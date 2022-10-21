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В рубель: Ростуризм всё, акции ниже плинтуса и прерванный полёт

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, о чем говорят новости о ликвидации Ростуризма и возможном закрытии Роснано, почему российские инвесторы рыдают, глядя на финансовые итоги начала осени, какие валюты могут потягаться с американским долларом по привлекательности вложений, и как можно испортить отличную идею сменой расписания.

Был Ростуризм, да весь вышел

Начну с новости о том, что глава правительства распорядился направить 1 трлн рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. Выделенные средства будут направлены на исполнение социальных обязательств, замещение государственных заимствований, погашение государственного долга, а также на предоставление бюджетных кредитов регионам.

Любопытно, что это известие появилось на фоне новостей о возможном закрытии Роснано и о точном расформировании Ростуризма. И тут есть над чем подумать.

С одной стороны, мы понимаем, что государство взяло курс на режим экономии, и сейчас многим ведомствам, департаментам и странным конторам с госучастием стоит напрячься. Тем более, что Счетная палата РФ предупредила, что продолжает аудит деятельности государственных корпораций.

Надеюсь, не нужно объяснять, почему страна решила глобально экономить. Удивительно только, что вопросом нерационального расходования средств у нас начинают заниматься, только когда жареный петух клюнет.

С другой стороны, у Роснано огромные, я подчеркиваю, огромные долги, которые теперь придется выплачивать из нашей казны. Не получится ли так, что весомая часть триллиона улетит в эту черную дыру. Опять.

Почему опять? Да потому что с момента создания Роснано государство вбухало в него свыше 400 млрд рублей. А расцвета технологий, тем более нанотехнологий, в России как не было, так и нет. Там придумывали какие-то смартфоны, защитные покрытия от коррозии, школьные ноутбуки, ядерная медицина… Честно говоря, от одних названий проектов впадаешь в ступор. Вот, что за зверь такой – школьный ноутбук? Он чем от обычного отличается? Пока дважды два не умножишь, не включится? Впрочем, это не важно, ни одна из этих придумок не дошла до промышленного выпуска.

Возможно, это поверхностный и обывательский взгляд на госкорпорацию. Вот же в отчете написано, что за 11 лет существования «Роснано» благодаря ее инвестициям в регионах открыли около 150 предприятий и нанотехнологических центров. Там разрабатывают микросхемы, чипы, процессоры, занимаются ветроэнергетикой, производят батареи для электробусов... Звучит так хорошо, что вокруг головы начинают розовые пони скакать. Пока не задумаешься, и где это все? Почему мы продолжаем мириться с потоком бракованных чипов из Китая? Почему про наши процессоры складывают неприличные анекдоты? Где батареи, за которыми бы Маск очередь занял для своей «Теслы»?

Хотя ладно, новосибирский завод «Лиотех», который производит литий-ионные аккумуляторы, можно даже назвать успешно реализованным проектом «Роснано». Единственным успешно реализованным проектом.

Сейчас судьба корпорации зависит от решения президента, если верить экспертам, опрошенным «Ведомостями». Каким будет его вердикт, знает только он. Надеюсь, глава государства не пойдет на поводу у тех, кто предлагает трансформировать «Роснано» в некий центр компетенций, то есть в очередное бесполезное распил-бюро. Я бы трансформировал тех, кто вообще такие словосочетания придумывает «центр компетенций», «креативный портрет региона», «креатон-хакатон»…. Вот придумал такое, произнес, и сразу – на полезные принудительные работы на благо страны. Прекрасная получится оптимизация.

А вот с чем президент уже совершенно конкретно определился, так это с Ростуризмом. Его упразднят за ненадобностью. Честно говоря, когда я думаю об этой конторе, я вспоминаю либо кэпские комментарии ее экспертов в духе, куда рекомендуется ехать в отпуск, а куда нет, либо еще более бесполезные радужные прогнозы по потокам, которые никогда не сбывались. Ну еще, конечно, вспоминаются формы главы этой конторы. Кажется, большинство Зарину Догузову только по яркой внешности и запомнили, а не по делам.

Но не могу не отметить, что все-таки закрытие Федерального агентства по туризму, которое создавалась на фоне взрывного количества путешествующих в начале века, симптоматично. И симптоматично неприятно. Кажется, что выездной туризм у нас отпели вместе с курирующим его ведомством. Плюс отрасль переживает, кто же теперь будет лоббировать, то есть, простите, отстаивать их интересы. Неужели в АТОР - в ассоциацию туроператоров - никто не верит?

Впрочем, валериану пить рановато и туристам, и туроператорам, и даже работникам Ростуризма. В Минэке собираются создать профильный департамент, а, возможно, целых два, где будут курировать вопросы туризма вдоль, а, возможно, и поперек. Уверен, что большинство сотрудников аннигилированного ведомства там приголубят и обогреют. На первых порах, по крайней мере, им захочется показать свою нужность и незаменимость. Глядишь, и для отрасли одни плюсы. Вот такой у меня на этот счет цинично-прикладной оптимизм.

Что касается дальнейшей оптимизации, то, повторюсь, я уверен, что это первые звоночки. Бюджетные аппетиты у страны выросли многократно, а ФНБ, каким бы пухлым он ни был, не бесконечен. Каждый месяц по триллиону из него вытаскивать не получится. По состоянию на 1 октября объем Фонда национального благосостояния составил менее 11 трлн рублей. То есть его даже на год не хватит при таких темпах.

Поэтому оптимизация бюджетных расходов выглядит обязательной к исполнению моделью. И простор для фантазии тут безграничный. Я бы, к примеру, ненавязчиво так посмотрел на особые экономические зоны. Туда тоже вбухивается немало средств, и это я сейчас поскромничал с эпитетом «немало», а на выходе только обещания и розовые фантазии. У нас новая реальность. Розовые фантазии вообще не котируются.

Инвестиции плачут, китайская валюта улыбается

Теперь погорим о вещах более прикладных – об инвестициях. Некогда моей любимой темы, а ныне грустной и тревожной. Но Земля не останавливалась, солнце всходит и заходит, Мосбиржа работает, а значит, и деньги на ней вращаются. Качели индексов продолжают подниматься и опускаться, инвесторы то устают от паники, то с новыми силами впадают в истерию, рубль лениво ползает вокруг доллара по 60, а Минфин устал ждать у моря погоды и таки снова вернулся на рынок ОФЗ. Кстати, бумаги неплохо разошлись, особенно с плавающей ставкой.

С учетом уже упомянутой всуе новой реальности картина даже может показаться благостной. Пока не начинаешь копать чуть глубже. В этом смысле показательна недавняя публикация «Коммерсанта» с говорящим названием «Пропащие инвестиции». Главный вывод – начало осени стало провальным для многих финансовых инструментов. Неплохую прибыль частникам обеспечили только золото и валютные депозиты, все остальное – тихий ужас.

По золоту я бы, кстати, в дальнейшем особых надежд не питал. В связи с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США драгметалл вряд ли будет дорожать как минимум до конца года.

Ну а в сентябре-октябре худшую динамику продемонстрировали акции российских компаний и паевые инвестиционные фонды, на них ориентированные. Распродажа идет не только на российском рынке, но и на многих мировых площадках, а потому большие потери в минувшем месяце отмечаются и в фондах с иностранными активами.

Как все посыпалось 20 сентября, так и валяется на уровне 2000 пунктов индекса Мосбиржи, периодически сваливаясь и ниже этой психологической отметки. Стремительно теряли в цене даже наиболее ликвидные ценные бумаги, при этом в аутсайдерах оказались акции крупных сырьевых компаний.

Обвал на российском рынке оказал негативное влияние и на паевые инвестиционные фонды. По данным Investfunds, к середине месяца из сотни наиболее крупных розничных фондов доход пайщикам принесли лишь девять. Месяцем ранее ситуация была прямо противоположной, только у пяти фондов произошло снижение стоимости пая, тогда как остальные были прибыльными.

Двухзначные убытки принесли пайщикам почти все фонды российских акций, а также большая часть ПИФов, ориентированных на иностранные ценные бумаги. Из общей картины выбивались только отдельные золотые фонды и фонды денежного рынка. Но прибавка там откровенно смешная, зачастую меньше 1%, чаще – околонулевая.

В ближайшие месяцы ситуация на рынке будет всецело зависеть от геополитики. В общем, вилами по воде писано, что для любой финансовой системы, мягко говоря, неприемлемо.

Но если есть желание и возможности, во что же вкладываться? Вот «Блумберг», а следом и аналитики «БКС» подсказывают, что израильский шекель стал единственной среди ключевых валют, подорожавшей к доллару. Причем рост за 10 лет составил почти 10%.

Столь внушительный результат стал отражением активного роста ВВП Израиля, особенно во второй половине 2010-х. Страна является одной из самых развитых на Ближнем Востоке по индустриальным и экономическим показателям. Очень низкий, иногда отрицательный уровень инфляции сочетается с высокими темпами роста экономики.

Неплохо показал себя гонконгский доллар. Он за минувшие десять лет, скажем так, дешевел по отношению к американскому доллару меньше всех – всего на 1%. Теоретически существует риск и некоторого ослабления в дальнейшем. Для предотвращения этого в мае гонконгский регулятор даже впервые за 3 года начал тратить часть золотовалютных резервов. Но их объем составляет около $420 млрд, что делает Гонконг одним из мировых лидеров по данному показателю.

На третьем месте швейцарский франк. Статус одной из главных защитных валют обеспечен исторической стабильностью, основанной на устойчивости экономики Швейцарии. Этому способствуют практически идеальные условиях для ведения бизнеса. Важную роль в надежности швейцарского франка играет длительная политическая стабильность Швейцарии и законодательно закрепленный внешнеполитический нейтралитет. Впрочем, франк все равно не торгуется на Московской бирже и относится у нас к токсичным валютам.

Нетоксичный китайский юань, о котором очень много говорят в последнее время, на пятом месте, к слову. Весьма неплохой результат, надо признать. А если учесть, что на четвертой строчке доллар тайваньский, то можно сказать, что китайцы точно знают, как сопротивляться гегемонии американской валюты.

Так что теперь вы знаете, чем озадачить своего брокера.

Рубль, кстати, совсем не в самом низу этого валютного «хит-парада». Гораздо сильнее нашей валюты по отношению к доллару за 10 лет обесценились, к примеру, бразильский реал, турецкая лира и аргентинский песо.

Есть к чему стремиться, но я сейчас все-таки про верхние строчки турнирной таблицы.

А мне летать охота!

В завершении выпуска хотелось бы обратить внимание на измененное с конца сентября расписание авиаперелетов Псков – Москва. Как человеку, которому приходилось нередко летать этим авиарейсом по работе, хотелось бы обратить внимание компании «Азимут» и ответственных людей у власти на факт крайнего неудобства такого графика полетов.

Я не случайно сказал «приходилось летать» в прошедшем времени. Больше не приходится. При нынешнем расписании возможность слетать по делам в столицу за один день исчезла полностью, поскольку из Москвы теперь можно улететь только утром, а не вечером того же дня. Не все могут себе позволить постоянно бронировать гостиницы.

Да, и время вылета из Пскова стало неудобным. Во Внуково ты оказываешься в полдень, при этом успеть можешь только на 13-часовой «Аэроэкспресс». Последний добирается от аэропорта до Киевского вокзала за 40 минут. В общем, со всей этой логистикой ты попадешь в пункт назначения в итоге на исходе рабочего дня. На какие-то утренние или даже дневные мероприятия и встречи попасть просто нереально. Получается, что надо прилетать за день и снова бронировать гостиницу? Это лоббирование интересов сферы гостеприимства? Вы хотите, чтобы псковичи почаще в Москве ночевали, или москвичей таким макаром пытаетесь в Пскове на подольше оставить? Уверен, это так не работает.

Зато таким нехитрым образом поезд снова стал предпочтительным и более экономным (пусть и менее удобным) видом транспорта. Тут тебе и доставка будет, и ночлег, и приедешь прямо в город. Но не для этого же прямые рейсы с Москвой создавались (за что, кстати, большое спасибо)?

Я понимаю, чем вызвано изменение расписания питерской «Ласточки». В случае с азимутовскими рейсами есть некоторое недоумение. В небе-то что ремонтируют? Переменную облачность? Прошу и призываю расписание снова пересмотреть. Уверен, меня поддержат не только псковские туристы, но и предприниматели.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников