Блоги / Алексей Овчинников

В рубель: Паникеры на рынке, криптофобы в Госдуме и вклады для бедных

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, как паникеры расшатали финансовый рынок до состояния метронома, кто сильнее накажет криптовалютчиков – Центробанк или Евросоюз, что за вклады для бедных решили изобрести в России, и почему статистика злоупотреблений алкоголем скоро может поменять плюс на минус.

На панике

Уходящая неделя для российского рынка выдалась непростая. Его то кидало вниз на слухах о новом обращении Путина, то подбрасывало вверх на заявлениях о том, что никакого выступления главы государства пока не планируется. Турбулентность провоцировали и новые пакеты санкций, и решения по объемам добычи нефти, и проинфляционные ожидания. Ну, и конечно, та самая неопределенность, которая еще чуть-чуть и станет восприниматься как болезненная, но неизбежная константа.

Инвесторы алчут позитивных новостей, но пока статистика неумолима: сентябрь стал худшим месяцем для российского рынка с февраля 2022 года. Индекс Мосбиржи колышется на уровне 2000 пунктов, а то, что в октябре прошлого года этот самый индекс превышал 4000 пунктов, уже кажется какими-то сказками братьев Гримм про ту жизнь, которой больше никогда не будет. Это нам внятно объяснили и несколько раз повторили.

Как в известном меме про котов и Наташу, уронили вообще все. Сектор металлургии и добычи ресурсов покатился из-за крепкого рубля и сохраняющегося давления на рентабельность. Акциям угольных компаний стало плохо на фоне ожиданий роста налоговой нагрузки. Золотодобытчики скуксились из-за трудностей с реализацией. Это если не считать самой банальной и самой разрушительной паники вообще по всем фронтам экономики. Поплыли даже стройка и недвижимость, более того, в моменте они становились еще и аутсайдерами рынка.

Про октябрь говорить сложно. Эта неделя показала пусть весьма сдержанный, нестабильный, но позитив. Вот только большинство аналитиков полагают, что рынок еще покажет, на что способен… в плане поиска дна. Геополитический фон пока ничего хорошего не предвещает. Поэтому все некогда нарядные индексы могут отступить и глубже февральских минимумов. Все чаще звучат оценки, что индекс Мосбиржи, к примеру, отправится на глубину 1 500 пунктов, и фьючерс его знает, как долго он потом будет оттуда выбираться.

Впрочем, совсем не обязательно сразу заворачивать наш рынок в белый саван. Поскольку панические настроения все-таки оказались перегреты, в сентябрьское снижение явно было заложено больше рисков, чем их оказалось на практике.

Всеобщую мобилизацию никто не объявил, статус СВО не поменялся, санкции США и Европы снова оказались не такими страшными, как все опасались. Еще бы вопрос с неопределенностью решить. Она – самый главный катализатор волатильности и расшатывания экономики. Поэтому нельзя исключать сценарий, что второй месяц осени покажет медленный, неуверенный, но рост по многим секторам, за исключением разве что финансового. Впрочем, говорить о росте – это очень некрасиво лукавить. Не более чем отыгрыш утраченного. И очень бы хотелось, чтобы он не оказался лишь «отскоком мертвой кошки».

Криптофобия

Тем временем в России кипит работа над новым запретом. На этот раз табу намерены наложить на платежи в криптовалютах. Во всяком случае глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил в среду, что вопрос таки будет законодательно урегулирован. Говорили об этом давно, и Минфин намекал, и ЦБ открытым текстом призывал. И вот снова зазвучало, зарезонировало.

Было много вопросов на счет того, как же теперь будут оплачиваться поставки товаров в Россию из иностранных юрисдикций. Но хитрые ведомства решили так, тем крипту можно будет переводить, а внутри страны – ни-ни.

И тут хочется уделить особое внимание нюансам риторики. Запретить оплату чего-бы то ни было в стране биткоинами и прочими эфирами предлагается не просто так, а жестко. Да-да, это из цитаты того же Аксакова. Очевидно, что можно предвкушать соответствующий уровень ответственности. Еще в 2018 году за оборот «денежных суррогатов», так называют криптовалюты их противники, предлагалось лишать свободы на срок до 4 лет в случае выявления организованных групп.

Тут надо отметить, что ни в Уголовном, ни в Административном кодексах сейчас нет ни намека на криптовалюты или «денежные суррогаты», поэтому конкретные правовые последствия за операции с ними еще предстоит туда внести.

При этом во всевозможных ведомствах признают, что понимают, насколько велико количество россиян, которые оперируют так или иначе криптовалютой, но их обязанность стоять на страже неискушенных людей, которых все вокруг хотят обмануть, превыше. Похвальное рвение, хотя и не очень понятное. Что забыли неискушенные люди в криптоактивах мне лично не очень понятно. Наверное, это какие-то травмы личного опыта сказываются у авторов законопроекта.

А эксперты, глядя на все это безобразие, робко пытаются объяснить, что при существующем положении дел в экономике, хотя бы частичное разрешение криптовалют могло бы позволить привлечь дополнительные средства в обход санкций. И вообще сейчас такие времена, что любые жесткие запреты в экономической сфере должны быть отложены на несколько лет, если не навсегда. И вот тут, как говорится, подпишусь под каждым словом.

Между тем авторы законопроекта явно куда-то торопятся. Они намерены уже в осеннюю сессию Госдумы «сконцентрироваться на криптовалютах». И там не только до транзакций в биткоине доберутся, но и до майнеров.

При этом уже в первом чтении принят закон о налогообложении операций с криптовалютами, чтобы легализовать де-факто уже существующий рынок. Все больше разговоров про цифровой рубль и его роль в бюджетном процессе. Какой-то разброд и шатание.

И вот пока они там в этой биполярочке разбираются, придумывают как бы пожестче что-то снова запретить, в Евросоюзе уже подсуетились и выполнили часть работы наших регуляторов. В очередном пакете санкций ЕС указано, что россиянам запрещают криптокошельки вне зависимости от суммы. Как это будет работать на практике, пока не очень понятно. А ведь покупка криптовалют была в последние месяцы одним из популярных способов вывода валюты за рубеж.

Впрочем, люди знающие рассказали Forbes, что даже если централизованные биржи такие как Binance или Coinbase, откажутся от пользователей из России, то им останутся доступны биржи децентрализованные. Такие площадки в принципе не могут контролировать сделки между своими пользователями — они не хранят средства своих клиентов и пароли от их криптокошельков. Часто такие биржи не обладают юрисдикциями и не соблюдают финансовые законодательства каких-либо стран, но в случае с санкциями это только плюс.

В общем, обложили криптовалютчиков в нашей стране со всех сторон. Хотя, я честно говоря, не очень понимаю, за что же их так хотят прижать к ногтю. Если у доверчивых пенсионеров воруют деньги с банковских карт, мы что, должны банковские карты запретить? Абсурд же?! Абсурд. Почему же в случае с криптой работает какая-то другая логика? Или вы все-таки пытаетесь бороться с отмыванием средств? Ну так и называйте вещи своими именами, хотя и тут логика не совсем транспарентна. Если кто-то вместо того, чтобы заколачивать гвозди, убил кого-то молотком, это ведь не значит, что инструмент плохой, правда?

Не жили богато, не стоит и начинать?

Поиграли в дефляцию и будет. Теперь эксперты заявляют, что ждут роста цен в России. В частности, в октябре по прогнозам аналитиков они подскочат на 13%. К слову, пока нас кормили сказками про отрицательный рост цен летом, областной комитет по культуре недавно отчитался, что из-за удорожания всего купил в этом году меньше автоклубов, чем планировал. Уверен, что это лишь вершина айсберга в реализации нацпроектов. Явно еще будем неприятно удивляться по итогам года.

На этом фоне очень интересно было почитать в «Российской газете» интервью руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты. Он напомнил, что ЦБ активно работает над мерой для поддержки людей с невысокими доходами. Речь идет о весьма специфическом инструменте соцподдержки - вкладах.

Ну, слава богу, что хотя бы не о кредитах. В чем суть? В процентах, конечно. Если сможешь доказать, что ты бедный, тебе предложат вклад на более выгодных условиях. Не то чтобы вау-вау, ключевая ставка плюс 1%, но все же лучше, чем в среднем по рынку.

В интервью Мамута выдал такую сентенцию: «У людей с невысокими доходами должна быть мотивация сберегать, а это часто зависит от величины процентной ставки, которую люди получают по сбережениям. Если процент по вкладу ниже ключевой ставки, ниже инфляции, то мотивация сберегать небольшая. Если же ставка выше инфляции, то мотивация сберегать возрастает». Конец цитаты.

Логика замечательная, хотя и не очень объясняет, а откуда при такой мотивации у бедных людей возьмутся деньги, чтобы их откладывать? В чем они себе будут отказывать? Перестанут есть? Может быть, прекратят мыться и стирать? Или не станут больше платить за ЖКУ? Я этому и без «волшебных» вкладов не удивлюсь - тарифы на коммунальные услуги скоро проиндексируют, причем внепланово.

Вот, что говорит сам Мамута: «Перед людьми всегда стоит выбор - тратить все на текущее потребление или постараться создать подушку безопасности, скопить деньги на более долгосрочные цели - улучшение жилищных условий, собственную переподготовку или обучение детей, решение других важных жизненных задач. Это в том числе дает человеку возможность улучшить качество финансового планирования и качество жизни».

Произношу это и не знаю, смеяться или плакать. Мне кажется, таких озаботившихся судьбами бедных людей надо самих посадить на годик на зарплату сельской учительницы, и при этом заставлять откладывать, а потом уже пускать к станку инициатив.

Мамута уточняет, что главные адресаты специальных банковских вкладов с гарантированной доходностью будут люди с невысоким, но стабильным заработком. Скажем, до 30 тысяч рублей. Ба! Так это ж почти все жители Псковской области. Правда, такой смешной по меркам Москвы заработок еще придется доказать, собрав массу справок, а потом еще и зарегистрироваться придется в какой-то системе, которую должны в тандеме создать Минтруд и Минцифры. Но чего не сделаешь ради депозита в 8,5%, да?

Есть еще одна инициатива - специальный счет для людей с невысокими доходами, привязанный к карте МИР. Но тут хоть что-то здравое прослеживается. Такой счет предполагает возможность совершать без комиссии некоторые онлайн-платежи в пределах определенной суммы. Вот такая услуга действительно может быть востребована, если нам подробно раскроют какие-такие «определенные суммы» и какие-такие «некоторые онлайн-платежи».

ЦБ помнится предлагал еще освободить от комиссии переводы физлиц между собственными счетами на сумму до 1,4 млн рублей в месяц. Сумма неслучайная – она совпадает с максимальным размером страхового возмещения по вкладам. Ну и где, хочется спросить? Чего вы там все выверяете?

Раз уж заговорили про депозиты. Банки сейчас активно продвигаются бивалютные вклады. Наиболее популярной депозитной парой является рубль/юань. Пока только для компаний, но лиха беда начало. Уже сейчас объем бивалютных депозитов в паре рубль/юань в Сбербанке, к примеру, превышает 3,5 млрд рублей.

И вот тут важно насторожиться. Эксперты отмечают, что этот инструмент является вкладом лишь с натяжкой, это скорее гибрид депозита и опциона, потому что сопряжен с валютными и процентными рисками. Интересно, предупреждают ли в банках, что финансовый результат по таким продуктам не гарантируется, кроме того, дополнительно они еще и могут взять комиссию за хранение валюты на счетах.

Напоследок снова вернусь к росту цен, но начну издалека. Статистика стыдливо говорит, что у нас в стране снова выросло потребление алкоголя. Я бы сказал, что удивительно, но, к сожалению, не удивительно совсем. Так вот, с нового года в России может вырасти минимальная цена на шампанское. Минфин предложил повысить нижний порог для розницы в полтора раза — до 239 руб. В пояснительной записке ведомство указало, что минимальная стоимость игристого вина не поднималась аж с прошлого года, а с тех пор расходы производителей значительно увеличились.

Цены на шампанское вырастут, можно не сомневаться. И выросли бы в любом случае, и без регулирования Минфина. Повышать стоимость виноделы будут в первую очередь из-за подорожания сырья. Оно продолжится, даже несмотря на то что в этом году, как писал «Коммерсантъ», урожай винограда в России может стать рекордным с 2014 года. Хорошие сборы все равно не способны обеспечить потребности рынка, особенно на фоне растущего спроса. Виноделы упорно говорят о нехватке сырья, потому что хорошее игристое вино можно сделать не из любого винограда.

Ну, а в следующем году Минфин собирается поднять минимальную цену и на другой алкоголь. Например, нижний порог для водки должен составить 281 руб. вместо 261 руб., а на коньяк — 517 руб. вместо 480 руб.

А тем временем в соседней Беларуси Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен. Вот так прямо взял и распорядился. Так и хочется спросить: «А что так можно было?».

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников