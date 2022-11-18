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В рубель: Потерявшие страх частные инвесторы и новая пенсионная реформа

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, почему на финансовых рынках жадность стала побеждать страх, какие инвестиции сегодня можно всерьез рассматривать для сбережения накоплений, и попробуем разобраться, что за реформу пенсионной системы нам спешно готовит Минфин.

ЖАДНОСТЬ ПОБЕЖДАЕТ СТРАХ

Частные инвесторы в России, похоже, наотрез отказались вымирать как вид. Несмотря на массовый исход физических лиц с фондового и долгового рынков начиная с конца февраля, когда казалось, что институт частного инвестирования практически руинирован. Но Карфаген устоял, самые обвальные бумаги пытаются наверстать упущенное, а физики уже устали прятать свои накопления по шифоньерам.

После всплеска снятия налички на волне частичной мобилизации последовала волна следующая - деньги понесли обратно. Уловка банков по удержанию весьма символически высоких ставок сработала. Депозиты снова в фаворе. При должном усердии можно найти вклады под 9 и даже больше процентов годовых. Разумеется, это ниже даже официальной инфляции (в стране она замедлилась в среднем до 12% годовых), но с паршивой овцы известно, что требуется.

Однако не всех устраивает «шерсти клок». Немногие частные инвесторы, даже набившие немало шишек на последних биржевых обвалах, готовы мириться с обесцениваем капиталов. Наоборот, среди россиян неожиданно вырос аппетит к финансовому риску. Правда, тут придется уточнить, что соотечественники тут совсем не уникальны, а наоборот попали в яблочко мирового тренда. Аналитики по всему миру делают круглые глаза, глядя на так называемый индекс жадности на рынках, на которых еще вчера царил индекс страха.

Индекс жадности – это когда инвесторы готовы покупать самые разные активы и покупать много, а страха – когда тоже готовы много и усердно, но продавать. Говоря прямее – избавляться.

Казалось бы, ситуация лучше не стала. Неопределенность все та же, уверенность в завтрашнем дне выросла едва ли, аналитики дают прогнозы исключительно в сослагательном наклонении. Но еще раз повторю, людям с деньгами просто надоело жить в стрессе затянувшейся паузы. И слава богу, скажу я вам, уж пусть лучше деньги в экономике так или иначе вращаются, чем просто вылеживаются в пакетах Wildberries на этажерках.

ГДЕ ДЕНЬГИ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ?

Если вдруг вам тоже стало скучно пересчитывать вечерами опостылевшую наличность, то специально для вас «Коммерсантъ.Деньги» выдал достойный материал о перспективных и не очень инвестициях сезона «Осень 2022».

Так, в октябре инвесторы неплохо заработали на вложениях в акции российских компаний. За месяц индекс Мосбиржи заметно вырос и даже перевалил за психологическую отметку в 2200 пунктов. Правда, многие ожидали, что рост продолжится и дальше, но увы, пока у ключевого показателя фондового рынка это не очень получается.

Тем не менее за месяц индекс прибавил более 15%, а это второй по величине результат в этом году. Лучше было только в период с 6 августа по 6 сентября — тогда он прибавил более 18%. И тогда, и сейчас подъем был связан с благоприятным новостным фоном по дивидендной политике и с восстановлением цен на нефть.

Разумеется, у отдельных бумаг были свои причины для роста и снижения. Так, акции Сбербанка положительно отреагировали на заявления главы банка Германа Грефа о восстановлении прибыльности и намерении возобновить публикацию ежемесячной отчетности. А вот бумаги «Детского мира» ухнули вниз на новостях о том, что один из крупнейших ритейлеров в принципе, и уж тем более конкретно в детском сегменте, решил вообще с биржи уйти, превратившись из публичной компании в обычное ООО. Тем, у кого в портфеле были бумаги этого эмитента, на данном этапе могу лишь посочувствовать, надеюсь, вы диверсифицировали свой портфель.

Прогнозы аналитики по российским акциям строят тоже самые благоприятные, называя текущий момент все еще хорошей точкой для входа. От советов здесь воздержусь. Инвестиции в акции в сегодняшних реалиях порой больше напоминают казино, чем надежный финансовый инструмент. Но решать вам.

Следующий номер программы – мой любимый, специально для ленивых инвесторов, которые приносят в управляющие компании деньги и говорят: «Рулите! Лишь бы с прибылью». Ее, кстати, никто вам не гарантирует, но пообещать могут. На выбор инвестиционные стратегии или уж совсем для ленивых – паевые инвестиционные фонды.

На последних и остановимся. Неплохую прибыль осенью принесли инвесторам многие категории ПИФов, хотя в сентябре казалось, что «шеф, все пропало». Если взять в расчет только открытые и биржевые фонды, как самые доступные для покупки, то их на рынке сейчас «живых», то есть не заблокированных санкциями, около трех сотен. Отсечем всякую мелочь, и увидим, что за минувший месяц из 118 крупных фондов, чистые активы которых превышают 500 млн рублей, рост цен паев показали 112 ПИФов. Совсем неплохо, и это один из лучших результатов в этом году. Почти 50 фондов принесли пайщикам даже двухзначную доходность.

Лидирующие позиции заняли аутсайдеры предыдущего месяца — отраслевые ПИФы, ориентированные на акции сырьевых компаний. Паи таких фондов подорожали за месяц в среднем на 20%. Но тут придется учесть, что это всего лишь коррекция, в сентябре они примерно на эти же проценты рухнули.

Портфельные менеджеры уверены, что в ближайший месяц фонды продолжат генерировать прибыль. И все бы хорошо, если бы они не добавляли «если». В данном случае оно звучит так: «Если новостной фон нормализуется и новых шоков не последует, цены продолжат восстанавливаться». Эх, о чем вы?!

Теперь про классический инструмент инвестирования – золото. За прошедший месяц оно принесло прибыль частным инвесторам, но очень небольшую. По расчетам «Денег», за рассмотренный период такие вложения подорожали лишь на полтора процента за счет роста цены металла. Что ж тоже результат. Но тут кроется одно «но».

Эксперты полагают, что цены достигли локального максимума, а в последующем металл, скорее всего, начнет дешеветь. Причиной этому является продолжающееся ужесточение монетарной политики со стороны ФРС США. Впрочем, золото всегда считалось инструментом долгосрочных инвестиций. Поэтому прогнозы на ближайшую перспективу, полагаю, золотовкладчикам должны быть не очень интересны.

Снова вернусь к депозитам, отмечу, что рублевые показали прирост в 0,6 процента за октябрь, если отталкиваться от данных, что средняя ставка у топ-10 банков составляет 6,8% годовых. На этом фоне даже золото выглядит интереснее, не говоря уже про паи и акции, но только вклады застрахованы государством, а все вышеперечисленное – нет.

А вот валютные вклады снова оказались убыточными. Так, депозит в евро (с учетом обменных курсов банков) принес убыток в 1,4%, а в долларах еще более лихо обесценился - на 4,7%.

Ну а завершить этот инвестиционный дайджест хочется облигациями. С учетом небывалой активности Минфина по размещению ОФЗ бонды могут стать настоящими фаворитами неискушенного инвестора, ибо по соотношению доходности и риска они находится аккурат между банковскими вкладами и акциями.

ОФЗ свободно покупаются и продаются. Цена одной бумаги обычно колеблется в районе 1000 рублей, соответственно, вы можете инвестировать любую сумму, кратную этой величине.

Если говорить о корпоративных бондах, то в целом по итогам трех кварталов они оказались более прибыльными для инвесторов, чем акции. А те, кто покупал бонды в марте-апреле, смогли даже за такой короткий период получить двузначную доходность. Разумеется, мы все помним, что чем надежнее бумага, тем ниже у нее ставка по купону. Если купон упорно стремится выше 14%, а тем более 20%, я бы на вашем месте очень хорошо подумал, а не лучше ли отнести эти деньги в банк. Но опять же решать вам.

Надеюсь, напоминать про диверсификацию портфеля и про яйца, которые не кладут в одну корзину, не нужно. Но кое-какие пять копеек все же вставлю. Аппетит к риску хорош только тогда, когда вы можете себе это позволить. Если вы не готовы оплатить шампанское, значит, закажите морс.

С другой стороны, возможно, уже все-таки пора учиться инвестировать. Не захочешь, так заставят. Сейчас объясню почему…

НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА

Как будто мало нам стрессов в последнее время, но нас не устают снабжать новыми поводами. У меня вот невольно задергался глаз, когда я увидел новостные заголовки о том, что в России вот-вот грядет очередная пенсионная реформа. Над ее проектом прямо сейчас не покладая рук корпит Министерство финансов. Готовый документ ведомство обещает внести в правительство до конца этого года.

Смущает некоторая спешка, с которой вдруг взялись доделывать этот эпохальный манускрипт. Так, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект может быть принят в Думе достаточно оперативно. «Думаю, долго обсуждать не будем. Постараемся принять если не в этом году, то в I квартале следующего года точно», – сказал, как отрезал депутат.

А ведь работа над ним ведется чуть ли не с 2016 года. Причем долгое время никакие детали не раскрывались. То ли боялись, то ли раскрывать было нечего. И что это вдруг теперь так прижало?

Не очень радуют и комментарии в духе: «Главным отличием новой системы пенсионных накоплений от предыдущей, замороженной правительством в 2014 году, станет необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях». Это, конечно, дало почву для массы спекуляций, особенно если учесть, что некоторые политики подливали масла в огонь и предлагали обязать детей содержать своих родителей после их выхода на пенсию. Фактически тем самым подтверждая, что государство эту задачу выполнить не может.

Пока это предложение — лишь «особое мнение» главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Нины Останиной. Но звучит не впервые, и это немного настораживает. Неужели мы хотим повторить туркменский кейс?

В Туркменистане, напомню, в 2002 году отменили пенсии для колхозников, а через четыре года вообще все пенсии. Это еще не все! Сумму за два предыдущих года, выданную до принятия этого закона, у стариков потребовали вернуть обратно в казну. А заодно закон издали «Об ответственности за предоставление недостоверных сведений за назначение и выплату пенсий».

После смерти Туркменбаши пенсии старикам, пусть небольшие, но все же вернули, потому что страну захлестнула высокая смертность среди старшего поколения.

Я ни на что не намекаю, но призываю публичные личности в нашей стране взвешивать каждое слово, прежде чем что-то вещать. И помнить про туркменский кейс. Тем более, что статью Семейного кодекса №87 «Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей», кажется, никто не отменял. Да-да, я хочу напомнить, что суд может обязать детей выплачивать алименты родителям, если взрослые чада не хотят их поддерживать добровольно, а те нуждаются в помощи.

Но давайте теперь разберемся с фантазиями Минфина. В министерстве придумывают новую накопительную пенсионную систему, пока с приставкой «добровольная». Почему со старой не срослось, а с новой мы обязательно шагнем в светлое будущее – вопрос не праздный. Но давайте по порядку.

Для начала напомню, что раньше платеж работодателя на пенсионное обеспечение делился на две части – 16% от фонда оплаты труда на выплату страховых пенсий (т. е. нынешним пенсионерам) и 6% – на накопления самого работника, которые он с некоторой иллюзией выбора отправлял в тот или иной НПФ. Пока все это не закончилось. Восемь лет назад на уже накопленные на счетах средства был объявлен мораторий, который до сих пор не сняли. Их сейчас кто-то куда-то инвестирует, реинвестирует, но, кажется, никто уже не верит, что увидит плоды этих телодвижений.

Сейчас нам обещают рестарт этой системы, но с новыми нюансами. По новым накоплениям будет полагаться налоговый вычет, наподобие того, что сейчас действует на ИИСах, индивидуальных инвестиционных счетах. «Ведомости» пишут, что в планах Минфина «установить единый налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные не только от внесенных на формирование стандартных долгосрочных сбережений средств, но и по другим продуктам финрынка, при условии, что полученные по ним средства идут на целевые выплаты». Пока не очень понятно, что это за целевые выплаты, их перечень, видимо, еще установит правительство. Для получения льготы гражданам разрешат иметь не более трех долгосрочных продуктов одновременно. Какая щедрость!

Еще нам обещают, что всё замороженное с 2014 года будет отправлено в новую систему. Минфин эту затею назвал «приватизацией» пенсионных накоплений граждан, и формулировка, согласитесь, одним названием уже напрягает.

В данном случае под приватизацией подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования, с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами.

Едва ли можно говорить о прямой раздаче замороженных накоплений, скорее, нам их предложат… реинвестировать. Или сделают это за нас, накормив очередной порцией завтраков.

И вот тут я соглашусь с экспертами, опрошенными «Ведомостями», которые сомневаются, что пенсионеры справятся с задачей пенсионного инвестирования. Если накопительную часть хотят превратить в аналог ИИС, то я даже боюсь себе представить, что там могут себе за фининструменты понабрать пожилые люди. Те самые, что добровольно пересылают деньги телефонным жуликам, верят в МММ и сказочные свойства массажных кроватей по цене автомобиля. Конечно, тут же наверняка появится масса контор, готовых взять на себя бремя распределения пенсионных денег россиян. Это называется доверительное управление. Но, кто с них спросит, когда их инвестиционная стратегия прогорит? Не будет ли скрываться под их «Упс, не получилось» банальное мошенничество? Так много вопросов, так мало ответов.

И трижды прав главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, который говорит, что ничего хорошего не может выйти из затеи, в которой варится лебедь, рак и щука. Минфин думает, как бы сэкономить казенные деньги, Пенсионный фонд, как бы не утратить контроль, ЦБ переживает исключительно за рынок ценных бумаг.

Надо понимать, что после заморозки отчислений на накопительную пенсию доверие людей к системе основательно подорвано, чтобы его вернуть, говорят эксперты, уйдет много лет. Учитывая общий фон в экономике и политике, сейчас это лишь дополнительный никому не нужный раздражитель. Предложит ли Минфин какие-то меры стимулирования? Сомневаюсь.

Возможно, реформа заинтересует тех, у кого есть лишние деньги. Но они наверняка и так умеют инвестировать и уже активно себе копят на безбедную старость без всяких реформ сверху. Не получится ли так, что бонусы от государства в этом смысле снова получат богатые, а бедные останутся со своим любимым носом?

По сути, нам намерены предложить какие-то деньги из собственных доходов удерживать и снова куда-то вносить. Под мифические налоговые льготы и будущие выплаты. Если это добровольно, почему бы просто не усовершенствовать ИИС, не создать финансовые продукты с государственной гарантией, например, паевые фонды, нижняя предельная стоимость паев которых не могла бы опуститься ниже цены покупки или хотя бы не ниже 90%. Но если учесть, что на пенсионной реформе на нас с вами, скорее всего, хотят сэкономить, а не обеспечить нам безбедную старость, то эти мечты едва ли воплотятся в жизнь.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников