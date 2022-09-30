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В рубель: Осенняя финансовая хандра или хроническая потребительская депрессия?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, как политическая повестка в очередной раз загнала российский финансовый рынок в зону турбулентности, почему непрозрачность мобилизации вредит предприятиям страны, что происходит в этом момент в мировой экономике и какие новые санкции варит в котле ненависти коллективный Запад.

«ОТСКОК ДОХЛОЙ КОШКИ»

Геополитическая повестка в очередной раз погрузила в стресс не только население нашей страны, но и ее экономику. Новости о частичной мобилизации вкупе с анонсами дополнительной налоговой нагрузки на бизнес и возможных новых санкций вызвали очередное серьезное падение российского финансового рынка.

Падение началось задолго до выступления президента страны Владимира Путина, которое состоялось утром 21 сентября. Фондовый рынок, впрочем, довольно часто реагирует авансом. Некоторые аналитики полагают, что главную скрипку сыграли панические настроения частных инвесторов. Другие уверены, что активно акции начали сливать ушлые инсайдеры, которые знали, к чему все идет. Впрочем, второе не исключает первое. Скорее, наоборот, катализирует.

Такую реакцию можно осуждать, но она объяснима даже при минимальной эмпатии. Сегодня никто не берет на себя смелость просчитать возможные риски. Иными словами, ситуация неопределенности достигла своего апогея: как итог, российский рынок акций и облигаций рухнули, вернувшись к минимумам марта.

Еще одной новостью, оказавшей давление на рынки, пусть и в гораздо меньшей степени, стало заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что цикл снижения ключевой ставки скоро подойдет к концу. Я напомню, что в сентябре ее снизили уже в шестой раз за этот год – до 7,5%. Шаг снижения был довольно умеренным по сравнению с прошлыми – всего 50 базисных пунктов. И в кои-то веки ЦБ этим решением не удивил аналитиков, попав в яблочко консенсус-прогноза.

Тем не менее риторика регулятора о проинфляционных рисках и возможного ужесточения денежно-кредитной политики была воспринята рынком негативно. Пересмотр бюджета с баснословным ростом расходов и слабый потребительский спрос, который даже к Новому году может не раскачаться, тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Относительно позитивной новостью стало возможное создание фонда для выплат компенсаций инвесторам с замороженными активами. Ожидается, что он должен помочь хотя бы частично компенсировать потери российских инвесторов, чьи активы были заблокированы в результате западных санкций. Но это известие просто утонуло в пучине негатива. Остается верить лишь в мощь Газпрома, который таки выплатит дивиденды, несмотря на диверсию с «Северным потоком» и общее состояние крайней турбулентности. Такой шаг мог бы поддержать ослабевшую веру в инструмент инвестиций в принципе или хотя бы в «голубые фишки».

Да, со среды рынок начал робко пытаться отскочить ото дна. Пока с переменным успехом. Аналитики окрестили процесс не очень благообразным термином – «отскоком дохлой кошки». Термин, на самом деле, довольно устоявшийся и происходит от поговорки «Даже дохлая кошка отскочит от земли, если упадет с большой высоты». Случается, что всё выглядит плохо, котировки идут вниз, и вдруг ненадолго разворачивается. Как вы уже, наверное, догадались, ключевое слово здесь не «кошка», а «ненадолго».

То, что рынок после затяжной серии падений рынок вышел в плюс ни о чем не говорит, потому что фундаментально ничего особо поменялось. Впрочем, сегодня ни в чем нельзя быть уверенным. Иногда случаются чудеса. Если новостной фон хоть чуть-чуть склонится к позитиву, если на смену панике, а порой и настоящему ужасу, придет хотя бы относительная уверенность в завтрашнем дне, чудо вполне может произойти.

Но если трезво оценивать ситуацию, без розовых очков и влажных фантазий, то впереди нас ждет еще ряд серьезных событий, которые повлияют на геополитическую ситуацию, а следом и на финансовые рынки и экономику в целом. Причем речь идет не только о нашей стране, а практически обо всем мире в целом. Пока ясности нет, инвесторы продолжат вести себя нервно, а порой и неадекватно. Сегодня распродают не только ставшие токсичным активом акции, но и облигации, причем даже надежные.

Чего все так боятся? Санкций, итогов референдума? Это странно, поскольку, по мнению многих аналитиков, это хоть и может стать серьезным ударом, но не разрушительным же. Все самое страшное в плане санкционной политики уже произошло. Поэтому нет, люди боятся не новых пакетов для пакетов и не итогов, которые априори уже всем известны были еще до начала голосования. Люди боятся стремительного развития событий, непредсказуемости повестки, тотального непонимания, а что произойдет завтра. На этом фоне даже самые надежные бонды совсем не выглядят незыблемой глыбой.

Тут только рубль удивляет своей прытью. В перспективе он, конечно, еще может ослабнуть. Однако пока отечественная валюта живет своей какой-то особенной жизнью, вынуждая экспертов придумывать все новые и новые оправдания, почему же он не падает и не падает. Говорят, сейчас причина в том, что компании и частники активно избавляются от жгущих руки валют. Ведь нельзя исключить, что новый пакет санкций окончательно лишит сограждан возможности оперировать с долларом или евро. Что будет дальше – сплошное гадание на гуще. Минфин все еще верит, что в этом году средний курс составит 68 рублей за доллар. В конце концов он заинтересован в ослаблении рубля, поскольку это важно для наполнения бюджета, аппетиты которого, повторюсь, заметно выросли.

Красиво описал ситуацию директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой, который назвал последние события «судорогами рынка». Происходящее в стране, по его словам, сулит «экономический ущерб вплоть до утраты рынком той формы, в какой многие его сейчас знают».

Тут важно отметить, что не одна Россия увязла в финансовом негативе. Вся мировая экономика стремительно катится в рецессию, а центробанки, включая ФРС США и ЕЦБ, тщетно пытаются остановить разогнавшуюся инфляцию. Их агрессивность лишь глушит экономическую активность.

Bloomberg на днях сообщил о сильнейшем с 1949 года обвале гособлигаций на Западе, то есть с тех времен, когда Европа восстанавливалась из руин Второй мировой войны.

Режим паники наблюдается и на рынке нефти, где цены пробили «дно» с января.

Китайский юань рекордно рухнул со времен развала СССР, а ведь это единственный не попавший под санкций актив в резервах российского ЦБ. Резкий обвал отрезал как минимум 14 млрд долларов от этих самых резервов. Если помните, я когда-то уже говорил об опасности такой юаневой дедолларизации. И вот, получите – распишитесь. Остается уповать на то, что китайская валюта свое еще возьмет, наблюдать очередной «отскок дохлой кошки» что-то не очень хочется, если задуматься, о чем на самом деле идет речь.

Только доллар продолжает дорожать, и США (в отличие от нашего Минфина в случае укрепления рубля), ничуть не обеспокоены его ростом. Невольно задумаешься об американцах, как о бенефициарах происходящего во всем мире бардака.

КТО БУДЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ И ТРАТИТЬ?

Давайте представим, что нет никакого фондового рынка, который на самом деле отлично отражает происходящее в экономике страны, и порассуждаем об этой самой экономике вне его. Сегодня многие эксперты спорят о том, как частичная мобилизация повлияет на бизнес и экономические процессы в стране. Большинство сходятся во мнении, что повлияет плохо. Не напрямую, так опосредованно. И проблема зачастую даже не в самой мобилизации, а в том, как она проводится.

Как не крути, а на лицо отток трудоспособного населения и падение спроса на фоне ухудшения потребительских настроений. Нам говорят, что мобилизуют только 1% от мужского населения, но по факту слишком многие предприятия стонут, что их лишают ценных кадров в не самый простой для экономики страны момент. Плюс паническая миграция части населения. Явно не все из сбежавших смогут работать удаленно.

Компенсировать это внезапное сокращение с учетом низкой безработицы предприятиям будет непросто, тем более рабочие места за мобилизованными надо будет сохранить. Кроме того, частично мобилизованные и частично эмигрировавшие не будут, по крайней мере, какое-то время тратить заработанные деньги в нашей стране. Не будут покупать продукты, одежду, бытовую технику, путешествовать, ужинать в ресторанах и кафе и так далее, а я напомню, у нас и так потребительский спрос скатился ближе к плинтусу.

Сейчас много говорится о брони для айтишников, а в сельском хозяйстве у нас разве все в порядке с кадровым вопросом? А на заводах, которые не пашут на оборонку, думаете, все хорошо с квалифицированными инженерами? И этот список можно долго продолжать. Я понимаю, что если так рассуждать, то получится, что и Родину некому защищать. Одному здоровье не позволяет, другого заменить некем в рабочем процессе. Но я лишь констатирую факты, скорее всего, нас ждет шоковое снижение спроса и серьезный спад в производстве. Многие компании уже говорят о серьезных сокращениях клиентской базы. Тут сама по себе мобилизация пока не причем, это просто отражение потребительских настроений людей.

Впрочем, есть исключения. После 21 сентября в России заметно повысился спрос на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Эта продукция пользуется спросом у граждан, подпавших под частичную мобилизацию, и у добровольцев.

Естественно, это спровоцировало спекулятивный рост цен, от 20% до 40%! ФАС и Генпрокуратуру попросили проверить обоснованность повышения, но пока они разбираются, кейс уже всю актуальность потеряет.

Некоторые отрасли промышленности, связанные с оборонзаказами, вероятно покажут рост. Ну и шестизначные зарплаты мобилизованных когда-нибудь да компенсируют дыры в потреблении. Лишь бы вернулись живыми и здоровыми.

Но пока участники рынка говорят, что наблюдается не только отток экономически активного населения, но и отток капитала. Чаще всего люди уводят за границу свои долларовые и евросбережения, потому что здесь они превратились в недоступный для операций актив.

К сожалению, немногие пока понимают в сроках, размерах и даже в принципах мобилизации. Поэтому строить какие-то прогнозы сложно, если вообще возможно. Очевидно, что нас ждет череда непростых испытаний, при которых мы все будем жить сегодняшним днем, грубо говоря. Планирование – это что-то из области позавчерашних возможностей.

Малому и среднему бизнесу приготовиться. Они первыми окажутся в зоне риска.

Тут надо отдать должное псковскому бизнес-омбудсмену Аркадию Мурылеву, который выступил с предложениями для бизнеса во время частичной мобилизации. Он предложил губернатору обратиться в адрес президента России с целью расширения оснований отсрочки в мобилизации для руководителей предприятий, обеспечивающих работу инфраструктурных объектов (котельные, мусорные полигоны и т. д.), руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, единолично осуществляющих предпринимательскую деятельность или выполняющих государственные и муниципальные контракты до их полного выполнения.

Кроме того, Аркадий Мурылев попросил главу региона предусмотреть механизмы поддержки, которыми смогут воспользоваться предприниматели при невозможности исполнения договорных обязательств, оплаты налогов и кредитов в случае мобилизации.

Остается только наблюдать, какая последует реакция.

За кого не переживаю, так это за банки. Они кажутся непотопляемыми. Все эти треволнения на фондовом рынке им хоть трын-трава. Даже законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных едва ли раскачает эту махину, тем более что слова о необходимости кредитной амнистии, к счастью финучреждений, пока остались только словами.

КОГО УЖАЛЯТ САНКЦИИ

И вернусь к возможным новым санкциям. В СМИ уже появились публикации, чем на этот раз могут попытаться напугать нашего «ежа». Доступные варианты пока не исчерпаны, на этот раз под удар могут попасть энергетический и финансовый секторы, а также российский экспорт и импорт.

Санкционное колесо на самом деле, можно сказать, уже закрутилось. Недавно все приложения VK были удалены из AppStore. Ранее эта участь постигла приложения Сбербанка. Затем последовали удаления «Юлы» и «ДомКлик». И едва ли этим дело ограничится.

Но давайте погорим о более глобальных материях. Больше всего муссируется возможность введения потолка цен на российскую нефть до 5 декабря. Эта идея уже одобрена лидерами G7, но пока блокируется Венгрией и некоторыми странами Южной Европы. Возможен также запрет на поставки сжиженного нефтяного газа, а также ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики. Самый проблемный вариант – запрет перевозок нефти танкерами определенного тоннажа. Впрочем, многие аналитики уверены, что достичь согласия в этом вопросе даже в ЕС будет непросто, не то, что за его пределами.

Еще один активно обсуждаемый запрет касается передачи долларовых банкнот в Россию, хотя США и так уже запретили ввоз наличных долларов в нашу страну, а Европа - наличных евро. Теперь это может коснуться и других стран, но выглядит это пока сомнительно. Куда серьезнее угроза отключения тех российских банков от систем SWIFT, что еще не попали под раздачу, а также санкции против Национального клирингового центра. В последнем случае о торгах валютой на бирже можно будет забыть.

Еще один возможный запрет касается поставок в Россию высокотехнологичного оборудования, в том числе радиолокационного, лазерного и даже смартфонов. Более того, в этом вопросе странам легче всего будет прийти к консенсусу, уверены эксперты. Но мы, вроде как, активно налаживаем так называемый параллельный импорт, поэтому эта часть угроз не выглядит самой тревожной.

Наконец, запрет экспорта из России алмазов и предметов роскоши, также запрет на импорт некоторых видов продукции из стали, в дополнение к санкциям на продукцию черной металлургии, введенным в марте. От таких запретов могут пострадать крупные российские компании, такие как «АЛРОСА», к примеру, но явно не фатально. Индия наши алмазы пока покупает и не морщится.

Запад сейчас попал в условные вилы. С одной стороны, ему хочется усилить санкционное давление на Россию, с другой, как показал опыт, бесконечные запреты имеют обоюдоострый характер и еще неизвестно, кого ранят больнее.

Так, ограничение цен на российскую нефть может еще больше усугубить энергетический кризис по всему миру. Впрочем, есть вариант, что на рынки внезапно выпустят Венесуэлу с Ираном.

По отдельности любая санкция кажется если не ерундой, то тем, с чем можно справиться. Но самое опасное здесь - накопительный эффект. Вкупе с негативными эффектами от мобилизации все это может серьезно надавить на российскую экономику. Нужно быть в тонусе, чтобы не дать ей упасть. Едва ли население, которое находится в стрессе, мягко говоря, и в страхе, если говорить откровенно, можно назвать «тонизированным».

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников