Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
поддержка мобилизованных членов профсоюза
борьба с наледью
о переходе на четырёхдневку
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
проект бюджета Пскова
новогодние корпоративы
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Новая «Пчёлка» в Пскове
FAQ передача показаний
рост тарифов
Газ в быту
преступники и дети
о псковском футболе
досуг готовимся к сезону
фолк-рок в Пскове
Алексей Овчинников Публикаций: 81
02.12.2022 14:170 В рубель: Почему россияне не хотят в бизнес, экономят на еде и верят мошенникам 25.11.2022 14:250 В рубель: Новые правила, старые проблемы 18.11.2022 14:030 В рубель: Потерявшие страх частные инвесторы и новая пенсионная реформа 11.11.2022 13:340 В рубель: Самый опасный месяц для рубля и… кошелька шопоголика 04.11.2022 14:310 В рубель: Ставка преткновения, валдайские прогнозы и скрип индексов биржи Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 01.12.2022 07:260 Губернатор сообщил о гибели ещё четырёх псковских военнослужащих на Украине 30.11.2022 13:289 Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье
Блоги / Алексей Овчинников

В рубель: Почему россияне не хотят в бизнес, экономят на еде и верят мошенникам

02.12.2022 14:17|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, почему россияне потеряли всякий интерес к затее начать свое дело, к каким отраслям охладел малый и средний бизнес, как много людей в нашей стране стали экономить на еде и парикмахерских и какие новые схемы обмана придумали дистанционные мошенники.

Я БЫ В БИЗНЕС НЕ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НЕ УЧАТ

Недавно РБК поделился исследованием портала «Работа.ру» на весьма волнительную тему: «Почему россияне не хотят вести свой бизнес». Проблема на самом деле серьезная. Многочисленные исследования, от традиционных опросов ВЦИОМ до серьезных исследований РАНХиГС, показывают, что жители нашей страны с каждым годом все меньше и меньше хотят открывать или вести собственное дело. Даже те, кто видят в предпринимательской деятельности возможность заработать и повысить свой социальный статус, опасаются множества рисков, произвола бюрократии, давления криминала и административных ресурсов. Лучше получать меньше, работая на дядю, чем повышать свой уровень жизни, рискуя остаться вообще ни с чем. Такая вот тревожная философия не просто царит, а процветает в умах соотечественников. Это очень тревожный симптом для экономики страны, когда предел мечтаний ее жителей - пойти в чиновники или в крупную госкорпорацию.

И вот свежий опрос. Конечно, старые проблемы остались – прежде всего, страх войти в русло неизведанной, но по всем предчувствиям опасной реки, но прибавились и новые вводные. Например, элементарная нехватка стартового капитала. Сегодня это основная причина, по которой россияне отказываются от открытия своего бизнеса.

Еще треть опасаются, что у них ничего не выйдет из-за отсутствия полезных связей. Они уверены, что пробиться могут только те, у кого все схвачено. И это тоже весьма показательный и симптоматичный маркер эпохи.

Но куда более впечатляюще выглядит сравнение данных за два года. За этот и предыдущий. Так вот, согласно опросу в конце 2022-го даже не думают заниматься бизнесом около 65% респондентов, а в 2021 году, наоборот, более 60% опрошенных хотели бы открыть собственное дело. Самой популярной тогда оказалась сфера дизайна и творчества. Не бог весть что, но хоть что-то.

Парадигма поменялась. Сомневающиеся в эпоху пандемии говорили: «Еще рано, еще успею». Сегодня они говорят: «Теперь уже слишком поздно».

Даже аналитики признают, что беда в менталитете. «Сбербанк», анализируя проблему, прямо так и указал – в массе своей россияне не склонны заниматься предпринимательством. И, знаете, что самое интересное, власть думает также. Поэтому у нас зачастую серьезные меры поддержки заточены под крупных игроков, а не на робких начинающих. Во многих странах мира малый и средний бизнес является локомотивом экономики. Они приносят стране налоги, они обеспечивают рабочие места и занятость населения. В России рулит крупный бизнес. Хотя, не будем отрицать, и для самозанятых, и для ИП, и для МСП тоже мер поддержки существует достаточно много, просто никто не хочет с ними разбираться, к сожалению.

Да, нежелание россиян открывать свой бизнес – проблема обоюдоострая, и решать ее никто не торопится с обеих же сторон. Нет внятной инициативы ни снизу, ни сверху. И если в эпоху пандемии можно было кокетничать в духе «Еще успеем», то в разгар эры импортозамещения мы вот-вот свалимся в пропасть «Теперь уже слишком поздно».

Вспоминается пример эскроу-счетов. Их введение привело к массовым банкротствам небольших строительных компаний, которые не смогли найти средства на строительство, а крупные легко с этой задачей справились. Ну и ладно, подумали все, не так ли? Строить есть кому, в чем проблема. А давайте прибавим сюда обязательную маркировку товаров, ветеринарный контроль, новые акцизы, туристический сбор и прочий букет издержек. И так мы придем к тому, что МСП чуть ли не из всех ниш поступательно вымывают. Стоит ли напоминать, что у нас в Псковской области говорят о поддержке фермеров в противовес крупным АПК. Ну ладно, напомню: «Фермеры нас не накормят».

Поэтому я ничуть не удивился данным Псковстата о том, что количество крестьянских хозяйств в Псковской области сократилось с 2016 года более чем в три раза. Стало ли от этого жить лучше на селе? Сомневаюсь. Вообще итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года мне показались очень грустными. Тут и вялые показатели по освоению сельхозугодий, и сокращение поголовья крупного рогатого скота. Оказывается, ее проводить было не так-то просто из-за транспортной труднодоступности некоторых деревень. О каком развитии села мы можем говорить при таких переменных в уравнении?

Так у нас и во всем. Так что можно сколько угодно пенять на менталитет и даже, признаю, заслуженно пенять, но почвы для его изменения я тоже не вижу. Нет благоприятного климата для желающих открыть свой бизнес с нуля. Ну, нет его! Радужно картина стартапов выглядит только в рекламных текстах банков, которые так незатейливо продвигают свои кредитные продукты.

«НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО»

Любопытно, что свое исследование провела и группа «Интерфакс» СПАРК на основе статистики ФНС. Оно показало прямо противоположную картину: санкционное давление на Россию и ухудшение экономической ситуации не сказалось на открытии новых бизнесов. Среднее ежемесячное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, регистрируемых в марте-сентябре 2022 года, оказалось даже выше «досанкционных» показателей – почти на 40% больше, чем средний показатель за весь прошлый год.

Почему цифры не бьются? Я вам объясню. Во-первых, СПАРК не посчитал индивидуальных предпринимателей, а только юрлица. А, во-вторых, создание новых юрлиц – не всегда примета появления нового бизнеса. Реорганизация, реструктуризация, трансформация. 2022-й стал годом, когда люди дела активно покидали одни ниши, и заходили в другие, чтобы остаться на плаву.

После начала ввода жестких санкций в конце февраля доля в общем числе регистраций МСП больше всего упала в сфере торговли транспортными средствами. Причины — обострение проблем в автомобилестроении из-за нарушения поставок комплектующих, сокращение импорта готовых машин, уход западных компаний с рынка.

На втором месте по темпам спада числа регистраций - профессиональная, научная и техническая деятельность. Больше всего позиции ослабила сфера архитектуры и инженерно-технического проектирования.

Кроме того, теряет популярность для регистрации МСП сфера розничной торговли. Малый бизнес уже давно теряет интерес к рознице, потому что рынок уверенно монополизируют торговые сети, которые могут позволить себе держать низкую торговую надбавку. Но, к сожалению, это не единственная вводная. Не стоит забывать про низкую покупательскую способность. Казалось, уж чем в чем, а в продуктах питания люди себе не будут отказывать никогда. Но и тут оказалось не все так просто. Недавно ВЦИОМ заявил, что жители нашей страны начали экономить на еде.

Треть опрошенных россиян признались, что в этом году стали экономить на продуктах питания, почти столько же — на парикмахерских, косметике, салонах красоты. То есть там, где обычно люди включают режим экономии в последнюю очередь!

Люди начинают экономить по разным причинам: одни хотят накопить на крупную покупку, другие сформировать финансовую подушку на «черный день», третьи — в силу снижения уровня доходов. Причины разные, а вердикт один – неутешительный. Особенно если учесть, что на еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое, а таких 69%. Причем 44% из них – это жители Северо-Западного округа, где мы имеем счастье обитать.

Так называемый «индекс Оливье» тоже не предвещает ничего хорошего в этом смысле. Продукты для новогоднего стола за год в среднем подорожали на 14%. И это еще, как говорится, не вечер. До нового года еще почти целый месяц, а тарифы на услуги ЖКХ уже повысили.

Так вот, малому и среднему бизнесу важно, чтобы государство поддерживало спрос, демонополизировало рынки, не вбухивало деньги в тонущие госкорпорации вроде «Роснано», а давало гранты на перспективные стартапы, пересмотрело систему госзакупок, чтобы у небольших игроков был хоть какой-то шанс… Об этом говорится уже многие годы и до сих пор это похоже на глас вопиющего в пустыне. Грустно…

НЕ БУДЬ МАМОНТОМ!

Снова приходится возвращаться к теме телефонного мошенничества. Кажется, уже из каждого утюга рассказывают, как не попасться в лапы аферистов, но статистика неумолима – количество жертв не уменьшается.

А тут еще «Ведомости» тревожными данными от банков поделились. Оказывается, в этом году телефонные проходимцы стали звонить жителям нашей страны втрое чаще. При этом, согласно исследованию Тинькофф Банка, в декабре количество попыток дистанционного развода может вырасти еще на треть.

Псковская область, хоть и не входит в топ атакованных мошенниками регионов. Например, в Ростове или Кабардино-Балкарии творится просто настоящий беспредел в этом смысле. Однако и у нас я заметил неприятную тенденцию. Я все чаще слышу жалобы о таких звонках от знакомых и близких. К сожалению, и сам с этим сталкиваюсь. Иногда это старые схемы, вплоть до «ваш сын попал в ДТП, чтобы замять дело срочно вышлите n-ую сумму». Такие схемы, к моему ужасу, до сих пор работают. Но порой появляется и что-то новенькое. Например, аферисты убеждают вас в необходимости зайти на фишинговый сайт или скачать фишинговое приложение. То есть такое, которое прикинется настоящим, вы туда вобьете ваши персональные финансовые данные, которые тут же будут украдены.

Многие мобильные операторы, или, к примеру, Яндекс, активно продвигают системы защиты от нежелательных звонков. Увы, они все равно не способны свести на нет активность мошенников. Злоумышленники так быстро меняют сим-карты, что никакая система не поспеет за такой прытью.

Поэтому мне снова придется повторить небольшой ликбез. Ни из какой службы безопасности банков вам позвонить не могут. Не льстите финучреждениям, такую теплую ламповую сверхзаботу о несанкционированном списании средств они проявлять не будут. В случае, если у банка действительно возникнут сомнения, а такое бывает, к примеру, при попытке оплатить большую сумму через не самый известный интернет-сайт, он пришлет СМС с уведомлением о временной частичной блокировке вашей карты. «Если вы уверены в продавце, сделайте то-то и то-то», - напишут вам. И никаких звонков.

Ни один сотрудник банка не имеет права спрашивать у вас CVC/CVV-код с обратной стороны карты. Если вы слышите такую просьбу, немедленно повесьте трубку. С повышенной настороженностью относитесь к просьбам сообщить коды из пуш-уведомлений приложений или СМС. В большинстве случаев за этим кроется попытка украсть ваши средства, получив доступ в личный кабинет.

Иногда преступники действуют изощреннее. Они не звонят вам сами, а присылают электронное письмо или СМС с уведомлением, что если вы срочно не позвоните по этому номеру, то вас ждут какие-то невероятные санкции: крупный штраф, блокировка счета или списание в пользу неведомого вам кредита. Единственное место, куда вам нужно позвонить в этом случае, в ваш банк – через приложение или по телефону, указанному на официальном сайте финучреждения. А лучше просто удалить письмо и забыть о нем.

Мошенники активно пользуются и актуальной новостной повесткой. Например, весной под видом сотрудников банков предупреждали об отключении от SWIFT и предлагали перевести деньги на «специальный счет». В сентябре звонили и представлялись адвокатами, предлагая избежать мобилизации и требуя перевести за свою работу определенную сумму в качестве залога. Недавно начали звонить якобы из Минприроды с требованием перевести деньги в качестве налога на вывоз мусора. В общем, проявляют творческий подход.

И все-таки самый распространенный сценарий — это звонок с предупреждениями о якобы подозрительных действиях по счету. Даже не слушайте, что вам говорят, вешайте трубку сразу. Сомневаетесь, беспокоитесь? Позвоните в банк, напишите в чат в банковском приложении, дойдите до отделения в конце концов.

Отдельно хочу остановиться на нашем любимом Telegram. Мошенники, разумеется, не оставили без внимания и эту площадку. Даже в самых, казалось бы, достойных каналах нет-нет да появляется реклама фишинговых ресурсов, финансовых пирамид и откровенно мошеннических схем. Особенно популярна модель: «Я знаю алгоритм обмана казино, торговой площадки, брокера и т.п. Присылайте деньги, я расскажу как их утроить». Полагаю, все уже догадались, что деньги при этом утраиваются на ноль?

Еще одна распространенная схема – розыгрыши или даже прямые раздачи призов. Правда, за участие вас попросят заплатить какой-нибудь символический рубль, но, чтобы заплатить его, надо указать данные своей карты. Как вы догадались, потом наивного лопуха ждет не приз, а несанкционированное списание. Особо наглые не чураются вешать на человека своеобразную «подписку» на списания в надежде, что он не сразу заметит, что с его карты периодически исчезают некоторые суммы денег.

Обратите внимание, что попытки вас ограбить через Telegram не всегда сводятся к рекламным постам. Иногда применяются более изощренные схемы. Преступники покупают канал, на который вы подписаны, и под видом прежних авторов начинают задвигать свои мошеннические схемы. К сожалению, пока канал после массовых жалоб получит черную метку SСAM (на самом деле она красная, но неважно), может пройти немало времени, в течение которого мошенники успевают собрать свою мерзкую кассу. Как вы понимаете, наличие такой метки в названии канала должно вас отвратить от него раз и навсегда.

В общем, финансовая гигиена – это ваше все. Я бы даже не рекомендовал сохранять данные банковских карт в браузерах и на онлайн-площадках, хотя они это очень услужливо предлагают и обещают сверхбезопасное хранение. Сколько было утечек в последнее время, не пересчитать. Не становитесь одной из их жертв. Для дистанционных платежей лучше вообще завести отдельную карту, сейчас предложений по бесплатному дебетовому пластику тьма, выбирай не хочу. И перечислять на нее ровно столько, сколько требуется для покупки. Не знаю, будут ли сыты при этом волки, но овцы точно останутся целы.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников

Теги: #регион60 #деньги #экономика #В рубель
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 294 человека
02.12.2022, 15:050 Денис Иванов рассказал о ремонте дорог и междворовых проездов на Запсковье в 2022 году 02.12.2022, 15:030 Проект бюджета Великих Лук на 2023 год приняли в первом чтении 02.12.2022, 14:470 Турнир по хоккею на кубок губернатора Псковской области стартует 2 декабря 02.12.2022, 14:350 Владимир Кузь об укладке асфальта на Троицком мосту
02.12.2022, 14:290 Путин проведёт совещание с членами Совбеза 02.12.2022, 14:260 14 человек погибли на производстве в Псковской области за 9 месяцев 02.12.2022, 14:200 Два автомобиля столкнулись на Запсковье 02.12.2022, 14:170 В рубель: Почему россияне не хотят в бизнес, экономят на еде и верят мошенникам
02.12.2022, 14:120 Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории 02.12.2022, 14:010 Областной совет ветеранов поздравили с 35-летием руководители региона 02.12.2022, 13:470 Популярные обращения псковичей перечислила руководитель ЦУР 02.12.2022, 13:331 20 детей в Псковской области инфицированы ВИЧ
02.12.2022, 13:310 Следы кабана на снегу запечатлели на Труворовом городище. ФОТО 02.12.2022, 13:230 В «Михайловском» назвали имена победителей конкурса «Петровские литературные верфи» 02.12.2022, 13:210 Каток начали заливать на Запсковье 02.12.2022, 13:190 Псковских налоговиков наградили ведомственными наградами 
02.12.2022, 13:170 Тест по истории Великой Отечественной войны жители Псковской области пишут на 112 площадках 02.12.2022, 13:080 Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт 02.12.2022, 13:030 Начинается видеотрансляцию программы «Квартирник» 02.12.2022, 12:510 Названа причина демонтажа детской площадки на улице Яна Фабрициуса в Пскове
02.12.2022, 12:510 Курьера телефонных мошенников задержали в Пскове 02.12.2022, 12:480 Палкинский педагог-робототехник стал победителем всероссийского конкурса 02.12.2022, 12:450 Гимназию №29 на улице Юбилейной официально зарегистрировали в Пскове 02.12.2022, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах работы ЦУР Псковской области в 2022 году
02.12.2022, 12:330 Диетолог назвал полезные для мозга продукты 02.12.2022, 12:320 Незаконное перемещение холодного оружия пресекли псковские таможенники 02.12.2022, 12:312 «Прессинг»: Секрет успеха ПЛН, жизнь после журналистики и крафтовые медиа. ВИДЕО 02.12.2022, 12:250 День без осадков прогнозируют в Псковской области 3 декабря
02.12.2022, 12:150 В России задержали подозреваемого в насилии над 10-летней девочкой 02.12.2022, 12:110 Банковские работники в России отмечают профессиональный праздник 02.12.2022, 12:100 Назван главный цвет 2023 года 02.12.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»
02.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 2 декабря 02.12.2022, 11:570 Задолженность по налогам в Псковской области уменьшилась на 156 млн рублей  02.12.2022, 11:562 Интерактив: ЗаМУРовали 02.12.2022, 11:520 В России разработают возрастную маркировку видеоигр
02.12.2022, 11:500 «Квартирник»: «Комната бывших» о том, куда уходят бывшие, и миллионе прослушиваний 02.12.2022, 11:490 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про социальный лифт 02.12.2022, 11:400 Дни открытых дверей для молодожёнов впервые пройдут в особняке Лавриновского в Пскове 02.12.2022, 11:330 Поступления в бюджет Псковской области выросли более чем на 1,5 млрд рублей
02.12.2022, 11:240 Четыре спортивных мероприятия пройдут в Пскове в выходные 02.12.2022, 11:160 Скоординировать работу на общей территории предложил депутатам гордумы Алексей Севастьянов 02.12.2022, 11:070 «Беседка»: Об итогах работы Центра управления регионом Псковской области в 2022 году 02.12.2022, 11:050 Истребитель МиГ-31 разбился в России
02.12.2022, 11:050 Ввоз более 20 тонн чернослива запретили на госгранице в Псковской области 02.12.2022, 10:570 Разбитый ВАЗ бросили на трассе под Псковом 02.12.2022, 10:470 Киносъёмочная группа телеканала «Звезда» работает в Стругокрасненском районе 02.12.2022, 10:410 Международный день борьбы за отмену рабства отмечают 2 декабря
02.12.2022, 10:310 В щеке россиянки вырос 12-сантиметровый червь после укуса комара 02.12.2022, 10:280 Образовательный интенсив на турбазе «Алоль» провели для псковских студентов 02.12.2022, 10:160 «Прессинг»: Секрет успеха ПЛН, жизнь после журналистики и крафтовые медиа 02.12.2022, 10:130 Часть абонентов отключат от электроснабжения в Великих Луках 5 декабря
02.12.2022, 10:100 «Росгосстрах» запустила продажи программы страхования домашних животных 02.12.2022, 10:010 Кинжал СС попытались провезти через госграницу в Псковской области 02.12.2022, 09:460 Два автомобиля столкнулись при въезде на площадь Героев-десантников в Пскове 02.12.2022, 09:360 Минпросвещения учтет мнение родителей по вопросу школьной формы
02.12.2022, 09:300 ЧМ в Катаре: три самые грустные минуты испанских болельщиков 02.12.2022, 09:260 Псковичи больше ждут повышения зарплаты в 2023 году, чем карьерного роста – аналитики 02.12.2022, 09:150 Травматолог дал совет, как снизить риск падения в гололёд 02.12.2022, 08:591 Псковская область заняла 83 место по уровню зарплатных ожиданий
02.12.2022, 08:581 Волки! Волки! 02.12.2022, 08:440 Деликатесы не подорожают к Новому году 02.12.2022, 08:420 Мужчина погиб при пожаре в Пскове 02.12.2022, 08:380 Авиакомпании попросили усилить контроль в самолетах из-за вспышки лихорадки Эбола
02.12.2022, 08:250 В России ужесточат требования к расселению аварийного жилья 02.12.2022, 08:070 Япония обыграла Испанию и с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира 02.12.2022, 07:520 Подорожание популярного новогоднего продукта спрогнозировал аналитик 02.12.2022, 07:350 Выход на лёд водоемов запретили в Печорском районе
02.12.2022, 07:170 Как сэкономить на оплате счетов за коммунальные услуги, объяснили россиянам 02.12.2022, 06:580 Большая часть России остаётся во власти морозов 01.12.2022, 22:080 Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества 01.12.2022, 22:005 Псковичам предлагают поступить в военные вузы Росгвардии
01.12.2022, 21:500 Правительство выделит свыше 12 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции 01.12.2022, 21:480 Литературно-художественные программы и квесты проведут для школьников Псковской области 01.12.2022, 21:300 Псковские студенты стали участниками всероссийской акции «Щедрый вторник» 01.12.2022, 21:130 Восстановить доступ к аккаунту по фотографиям теперь можно в «Одноклассниках»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru