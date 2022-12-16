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В рубель: ИИС чего придумали!

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, как в России намерены реформировать систему индивидуальных инвестиционных счетов, какие финансовые инструменты в этом году не ушли в минус, зачем Минфину понадобилось смешивать ОМС и ДМС в одну кучу и почему, согласно одним исследованиям, россияне стали больше откладывать на черный день, а согласно другим – откладывать-то им особо и нечего.

МОТИВАЦИЯ ИССом

Пока мы в вялотекущем режиме готовимся к новогодним праздникам, в стране кипит работа по улучшению нашего финансового благополучия. Например, решили в очередной раз реформировать систему индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС, если коротко). Причем реформировать достаточно радикально и в ближайшее время, то есть в следующем году.

Банк России совместно с Минфином решили, что нужно создать новый вид ИИС, уже третьего типа, а предыдущие, то есть первого типа или А и второго или Б, упразднить. Главный посыл – мотивировать население налоговыми льготами сберегать и долгосрочно вкладывать.

Какие еще плюшки «обещают»? Перечислю тезисно:

• увеличение максимальной суммы взносов, вплоть до безлимитной;

• увеличение сроков с 3-х до 5 или даже 10 лет, но при этом с возможностью снятия средств досрочно, цитирую - «в трудной жизненной ситуации»;

• страхование счета по аналогии с вкладами;

• дополнительные «пенсионные» выплаты от государства.

Почитаешь, послушаешь, так просто праздник какой-то! Но если присмотреться, повнимательнее, поскептичнее, то невольно начинаешь замечать признаки создания альтернативы государственной пенсии. Эдакие первые робкие шаги по тонкому льду.

И пусть вас эта щедрость не вводит в заблуждение. Минфин и ЦБ годами голосовали руками и ногами за сворачивание ИИС первого типа не просто так, а потому что он слишком обременителен для бюджета. Вот и делайте выводы.

Чтобы не быть голословным я процитирую Сергея Швецова, первого зампреда ЦБ РФ, который очень внятно по этому поводу высказался еще в прошлом году: «Вы знаете, что в бюджете нет лишних денег, тем более сегодня, когда бюджет взял на себя повышенные социальные обязательства в рамках выхода из "коронакризиса". Не уверен, что у Минфина есть возможность продлевать проект ИИС-1 бесконечно».

Да-да, те, кто сколько-нибудь следит за темой частных инвестиций в России, конечно, в курсе, что реформа индивидуальных инвестиционных счетов обсуждается уже достаточно давно. В частности, неоднократно упоминалась отмена ИСС первого типа, того самого, по которому теоретически можно возвращать до 52 тысяч рублей ежегодно в качестве налогового вычета.

Что касается ИИС второго типа, по которому инвесторы освобождаются от налога с дохода, то о его отмене речи до сих пор вообще не шло. А теперь заговорили. И это тоже как-то настораживает. Такую ли уж вкусную конфету на самом деле приготовили власти частным инвесторам на замену?

Насколько новый тип ИИС будет на самом деле интересен инвесторам, сказать сложно. Как говорится, дьявол скрывается в деталях, а вот как раз детали пока и неизвестны. Однако Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) уже обозначила, что, по мнению ее экспертов, в предложенном виде индивидуальный инвестиционный счет будет малопривлекателен.

Тут еще важно отметить, что ИИС в текущей конфигурации достаточно популярный у россиян инструмент, однако общее положение дел в экономике страны и ее финансах сказалось и здесь. Согласно данным регулятора, объем портфелей индивидуальных инвестиционных счетов по итогам третьего квартала этого года снизился на 7% из-за переоценки российских акций в начале осени. Это привело к тому, что клиенты впервые с 2015 года вывели с ИИС больше средств, чем внесли. Разница составила 4 млрд рублей.

«В условиях высокой неопределенности в экономике и снижения горизонта планирования розничные инвесторы не проявляли существенного интереса к трехлетним инвестициям в ИИС», — констатировал регулятор.

Так, может, и не время сейчас перекраивать модели частного инвестирования? Вопрос риторический, нам остается лишь наблюдать за развитием событий в ближайшей перспективе.

БЫЛО БЫ ЧТО ОТКЛАДЫВАТЬ

Вообще вся это возня с ИИСами наверняка кажется смешной в лучшем случае и издевательской в худшем тем, кому не то что инвестировать нечего, а даже на самые элементарные нужды денег не всегда хватает. Официальная статистика в этом плане излучает оптимизм и уверенность, однако независимые исследования показывают, что не все то золото, где ставит пробу Росстат.

Так, эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza посчитали, что платежеспособный спрос россиян рухнул рекордно с пандемии. Потребители в нашей стране перешли в режим «затягивания поясов» на фоне падения уровня жизни и страха перед будущим.

Во втором квартале потребительские расходы граждан в реальном выражении (с учетом инфляции) упали на 7% год к году, а в третьем — почти на 6,5%. Сокращение трат стало практически рекордным в истории: сильнее люди «резали» расходы лишь однажды — во время пандемии 2020 года, когда магазины по всей стране массово закрылись на карантин.

Любопытно, что денежные доходы россиян сокращались гораздо медленнее, чем расходы, а значит, население урезало траты не только из-за ухудшения своего материального благополучия, но и в связи со стремлением создать финансовую подушку. Однако такая сберегательная модель актуальна не для всех регионов. Как вы уже, наверное, догадались, Псковская область – среди исключений. Псковичи тратили все или практически все заработанное. И вряд ли дело в расточительности.

Если учесть, что оборот розничной торговли в России к октябрю рухнул почти на 10%, причем продажи непродовольственных товаров сократились почти на 14,5%, и при этом жители нашего региона в большинстве своем не находили возможности откладывать. Приходится вывести только один вывод: они стали себе в чем-то отказывать.

На этом фоне как-то особенно абсурдно выглядят другие метрики. Вот, к примеру, портал Работа.ру провел свой опрос на тему успешности и благосостояния. И знаете что, 59% опрошенных оценили 2022 год как успешный. 27% респондентов отметили, что в этом году повысили свои доходы. А ещё 75% россиян ожидают, что грядущий 2023 год также станет успешным для них.

Я не буду это комментировать, решайте сами, какие линейки и штангенциркули лучше измеряют действительность. Могу сказать одно – рынок частных инвестиций после катастрофического оттока средств с осени стал медленно, но достаточно уверенно прирастать. На Московской бирже, конечно, объем торгов крайне плачевен, но это потому что рядовой инвестор теперь отдает предпочтение пассивным инвестициям. Значит, все-таки какой-никакой капитал у населения страны есть. Но псковичей среди них, судя по всему, все-таки не очень много. А жаль.

ДА И БЫЛО БЫ ВО ЧТО!

Если все-таки инвестиции для вас не пустой звук или вы всерьез задумываетесь над тем, чтобы попробовать, то очень вовремя издание «Коммерсантъ. Деньги» сделало подборку финансовых инструментов, которые показали себя как самые выгодные для вложений в уходящем году.

Я сразу дам неприятный спойлер! На самом деле большая часть инструментов, доступных в России, оказалась убыточной. Худшую динамику продемонстрировали акции российских компаний. Просели инвестиции в золото. Про валютные вклады вообще молчу. Но всегда есть место для исключений. Под час неожиданных.

На фоне вызовов, с которыми столкнулся финансовый рынок в уходящем году, лидирующие позиции по доходности заняли ПИФы, правда, не все. Но все равно удивительно, инструмент пассивных инвестиций, который часто называют инструментом ленивого инвестора, вдруг вырывается в лидеры рынка.

За неполные 12 месяцев (с 1 января по 9 декабря) из 138 крупных розничных фондов почти у половины цена пая выросла. При этом 37 фондов обеспечили доход выше 5%, а у четырех лучших он составил 10–16%. Налью дегтя в эту пастораль. Во-первых, не все побили инфляцию, а, во-вторых, в прошлом году успешных фондов было намного больше, а самые успешные выдавали доходность в 30, а то и 60%. Но повторюсь, лучшего сегмента на сегодня просто нет.

В этом году наиболее доходными стали фонды рублевых облигаций. Лучшую динамику продемонстрировали ПИФы корпоративных облигаций: паи таких фондов прибавили в цене вплоть до 15%. Чуть хуже дела у ПИФов государственных облигаций - там доход на уровне 2–10%.

Паи фондов денежного рынка прибавили в цене от 8 до 10%. Эта категория фондов считается самой надежной на рынке, поскольку они зарабатывают на таких краткосрочных операциях, как обратное репо, при которых управляющая компания предоставляет деньги другому участнику рынка под залог ценных бумаг, чаще всего ОФЗ или клиринговых сертификатов участия. Считается, что такие инвестиции практические не имеют рыночного риска.

Остальные категории фондов, за редким исключением, оказались убыточными. Худшую динамику ожидаемо продемонстрировали фонды российских и иностранных акций. Паи таких фондов лишь теряли в цене, вплоть до 60%.

Что касается бессмертной классики – вкладов, то в начале осени средняя максимальная ставка крупнейших банков по депозитам опустилась в среднем до 6,5%, потом опять выросла до 7,3%. Примерно столько же принес вклад, если был размещен в начале года. И снова карта инфляции не побита, увы. Впрочем, уж лучше так. Если сравнить с депозитами в долларах США или евро, то они вообще оказались убыточными. С начала года такие вложения обесценились на 16% и 23% соответственно.

Золото не радует инвесторов уже второй год подряд, с начала года драгметалл обесценился почти на 18%. Это почти в три раза больше потерь в предыдущем году. Аналитики говорят, что вторая половина 2023 года может стать особенно хорошей для золота, так как ФРС США, скорее всего, начнет сигнализировать о скором снижении процентных ставок, которые сейчас близки к вероятному максимуму. Но все это напоминает лотерею.

Впрочем, не до такой степени, как акции. Сегодня фондовый рынок особенно непредсказуем и просто трагически волатилен. Это даже не лотерея, это казино, где очень часто выпадает зеро. Входить в эту воду нужно очень подготовленным, трезвым и не побоюсь этого слова достаточно богатым.

Тут могу лишь повторить неоднократно сказанное: хотите попробовать свои силы в инвестициях – начните с облигаций и крупных ПИФ с хорошей динамикой и максимально диверсифицированным портфелем. Да, там вам вряд ли пообещают доходность выше инфляции, но, как показывает практика, в этих сегментах неприятные сюрпризы встречаются гораздо реже, а судя по итогам года – вложившиеся в эти инструменты получили скорее сюрприз приятный.

ОМС + ДМС = ?

Завершу выпуск еще одной подозрительной новацией от Минфина – настойчивая идея скрестить ОМС и ДМС в единую систему. Нет, это не значит, что платные услуги станут бесплатными, поясняют «Ведомости». Это значит, что в бесплатных поликлиниках можно будет оплатить платные услуги с помощью полиса ДМС. Такой вот оксюморон.

Согласно плану Минфина, администрировать общую систему должны будут страховые компании, которые максимально клиентоориентированы и контролируют качество медуслуг.

Напомню, что оказанные по ОМС медуслуги оплачиваются из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В основном он пополняется за счет страховых взносов. За работающих граждан их вносит работодатель по ставке в 5,1% от доходов. Полис ОМС покрывает скорую, первичную медико-санитарную, специализированную (для людей с определенными болезнями) и паллиативную медпомощь. Любые расходы сверх обязательной страховки пациенты оплачивают самостоятельно. Порой людям приходится доплачивать даже за диагностические и лабораторные услуги.

Полисы ДМС в большинстве случаев граждане получают на работе и реже приобретают сами. Для работодателя это интересный кейс, потому что сотрудники не только здоровее, но еще и при такой страховке юрлица освобождаются от уплаты налога на прибыль с оформленных сотрудникам полисов (если расходы на ДМС в компании не превышают 6% фонда оплаты труда). Также работодатель освобождается от отчислений в ФОМС (в части взносов по полису ДМС).

Как слить в один котел ДМС и ОМС в деталях понимает сейчас, видимо, только Минфин. Участники рынка находятся в некотором недоумении. Они задаются множеством вопросов: как будут осуществляться расходы, изменится ли покрытие полисов ДМС и, как следствие, премия по страховке, как будут разграничиваться услуги, оказываемые по ДМС и ОМС…

Путаницы и так хватает. Не многие знают, но некоторые частные клиники принимают и по ОМС. Правда, как правило, это никто не торопится афишировать. К тому же частники признаются, что история с обязательным медстрахованием очень грустная для бизнеса. Намного проще получить деньги напрямую от пациента, сразу, чем ждать от государства. К тому же полученные клиникой по ОМС средства носят целевой характер, просто так их не потратишь. То есть это очень негибкие для частной конторы финансы.

Впрочем, со страховщиками, продающими ДМС, тоже много волокиты. А если это все еще и с ОМС объединить – гремучая смесь получится!

Впрочем, можно долго рассуждать, как это все будет работать на практике, но есть два факта, с которыми придется смириться априори. Первый: едва ли конечный потребитель сможет сэкономить на всей этой чехарде со слиянием систем, а если и сможет, то значит, попадет в какой-нибудь длительный лист ожидания. Так у нас сейчас работает медицина – за деньги быстро, бесплатно – добро пожаловать в очередь. Второй момент: как ОМС и ДМС не сливай, а качество медицинского обслуживания лучше не станет, проблем с кадрами в сфере не решит, как и плачевной ситуации с дорогостоящими лекарствами. Вот лучше бы с этого конца оптимизацию затевали, ей богу.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников