Блоги / Алексей Овчинников

В рубель: Параллельный импорт и отвязанные валюты

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая вернулась на частоту 102.6 FM. Каждую пятницу ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников будет знакомить радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, что стоит за понятием «параллельный импорт», зачем в России хотят запретить привязку к валюте, почему распевание песни «Все хорошо, прекрасная Маркиза» сегодня - не лучший выбор и сколько существует способов «озолотить» сбережения.

Премьер России Михаил Мишустин на этой неделе подписал документ, разрешающий параллельный импорт товаров в страну.

Предполагается, что теперь ввоз какой-либо продукции можно осуществлять без разрешения от правообладателя, производителя или дилера продукции. На практике это означает, что товары будут ввозиться не через единственного аккредитованного дистрибьютора, а через некие альтернативные каналы.

Таким решением правительство пытается, цитирую, «удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары».

А когда-то, в былой России, такие вот альтернативные импортеры назывались контрабандистами, которые рисковали, если попадутся, столкнуться с огромными выплатами штрафов, плюс компенсация правообладателю и обязанность уничтожить всю партию товара. Ныне - правила игры поменяли практически полностью.

Впрочем, нужно сразу оговориться, что параллельный импорт - это все-таки не контрабанда. Хотя бы потому, что товары будут проходить все таможенные процедуры. Более того, на них даже будут распространяться гарантийные обязательства. То есть, если потребитель купит смартфон, завезенный подобным параллельным образом, а гаджет сломается, его обязаны будут отремонтировать, заменить или вернуть деньги. С одной лишь разницей – отныне это головная боль продавца и только продавца, а не производителя.

Еще один важный момент. Пока не очень понятно о каких товарах идет речь: смартфонах Apple, станках Benzinger, подштанниках Gucci, клатчах Louis Vuitton, бутылках Pepsi? Окончательный список должен будет определить Минпромторг. Но Мишустин уже дал намек на программное обеспечение. Вот только не все так просто. Номер с параллельным импортом может пройти, например, с шасси для Боинга или с кроссовками Адидас. С программным обеспечением все куда сложнее.

Значительная часть ценности любого электронного приложения — в обновлениях, которые закрывают «дыры» в безопасности и улучшают потребительские свойства. Доступ к апдейтам может оказаться наглухо закрыт при обновленной модели импорта.

Что еще вызывает опасения? Допустим, этическую сторону мы не рассматриваем в силу понятных причин (мне, если честно, не до конца понятных, ну да ладно). Но что будет, к примеру, с контролем качества ввозимой в РФ продукции? Производитель явно отвечать за товар откажется, если он попадет в страну без его согласия. Кроме того, серый рынок на этом фоне получит плодородную почву для разрастания. Уверен, что доля контрафакта вырастет раз в десять. То есть, если раньше ввозили паленку в соотношении 1 к 10 к оригиналам, то теперь может стать и 10 к 1.

Не совсем понятно, и куда подевалась великая борьба за импортозамещение. При такой модели экономика РФ как зависела от импорта, так и останется зависимой. Где обещанные стимулы для развития отечественной промышленности?

Разумеется, решение о параллельном импорте принято вынужденно и, прямо скажем, не от хорошей жизни. С другой стороны, тема обсуждается уже давно. А сейчас геополитическая ситуация – мощнейший триггер для таких радикальных шагов. А во что это все в итоге обернется, будем наблюдать.

В ФАС, например, рассчитывают, что так мы решим, снова цитирую, «проблемы ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в отношении российских потребителей». Не знаю, я с таким не сталкивался. Это либо про что-то глобальное, вроде тех же станков Benzinger, либо про подштанники от Gucci. Дискриминировали и нахально торговали прошлогодними коллекциями, к примеру. Втридорога. Не уверен, не ношу, к сожалению. А вот что касается программного обеспечения, то тут очень высок риск, что мы точно нормальных локализаций не увидим. Только торрент-эдишн, только хардкор.

Кстати, про ФАС. Федеральная антимонопольная служба всерьез вознамерилась запретить привязку к валюте и мировым товарным индексам. Конечно, нам, кто не покупает шасси Боинга и клатчи Prada, не очень понятно, зачем переживать по таким пустякам. Ну, запретят и запретят. Иные еще и присовокупят «Давно пора!».

Да и цель благая - противодействие внешнему санкционному давлению. Но, друзья, невозможно просто взять и по щелчку тумблера выпасть из мировой экономики. Просто потому что захотелось и даже если давно пора. Это так не работает. Не в XXI веке точно. А наши производители и поставщики благодаря таким инициативам могут столкнуться с необходимостью полной предоплаты товаров и будут вынуждены отказаться от долгосрочных контрактов. Такое потянут не все. Посыплются, еще и с эффектом домино.

Дело в том, что привязка к иностранным валютам или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страховки от ослабления рубля. Металлурги всю жизнь привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов, например. Такая привязка распространена и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и много где еще, вплоть до торговли предметами искусства.

Эксперты отмечают, что законопроект хоть и разработан для исполнения плана по поддержке экономики в условиях санкций, но ставит некоторые российские компании в…, как бы это помягче, в условия критических рисков.

Уже сегодня инициатива ФАС будет рассмотрена на заседании совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Любопытно, что Минфин уже согласовал законопроект, а вот Исследовательский центр частного права имени Алексеева при Президенте России документ жестко раскритиковал. Более того, назвал недопустимым. Увы, но негативное заключение этого центра, даже с учетом его припрезидентсткого статуса никак не препятствует дальнейшему рассмотрению проекта закона.

Тем временем большинство независимых экспертов шоке, они прогнозируют, что всю тяжесть последствий таких решений с плеча ощутим, как водится, мы – обыватели. Производители будут вынуждены увеличивать цену, закладывая в нее риск инфляций, а уменьшение количества долгосрочных договоров и страх заключать убыточные сделки приведет к окончательному скукоживанию ассортимента.

Если уж ФАС решил отвязать цены в России от мирового рынка, то неплохо было бы обеспечить и регулярный контроль уровней себестоимости и наценки на продукцию. Пока в этом плане успехов не так много, как хотелось бы. Впрочем, не факт, что такой контроль не добьет наш бизнес окончательно.

В общем, призываю все уважаемые вовлеченные ведомства семь раз отмерить, и только потом уже резать к чертовой матери.

Почему я, собственно, так переживаю за инструментарий, которым пытаются сегодня прооперировать нашу экономику. Невольно начинаешь чувствовать себя кликушей, особенно если натыкаешься на комментарии в духе «Все не так уж плохо на сегодняшний день». Да-да, как в той песне.

Поверьте, текущий кризис в экономике любую пандемию на лопатки кладет. Во-первых, мы еще не все отложенные эффекты локдаунов пожали, а во-вторых, у сегодняшнего потока антироссийских санкций эффект тоже не сиюминутный. Да, мы уже сейчас не можем расплатиться бесконтактно Визой в «Пятерочке», посмотреть сериальчик в Netflix или заказать набор трусов «Неделька» на eBay. Но многие из нас прекрасно проживут и без этого, иные и очень неплохо проживут. Есть МирПей, IVI и Ozon. Без трусов и сериальчиков не останемся.

Но это все пена. Девятый вал будет позже. Мы наблюдаем высокие геополитические риски, нарушение цепочек поставок, дестабилизацию бизнес-процессов и дисбаланс на сырьевых рынках. Не замечать этого глупо. И не обольщайтесь образцово-показательным укреплением рубля. Во-первых, это тренд явно не вечен, а, во-вторых, напомню, в нашей стране цены не снижаются, даже если отечественная валюта в поте лица неделями подряд выбирается из лужи, в которую сама же с размаху села.

Да, рубль отыграл значительную часть падения, которое произошло после известных событий. Но цены как росли, так и растут. Не потому что производители и продавцы сволочи, а потому что надо логистические и платежные цепочки восстанавливать, а не графиками Мосбиржи любоваться.

Недавно в региональном отделении союза промышленников и предпринимателей собрались они самые - промышленники и предприниматели, псковские и великолукские. Там же присутствовали помощник полномочного представителя президента России в СЗФО, депутат Государственной Думы, руководители региональных комитетов по экономическому развитию, по труду и налоговики. Разговор, как водится, получился немного про Фому и Ерему. Предприниматели жаловались, что не видят реальных мер поддержки, ретрансляторы этих мер уверяли бизнес, что он просто не там смотрит.

Конечно, там и вполне конкретные предложения, вопросы рассматривались: вдоль, поперек и по существу. Но я бы хотел обратить внимание вот на какие моменты.

Генеральный директор ООО «Велторф» Юлия Абрамова пожаловалась на резкий рост цен на удобрения и пленку, в которую предприятия упаковывают грунты. Только пленка, которая поставляется из Польши и Германии, подорожала на 65%. Компания вынуждена транслировать это подорожание на клиентов, у которых также нет оборотных средств.

Или вот кейс от «Великолукского опытного машиностроительного завода». Там за месяц не приняли ни одного заказа, потому что просто не знают, по какой цене его брать. Постоянные скачки цен на металл, нарушения в логистике и поставках деталей - это только половина беды, с которой столкнулись великолукский машиностроители. Неприятным сюрпризом стало появление новой категории клиентов - тех, которые отказываются от уже изготовленных прицепов.

А в областном Собрании депутатов на днях обсуждалась проблема со сбытом березового, осинового и хвойного леса, да и вообще чуть ли не всего псковского сырья. Сбыта просто нет. Покупать никто не хочет. Заготовка встала, а арендную плату за участки платить все равно нужно…

Это я все не к тому, чтобы нагнетать, перечисляю. Тут нагнетай, не нагнетай, все равно очередную дырочку в ремне проделать-таки придется - поближе к талии. Я к тому, что меры поддержки нужно прорабатывать оперативно, я бы даже сказал стремительно. Без вот этого вот «прорабатывается на федеральном уровне», «мы держим этот вопрос на карандаше», «мы знаем о вашей проблеме и ищем пути решения». Если вот так лечить перитонит, а у нашей экономики точно не кариес, то так можно и пациента потерять.

Вот это точно не тот случай, когда надо семь раз отмерять, а потом все равно отрезать от щедрот заплатку на карман кузнечику. Очень хочется, чтобы государство наконец научилось принимать важные стратегические решения по господдержке быстро, четко и по делу. Причем на всех уровнях и без грустных историй с ОКВЭДами и псевдодоступными кредитами.

Напоследок позолочу ручку. Сейчас так много разговоров про спасение накоплений в золоте, что игнорировать эту тему просто невозможно. Несмотря на скепсис многих аналитиков в плане отдачи таких инвестиций, популярность желтого драгметалла бьет все рекорды.

Я все-таки надеюсь, что при этом все помнят, что золото не приносит дивидендного или купонного дохода и редко значительно дорожает в краткосрочной перспективе. То есть рассчитывать на зарабатывание денег на такой инвестиции в течение 3-4 лет просто не дальновидно.

С другой стороны, золото вполне можно назвать консервативным активом, который поможет пережить трудные времена. Если не приумножить, то хотя бы сохранить сбережения. Есть разные способы инвестиций в золото, каждый со своими особенностями. И сразу скажу – идеального нет. Но с меню ознакомлю.

Первый. Купить самый настоящий слиток Аурума. Как вариант, затариться ювелиркой или приобрести инвестиционные монеты из драгметалла. Недавно был отменен НДС в 20% при покупке золотых слитков, что повысило привлекательность данного варианта инвестирования. Вас, несомненно, будет греть чувство реального обладания чем-то физически ощутимым, но периодически будет бросать и в холод от курсов, разницы в покупке и продаже, и от пятнышек на обожаемом объекте. Еще попробуй покупателя найди.

Второй. Обезличенные металлические счета. Заморачиваться с хранением не надо, ваше обладание золотом – это лишь бумажка и запись в компьютере. Зато не надо брать кускам. Порог входа - от 0,1 г золота. Вот только для ОМС НДФЛ никто не отменял, так же, как и конверсионные потери и комиссии банков.

Третий. Паевые фонды с ориентацией на золото. Очень похоже на ОМС, только покупать будете не граммы/унции, а паи. Долгосрочные инвестиции в ПИФы позволяют пользоваться налоговым вычетом. Но комиссию управляющей компании заплатить придется. Ну и не стоит забывать, что стоимость пая редко совпадает с динамикой физического золота. Там своя жизнь, за которой надо следить отдельно.

Четвертый. Акции золотодобывающих компаний. Можно рассчитывать на рост цены и на дивиденды. А можно остаться с убытком, если добытчик уйдет в дефолт. С другой стороны, даже если золото на рынке не дорожает, компания вполне может показать чудеса эффективности и выдать небывалую прибыль. Или не выдать. Акции – инструмент, полный рисков и неожиданностей.

Пятый. Покупка фьючерса на золото. Это для продвинутых и квалифицированных. Здесь риски настолько велики, что простые смертные в здешние воды заходят редко. Можно попробовать воспользоваться услугами брокера. Но вероятности убытков это не отменит.

Инвестиционной рекомендации, что же лучше, не дам, вы люди взрослые. Плюсы и минусы есть у всех способов, их критичность индивидуальна в каждом конкретном случае. В конце концов, вложение денег – это не ролики на Яндекс.Дзене «Как самостоятельно связать зонт из старого веника», тут надо и своей головой поработать. Чего вам и желаю, ведь тема инвестиций на самом деле очень интересная.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников