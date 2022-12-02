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В рубель: Почему россияне не хотят в бизнес, экономят на еде и верят мошенникам

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, почему россияне потеряли всякий интерес к затее начать свое дело, к каким отраслям охладел малый и средний бизнес, как много людей в нашей стране стали экономить на еде и парикмахерских и какие новые схемы обмана придумали дистанционные мошенники.

Я БЫ В БИЗНЕС НЕ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НЕ УЧАТ

Недавно РБК поделился исследованием портала «Работа.ру» на весьма волнительную тему: «Почему россияне не хотят вести свой бизнес». Проблема на самом деле серьезная. Многочисленные исследования, от традиционных опросов ВЦИОМ до серьезных исследований РАНХиГС, показывают, что жители нашей страны с каждым годом все меньше и меньше хотят открывать или вести собственное дело. Даже те, кто видят в предпринимательской деятельности возможность заработать и повысить свой социальный статус, опасаются множества рисков, произвола бюрократии, давления криминала и административных ресурсов. Лучше получать меньше, работая на дядю, чем повышать свой уровень жизни, рискуя остаться вообще ни с чем. Такая вот тревожная философия не просто царит, а процветает в умах соотечественников. Это очень тревожный симптом для экономики страны, когда предел мечтаний ее жителей - пойти в чиновники или в крупную госкорпорацию.

И вот свежий опрос. Конечно, старые проблемы остались – прежде всего, страх войти в русло неизведанной, но по всем предчувствиям опасной реки, но прибавились и новые вводные. Например, элементарная нехватка стартового капитала. Сегодня это основная причина, по которой россияне отказываются от открытия своего бизнеса.

Еще треть опасаются, что у них ничего не выйдет из-за отсутствия полезных связей. Они уверены, что пробиться могут только те, у кого все схвачено. И это тоже весьма показательный и симптоматичный маркер эпохи.

Но куда более впечатляюще выглядит сравнение данных за два года. За этот и предыдущий. Так вот, согласно опросу в конце 2022-го даже не думают заниматься бизнесом около 65% респондентов, а в 2021 году, наоборот, более 60% опрошенных хотели бы открыть собственное дело. Самой популярной тогда оказалась сфера дизайна и творчества. Не бог весть что, но хоть что-то.

Парадигма поменялась. Сомневающиеся в эпоху пандемии говорили: «Еще рано, еще успею». Сегодня они говорят: «Теперь уже слишком поздно».

Даже аналитики признают, что беда в менталитете. «Сбербанк», анализируя проблему, прямо так и указал – в массе своей россияне не склонны заниматься предпринимательством. И, знаете, что самое интересное, власть думает также. Поэтому у нас зачастую серьезные меры поддержки заточены под крупных игроков, а не на робких начинающих. Во многих странах мира малый и средний бизнес является локомотивом экономики. Они приносят стране налоги, они обеспечивают рабочие места и занятость населения. В России рулит крупный бизнес. Хотя, не будем отрицать, и для самозанятых, и для ИП, и для МСП тоже мер поддержки существует достаточно много, просто никто не хочет с ними разбираться, к сожалению.

Да, нежелание россиян открывать свой бизнес – проблема обоюдоострая, и решать ее никто не торопится с обеих же сторон. Нет внятной инициативы ни снизу, ни сверху. И если в эпоху пандемии можно было кокетничать в духе «Еще успеем», то в разгар эры импортозамещения мы вот-вот свалимся в пропасть «Теперь уже слишком поздно».

Вспоминается пример эскроу-счетов. Их введение привело к массовым банкротствам небольших строительных компаний, которые не смогли найти средства на строительство, а крупные легко с этой задачей справились. Ну и ладно, подумали все, не так ли? Строить есть кому, в чем проблема. А давайте прибавим сюда обязательную маркировку товаров, ветеринарный контроль, новые акцизы, туристический сбор и прочий букет издержек. И так мы придем к тому, что МСП чуть ли не из всех ниш поступательно вымывают. Стоит ли напоминать, что у нас в Псковской области говорят о поддержке фермеров в противовес крупным АПК. Ну ладно, напомню: «Фермеры нас не накормят».

Поэтому я ничуть не удивился данным Псковстата о том, что количество крестьянских хозяйств в Псковской области сократилось с 2016 года более чем в три раза. Стало ли от этого жить лучше на селе? Сомневаюсь. Вообще итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года мне показались очень грустными. Тут и вялые показатели по освоению сельхозугодий, и сокращение поголовья крупного рогатого скота. Оказывается, ее проводить было не так-то просто из-за транспортной труднодоступности некоторых деревень. О каком развитии села мы можем говорить при таких переменных в уравнении?

Так у нас и во всем. Так что можно сколько угодно пенять на менталитет и даже, признаю, заслуженно пенять, но почвы для его изменения я тоже не вижу. Нет благоприятного климата для желающих открыть свой бизнес с нуля. Ну, нет его! Радужно картина стартапов выглядит только в рекламных текстах банков, которые так незатейливо продвигают свои кредитные продукты.

«НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО»

Любопытно, что свое исследование провела и группа «Интерфакс» СПАРК на основе статистики ФНС. Оно показало прямо противоположную картину: санкционное давление на Россию и ухудшение экономической ситуации не сказалось на открытии новых бизнесов. Среднее ежемесячное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, регистрируемых в марте-сентябре 2022 года, оказалось даже выше «досанкционных» показателей – почти на 40% больше, чем средний показатель за весь прошлый год.

Почему цифры не бьются? Я вам объясню. Во-первых, СПАРК не посчитал индивидуальных предпринимателей, а только юрлица. А, во-вторых, создание новых юрлиц – не всегда примета появления нового бизнеса. Реорганизация, реструктуризация, трансформация. 2022-й стал годом, когда люди дела активно покидали одни ниши, и заходили в другие, чтобы остаться на плаву.

После начала ввода жестких санкций в конце февраля доля в общем числе регистраций МСП больше всего упала в сфере торговли транспортными средствами. Причины — обострение проблем в автомобилестроении из-за нарушения поставок комплектующих, сокращение импорта готовых машин, уход западных компаний с рынка.

На втором месте по темпам спада числа регистраций - профессиональная, научная и техническая деятельность. Больше всего позиции ослабила сфера архитектуры и инженерно-технического проектирования.

Кроме того, теряет популярность для регистрации МСП сфера розничной торговли. Малый бизнес уже давно теряет интерес к рознице, потому что рынок уверенно монополизируют торговые сети, которые могут позволить себе держать низкую торговую надбавку. Но, к сожалению, это не единственная вводная. Не стоит забывать про низкую покупательскую способность. Казалось, уж чем в чем, а в продуктах питания люди себе не будут отказывать никогда. Но и тут оказалось не все так просто. Недавно ВЦИОМ заявил, что жители нашей страны начали экономить на еде.

Треть опрошенных россиян признались, что в этом году стали экономить на продуктах питания, почти столько же — на парикмахерских, косметике, салонах красоты. То есть там, где обычно люди включают режим экономии в последнюю очередь!

Люди начинают экономить по разным причинам: одни хотят накопить на крупную покупку, другие сформировать финансовую подушку на «черный день», третьи — в силу снижения уровня доходов. Причины разные, а вердикт один – неутешительный. Особенно если учесть, что на еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое, а таких 69%. Причем 44% из них – это жители Северо-Западного округа, где мы имеем счастье обитать.

Так называемый «индекс Оливье» тоже не предвещает ничего хорошего в этом смысле. Продукты для новогоднего стола за год в среднем подорожали на 14%. И это еще, как говорится, не вечер. До нового года еще почти целый месяц, а тарифы на услуги ЖКХ уже повысили.

Так вот, малому и среднему бизнесу важно, чтобы государство поддерживало спрос, демонополизировало рынки, не вбухивало деньги в тонущие госкорпорации вроде «Роснано», а давало гранты на перспективные стартапы, пересмотрело систему госзакупок, чтобы у небольших игроков был хоть какой-то шанс… Об этом говорится уже многие годы и до сих пор это похоже на глас вопиющего в пустыне. Грустно…

НЕ БУДЬ МАМОНТОМ!

Снова приходится возвращаться к теме телефонного мошенничества. Кажется, уже из каждого утюга рассказывают, как не попасться в лапы аферистов, но статистика неумолима – количество жертв не уменьшается.

А тут еще «Ведомости» тревожными данными от банков поделились. Оказывается, в этом году телефонные проходимцы стали звонить жителям нашей страны втрое чаще. При этом, согласно исследованию Тинькофф Банка, в декабре количество попыток дистанционного развода может вырасти еще на треть.

Псковская область, хоть и не входит в топ атакованных мошенниками регионов. Например, в Ростове или Кабардино-Балкарии творится просто настоящий беспредел в этом смысле. Однако и у нас я заметил неприятную тенденцию. Я все чаще слышу жалобы о таких звонках от знакомых и близких. К сожалению, и сам с этим сталкиваюсь. Иногда это старые схемы, вплоть до «ваш сын попал в ДТП, чтобы замять дело срочно вышлите n-ую сумму». Такие схемы, к моему ужасу, до сих пор работают. Но порой появляется и что-то новенькое. Например, аферисты убеждают вас в необходимости зайти на фишинговый сайт или скачать фишинговое приложение. То есть такое, которое прикинется настоящим, вы туда вобьете ваши персональные финансовые данные, которые тут же будут украдены.

Многие мобильные операторы, или, к примеру, Яндекс, активно продвигают системы защиты от нежелательных звонков. Увы, они все равно не способны свести на нет активность мошенников. Злоумышленники так быстро меняют сим-карты, что никакая система не поспеет за такой прытью.

Поэтому мне снова придется повторить небольшой ликбез. Ни из какой службы безопасности банков вам позвонить не могут. Не льстите финучреждениям, такую теплую ламповую сверхзаботу о несанкционированном списании средств они проявлять не будут. В случае, если у банка действительно возникнут сомнения, а такое бывает, к примеру, при попытке оплатить большую сумму через не самый известный интернет-сайт, он пришлет СМС с уведомлением о временной частичной блокировке вашей карты. «Если вы уверены в продавце, сделайте то-то и то-то», - напишут вам. И никаких звонков.

Ни один сотрудник банка не имеет права спрашивать у вас CVC/CVV-код с обратной стороны карты. Если вы слышите такую просьбу, немедленно повесьте трубку. С повышенной настороженностью относитесь к просьбам сообщить коды из пуш-уведомлений приложений или СМС. В большинстве случаев за этим кроется попытка украсть ваши средства, получив доступ в личный кабинет.

Иногда преступники действуют изощреннее. Они не звонят вам сами, а присылают электронное письмо или СМС с уведомлением, что если вы срочно не позвоните по этому номеру, то вас ждут какие-то невероятные санкции: крупный штраф, блокировка счета или списание в пользу неведомого вам кредита. Единственное место, куда вам нужно позвонить в этом случае, в ваш банк – через приложение или по телефону, указанному на официальном сайте финучреждения. А лучше просто удалить письмо и забыть о нем.

Мошенники активно пользуются и актуальной новостной повесткой. Например, весной под видом сотрудников банков предупреждали об отключении от SWIFT и предлагали перевести деньги на «специальный счет». В сентябре звонили и представлялись адвокатами, предлагая избежать мобилизации и требуя перевести за свою работу определенную сумму в качестве залога. Недавно начали звонить якобы из Минприроды с требованием перевести деньги в качестве налога на вывоз мусора. В общем, проявляют творческий подход.

И все-таки самый распространенный сценарий — это звонок с предупреждениями о якобы подозрительных действиях по счету. Даже не слушайте, что вам говорят, вешайте трубку сразу. Сомневаетесь, беспокоитесь? Позвоните в банк, напишите в чат в банковском приложении, дойдите до отделения в конце концов.

Отдельно хочу остановиться на нашем любимом Telegram. Мошенники, разумеется, не оставили без внимания и эту площадку. Даже в самых, казалось бы, достойных каналах нет-нет да появляется реклама фишинговых ресурсов, финансовых пирамид и откровенно мошеннических схем. Особенно популярна модель: «Я знаю алгоритм обмана казино, торговой площадки, брокера и т.п. Присылайте деньги, я расскажу как их утроить». Полагаю, все уже догадались, что деньги при этом утраиваются на ноль?

Еще одна распространенная схема – розыгрыши или даже прямые раздачи призов. Правда, за участие вас попросят заплатить какой-нибудь символический рубль, но, чтобы заплатить его, надо указать данные своей карты. Как вы догадались, потом наивного лопуха ждет не приз, а несанкционированное списание. Особо наглые не чураются вешать на человека своеобразную «подписку» на списания в надежде, что он не сразу заметит, что с его карты периодически исчезают некоторые суммы денег.

Обратите внимание, что попытки вас ограбить через Telegram не всегда сводятся к рекламным постам. Иногда применяются более изощренные схемы. Преступники покупают канал, на который вы подписаны, и под видом прежних авторов начинают задвигать свои мошеннические схемы. К сожалению, пока канал после массовых жалоб получит черную метку SСAM (на самом деле она красная, но неважно), может пройти немало времени, в течение которого мошенники успевают собрать свою мерзкую кассу. Как вы понимаете, наличие такой метки в названии канала должно вас отвратить от него раз и навсегда.

В общем, финансовая гигиена – это ваше все. Я бы даже не рекомендовал сохранять данные банковских карт в браузерах и на онлайн-площадках, хотя они это очень услужливо предлагают и обещают сверхбезопасное хранение. Сколько было утечек в последнее время, не пересчитать. Не становитесь одной из их жертв. Для дистанционных платежей лучше вообще завести отдельную карту, сейчас предложений по бесплатному дебетовому пластику тьма, выбирай не хочу. И перечислять на нее ровно столько, сколько требуется для покупки. Не знаю, будут ли сыты при этом волки, но овцы точно останутся целы.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников