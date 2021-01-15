Блоги / Алексей Овчинников

Продуктовый фуфел

Федеральные торговые сети, замочив в неравной борьбе региональный ритейл, царствуют на этом рынке почти безраздельно. Они прочно вошли в нашу жизнь и стали, не побоюсь этого слова, ее частью. Посмотрите, супермаркеты появились чуть ли не на каждом углу. Кажется, сегодня даже в самом отдаленном спальном районе города можно наткнуться если не на «Пятерочку», так на «Магнит». Удобно? Безусловно. Вот только вместе с удобством и сравнительно низкими ценами мы получили убогий выбор и сомнительное качество продуктов, а также ситуацию, весьма близкую к безальтернативной.

Думаю, никого не нужно убеждать, что качество и выбор продуктов в торговых сетях Пскова действительно оставляет желать лучшего. Причем с каждым годом ситуация только усугубляется. Кажется, это уже начали осознавать даже готовые взять все, что по желтому ценнику, бабушки. Куда ни ткнись - везде одни и те же набившие оскомину бренды, а за некоторыми фруктами и овощами еще и побегать придется, потому что, если пропадают, к примеру, накануне Нового года помидоры черри, то везде.

Сразу стоит обозначить очевидное - все это плоды контрсанкций нашего государства и продуктового эмбарго, которым уже 7 лет в обед. Унтер-офицерская вдова высекла сама себя - как только с прилавков исчезли импортные продукты, вместе с ними растворилась и вменяемая конкуренция. Российские производители на ниве импортозамещения быстро смекнули, что «пипл и так схавает», и завалили магазины посредственными изделиями, потребляемыми внутрь. Назвать это едой не всегда язык поворачивается. Что-то сыроподобное, молокообразное, напоминающее мясо и притворяющееся рыбой. Цены при этом, напомню, на все это чудо только регулярно росли.

Придираюсь? Ну тогда и академики РАМН придираются: их исследования говорят о том, что как минимум треть всех заболеваний россиян связана с тем, что они едят.

Есть расхожее мнение, что все эти беды связаны с паталогической бедностью нашего населения. Пенсионеры особенно не нарадуются «Пятерочкам», а то и более радикальным лоукостерам вроде «Светофора», которые позволяют хоть как-то прожить на пенсию. Пусть из пальмового масла, консервантов и заменителей, зато доступно.

Вот только исследования показывают, что в России люди тратят на еду столько же, сколько, например, в Венгрии или Чехии, однако европейцы получают за эти деньги продукты заметно лучшего качества. Неслучайно многие псковичи, пока была такая возможность, регулярно ездили за едой в ближайшее заграничье. У них ведь там, за бугром, тоже есть лоукостеры, но выбор продуктов там вполне вменяемый.

У нас же сети кивают на производителей, мол, мы ни при чем, мы только продаем, а производители во всем обвиняют ритейлеров, якобы те постоянно давят на поставщиков, вынуждая снижать цену и тем самым экономить на компонентах. Некоторым даже приходится отказываться от ГОСТов или идти на откровенный обман покупателей.

При таком «футболе», как правило, виноваты и те, и другие.

А страдаем мы. Сейчас потребителю невозможно понять, где качественный продукт, а где нет. Если производитель заявляет, что его ТУ соответствуют советскому ГОСТу, остается лишь надеяться, что он говорит правду. Но ведь не секрет, что производители нынче покупают самое дешевое сырье в погоне за снижением себестоимости. Молоко с низкой жирностью добивается пальмовым маслом, в колбасы пихают сою и свиные шкуры, в сметану - крахмал, в шоколад - гидрожиры. Даже в пролетарскую кабачковую икру стали добавлять муку и другие наполнители.

Даже если на дешевой колбасе крупно написано «Не содержит сои», это лишь означает, что вместо сои там - субпродукты. Чудес не бывает, увы: низкая цена = такое же качество.

Считается, что фермерские продукты более натуральные и качественные. До какого-то момента так и было, говорят эксперты. Сейчас на режим «пипл и так схавает» переходят и на ниве частного АПК. Низкая платежеспособность населения и скукожившийся спрос заставляют, как бы это парадоксально звучало, не повышать привлекательность продуктов, чтобы мотивировать покупателя все-таки соблазнится, а скорее, наоборот, главное - добиться всеми правдами и неправдами снижения цены. Так что надпись «фермерский продукт» сама по себе не гарантирует качества.

А сколько примеров, когда за фермерскими скрывались товары, которые купили в соседнем сетевом гиганте!



Карикатура Сергея Елкина

К сожалению, сегодня масс-маркет ориентирован на покупателя, который ищет более низкую цену, а вопросы качества ограничиваются в лучшем случае проверкой срока годности на упаковке. При этом премиум-сегмент в нашей области не заинтересован совсем, так что прихода в регион в ближайшее время «Ашана», «Азбуки вкуса» или «Глобус Гурмэ» можно не ждать. Кошельками не вышли.

Попытка, кстати, была. В апреле 2014 года в Пскове открылся магазин деликатесов Paradis des Gourmets. Хамоны, прошутто, разные виды оливок, сыры - действительно рай для гурмана. Дорого, но прямиком из Европы. Увы, после введения Россией продуктового эмбарго магазин вынужден был закрыться навсегда, не проработав и полгода. Очевидно, хваленного российского импортозамещания так и не хватило, чтобы повторить этот опыт на отечественных щах. Хотя наши сыровары и мясорубы неустанно дуют в уши, что научились, делают не хуже и даже какими-то медалями бряцают. Но ведь, к примеру, президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев как-то сам отмечал, что в стране, где сотни лет не было культуры сыроварения, с кондачка выдавать достойную продукцию просто не получится.

Ага, ага, а еще в России нет приличных пастбищ, достойных семян, культуры производства вообще чего бы то ни было… Думаете, это я антипатриота включаю? Вот и нет, сами производители в этом признаются! Поэтому забугровый «Дор Блю» и наша реплика - это как изящная скульптура мастера и рядом поделка пятилетнего малыша из пластилина.

Допустим, премиум-сегменты чего бы то ни было - удел ломящихся от денег столиц. Но у нас даже сети миддл-сегмента не удерживаются! Вспоминаем, как долго у нас проработали «SPAR» или «Лайм», а также печальную судьбу псковского «Империала», который скукожился до размера «Пятерочки» и мало чем стал отличаться от нее по ассортименту. Разве что «Вкусвилл» пока каким-то чудом держится.

Все это красноречиво говорит о социально-экономическом положении в Псковской области, получше всяких статистик и аналитических срезов. Живем так, что продукты на грани съедобного - потолок наших притязаний.

Ситуацию могли бы улучшить сами ритейлеры, если бы сотрудничали только с производителями качественного товара. Однако на данный момент, по утверждению большинства экспертов, поставщики конкурируют между собой только в цене, и это касается всех сегментов торговли. Разумеется, в самих сетях в этом никогда не признаются. «Да вы что, - скажут они, - для нас забота о покупателе на первом месте». Скажут, и в очередной раз «забудут» убрать с прилавков просрочку и плесневелые мандарины.

Впрочем, некоторые производители, в том числе и псковские, нередко говорят, что покупатели сами виноваты в том, что происходит в их продуктовой корзине. Им предлагаешь премиум-товар, где все натуральное и по всей строгости технологий, а они все равно берут его дешевый аналог, сваренный из бог весть чего и как. С другой стороны, откуда у россиян мог появиться правильный вкус, когда его никто не прививает?

Делать свой ассортимент более разнообразным сетям тоже нет никакого резона. Многие компании с удовольствием бы зашли на их полки, а уже существующие поставщики и рады бы предлагать новинки, но монстру это неинтересно. Гораздо проще работать по уже существующим договорам. Шаг влево - шаг вправо - это же риски упустить свою огромную маржу!

Cети устроили монопольный федеральный диктат, и именно они сегодня определяют правила игры для всех. Если завтра они решат, что мы должные есть с пола, боюсь, так и будет. По крайней мере, создается четкое ощущение, что всех нас держат за быдло.

Алексей Овчинников