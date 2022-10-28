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В рубель: Халва стабилизации, чудеса статистики и грабли Минфина

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, как стабилизация Минэка не бьется с цифрами Росстата, куда катится промышленное производство в России, пока топ-менеджерам госкорпораций выплачивают многомиллионные бонусы, какие зарплаты приписывают не имеющим сбережений псковичам и что сулит нам проект федерального бюджета на следующий год.

Доктор, у меня тут это... стабилизировалось

«Ситуация стабилизировалась». Так охарактеризовал положение дел в экономике страны глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на днях на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку. По его словам, уже в конце 2022 года экономические показатели уверенно пойдут в рост. Впрочем, министр признал, что в следующем году, цитирую: «Ведомство еще ждет некоторую отрицательную динамику».

Честно говоря, не очень понимаю, где г-н Решетников увидел стабилизацию и структурную адаптацию нашей экономики, но где-то увидел. Безусловно, Россия переживает кризис, связанный с антироссийскими санкциями, лучше, чем ожидали не только авторы рестрикций, но и наши испуганные поначалу экономические ведомства. Но всерьез говорить о том, что мы уже перенастроили внешнеэкономические и финансовые связи, все же еще очень рано.

Давайте посмотрим официальные данные, подчеркиваю – официальные, и мы увидим, что промышленное производство осенью не только не стабилизировалось, но и продолжило снижение. И не просто продолжило, а ускорило: свыше 3% год к году против 0,1% в августе.

Основной причиной падения стала обрабатывающая промышленность. На фабриках и заводах этого сектора спад ускорился в 5 раз. Начавший подавать признаки жизни автопром, где после ухода западных концернов осталось лишь два работающих завода на всю страну, снова ушел в стагнацию. Металлургические заводы снизили выпуск на 10% в годовом выражении. Спад в производстве удобрений достиг 14%, а в деревообработке почти 20%.

Я вам скажу больше, опубликованные Росстатом цифры падения промышленности оказались в 1,5 раза хуже ожиданий экономистов и официального прогноза правительства на конец текущего года.

Отрасли, ориентированные на потребителей, тоже в негативе. Более того, они просто обречены пережить еще больший провал. Аналитики не устают твердить, что мобилизация и миграционный отток раскрутили замедлившийся было маховик ухудшения экономической динамики. Вниз кубарем летят и спрос, и предложение. На финансовых рынках панические действия, на потребительских – шоковая пауза.

Скажете, нагнетаю. Ничуть. Читаю официальную статистику! Там, конечно, нашлось место и для позитива. Продуктовый ритейл, например, целый процент в плюсе выдал. Но говорить о том, что «ситуация стабилизировалась» при таких цифрах, это даже как-то неприлично. Сколько не говори халва, во рту слаще не станет.

Г-н Решетников, а где решительные меры, чтобы не сетовать на провальный следующий год, а рассказать о том, как правительство намерено отстаивать экономические интересы нашей страны? Где налоговые каникулы для просевших отраслей? Где адресная поддержка бизнеса? Где реформы рынка, способные расшевелить недостаточно поворотливую тушу импортозамещения?

Пока стабильность я вижу в одном – в умении делать хорошую мину при плохой игре.

Кто кому должен?

Давайте теперь от общих материй перейдем к частным, поближе к народу. Погорим о зарплатах.

Помните, летом Псковстат нас смешил данными о средней заработной плате в Псковской области, которая к июню превысила 42 тысячи рублей? Жители нашего региона искренне недоумевали, с какого потолка чиновники от статистики берут такие цифры. Еще раз повторю, что медианная зарплата гораздо лучше отражает картину благосостояния экономически активного населения, но в Росстате предпочитают «красоваться» средней температурой по больнице. Неудивительно, что институт статистики у нас в стране вызывает лишь раздражение, причем не только в широких массах, но и у именитых экономистов.

Вспоминается увековеченная Марком Твеном фраза спорного авторства: «Ложь, наглая ложь и статистика». В последнее время она всплывает то тут, то там все чаще, но Росстат по этому поводу, судя по всему, не очень переживает. А зря, как бы не повторить кейс Ростуризма.

Еще более удивительно, что даже при таких откровенно натянутых цифрах о заработной плате в Псковской области, регион все равно умудрился занять лишь 74 место в общероссийском рейтинге.

Но есть тут повод придаться грустным размышлениям и посерьезнее. На этой неделе Псковстат сухо констатировал, что реальная зарплата в Псковской области снизилась. Средняя заработная плата к августу зафиксирована на уровне меньше 37 500 рублей.

Даже интересно стало, это у нас уборщицы стали еще меньше получать или топ-менеджмент умерил аппетиты? Кстати, про топ-менеджмент и умерить аппетиты...

Недавно Минфин заявил, что не будет вводить никаких потолков для зарплат руководителей госкомпаний. Пообещали только учитывать уровни выплат, сложившиеся на рынке, что при нынешней обстановке в стране выглядит как издевка.

Вот послушайте фрагмент официального пресс-релиза: «Сейчас Минфин и рабочая группа при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов ведут работу по согласованию оплаты труда топ-менеджеров крупных госкомпаний. По итогам этой работы вознаграждение руководящего состава может быть как снижено, так и повышено». Ну разве не издевательство?

Все разговоры о том, что топ-менеджерам госкомпаний дадут по рукам и ограничат довольствие 30 млн рублей в год, оказались лишь фантазиями на тему. 30 млн в год, это если что 2,5 млн рублей в месяц. Но вот, маловато будет, маловато.

И это, подчеркну, топ-менеджмент госкорпораций, то есть тех компаний, где ключевым акционером является государство. Нам все чаще транслируют, что государство нам ничего не должно, это мы кругом и рядом обязаны. Ну хотя бы в чашке кофе себе с утра отказать для начала. Для нас нормально, что бабушка с пенсии несет в волонтерские центры крупу, купленную на мизерную пенсию. Никто особо не стесняется поднимать тему о повышении налогов для поддержки СВО. А в это время тучные дяди совсем не намерены отказываться от миллионных вознаграждений. При этом госкорпорации далеко не всегда работают с прибылью и не чураются сосать бюджетные деньги, то есть наши с вами налоги! Может быть, все-таки начнем соизмерять получаемое и отдаваемое? Может быть, небожители тоже войдут в положение, а не только мы, которые из этого положения с момента распада СССР не выходят?

Минэк нас тут, правда, кормит завтраками о росте номинальных зарплат. Говорят, к 2025 году будет не меньше 80 тысяч рублей. Представляю, какую они тогда инфляцию закладывают. Явно не вожделенные ЦБ 4%. Ну и надо понимать, что это цифра общероссийская. На этот год она составляет около 64 тысяч рублей. Вспоминаем наше 74 место в рейтинге регионов и смело отнимаем пару десятков тысяч.

Тут есть еще один показательный маркер. Согласно опросу, недавно проведенному Псковской Лентой Новостей, более 40% читателей портала живут «от зарплаты до зарплаты», не имея возможности не то что инвестировать, а просто откладывать. Треть указали, что не просто не имеют сбережений, а еще и должны. Лишь 25% умудряются немного откладывать и только 1,5% похвастались приличными накоплениями.

Вот так вот у нас на местах «ситуация стабилизировалась».

Бюджет затянутых

А теперь снова о глобальном. Пока у нас активно верстается один из самых сложных федеральных бюджетов в этом веке (по крайней мере, министр финансов Антон Силуанов окрестил его «самым сложным в своей карьере»), нам в качестве аперитива предложили отведать бюджетные планы на будущую трехлетку за авторством все того же Минфина.

Официально документ называется «Основные направления фискальной политики», что само по себе навевает тревожные мысли.

Что предлагает ведомство? Например, заморозить номинальный размер федеральных расходов на уровне в 29 трлн рублей. Любопытная затея, если учесть, что в этом году итоговые расходы госбюджета окажутся значительно выше изначальных показателей декабрьского закона о бюджете, и составят те самые 29 трлн рублей. Как можно заморозить траты с учетом их разноплановости и, чего греха таить, в последнее время и непредсказуемости? С другой стороны, никакого ФНБ не хватит, если аппетиты не умерить. Тогда… Тогда остро встанет вопрос о фискальной политике.

Пока нас успокоили фразами в духе: «Сейчас не самое лучшее время внедрять кардинальные налоговые новации, которые касаются бизнеса и населения». Поэтому к изменениям налогов на следующий год подошли очень аккуратно. В частности, что-то повысят в рентных сверхдоходах для бизнеса. Возможно, ключевое слово – пока.

Но вернемся к «Основным направлениям». Его авторы полагают, что заморозка расходов служит одной важной задаче - поддержанию «стабильной макросреды», для чего, в частности, будет модифицировано бюджетное правило. Последняя затея, впрочем, вызвала просто шквал критики от ведущих экономистов страны.

Аналитики «Нового курса» в свою очередь указывают, что сами по себе идеи макроэкономической стабильности уже показали себя не с лучшей стороны. В начале 2010-х оптимизация затрат и падение реальных бюджетных расходов вплоть до пандемии 2020-го стали главными причинами развернувшейся стагнации. Средний рост экономики за этот период колебался в районе 1%, а реальные располагаемые доходы граждан только сокращались. Так что же мы снова хотим наступить на те же грабли?

А теперь детальнее о проекте федерального бюджета - 2023. Нам обещают обеспечение всех социальных обязательств и исполнение всех решений, которые закладывались в посланиях президента. Это не исключает нового приоритета - обеспечения безопасности страны и боеготовности Вооруженных сил, все средства на нужды обороны и безопасности финансовый документ учитывает. На интеграцию новых регионов тоже средства заложены.

Удивительно, но некоторые госпрограммы при этом существенно выросли, например социальная поддержка граждан — на 30%, развитие здравоохранения — на 20%, обеспечение доступным жильем — на 21%. Правда, очень остро поднимается вопрос об эффективности траты выделяемых средств. Предыдущие годы показали, что не всегда здесь все так гладко, как хотелось бы.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что теперь его ведомство будет смотреть на конечный результат — то, что люди получат, а не на промежуточный -технический результат. Удивляет только одно, почему такая замечательная методика не использовалась раньше.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров обратил внимание, что в стране сократилось количество высокодотационных регионов и почти удвоилось количество бездотационных. Но тут же признал, что еще не вечер, и в следующем году доходы регионов будут снижаться. И не поймешь, ложка дегтя это в бочке меда или наоборот.

В любом случае при всех благостных посылах у проекта бюджета, разумеется, есть и яростные критики. Так, КПРФ из года в год повторяет одну и ту же мантру про оторванность документа от «интересов трудящихся нашей страны». Однако глава фракции коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов задался справедливым вопросом, цитирую: «Если вы возьмете здравоохранение и фармацевтику, фармацевтика вообще ликвидируется как класс. Это в стране, в которой восемь из десяти таблеток иностранные, а в остальных двух — субстанции иностранные. Если наложат санкции на поставки лекарственных средств, что будем делать?»

Впрочем, бюджет еще верстается, и к моменту внесения документа в Совфед его облик может серьезно измениться. И все же уже очевидно, что в следующем году нам всем придется принять одну важную мысль: федеральная казна - это больше не профицитное благо, теперь это хрупкий баланс между возможностями и потребностями. А значит, мы еще услышим и призывы потуже затянуть пояса, и отказать попросят, возможно, не только в утреннем кофе.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников