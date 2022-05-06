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В рубель: Рубль на взлете, дивиденды на паузе и новые уловки мошенников

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, почему аналитики все чаще отказываются прогнозировать курс рубля, стоит ли паниковать из-за отказа компаний платить дивиденды по акциям, какие сигналы посылает рынок труда и на какие новые уловки идут сегодня мошенники, стараясь выудить последнее у доверчивых россиян.

НЕПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РУБЛЬ

Снова и снова приходится возвращаться к теме курса национальной валюты. Все чаще приходится слышать объяснения очередного укрепления рубля постфактум, все реже – убедительные прогнозы на будущее.

Какими фактами мы можем оперировать сегодня? Валютные ограничения вкупе с падением импорта привели к значительному сокращению спроса на инвалюту. На фоне обязательной продажи 80% экспортной выручки сложился серьезный рыночный дисбаланс, который продолжает обеспечивать рублю нервирующее многих укрепление.

Шаги по смягчению валютного контроля пока на ситуацию влияют не слишком заметно. Поэтому Центробанк в прошлую пятницу предложил правительству рассмотреть следующий шаг по ослаблению валютных ограничений. Для несырьевых неэнергетических экспортеров предлагается обнулить обязательную продажу валютной выручки, а для сырьевых — снизить с 80% до 50%. Не исключено, что это все-таки приостановит взлет рубля в мае, а при более благоприятном, для экспортеров, сценарии – и вовсе повлечет его ослабление.

Впрочем, есть и другие немаловажные факторы. Например, стоимость нефти. Из-за санкций и геополитического негатива российское черное золото сейчас приходится продавать с большим дисконтом к рыночным ценам, уже превышающим 30%. С учетом этого рублевая стоимость Brent стала ниже 5000 рублей, что в текущих условиях недостаточно комфортно с точки зрения доходов госбюджета и нефтяных компаний.

Внимательно почитал аналитиков, большинство крайне осторожны в прогнозах о курсе рубля на май. Некоторые прямо признаются – не можем и не станем ничего прогнозировать. Уже и так наломали копий, кто во что горазд. Многие искренне не верили, что отечественная валюта дойдет до отметки ниже 70 рублей за доллар, а я смотрю на вчерашние торги на Мосбирже и вижу, что там и отметка в 70 рублей за евро уже пробита. В иных условиях бы только радоваться за такой крепкий рубль, но поскольку ситуация на валютном рынке, мягко говоря, искусственная, радоваться тут совершенно нечему.

Вероятно, ЦБ и власти продолжат смягчать меры валютного регулирования, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление рубля. Однако, это удастся только в случае более решительных шагов в данном направлении. В противном случае курс иностранных валют к рублю продолжит сползать вниз, находясь под давлением продаж, не встречающих необходимого спроса. Нам остается лишь только за всем за этим наблюдать. Кстати, не мы первые, не мы последние. Китаю тоже все время приходится бороться с сильным юанем, поскольку слишком крепкая валюта может больно ударить по экспортоориентированной экономике страны.

NO DIVIDENDS

Даже неопытные инвесторы знают, что один из самых долгожданных видов пассивного дохода – это выплаты дивидендов по акциям. Конечно, всем держателям ценных бумаг хотелось бы получать такой доход вовремя и в полном объеме. А как грело ум и сердце понимание, что 2022 год может стать рекордным в дивидендной истории российского фондового рынка! Но увы… Новые экономические реалии, причинно-следственную связь которых уже и мусолить-то как-то неприлично, вынудили весомую часть российского бизнеса уйти в «режим ожидания».

В связи с этим уже почти два десятка российских компаний отказались от выплаты дивидендов. И это еще не предел. Среди них X5 Group, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», Магнит, Fix Price, Северсталь, Акрон, РусАгро, Мосбиржа, Юнипро и другие. О крайне высоких шансах на отказ от дивидендов аналитики упорно говорят и в банковском секторе. Эксперты считают, что дивиденды Сбербанка будут, но значительно ниже, ведь Сбер даже в кризисы платил исправно, но меньше. А вот BTБ может оставить акционеров вообще без дивидендов.

Тренд на отказ от выплат связан, во-первых, с прямой рекомендацией Минфина на этот счет, а, во-вторых, со стремлением компаний сохранить ликвидность и повысить финансовую устойчивость в сложившейся экономической ситуации. Кроме того, из-за ограничений на движение капитала дивиденды до части акционеров могут попросту не дойти.

Аналитики БКС Экспресс обращают внимание, что под самой большой угрозой находятся дивидендные выплаты владельцам депозитарных расписок российских эмитентов из-за сложностей с международными транзакциями. Кроме того, Центробанк РФ запретил выплаты дивидендов иностранным компаниям (а эмитенты расписок формально являются именно ими).

В целом же, есть небольшое все-таки утешение. Важно отметить, что отказ от выплаты дивидендов за прошлый год не всегда означает, что акционеры вообще не получат денег. Они могут быть распределены позже, когда ситуация стабилизируется. Даже если отказ окончательный, средства все равно остаются в компании и могут быть инвестированы в развитие или использованы для гашения долга, что позитивно для акционерной стоимости.

Ну и надо отметить, что не все компании отказываются от выплат. Некоторые уже распределили дивиденды, например, HeadHunter или Новатэк, а в других есть соответствующие рекомендации совета директоров. К примеру, в Белуге, Норникеле или Ленэнерго.

К сожалению, сохраняется неопределенность с дивидендами у компании с госучастием. Можно предположить, что вероятность их отказа от выплат ниже, чем у частных, так как потребность в пополнении бюджета сохраняется. Поэтому пока акционеры все же ожидают выплат по акциям Газпрома, Роснефти, Ростелекома или Транснефти. При этом внятных сигналов о дивидендной политике от них пока нет. Все на уровне сослагательного наклонения и догадок.

Что делать в этой ситуации инвесторам? Расслабиться и стараться ровно дышать. Разумеется, с точки зрения дивидендной стратегии, отказ от выплат негативно повлияет на инвестиционную привлекательность того или иного эмитента. Но поскольку это не единичные случаи, а тренд, да еще и с благословления Минфина, едва ли эмитенты-отказники сейчас сильно переживают за свое, скажем так, дивидендное лицо.

Когда идет «дождь из санкций» формирование подушки безопасности куда важнее, чем выплата дивидендов. Хуже, когда компания начинает их выплачивать во вред себе, стараясь сохранить то самое лицо, и даже залезает из-за этого в займы. Финансовое состояние компании в данном случае, конечно станет еще хуже, как и положение ее инвесторов.

Если в вашем портфеле есть дивидендные акции потерпите, дайте нашей экономике шанс на восстановление, а компаниям на адаптацию. Но и чудес не ждите. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На адаптацию и восстановление потребуется не один месяц, а, возможно, и не один год.

МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?

Противоречивые сигналы посылает российский рынок труда. Несмотря на мрачные прогнозы, катастрофы на нем пока не произошло. Возможно, ключевое слово - пока. Но сейчас HR-компании не видят драматических изменений. Так, по данным SuperJob, рекрутинговая активность лишь на 4% ниже средних показателей допандемийных 2017–2019 годов и даже в два раза выше, чем в «коронавирусном» апреле 2020 года.

Не секрет, что отдельные отрасли сегодня урезают штат. В зоне риска оказались маркетинг, реклама, спортивные и досуговые организации, туризм, искусство и общепит, а также производства, завязанные на поставки из-за рубежа (пойди найди другие).

В этих отраслях возможно и ухудшение условий работы: сокращение зарплат, увеличение задач без доплат, перевод на неполный рабочий день. Явления не самые приятные, но временные – плата за санкции могла быть куда большей, подчеркивают участники рынка.

Разумеется, масла в огонь подлили и «уходящие» иностранные компании, которые определенно вносят напряженность на рынок труда. Да, многие из них, снова пока, сохраняют персонал и продолжают выплачивать зарплаты. Но некоторые сотрудники не хотят дожидаться у моря погоды и сами забирают трудовые книжки, опасаясь неприятных сюрпризов в будущем.

Приятный сигнал: некоторые иностранные компании активно ищут возможности вернуться, так или иначе. На минувшей неделе сеть магазинов OBI возобновила работу в России с передачей активов инвестиционно-строительной группе MAX и с перспективой на ребрендинг. Бренд изменится, сеть останется. Такую модель рассматривают еще несколько компаний, включая McDonald's.

Ряд оптимистично настроенных аналитиков прогнозируют, что в ближайшие два месяца частично или полностью возобновить работу на территории России сможет около четверти покинувших страну компаний, более 80% придется на рынок розничной торговли. При всей «несущественности» российского рынка, отдавать вплоть до 15% дохода мировые корпорации все же не готовы.

Но это все миражи возможного будущего. Мои коллеги с Псковской Ленты Новостей разбирались с ситуацией по факту. Тут не все так радужно.

Несколько предприятий в Пскове и Великих Луках объявили о сокращении рабочего времени, увольнении персонала или закрылись на простой. О значительном сокращении персонала объявили на заводе «Элементум». Из 339 человек остались 254. Возможно, эти цифры неокончательные. Долгое время предприятие поставляло холодильное оборудование в федеральные торговые сети. Но сейчас их развитие остановилось.

«Псковский электромашиностроительный завод», который выпускает двигатели для тепловозов, электровозов, трамваев и троллейбусов, столкнулся с тем, что сейчас его продукцию никто не готов покупать в условиях дефицита импортных компонентов. 530 сотрудников предприятия работают три дня в неделю. И от зарплаты получают три пятых.

По информации ПЛН, режим неполной занятости затронул не менее пяти десятков предприятий в Псковской области. Лучики света их руководители, конечно, пытаются во тьме разглядеть, но тут много зависит от господдержки и от того, как быстро мы сможем перестроить цепочки поставок. В любом случае нужно готовиться к тому, что на какой-то период нас отбросит назад. И, боюсь, каламбурить, на счет «Назад в будущее» пока слишком рано. И некоторой турбулентности на рынке труда, боюсь, нам все-таки не избежать.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

И еще немного про уходы. Отказ иностранных платежных систем Visa и MasterCard работать в России подстегнул развитие отечественной Системы быстрых платежей, она же - СБП. Меры по стимулированию перехода бизнеса на эту систему запустили еще до кризиса, но кто ж знал, какие катализаторы нам подкинет геополитическая повестка.

Центробанк недавно бодро отчитался, что в Системе быстрых платежей зафиксирован небывалый рост популярности. Пока ее все же чаще используют для повседневных переводов, но и бизнес постепенно подтягивается.

Согласно исследованиям регулятора, СБП пользуется каждый третий житель нашей страны, и в прошедшем квартале в среднем один пользователь системы совершил 10 операций. Всего же по итогам квартала в системе было совершено 436 миллионов операций почти на два с половиной триллиона рублей. Средняя сумма перевода в первом квартале 2022 года составила 5,6 тысяч рублей.

Что-то вы скромно, россияне, деньгами перекидываетесь, подумал регулятор, и придумал новый мотиватор: с 1 мая максимально разрешенный объем операции в Системе быстрых платежей увеличен с 600 тысяч до 1 млн рублей.

Надо признать, что к СБП еще не все привыкли, а совершенно напрасно – это удобно и выгодно. А когда к ней еще и бесконтактные платежи прикрутят, цены ей не будет.

Бизнесу тоже есть над чем подумать. Комиссия в системе не превышает 0,7% от стоимости товара, а это в 2-2,5 раза ниже, чем у многих других платежных операторов.

К тому же в прошлом году заработала программа компенсаций бизнесу затрат на работу с СБП, а в марте текущего года ее продлили. Например, в I квартале 2022 года бизнес получит почти 140 млн рублей компенсации за платежи в системе. Для ее получения не нужно писать заявления и делать дополнительные отчеты, все происходит автоматически.

В условиях практически отсутствующей конкуренции у СБП есть возможность быстро сделать рывок, на который в других условиях потребовались бы годы. Главное, чтобы ситуация не начала вредить качеству услуг, а разработчикам хотелось развивать функционал системы. К сожалению, часто бывает все наоборот, и никакие кризисы никого ничему не учат.

СОБЛЮДАЙТЕ ОНЛАЙН-ГИГИЕНУ

На десерт поговорим про мошенников. Не долго они отдыхали на волне пика геополитической напряженности, снова активизировались, да еще и новые схемы не устают придумывать.

Сейчас злоумышленники активно используют информационную повестку и призывают «спасти денежные средства». Таким образом доверчивых граждан заманивают в финансовые пирамиды и нелегальные кредиты.

Только в первом квартале текущего года ЦБ выявил свыше 400 таких пирамид. Для сравнения: это почти половина от общего количества пирамид, выявленных за весь прошлый год. Особую популярность получили схемы с криптовалютой, таких пирамид в I квартале выявлено более 58%.

Сейчас мошенники в обработке наивных инвесторов активно используют санкционную тематику. Например, утверждают, что предлагают вложиться в проекты или счета в государствах, не присоединившихся к санкциям. Следующий шаг якобы помощь в преодолении ограничений по международным расчетам. Мошенники убеждают человека перевести деньги на личный счет посредника-физлица по номеру телефона. Естественно, безвозвратно.

Другая тенденция — заманивание граждан на опасные сайты с помощью VPN. Так как при блокировке сайта финансовой пирамиды доступ к нему ограничивается только в российском интернет-пространстве, мошенники предлагают использовать VPN, чтобы открыть ресурс.

«Поэтому, если вы, используя VPN, зашли на сайт финансовой организации, не поленитесь, проверьте дополнительно на сайте Банка России, есть ли у нее лицензия, не внесена ли она в "предупредительный список"», — советуют в ЦБ.

Эксперты напоминают, что мошенники часто ищут своих потенциальных жертв через сайты по поиску работы, где могут получить персональные данные, и через имитацию онлайновых инвестиционных игр, которые привлекают молодежь.

Если уж посещаете такие сайты, проверяйте их дважды и соблюдайте онлайн-гигиену, назовем это так.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников