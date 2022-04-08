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В рубель: Дефолт и крепкий рубль – что страшнее?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая вернулась на частоту 102.6 FM. Каждую пятницу ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников будет знакомить радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, так ли страшен возможный дефолт России по внешнему госдолгу или есть риски посерьезнее, что творится на фондовом рынке, почему рубль укрепляется вопреки множеству негативных факторов, а цены при этом все равно растут, и где взять валюту, если очень хочется за границу.

В среду Минфин РФ сообщил, что не смог расплатиться долларами с иностранными держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступил 4 апреля. И так, для России начался обратный отсчет до дефолта.

Несколько раз нашей стране удавалось оплатить обязательства по внешнему долгу в долларах: деньги списывались с замороженных счетов ЦБ РФ в США (с момента заморозки резервов держателям еврооблигаций выплатили проценты по пяти выпускам облигаций). Но в апреле американский Минфин встал в позу и заблокировал такую возможность.

«Они будут вынуждены выбирать между опустошением оставшихся долларовых резервов, использованием новой выручки или дефолтом», - нагнала красок во время недавнего брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Наш Минфин в официальном релизе сообщил, что выплаты держателям евробондов были проведены в рублях по курсу ЦБ РФ на счет в Национальном расчетом депозитарии. «Обязательства исполнены в полном объеме», - отрезало ведомство. Вот и поговорили.

Банк России считает, что выплата по евробондам в рублях «не может признаваться событием дефолта». Однако в международном рейтинговом агентстве Fitch заявили, что, цитирую, «принудительная реденоминация выплат по долговым обязательствам будет означать, что дефолт или подобный дефолту процесс начался».

Тут следует уточнить, что технический дефолт может быть объявлен официально только по истечении 30-дневного грейс-периода. То есть 4 мая. И этот дефолт в иностранной валюте станет для страны первым с 1918 года, когда большевики попросту отказались платить по царским долгам.

Сейчас, конечно, картина иная. Минфина РФ готов платить, но желания у иностранцев принимать эти платежи нет. В каком-то смысле ситуация складывается парадоксальная: иностранные кредиторы отказываются получать валютные выплаты от России, которые уже в каком-то смысле находятся в их полном распоряжении. Как мы это назовем - дефолт, default-like или «сами вы дефолт» - уже и не столь важно. Куда интереснее, что за этим последует. Что будут делать иностранные держатели российских евробондов? Теоретически они могут подать иски в американские суды, и те с большой вероятностью встанут на их сторону. Смогут ли они добиться реальных выплат, посмеют ли залезть в наши замороженные активы?

Что касается обычных граждан России, то факт дефолта по суверенному долгу едва ли обернется для них резким ухудшением уровня жизни. Теоретически последствия могут наступить в перспективе, так как Россию, вероятнее всего, больше не будут считать надежным партнером, а значит, и сократятся иностранные инвестиции. Но их и так, по большому счету, запретили санкциями и контрсанкциями. Да и речи об угрозе финансовой устойчивости РФ не идет, поскольку суверенный долг страны почти в 10 раз меньше, чем замороженные резервы.

Сложнее быть оптимистом, если абстрагироваться от дефолта, и посмотреть на ситуацию в экономике России в целом. На первый взгляд она довольно успешно преодолевает первоначальный эффект от введенных ограничений. События 28 февраля – 5 марта (заморозка активов ЦБ, ответное введение ограничений на вывод капитала и прочие меры) привели к отделению российского валютного рынка от глобального. Панические настроения вылились в значительный отток депозитов из банков в течение недели и ажиотажный рост потребительского спроса. На три недели замер фондовый рынок, загнав ситуацию неопределенности до критических значений.

Но затем клиенты банков понесли деньги обратно на вклады, а там и торги на Мосбирже постепенно открылись. Обвала не случилось, индексы, наоборот, устремились вверх, а рубль укрепился.

Эксперты, опрошенные информационным агентством Cbonds, считают, что российский финансовый рынок сегодня скорее жив, чем мертв. Хоть и называют его суррогатным, поскольку доступ к нему для нерезидентов все еще закрыт, а новых размещений почти не наблюдается. Важен и тот факт, что многие российские компании приостанавливают или отменяют выплаты дивидендов. В обычное время это крайне негативный сигнал для инвесторов, но сейчас российский бизнес находится, мягко говоря, в нестандартной ситуации: компаниям необходимо адаптироваться к новым условиям, чтобы просто остаться на плаву.

Участники рынка, как назло, еще и масла в огонь подливают и предупреждают о ряде серьезных рисков. Среди них остановка цепочек реального сектора, нарушения внешней торговли и резкие изменения трудовой миграции. Нехватка импортных комплектующих и неясный статус компаний, принадлежащих нерезидентам, формируют существенные риски остановки целых отраслей. В случае длительного простоя этих мощностей возникают риски сокращения годового ВВП вплоть до 8%.

Некоторые экономисты предупреждают, что в итоге рецессия может оказаться такой же глубокой, как в 1998 году, а восстановление после нее таким же тяжелым, как после кризиса 2014-2015 годов. Разумеется, пока это все предварительные оценки и даже в каком-то смысле гадание на кофейной гуще, ведь аналогию происходящего в новейшей истории найти очень сложно.

Если вас это успокоит, то плохо будет не только России. Перебои в цепочке поставок в совокупности с инфляцией непременно отразятся и на экономике еврозоны и соседних восточноевропейских странах. Достанется и нашим недрузьям на другом континенте, не лучшие времена экономике США предрекали и до событий февраля-марта. Безусловно, крайне сложная геополитическая обстановка лишь усугубит положение дел.

Если все так плохо, резонно спросите вы, то почему же рубль укрепляется с невиданной доселе уверенностью? В марте он провалился в курс превышающий ₽120 за доллар, а вчера на Мосбирже за американскую валюту уже и ₽76 порой давать не хотели. При этом многие аналитики ранее уверенно говорили, что не верят в укрепление рубля ниже ₽80 за доллар. А вот, получите, распишитесь!

Появились даже смелые утверждения, что рубль может укрепиться еще больше — до ₽60, ₽50 или даже до ₽40 за доллар. Причины — снижение импорта, контроль движения капитала со стороны властей, международные ограничения на инвестиции…

Не забываем и про поднятый норматив обязательной продажи экспортной выручки до 80% для всех агентов ВЭД. По некоторым оценкам, предложение валюты на рынке от данных мер сразу повысилось до $1,5 млрд в сутки. Безусловно, добавило драйва рублю и принятие механизма оплаты газа за рубли.

На руку отечественной валюте сыграли и ограничения со стороны Запада на поставляемую продукцию. В марте импорт рухнул на 50%, потребительские товары потеряли более трети от среднемесячных показателей. А если товар не продают, значит, и потребность в валюте за его оплату отпадает. И все это на фоне все еще сильного экспорта из России. Высок шанс, что в этом году профицит торгового и платежного балансов побьет все рекорды.

Некоторые экономисты строят оптимистичные сценарии, в которых благоприятная для рубля ситуация будет длиться еще месяца три. При условии контроля за движением капитала и отсутствия масштабных ограничений на экспорт российских энергоносителей, конечно. А тут как раз есть серьезные сомнения на этот счет.

Впрочем, даже благостно настроенные аналитики признают, бесконечно рубль укрепляться не сможет. И если не в ближайшее время, то к лету точно может вернуться к значениям ₽100 за доллар и выше.

Даже если поводов у отечественной валюты для укрепления будет вагон и маленькая тележка, это вовсе не означает, что Центробанк позволит этому случиться, поскольку сильный рубль ударит по доходной части госбюджета и финансовым показателям экспортеров. Если доллар будет, скажем, по 50, то рублевая стоимость нефти и другого сырья резко снизится, особенно с учетом того, что сейчас экспортеры вынуждены его продавать по ценам существенно ниже рыночных из-за отказа от сотрудничества многих зарубежных контрагентов.

И главное. Каким бы нарядным не был курс на Мосбирже или даже установленный ЦБ, обменять и обналичить в валюте его по таким значениям все равно не получится. До 9 сентября в России действует запрет на продажу валютной налички. Есть вариант обналичить доллары при наличии валютного счета, но, только если он был открыт до 9 марта и не более 10 тысяч долларов на руки. Можно купить валюту безналом, но с запредельными комиссиями и, опять же, перевести в нал ее будет крайне проблематично.

Любопытно, что запрет действует на обналичивание абсолютно всех инвалют, не только долларов и евро, но и к, примеру, белорусских рублей, тенге или юаней. Так что принцип дружественные страны – недружественные тут не работает.

Как же тогда путешествовать, спросите вы? Чем и как там платить? Удивлен, что вы сейчас об этом вообще думаете, но, допустим, есть такая потребность. Что ж, варианты есть, но все они так себе.

Например, можно прихватить с собой за границу карту «Мир». Визы и Мастеркарды, напомню, за рубежом работать не будут. Но в уме надо держать, что принимают «Мир» не везде. Скорее всего, минимум проблем возникнет в Белоруссии, Осетии или Абхазии. В остальных странах, в которых даже официально объявлено о поддержке нашей платежной системы, могут возникнуть нюансы: от непонимающих вашей карты продавцов до отказывающихся ее «кушать» терминалов.

Можно оформить, конечно, карту китайской платежной системы UnionPay. Официально ее принимают аж в 180 странах. По факту, проблем с оплатой на местах может возникнуть еще больше, чем с «Миром». В идеале можно оформить так называемую кобейджинговую карту (работает на базе сразу двух платежных систем «Мир» и UnionPay). Но продукт этот пока редкий и, прямо скажем, недешевый.

Еще один вариант – брать рубли с собой и пытаться их поменять по месту прибытия. Даже в Турции такие обменники найти можно, не говоря уже про страны СНГ. Но в уме придется держать немалые комиссии и ограничения на суммы. Говорят, турецкие банки совсем смешные ограничения ставят, чуть ли не 1000 рублей потолок для обмена за раз.

И я знаю, о чем вы сейчас подумали. О менялах в подворотнях. Тут надо напомнить, что наказать могут не только за продажу валюты с рук, в обход банка, но и за ее покупку. Налоговой и полиции сейчас поручено выявлять «валютных спекулянтов» с особым усердием. На контроль поставлены даже соцсети, телеграм-каналы и сервисы типа Avito. Для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100%(!) от суммы операции. В общем, дешевле и надежнее в этом году на даче отдохнуть, чем с обменом валюты возиться.

Возникает еще один важный и резонный вопрос: если рубль укрепляется, а доллар дешевеет, то почему столь же успешно не снижаются цены в магазинах? Почему, когда рубль столь же драматично падает, стоимость товаров куда более охотно подхватывает негативный тренд.

Самому стало любопытно, и в одном аналитическом обзоре прочитал вот такой пассаж: «Нетипичность кризиса ведет к непривычному ускорению инфляции на фоне укрепления рубля. Это объясняется сбоями систем поставок и нехваткой импортных комплектующих».

И ведь ничего не попишешь, все так. Так что не вызывает никаких сомнений, что годовая инфляция летом таки достигнет 27% и лишь после этого, дай бог, начнет замедляться.

Любопытно, как на инфляцию реагируют власти. Росстат, к примеру, решил срочно поменять методику ее подсчета. Уже во второй раз с начала года ведомство поменяло состав потребительской корзины, по которой рассчитывается индекс потребительских цен: пересмотра удостоились 11 товаров в месячной инфляционной «корзине» и 9 - в базовой.

Ловкость рук и никакого мошенничества, и данные по инфляции показали… замедление. Вы кому больше верите: своим глазам или метрикам Росстата, в конце концов?

Справедливости ради надо сказать, что некоторые поставщики все-таки стали пересматривать стоимость отгружаемого товара в сторону уменьшения, мотивируя торговые точки переписывать ценники в пользу покупателей. Но такие отдельные факты сложно назвать трендом. К тому же, от того, что дешевеют некоторые непродовольственные товары едва ли легче тем, кто каждый раз в шоке от роста цен на продукты, а это эпицентр инфляционного взрыва.

Какие-то процессы можно было списать на первоначальный шок, вызванный ажиотажным спросом, а порой и дефицитом. Но сейчас-то народ уже и подрасслабился, и подзатарился, но… инфляция продолжает ускоряться. И если бы не укрепление рубля, все просто было бы еще хуже.

А экономисты-пессимисты еще и не устают нас стращать инфляцией «советского типа». Это когда пугать больше будет не стоимость товаров, а невозможность их купить даже втридорога. Причина не в рубле, а в порванных в клочья логистических и финансовых цепочках, перевоссоздать которые по щелчку пальца невозможно.

Хотя, вот же ведь - горюче-смазочные материалы подешевели. Но, как обозначил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов, стоимость товаров из-за этого не поменяется.

Во-первых, закупочные цены на топливо упали не то чтобы сильно — на 3-5%, а, во-вторых, нефтяники объясняют, что влияние себестоимости ГСМ занимает очень маленький процент от ценообразования, в основном, на него влияют акцизы. Поэтому и на заправках цены, как вы видите, не меняются.

А псковские аграрии вообще пока не могут предсказать уровень цен на осень. Об этом в ходе семинара «Хранение и переработка зерновых и масличных культур в Псковской области» сообщил председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Потому что неопределенность запредельная. Псковским земледельцам в первую очередь сейчас нужно решить вопрос с дефицитом минеральных удобрений и семян. А там жизнь, наверняка, еще задачек подкинет. Вон, посмотрите за окно. Погода тоже любит почудить.

Но есть и хорошие новости. Вчера псковский губернатор рассказал об одном из инструментов, который поможет стабилизировать цены на хлеб и молоко в регионе. Речь идет о целевых субсидиях от Минсельхоза. Так, почти 18 млн рублей выделено на поддержку хлебопекарных производств. Для получения средств требуется не поднимать цены на социально значимые виды хлеба. На данный момент заинтересованность в этой мере поддержки высказали 14 местных предприятий. Среди них Псковский хлебокомбинат, все хлебопекарные предприятия облпотребсоюза, несколько муниципальных хлебопекарен.

В дальнейшем, по словам главы региона, аналогичное субсидирование будет обеспечено и для производителей молока.

Сегодня на заседании регионального оперштаба по экономике планируется обсудить и другие инструменты стабилизации цен. Будем надеяться, что они окажутся действенными.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников