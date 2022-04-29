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В рубель: Стадия принятия и туристические фейки

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, что пришло на смену паническим настроениям в российской экономике, почему частные инвесторы стали самой уязвимой группой на фондовом рынке, какая новость взбудоражила наших туристов и чем не гнушаются банки, в попытке заработать.

СТАДИЯ ПРИНЯТИЯ

Не очень хорошо помню последовательность стадий принятия по модели Кюблер-Росс, но, кажется, мы уже прошли и крещендо процесса, и уже почти миновали диминуэ́ндо, а теперь почти с головой окунулись в стадию финальную - собственно говоря, того самого принятия. Геополитические перипетии стали привычным фоном, которые не только обыватель, но и рынок воспринимает как данность. Экономика смирилась с мыслью о том, что внешних инвесторов в обозримом будущем не будет и стала обустраиваться в своей локальной песочнице, находить внутренние поводы для позитива и драйверы для роста. И, надо признать, небезуспешно.

Инфляция в России стабилизируется, темпы роста цен уже никого не шокируют, учитывая все обстоятельства. Всё говорит о том, что к 30 апреля месячная инфляция составит около 1,5%. Хотя годовая вот-вот пройдет рубеж в 18%. С другой стороны, есть все признаки ее замедления, а, значит, первоначальные панические прогнозы, а истерика «вангования» доходила до 35% годовой инфляции, можно уже с холодной головой и пересмотреть. Все чаще встречаю цифры немногим больше 20% по году. Пока верится с трудом, но время такое, что ничего нельзя исключать. Даже положительного.

Никаких глобальных истерик по поводу ушедших с российского рынка западных брендов больше не наблюдается. На то, что к сотне компаний в инфоповестке кэнселинга нет-нет, да и добавится пару имен, никто уже особо не реагирует. Одним больше – одним меньше, какая разница! Правда, пока весь этот кураж импортозамещения зачастую кажется немного смешным, но все же такие трогательные розовые очки работают получше иного антидепрессанта.

Неплохо поддерживает психику и злорадство. Зарубежные ритейл-площадки и веб-сервисы отчитываются, что из-за санкционных запретов и культуры кэнселинга без российских покупателей заметно теряют деньги. Нельзя сказать, что и соотечественники совсем уже не заметили отсутствия иностранных онлайн-магазинов, но быстро научились с этим жить. Оставшиеся проблемы, судя по всему, поможет решить параллельный импорт и весьма вероятное возвращение некоторых брендов в Россию. Процесс, к слову, уже пошел.

В каком-то смысле китайские ритейлеры остались на нашем рынке практически без конкурентов. До кризиса на Китай и так приходилось до 75% зарубежных покупок, сейчас же практически вся трансграничная торговля осталась за платформой AliExpress. Тем удивительнее было узнать, что площадка перестала принимать к оплате российские карты. Вот тебе и китайские «друзья». Искушенные говорят, что оплатить покупки все еще можно QIWI, но только в долларах. А это значит – добро пожаловать в конверсионные потери и комиссии.

Вся эта ситуация очень выгодна для наших маркетплейсов. Wildberries, который впал в эпилепсию технических проблем на заре военной спецоперации, теперь отчитывается о более чем двукратном росте числа заказов в период с января по март в сравнении год к году. В Ozonе также зафиксирован двукратный приток новых клиентов.

Впрочем, есть категория людей, которым пока ни злорадство, ни розовые очки не помогают. Это частные инвесторы. Каким образом принятые государством меры смогут обезопасить экономику и конкретные компании от дальнейшего санкционного давления — вопрос дискуссионный. С физиками-инвесторами все гораздо проще – они брошены на произвол судьбы. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Футбол иностранными активами от санкционных брокеров пока не к санкционным, невозможность операций по паям большинства паевых инвестиционных фондов, крайняя непрозрачность информирования клиентов о складывающейся ситуации. Это всё - сегодняшняя реальность инвестора-частника.

За последние пару недель несколько российских компаний заявили, что не будут публиковать отчетность как минимум за первый квартал 2022 года. Некоторые из представителей корпоративной России и вовсе удалили всю информацию из раздела «для инвесторов» на своих сайтах. Для нефтяных компаний такая «утилизация» всех отчетов и вовсе обязательна, ведь власти решили спрятать ключевую информацию о работе отрасли на фоне обсуждения сырьевого эмбарго в недружественных странах. У компаний финансового сектора ситуация аналогична, только мандат на секретность им выдал Центробанк.

Не получая сведений о результатах деятельности компаний, инвесторы оказались в ситуации слепого котенка, который всем должен верить на слово. Не хочу никого обидеть, но инвестиции и «поверить на слово» - это совершенно несовместимые понятия.

Я бы посоветовал не увлекаться розовыми очками и рядовым гражданам, у которых инвестиции бывают только одного вида – в еду и коммуналку. Прогноз для нашей страны пока остается довольно мрачным. В том числе и потому, что провал частных инвестиций заменить государственными деньгами будет очень непросто, и самые разные отрасли начнут стремительно терять деньги. Пока кредиты для бизнеса, как впрочем и потребительские займы, это а) роскошь и б) еще попробуй получи. Уровень одобрения в банках не то чтобы околонулевой, но довольно низкий.

Такая ситуация продлится не один месяц, и пока бизнес ищет новых поставщиков, рынки сбыта и возможности для привлечения инвестиций, надеяться на внезапный взрыв импортозаместительства я бы не стал. И в 2014-м не выстрелило, и сейчас не рванет. Хотя очень хотелось бы в этом плане ошибаться.

Напомню, со вчерашнего дня в особой экономической зоне «Моглино» остановили производство на заводе «Сибирский гостинец». Причины все те же, беспрецедентный уровень санкционного давления, разрушение части логистических цепочек, недоступность кредитов и даже мер господдержки. Сейчас предприятие находится в постоянном диалоге с региональным комитетом по экономической политике. Смогут ли власти помочь заводу по производству продуктов сублимационной сушки, пока вопрос открытый. Если мне не изменяет память, резидентов «Моглино» обещали как минимум 10 лет любить не только в радости, но и в горе. Вот и посмотрим.

ТУРФЕЙК

Немало удивили на этой неделе федеральные СМИ, которые на голубом глазу тиражировали информацию о некоем ультиматуме к отелям Турции. Якобы те должны объявить полный бойкот российским туристам. Причем не только впрок, то есть не принимать новые брони, но и по факту, то есть выставлять за дверь уже заселившихся. По крайней мере, в том случае, если в отеле остановились прибалты или жители других стран Евросоюза.

Об этом написали многие уважаемые и солидные издания, и никто что-то не торопится с опровержением. Некоторые особенно бредовые тексты все-таки отредактировали, но полностью признаваться в дезинформации никто не хочет. Ее пришлось опровергать российским турагентствам, которым испуганные путешественники оборвали все телефоны.

Новость действительно шокировала не только туристов, но и профессиональное сообщество, ведь ранее власти Турции и туристический бизнес страны подчеркивали, что будут придерживаться принципов гостеприимства и не станут делить по национальному признаку туристов на желательных и нежелательных, и уж тем более объявлять бойкоты.

То самое письмо «с угрозами» отелям написал TUI Tantur. Однако при его переводе был очень сильно искажен смысл. Такое бывает, если переводить документ каким-нибудь Гугл-переводчиком. В нем вообще не говорится о российских туристах, не выдвигается никаких условий и ультиматумов. Письмо касается только Tantur и ее финансовых отношений с отелями.

В своем обращении к отельерам компания TUI Tantur (которая специализируется, к слову, на размещении туристов РОССИЙСКОГО происхождения, живущих за рубежом) сообщила о приостановке всех операций по контрактам из-за санкций, которые коснулись ее и нескольких ее дочек. Таким образом, ситуация, которую СМИ представили как политическую, чуть ли не протестную акцию, имеет локальных характер, касается одного российского туроператора, одного латвийского и одного кипрского. Это ж надо было так все вывернуть, что отелям русских туристов запрещают принимать. Складывается впечатление, что у нас уже какая-то потребность в том, чтобы видеть кругом врагов и обидчиков. Это очень дурная примета.

Возможно, эта деза возникла на фоне реального бойкота со стороны испанской сети отелей RIU. Но это редкий, откровенно популистский и единичный пример. В Анталье же на самом деле будет создана уже вторая авиакомпания специально под перевозки российских туристов. Кроме того, крупные отечественные туроператоры объявили о расширении полетной программы в Турцию из регионов. Пскова, правда, пока в этой программе нет. На фоне радикально скукожившегося туристского меню было бы странно, если бы было иначе.

Так что, если вам дорог берег турецкий и у вас есть на него деньги, а стоимость туров заметно выросла с начала года, то переживать не стоит. Вас там ждут. Возможно, даже с распростертыми объятьями. Не забудьте только всех заранее уведомить, что уезжаете в отпуск, а то ненароком могут и в диссиденты записать.

ЖЛОБСТВО ИЛИ ПОПЫТКА ВЫЖИТЬ?

Но не только туротрасль в последнее время удивляет новостями. Крайне неприятной инфоповесткой стали совсем некстати баловать финансовые институты. В первую очередь, банки. В условиях, когда Центробанк ослабил контрольно-надзорную хватку, банковские учреждения, похоже, стали стремительно терять человеческое лицо. Кажется, у них это называется клиентоориентированным подходом.

Происходят какие-то странные вещи. И ладно бы просто втихаря урезались «плюшки»: уменьшался процент кешбэка с покупок или величина начислений на остаток на счете, отключалось начисление бонусов или прекращались до срока акции со скидками. Такое происходит повсеместно, к слову. Но нет, банки идут и на более серьезные шаги: подключают без разрешения рассрочку и платные услуги или, наоборот, ни с того ни с сего прекращают действие банковской карты, хотя срок ее действия еще далек до окончания. В такой ситуации, к слову, оказался ваш покорный слуга.

По моей дебетовой карте вдруг прекратили осуществляться платежи. Без каких-либо предварительных уведомлений. Зато стали постфактум приходить СМС примерно такого содержания «Операция заблокирована для защиты от мошенников, чтобы снять ограничения, перевыпустите карту». Обращение в техподдержку совершенно не помогло узнать, как возникла такая ситуация: почему меня вдруг потребовалось защищать от преступных посягательств и почему единственный выход – перевыпуск карты. Зато узнал, что теперь скрывается под словом «перевыпуск» у одного из крупнейших банков России. Это когда вам принудительно закрывают вашу бесплатную карту и «впаривают» (не могу подобрать другого слова) совершенно иной, платный карточный продукт.

Полез изучать вопрос в интернет и ошалел от текущего количества жалоб на банки и на их не слишком чистоплотные нынче поступки. Причем это касается и крупных фининститутов, и небольших, подсанкционных и не очень, прогосударственных и безупречно частных, известных и совсем нет. Очень многие занимаются фокусами в духе «кручу-верчу-запутать хочу». И не только банки. Управляющие, инвестиционные компании, брокеры – туда же. Играют в молчанку, отплевываясь сухими пресс-релизами, решают за клиентов, что делать с их активами, отключают горячие линии и чаты… В общем, беспредел.

Знаете, что в одном известном банке говорят клиентам, которые ошарашенно спрашивают, каким образом они умудрились влезть в рассрочку, если нигде на это не соглашались. «А у вас подключена услуга "Автоматическое подключение продукта после ознакомления"!» И нет, это не шутка.

Только не подумайте, что я сейчас призываю на панике полностью отказываться от банковских продуктов. Вовсе нет. Но нужно прекращать практику безответственного отношения к своим, пусть даже немногочисленным, финансам. Не то сейчас время, чтобы не глядя смахивать пуш-уведомления от банков, подмахивать не читая договоры с фининститутами и, не вникая, тыкать в чек-боксы на сайтах, предлагающих стать богаче взаймы. Не ленитесь, заглядывайте хоты бы раз в пару недель в свой мобильный банк и проверяйте, не подключили ли вам чего без спросу. Потратите на это минуты три, максимум. Нервы дороже. И письма от банков читайте, самое интересное в них, как водится, - мелким шрифтом. На бумаге такое запретили, а в электронном формате – мели, Емеля – твоя неделя.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FМ.

Алексей Овчинников