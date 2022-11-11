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В рубель: Самый опасный месяц для рубля и… кошелька шопоголика

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, почему ноябрь называют самым опасным месяцем для рубля, какие отрасли выигрывают от крепкой национальной валюты, а какие – страдают, спасла ли Lada Granta отечественный авторынок, как может измениться страхование гаджетов и где собака зарыта в «Черную пятницу».

ТРИЛЛЕР ИЛИ ДРАМА?

«Для рубля начинается самый опасный месяц». С таким вот заголовком попался мне недавно на глаза аналитический обзор от экспертов БКС. С одной стороны, гипоталамус уже устал вздрагивать при каждом упоминании слова «опасность», с другой, практика показывает, что осенью национальная валюта действительно частенько дает слабину. А доллар, наоборот, устремляется в рост.

Аналитики указывают, что пока ситуация пугающей не выглядит. Российский рубль прошел налоговый период без потрясений. Однако фискальной поддержки так и не было видно, а в ноябре статистика курса явно намекает на риски ослабления.

Экономисты уже давно говорят, что значимость налогового периода для курса российской валюты вызывает серьезные сомнения. Даже сейчас, когда предложение валюты намного больше, чем спрос, и налоги теоретически могли бы повлиять на курс рубля. Куда серьезнее на нашу валюту может надавить сжатие раздутого торгового баланса страны, говорят финансисты.

Они полагают, что рубль не то чтобы обвалится, но в сторону 65 рублей за доллар к концу ноября может подвинуться с высокой долей вероятности. А к концу года курс может ухнуть и ближе к 70 рублей за доллар. Вы спросите, что это означает? Кому какое дело, какой курс у рубля по отношению к токсичным валютам? Сразу расстрою тех, у кого валюта заперта на счетах в российских банках и кто с надеждой ждет ослабления как рубля, так и ограничительной валютной политики. ЦБ на этой неделе ясно дал понять, что сейчас он не видит предпосылок для либерализации валютных ограничений. Поэтому эту часть сразу проматываем.

Теперь к тем, у кого нет никакой валюты: ни запертой в банке, ни упакованной в черном мешке под матрасом. Так вот, если рубль будет слабеть по отношению к токсичным денежным единицам, то и по отношению к дружественным он тоже не удержится. А значит, подорожает примерно все, и на предновогодних ярмарках нам придется либо потратить чуть больше, чем хотелось бы, либо купить меньше, чем ранее позволял бюджет.

Для тех, кто хочет подстраховаться в плане неумолимой статистики (а пока в прогнозах ослабления рубля статистики даже больше, чем аналитики), то отыгрывать вероятный негативный сценарий рациональнее всего в валютах дружественных стран. Наиболее привлекательными эксперты называют китайский юань и гонконгский доллар.

Ну, и я хочу напомнить, что кроме аналитики и статистики, есть еще интуиция. «Чуйка», если хотите. Так вот согласно последним опросам, инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса существенно возросли. Неудивительно, дефляция исчезла, будто и не бывало, потребительская и предпринимательская уверенность продолжают снижаться, а ликвидность финансовой системы выглядит весьма уныло на фоне массового ухода в наличность. Я вам скажу больше, не только население деньги из банков забирает, но и бизнес уже подтягивается. Ему кажется надежнее хранить наличку в офисных сейфах.

Поэтому ЦБ и нажал на тормоза, остановив мягкий монетарный цикл на ставке 7,5%. А заодно регулятор оценил, как крепкий рубль повлиял на экономику страны в своем обзоре «Основные направления денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы». Сразу дам спойлер – повлиял разнонаправленно.

Очевидно, что в первую очередь от сильного рубля пострадал бизнес, ориентированный на экспорт, у которого зафиксировано и сокращение производства, и негативное влияние на смежные сферы.

Крепкий рубль создает риски и для предприятий сельского хозяйства, поскольку сокращает рентабельность поставок на зарубежные рынки, отмечает Центробанк. Падают обороты и в транспортной отрасли, так как значительную долю грузопотока обеспечивают перевозки товаров за границу.

Так что же? Мы зря переживаем за возможность ослабления рубля? Ну, будет оливье подороже в этом году на новогоднем столе, зато ВВП страны спасем, благодаря поддержке экспортоориентированных.

Но не все так просто. Положительные эффекты уверенного рубля ведь тоже есть. Они возникают для предприятий, которые работают преимущественно на внутренний рынок и используют импортные комплектующие, а также нуждающихся в обновлении оборудования. То есть это почти все. Совсем неплох крепкий рубль и для производства пищевых продуктов, обуви, изделий из кожи, резины, пластмассы и прочих промежуточных несырьевых товаров, а также для розничной торговли — за счет роста рентабельности при продаже импортных товаров.

Да, и давайте будем честны, как бы мы не бравировали, намного больший отрицательный эффект для экспортеров дал не усилившийся рубль, а санкции. Мы их, конечно, успешно пережили, в пакет из-под пакетов складывали, но об этом лучше не рассказывать золотодобытчикам, представителям химической промышленности, автопрома и деревообработки. Не поймут. Выпуск бытовой техники в России сократился почти на 38% тоже не потому, что рубль стал крепким.

А введение в декабре эмбарго на экспорт российской нефти может усилить падение выпуска в среднесрочной перспективе. И про то, как мы легко справились со вражеским экономическим гнетом, будет лучше не хвастаться в еще одной отрасли и огромном количестве смежных. И на это указывают, не в Deutsche Welle, а в официальном обзоре Центробанка.

Безусловно, все упавшее можно поднять, восстановить, переориентировать и трансформировать. Однако в том же ЦБ говорят, что уйдет на это от трех до пяти лет. Выступая на днях в Госдуме, глава Банка России Эльвира Набиуллина так и сказала: «Структурная трансформация экономики России продлится не один год. И если в мире начнется кризис, то процесс трансформации будет труднее». Она же признала, что риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий, поэтому сценарий масштабного кризиса очень вероятен. И тут уже совсем непонятно, как при таких оценках регулятор выдает прогнозы о начале роста экономики в нашей стране под конец следующего года. Какая-то непоследовательность.

Кстати, вернусь к автопрому. Нас тут все пытаются как-то обнадежить, заверить, что мы встаем с колен, делаем успешно какие-то китайские электроклоны и втридорога продаем непонятно кому, собираемся выпускать свои «Рено» и «Мазды». Но тогда надо как-то статистику прятать, чтобы не расстраиваться. Ведь статистика неумолима.

Согласно ей, в октябре ситуация на авторынке ни на каплю в лучшую сторону не поменялась. За месяц россияне купили немногим более 43 тысяч новых легковушек, что почти на 65% меньше, чем в прошлом году.

Лидером продаж, конечно, опять стал АвтоВАЗ. Каждый четвертый проданный автомобиль - Lada Granta. Но даже в этом секторе продажи упали. Эксперты связывают это с частичной мобилизацией. Потенциальные покупатели либо призваны, либо уехали за границу, либо не могут получить кредит на новый автомобиль, потому что попали в группу рисковых заемщиков, либо просто не готовы тратить деньги на серьезные покупки, потому что завтрашний день вырисовывается крайне смутно.

Единственные, кто на российском авторынке радуется, это корейцы и китайцы. После ухода европейских брендов, «Хавейлы» и «Чери» рвут чарты. Вернее, рвали. Небольшой позитивный тренд в начале осени в основном как раз за счет продаж китайцев и четырехколесной продукции АвтоВАЗа по вышеперечисленным причинам вылетел в трубу. Октябрь по сравнению с сентябрем показал падение рынка на 2,5%, и негативный тренд сохраняется. Обнадежить автопром пока нечем.

Может быть, строительный бизнес? Нет, ЦБ говорит, ипотека радикально замедлилась. В октябре примерно на 20%. Для отрасли это весьма печальные цифры, а для некоторых, возможно, и катастрофические. Ипотека – всегда была драйвером развития отрасли.

Розничная торговля только не нарадуется. Недавно смотрел вебинар с известным московским девелопером. Он честно признался, что рост цен в России намного опередил рост себестоимости товаров. Причем маржа при этом выросла не столько у производителей, сколько у продавцов. Делаем выводы. На мой взгляд, не очень утешительные.

11.11

Под финал хочется все-таки поговорить о чем-нибудь позитивном. О приятных покупках, например. Маркетологи же расстарались, чтобы мы сегодня тратили основательно и воодушевленно. Но не забывайте, что распродажи и обман слишком часто ходят под руку.

Сколько ни ловили за руку самые именитые маркетплейсы на откровенном разводе своих покупателей, они все равно продолжают этим заниматься. Ну, если не они сами, то их аккредитованные продавцы. Матерые шоперы уже обратили внимание, как радикально подскочили ценники на некоторые товары в преддверии гигантских скидок. Те, кто пользуются функцией «избранное» или «отложенные товары», с удивлением взирали на растущие цены накануне распродаж.

Так вот не поленитесь, пять минут гугла, узнайте историю цен, сравните, а уже потом реагируйте на мигающую звездочку с надписью -90%. Посмотрите, какую цену ставит производитель, если это возможно.

Реальный дисконт, как правило, дают на то, что плохо берут, или есть какие-то несущественные, но заметные глазу недостатки. Вплоть до повреждения упаковки. Но такие моменты всегда оговариваются. Но если вы видите ходовой товар в идеальном состоянии, и на него дают скидку выше 40-50%, это однозначно повод задуматься, и семь раз отмерить, прежде чем отрезать от своих кровных.

Исключение – одежда и иногда обувь, там изначально так цены выкручивают, что потом и скидки под 80% можно легко давать. Особенно если вещь несезонная. Fashion, что тут скажешь.

В общем, немного финансовой гигиены и Черная пятница не станет для вас по-настоящему черной.

Разглядывая завлекающие на распродажи баннеры, увидел попутно, что в России хотят ужесточить требования к страхованию бытовой техники и электроники. Пока все необходимые изменения согласуют и примут, наверное, целый год пройдет, но тенденция интересная, особенно с учетом параллельного импорта. Смартфоны-то нам с хорошим дисконтом из Казахстана везут, но случись что, кто оплатит банкет гарантийного ремонта? Тут на выручку может прийти страховка.

Сейчас на фоне ажиотажа распродажи 11.11 и предвкушения предновогоднего безумства появляется масса публикаций, как правильно купить, проверить, сдать обратно и так далее. Вот портал Банки.ру рассказал, как правильно технику страховать, что особенно актуально, если гаджет приехал неведомо откуда и заветных РСТ на коробочке нет.

Уже сейчас технику можно застраховать от нескольких рисков — потери, кражи, поломки из-за перепада напряжения, затопления и прочих неприятных казусов. Но пока, до принятия предложенных изменений, страховая компания может на свое усмотрение формировать условия договора — добавлять или исключать риски. Благодаря такой фривольности, страховые компании могут вписать в число страховых случаев даже ремонт, который и так положен по гарантии. Что хорошо для «Самсунга» из Алматы, не очень подходит для «Сяоми» из псковского «М.Видео». За этим нужно следить и внимательно читать условия договора.

Иногда в полисе может быть прописано, что страховым случаем считается только кража. Ну ок, скажете вы. Тоже хорошая страховка. И не дочитаете уточнение, а там может быть указано, что засчитывается кража только в транспортном средстве. Украли в автобусе – ОК, приходите, а если в кафе или на улице, то, извините, для вас компенсаций нет. Как говорится, дьявол кроется в деталях.

Также нередко из страхового покрытия исключается залив или повреждение экрана. В первом случае это может быть сформулировано как «внутренняя поломка, незаметная внешне», во втором — «повреждение, которое не является помехой для работы устройства». А это, между прочим, наиболее частые причины поломки смартфонов.

Проблема может возникнуть, даже если гаджет сломается во время зарядки из-за перепада напряжения. Страховая может отказать в выплате, если докажет, что поломка произошла по вине владельца. Зарядку не оригинальную купили? Купили! Извините, для вас денег нет.

Так вот нам обещают, что страховые обязательно прижмут к ногтю: исключений станет меньше, а страховых рисков, которые будут покрываться полисами, — больше. Но пока это только перспектива, значит, и страховые продукты надо очень внимательно читать. Их очень часто в магазинах навязывают, они стоят денег, а деньги надо тратить грамотно.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников