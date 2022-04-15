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В рубель: Национализация 2.0, утомившаяся инфляция и олени в цифре

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, будут ли национализировать зарубежные активы в России, что происходит с ценами на продукты и непродовольственные товары, как себя чувствует реальный сектор экономики при нереальных вводных, какие вопросы обсуждают на очередном антикризисном штабе в Псковской области и зачем якутских оленей загнали в цифру.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

«Россия опередила нерешительную Европу», «Отобрать, чтобы победить», «Национализация, версия 2.0», «Ситуация требует крайних мер». Это я заголовки СМИ читаю, посвященные теме санкционной и контрсанкционной риторики, которая перешла на уровень «Кто у кого больше бизнеса отожмет». Хотя это у них – грабить, а у нас – спасать. Если, опять же, верить нашим СМИ.

Давайте разбираться, действительно ли мы станем свидетелями новой национализации или все-таки покинутые на нашей земле зарубежные активы ждет более милостивая судьба.

Но сначала напомню сюжет этой драмы с элементами психологического триллера. С момента начала «специальной военной операции» немалое количество компаний, имеющих заводы, торговые точки или представительства в России, засобирались на выход. О прекращении или приостановке деятельности объявили Apple, IKEA, McDonald's, Microsoft, IBM, Sony, Volkswagen, H&M, Procter&Gamble и многие другие иностранные компании.

Уже 10 марта президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение ввести «внешнее управление» на предприятиях, уходящих из России компаний. Тогда очень многие саркастично отмечали, что для таких маневров в российском законодательстве практически нет базы. Однако Минэкономразвития подсуетилось и быстренько выдало на-гора правительственный законопроект «О внешней администрации по управлению организаций».

В документе предлагалось на базе имущества иностранной компании (если она откажется возобновить работу в России) через процедуру банкротства создавать новую организацию, чьи акции должны быть выставлены на торгах. Если они не будут проданы по минимальной цене, их купит государство.

Для нового собственника устанавливались обязательные требования: сохранение не менее 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности, которую ведет организация на территории России, не менее 1 года. В течение этого времени за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения этих условий и провести новые торги.

Однако такой подход вызвал многочисленные претензии, в том числе и со стороны Путина, потому что сводился к быстрой национализации имущества ушедших компаний. Тогда появился, документ 2.0, - законопроект «Единой России» о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка. Документ гораздо более спокойный и уравновешенный. В отличие от первого, он не ориентирован на массовое применение (чтобы подпасть под внешнее управление, компания должна не только быть минимум на 25% под контролем лица из «недружественного» государства, но и иметь существенное значение для стабильности экономики России: производить товары первой необходимости, иметь крупную долю на локальном рынке, быть градообразующим предприятием и т. п.). Кроме того, в проекте закона прописана процедура более корректной передачи российским партнерам.

Этот документ уже поддержали президент и правительство РФ, поэтому его судьба, можно сказать, предрешена. Как пояснил первый зампред правительства Андрей Белоусов, с одной стороны, добросовестным собственникам даются все возможности продолжать спокойно работать в России. Ну, или цивилизованно уйти, самостоятельно продав свой пакет акций. С другой, наша страна не может себе позволить, чтобы компании ушли, закрыли дверь на ключ, люди остались без работы, а потребители – без продукции.

Если верить разработчикам законопроекта о внешнем управлении, эта мера может коснуться менее 10% компаний, которые приостановили свое развитие в РФ. Те, кто поставил бизнес на паузу, но продолжает выплачивать хотя бы часть зарплаты как будто бы в зоне безопасности. Пока.

Любопытно, что обе ветви власти – законодательная и исполнительная - наотрез отказываются называть такое внешнее управление национализацией. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, к примеру, подчеркнула, что она категорически против национализации, поскольку она может разрушить институт собственности, а ущерб понесет вся мировая экономика. Не совсем понятно, с каких пор мы жалеем мировую экономику, и так трепетно относимся к частной собственности, но ладно. Поверим.

Ну, и не будем все-таки сбрасывать со счетов взаимное санкционное пикирование. Закон о внешнем управлении - это еще и контрпозиция, в пику «недружественным» европейским странам. В Германии, напомню, подготовили поправки в законодательство, предусматривающие возможность введения не только внешнего управления, но и национализации энергетических компаний.

Наши инструменты внешнего управления тоже будут решительными, но деликатными. Это я практически цитирую авторов законопроекта, и я понимаю, что это звучит в духе «Пальто будет черным, но немножко белым». Любопытно будет посмотреть, как это все будет реализовываться на практике. Где будет кончаться грань критического влияния на экономику, какой линейкой это будут мерить. Не исключаю, что никакой. А законопроект - это лишь инструмент психологического давления на ушедших, попытка взять на испуг, заставить вернуться. Но знаете как бывает, соберешься вокруг костра ночью в лесу, начнешь страшную историю подвыпившим друзьям рассказывать и вдруг понимаешь, что так увлекся, что из всех собравшихся страшно только тебе. Не хотелось бы такого конфуза.

