.2021, 15:510 Инициатива Аркадия Мурылева о реструктуризации льготных кредитов нашла поддержку 15.01.2021, 15:501 Работу театров и филармонии планируют возобновить в Псковской области
15.01.2021, 15:275 Александр Братчиков поблагодарил бизнесменов и горожан за участие в украшении города к Новому году 15.01.2021, 15:220 Псковские полицейские помогли женщине потушить загоревшийся автомобиль 15.01.2021, 15:210 Fjord Plaza открывает бесплатный городской каток 15.01.2021, 15:190 Температура воздуха в Псковской области близится к -30
15.01.2021, 15:110 Несоблюдение административного надзора обернулось для жителя Дедовичей лишением свободы 15.01.2021, 14:573 Технический лицей переезжает в здание ПсковГУ на улице Некрасова 15.01.2021, 14:520 В Пскове сегодня чествуют сотрудников следственного управления 15.01.2021, 14:480 Бизнес-уполномоченный помог псковскому предпринимателю избежать 100-тысячного штрафа
15.01.2021, 14:440 «Дом Советов» с Александром Братчиковым. ВИДЕО 15.01.2021, 14:430 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса 15.01.2021, 14:321 Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 15.01.2021, 14:294 Схема движения по кольцу на Инженерной в Пскове будет изменена
15.01.2021, 14:113 Андрей Турчак исполнил новогоднее желание пенсионерки из Великих Лук 15.01.2021, 14:025 Сейшельские острова стали доступны для привитых от COVID-19 туристов 15.01.2021, 13:540 Псковичи решат, какой будет главная новогодняя ель города 15.01.2021, 13:500 Неуплата алиментов привела на скамью подсудимых жительницу Пустошкинского района
15.01.2021, 13:430 Подачу тепла восстановили в Новоржевской средней школе 15.01.2021, 13:360 Территория новогоднего убранства Пскова будет расширена 15.01.2021, 13:270 Бизнес-омбудсмен помог компании вернуть 500 тысяч рублей в рамках пушкиногорского дела 15.01.2021, 13:220 95 лет исполнилось 234-му полку псковской дивизии ВДВ
15.01.2021, 13:150 В Пскове женщина-водитель с амбре ударила автоинспектора и сбросила шубу 15.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 15.01.2021, 13:010 Псковичка узнала о смерти сестры в плюсском интернате спустя почти месяц 15.01.2021, 12:381 В Пскове установлены первые «умные» счетчики газа
15.01.2021, 12:310 Главную проблему в период пандемии назвали предприниматели 15.01.2021, 12:240 Более 600 тысяч рублей перечислили мошенникам псковичка и петербурженка 15.01.2021, 12:070 Роспотребнадзор обнаружил почти полторы тысячи мутаций коронавируса 15.01.2021, 12:020 «Рено Меган» перевернулся в Опочецком районе
15.01.2021, 12:002 Белорус осужден за оскорбление участников суда в Пскове 15.01.2021, 11:480 В России выросла стоимость поездок на такси 15.01.2021, 11:435 «Дом Советов»: Александр Братчиков даст оценку работе городского хозяйства на новогодних праздниках 15.01.2021, 11:240 «Почетными дорожниками России» стали два жителя Псковской области
15.01.2021, 11:180 Микроавтобус загорелся в Великих Луках. ФОТО 15.01.2021, 11:090 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 110 15.01.2021, 11:000 Продукты украла псковичка из магазина на улице Юбилейной 15.01.2021, 10:570 В Гдовском районе паспортизируют деревянный мост
15.01.2021, 10:520 Младшего сержанта оштрафовали за сбыт поддельных долларов в Пскове 15.01.2021, 10:490 «Гайд-парк»: Что волнует псковских предпринимателей, помимо коронавируса? 15.01.2021, 10:350 Осадки выше нормы прогнозируются в феврале на Северо-Западе России 15.01.2021, 10:332 Уроки дистанционки
15.01.2021, 10:300 Более 50 млн рублей направлено на освещение дорог Псковской области 15.01.2021, 10:220 Перевозивший сигареты контрабандист попался псковским пограничникам 15.01.2021, 10:200 Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь 15.01.2021, 10:130 Служащий «заминировал» склады Минобороны в Псковской области и получил штраф
15.01.2021, 10:050 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных 15.01.2021, 10:010 Жилой дом сгорел в Себежском районе 15.01.2021, 09:570 Число корпоративных банкротств сократилось за год в Псковской области 15.01.2021, 09:460 Псковичи отправляли в Великобританию сигареты в посылках с детскими игрушками
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.