Я на всякий случай еще отмечу, что многие аналитики предупреждают, что национализация, де юре она или де факто таковой является, может привести к серьезным рискам: снижения качества товаров, потери мотивации для развития бизнеса, умножения госаппарата и роста коррупции. Явно ведь не за это боремся?

Но есть и другое мнение: есть много плюсов в том, что с рынка уходят достаточно сильные и серьезные конкуренты. Это дает возможность более активно реализовывать нашу продукцию на внутреннем рынке. Но я вот вспоминаю 2014 год и что-то начинаю сомневаться, что конечный потребитель сочтет это за плюс.

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ЧТО С НАШИ РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ?

Но бог с ними, иностранцами. Не хотят у нас тут бизнес развивать, ну так была бы честь предложена. А что творится в нашем, родном реальном секторе экономики? Сразу даю спойлер - что-то не очень хорошее. Я уже оскомину набил и себе, и вам, повторяя, что финансовые и логистические цепочки нарушены, а порой и аннигилированы. На создание новых потребуется время, и речь далеко не о паре недель. Ситуация пока лишь усугубляется. Страны Евросоюза после пятого пакета санкций прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии, что более чем наглядно мы могли лицезреть в любимой Псковской области. На границе с прибалтийскими странами выстроились огромные очереди грузовых автомобилей, которые, скорее всего, обернутся неисполнением контрактов и элементарной порчей продуктов питания.

Звоночки эти крайне тревожные. Потому что, к слову, запасы сырья на заводе «Евро-Керамика» в Печорском районе могут начать заканчиваться уже в мае. С налоговой на предприятии с грехом пополам разобрались, а вот с поставками компонентов для плитки решить шараду будет намного сложнее. Руководство всерьез предупреждает о возможной полной остановке производства.

Но вернемся к ситуации на границе. Губернатор региона Михаил Ведерников назвал ее, цитирую, «странной». Действительно, есть чему удивиться. Обещали, что определенные группы товаров, в том числе лекарственные препараты, продовольствие и целый ряд других санкциями облагаться не будут. По факту под жернова попали все подряд. Но особенно странно, что калининградское направление обслуживалось, пусть и со свойственной медленностью, а псковское – нет.

А еще глава региона обратил внимание, что смена логистических цепочек не только потребует времени, но и может вызвать рост цен. Власти обещают следить за объективностью такого роста. Но вряд ли нам станет легче, если взлетевшие ценники нам объективно, на пальцах объяснят.

Зато у нас в области появился целый новый штаб - по работе трех отраслей экономики в условиях санкций. «Три сестры» в данном случае – это строительство, дорожная сфера и ЖКХ. Любят у нас все-таки создавать сонмы штабов, центров, ассоциаций… Но чем бы, как говорится, не тешилось, лишь бы на пользу. Обещают прорабатывать актуальные вопросы и даже выносить их на федеральный уровень.

На премьерном заседании нового штаба говорили о росте стоимости продукции, материалов и оборудования, прогнозируемом увеличении стоимости контрактов. Власти заверили, что ситуацию будут, обожаю это слово, мониторить и даже что-то точечно решать. Тут только бог в помощь. И федеральный центр, конечно. Куда уж нам без него…

И, кстати, позвольте дать намек для создания еще одного штаба. Их же много не бывает? Сельское хозяйство. Почему-то принято считать, что аграрии меньше всего пострадали в пандемию и сейчас в период санкционного батла по сравнению с другими отраслями. Но не все так просто. Одна тема – это сельхозтехника и запчасти, другая – посевной материал. Заменить полностью отечественный парк техники не получится даже за десять лет. С этим придется смириться. А что по семенам-то?

По разным оценкам, от 50 до 90% семян картофеля и почти 100% семян сахарной свёклы мы завозим из-за рубежа. Импортозамещение говорите? Уже лет восемь как говорите, где оно? И нельзя сказать, чтобы отечественного посадочного материала на рынке совсем уж нет. Есть! Только он не выдерживает никакой критики. Не верите мне, спросите аграриев. То, что вырастает из своего родимого семечка, почему-то проигрывает по урожайности, по потребительским качествам и по хранению. Морковка вырастает корявая, свёкла невкусная, а картофель раскисает даже при правильном хранении.

Но, даже если мы отринем все эти условности и все-таки целиком перейдем на отечественное сырье, аграрии столкнуться с проблемой районирования. Это когда у определенных сортов есть четкий список регионов, где их можно сажать. При таких вводных не один год потребуется, чтобы полностью заместить зарубежные семена. И что, в это время кто-то будет кушать картошечку, а кто-то и макарошками перебьется? Ну а что, с зерновыми у нас, кажется, история получше.

А ведь проблему семян поднимали уже очень давно. В том числе и с точки зрения экономической безопасности. Но у нас же мужик, когда крестится начинает? Правильно, когда уже гром грохочет вовсю.

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ИНФЛЯЦИЯ

Эх, противоречивые сейчас вводные у нашей экономики. А как они влияют на цены? Не поверите – противоречиво!

Тут еще понять бы, кому верить. Вот глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совфеде заявил, что инфляция в России по итогам текущего года может составить от 17 до 20%. Любопытный люфт, особенно если учесть, что даже, по данным среднетемпературного Росстата, который в плане индекса потребительских цен, проявляет чудеса творческой изобретательности и эквилибристики, уже составила 16,7%. В марте она ускорилась с 1,17 до 7,61%, что уже очень похоже на инфляционный шок конца 90-х. А уже по итогам апреля мы скорее всего получим 18 или даже 19%. Алексей Леонидович, вам уже нести сандалии, что к лету переобуться и назвать новые цифры?

Впрочем, сейчас нам активно дуют в уши, что с апреля помесячная инфляция заметно пошла на спад. За неделю подешевели такие потребительские товары, как телевизоры, смартфоны, пылесосы, медикаменты, сантехнику, а также огурцы, помидоры и бананы. Также снизились цены на топливо. Но народ ропщет: задрали цены на 30-50%, а теперь хвастаются, что снизили на 1-2%.

Банк России сообщил, что недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, но вот важная оговорка - годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы.

Но давайте ближе к телу. В Псковской области инфляция в марте к соответствующему месяцу предыдущего года составила 15,89%. По отношению к предыдущему месяцу 2022 года инфляция в регионе составила 7,24%. Пониже, чем общероссийский уровень, что, наверное, должно радовать. Ну как будто вас не десять раз палкой по попе ударили, как провинившегося вместе с вами брата, а только девять.

Наивысшие рост цен в регионе зафиксирован на услуги в сфере зарубежного туризма – свыше 72%, легковые автомобили - 67%, телерадиотовары - 35%, электротовары и другие бытовые приборы, а также строительные материалы – свыше 23%. Среди продовольственных товаров наибольший рост цен отмечен на сахар - 61%, фрукты и овощи, включая картофель – почти 45, 5%, макароны и крупы – почти 25%.

Из хороших новостей – народ перестал в панике скупать продукты, соответственно, замедлился рост цен и на продовольствие. Плодоовощная продукция на этой неделе и вовсе подешевела, пусть и не значительно - на 0,6%. Правда, теперь народ кинулся скупать алкоголь… Подозреваю, что так называемый «элитный алкоголь» (очень смешное определение для напитков, продающихся в КБ или Пятерочках) хорошо так наберет ценового жирка на фоне очередного ажиотажа.

Теперь новости плохие – верить в 20% инфляции по итогу года, конечно, можно, но это довольно наивно. Радует лишь то, что пессимисты тоже пересмотрели свои прогнозы и теперь дают 25% вместо 27% и даже 30%. Недавние снижение ставки и смягчение валютных ограничений говорят о том, что Банк России склоняется к тому, что инфляцию все-таки удастся хотя бы чуть-чуть взять под контроль.

Но говорить о том, что цены начинают вести себя более-менее предсказуемо, думаю, еще рановато. Во-первых, пока не решена проблема с поставками и дефицитом некоторых комплектующих. Передаем привет уже упомянутой главе Совфеда Валентине Матвиенко, которая недавно удивлялась, что в России даже гвозди все импортные. Во-вторых, если цены растут в одной отрасли, то начинается эпидемия похлеще ковида. Рост цен активно перекидывается и на другие, смежные.

Впрочем, называть сегодня четкие прогнозные цифры – это из разряда фантастики. Слишком велик фактор неопределенности. Все, что мы можем – следить за действиями ЦБ и правительства, и, конечно, за геополитической ситуацией.

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ПСКОВИЧИ, ДАВАЙТЕ УЖЕ В NFT!

Помните, я вам рассказывал про NFT-токены? Так вот, в Якутии через NFT начали продавать… живых оленей.

Стоимость токена — 17 000 рублей. Оленя при этом у вас, конечно, не будет. Так что, выносить диван из квартиры, чтобы животное поместилось, не придется. Но зато обязанности новые появятся - вам нужно будет обеспечивать животное кормом. За это вам разрешат дать питомцу имя и позволят следить за его жизнью онлайн. Таким образом покупатели вносят личный вклад в устойчивое развитие Севера.

Удивительно! Крайний Север, община эскимосов, в которую интернет провели только в прошлом году, а вот же сгенерировали любопытный проект в духе времени. Кажется, игрушка какая-то, не более того. На деле - социально ответственный проект, а если выстрелит, то такие токены потом еще и на NFT-маркете можно будет втридорога перепродать.

Ау, псковичи, подтягивайтесь. Интересное же направление, пора придумывать свои интересные кейсы.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН ФМ.

Алексей Овчинников