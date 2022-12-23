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В рубель: Вилы Центробанка, завалившийся рубль и псевдовиски в магазинах

23.12.2022 13:31|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, почему Центробанк не стал менять ключевую ставку, и как это решение повлияет на рынок, почему рублю поплохело и как скоро от этого поплохеет нам, и поговорим о том, что продается в наших магазинах под видом виски и как дорого будут обходиться вредные привычки в наступающем году.

ОПЯТЬ 7 И 5

Банк России на очередном заседании совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Даже несмотря на некоторое ускорение инфляции.

Регулятор выдвинул такие объяснения: текущие темпы прироста цен умеренные, а потребительский спрос - сдержанный. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

В общем, вводные противоречивые, поэтому движение ключевой ставки решили поставить на паузу. Однако уже есть понимание, что в следующем году и ключевую ставку, и денежно-кредитную политику в целом ждет ряд еще более серьезных испытаний на прочность. К ним можно отнести рост дефицита бюджета по итогам 2022 года в 2% от ВВП, тогда как ранее он оценивался менее чем в 1%. Сюда же - последствия введения потолка цен на российскую нефть и перенос с 2023 года индексации тарифов ЖКХ на декабрь 2022-го. Все вышеперечисленное можно отнести к отложенным проинфляционным факторам, поэтому после новогоднего сумбура и постновогодней комы можно смело ожидать ужесточения риторики регулятора.

С банковскими вкладами история отдельная. Банки здесь ориентируются скорее не на ключевую ставку, а на активность населения. Несмотря на то, что нам поют в уши про преобладание сберегательной модели у россиян, финучереждения откровенно запаниковали, столкнувшись с серьезным вымыванием средств с депозитов. За год забрали около половины триллиона рублей. Пик оттока пришелся ожидаемо на февраль и сентябрь. В октябре – продолжился. Поэтому и ставки по вкладам, пусть и не существенно, но все-таки росли. И, скорее всего, расти продолжат.

Казалось бы, в сегменте кредитования должно сильнее всего ощущаться влияние ключевой ставки. Но и тут не все так однозначно. Совсем по другим причинам в этом году банки не только серьезно ужесточили требования к заемщикам, но и планомерно повышали ставки. Количество выданных кредитов при этом закономерно сокращалось с небольшой коррекций летом. Осенью снова начался откат, несмотря на «черные пятницы», 11.11 и прочие акционные чудеса торговли.

Аналитики уверены, что сохранение ключевой ставки не сможет существенно повлиять на рынок кредитования. Хотя и прогнозируют к новому году восстановительный рост при сохранении тренда на умеренный рост ставок по кредитам. По мне, так слишком оптимистичный прогноз. По крайней мере, для сегмента потребительских займов. Они, скорее всего, будут только дорожать.

С одной стороны, недоступное кредитование снижает спрос со стороны населения и, как следствие, сдерживает темпы роста экономики. С другой, в этом смысле Центробанк попал в условные вилы: либо повышать ставку для борьбы с инфляцией, либо снижать и предвкушать неизбежный рост цен.

Рост ценников, к слову, в любом случае с начала года грядет. Тут как ни крути. С января увеличиваются акцизы на ряд других товаров, население начнет оплачивать коммунальные услуги по новым тарифам, вырастет налог на добычу полезных ископаемых для компаний нефтегазового сектора, что приведет к подорожанию конечной продукции – прежде всего, бензина и дизельного топлива, а это следующая ступенька к эффекту домино.

В таких условиях за понижение ставки может оголтело ратовать разве что миллиардер Олег Дерипаска. Остальные экономисты говорят, что сейчас не время для резких движений, выжидательная позиция, которую занял ЦБ – оптимальная.

И все бы ничего, если бы на нас не свалилась еще одна неприятная вводная - резкое ослабление рубля.

НЕ ТОТ КОНЬ ПЛОХ, ЧТО СПОТЫКАЕТСЯ, А ТОТ, ЧТО ПАДАЕТ

На этой неделе доллар и евро на Мосбирже обновили многомесячные максимумы, впервые с мая. Это если оптимистично. А если пессимистично, то это рубль минимумы обновил.

Достаточно долгое время отечественная валюта топталась около 60 рублей за доллар, что создавало определенную зону комфорта в плане баланса интересов экспортеров и импортеров. Почему же в котировках образовался гололед, и рубль поехал?

Эксперты объясняют, что тут всему виной целая комбинация факторов. Первую скрипку сыграло восстановление импорта при замедлении роста экспорта. Не последнюю роль сыграл и новый пакет западных санкций, в качестве ключевых отмечу эмбарго на морские поставки сырой нефти, установку потолка цен на российскую нефть и предстоящий запрет на поставки нефтепродуктов. Нефтяные котировки сразу приуныли, рубль присоединился.

Свою важную партию исполнил и контрабас спроса на валюту. Он вырос на волне опасений, что приток валютной выручки в страну сократится. Плюс спекулянты стали скупать валюту перед длинными новогодними каникулами на волне ажиотажа, предвкушая высокие курсы в будущем году.

«Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков пишет, что на рынке были заметны крупные валютные операции и со стороны бизнеса. Представители реального сектора, опасаясь новых санкций, решили впрок закупиться сырьем и оборудованием. Да и некоторые россияне, как только увидели опасный крен рубля, побежали покупать валюту, пытаясь зафиксировать курс.

Есть даже свои конспирологические теории. Например, в «Тинькофф Инвестиции» говорят, что на рынок пришел крупный покупатель, как это было в мае и июле этого года. Кто этот покупатель — доподлинно неизвестно, но а) у него много денег, б) он специально играет на снижение рубля. Другой вопрос, когда этот непонятный «иллюминат» наиграется и рубль снова перейдет к укреплению. Поэтому эксперты на текущих уровнях перекладываться в валюту не рекомендуют, ибо переиграть этого масона-инкогнито невозможно.

К слову, даже не конспирологически настроенные аналитики уже в начале недели попытались нас успокоить, что рубль обязательно отыграет часть потерь. Поддержку российской валюте, в частности, должен оказать, по их мнению, предстоящий налоговый период — уже в ближайшие дни экспортеры начнут продавать валютную выручку и покупать рубли для выплат в бюджет. Смущают только все эти «часть», «должен бы», «якобы», «кабы». Пока рубль уверенно делает только одно – падает.

Впрочем, это не отменяет консенсус-прогноз на конец уходящего года. Он все еще составляет 65-70 рублей за доллар и 70-75 за евро. Всех, кто прогнозирует курс выше, записывают в паникеры. Главное сейчас для валютного рынка - не скатиться в неконтролируемое пике, а в его контролируемости не сомневается сегодня только уж совсем оголтелые оптимисты.

Но теперь вернемся к росту цен и ключевой ставке. Закольцуем, так сказать. Слабеющий рубль нравится только экспортерам и опосредованно - госбюджету, всем остальным – это совсем не на руку, потому что кратно увеличиваются риски инфляции. Рост цен еще больше ослабит и без того хворую покупательную способность. Однако, как верно подчеркивают экономисты, для государства сейчас важнее все, что происходит с экспортно-сырьевым сектором, а не с потреблением.

Однако, полагаю, в Центробанке прекрасно осознают, что если рубль слишком увлечется нисходящей траекторией, то это сведет на нет все экспортоориентированные преимущества этого процесса. И поэтому что? Поэтому вероятность повышения ключевой ставки, в том числе, во внеочередном порядке, растет с каждым днем как на дрожжах. Кредиты станут еще недоступнее, спрос начнет чахнуть еще больше, граждане окончательно уйдут в сберегательную модель, экономика загрустит, ВВП заплачет. Говорю же, вилы.

Поможет, как обычно, чудо. У нас уже много раз за этот год динамика курса рубля, котировки фондовых индексов и в целом состояние экономики выкидывали такие коленца, что аналитикам впопыхах приходилось придумывать хоть какие-то объяснения, почему же они все-таки росли вопреки всем законам логики.

Ну а что еще остается делать перед новогодними праздниками? Только что и ждать чуда. Держатели рублевых активов, скрестите пальцы.

УДАРИМ ПО ВИСКИ ИНВАЙТОМ СО СПИРТОМ

Ну что за Новый год, да без елочки! И без спиртных напитков. Да-да, я снова вернусь к этой душераздирающей истории с алкоголем на прилавках. Отфиксирую, так сказать, момент в истории.

Наверняка, те, кто уже начал закупаться к праздничному застолью и чье меню не ограничивается «Советским Шампанским» и водкой (как я вам завидую на самом деле), уже оценили ситуацию в полной мере.

Я сейчас не про тех, кто пьет Моёt, Veuve Clicquot, Dom Perignon, 18-летний Maccalan или Frapin Cuvée. Такие при любых санкциях и контрсанкциях без бокала горячительного не останутся. Я про тех, кто умеренно потреблял популярные марки импортного алкоголя по весьма демократичным ценам и которыми были завалены все сетевые магазины.

Нет, алкоголь по демократичным ценам ни из «Пятерочек», ни из «Магнитов», ни из «К&Б» не исчез. Вопрос в том, что это теперь за напитки. Можно даже встретить и старые добрые марки из прошлого, которые, вроде как, из страны задрав нос ушли, но на складах остались. Вот только их ценники задраны настолько, что уже не всякий и позволить себе сможет. Помните, были такие малопонятные импортные бренды, вроде, Glen Scanlan или Clan McGregor? Которые продавались по смешным ценам и примерно настолько же были грустными по вкусу? Сейчас они уже продаются по цене элитного алкоголя. Идея с параллельным импортном спиртного предсказуемо провалилась, и мы имеем то, что имеем.

К слову, William Lawson`s, который никуда с прилавков не пропадал, давно уже локализован, и в этом секрет его не исчезающего присутствия. В России его выпускает производитель «Белуги». А такие марки как White Horse, Bell’s и Black & White разливает завод «Кристалл» в Подмосковье. Последние бренды, к слову, тоже стало не так-то легко найти, видимо, возникли проблемы с сырьем.

Но вот же, скажете вы, прилавки буквально трещат по швам от изобилия вошедшего в моду в России виски, да еще и по докризисным ценам! Есть российские и даже индийские варианты. Однако отзывы об этих изысках далеки от хотя бы хороших. На данный момент серьезно рассматривать их как альтернативу производителям из Шотландии, Ирландии или США сложно.

Я сейчас не буду снова заводить грустную шарманку о том, что всем известные производители виски формировали свое мастерство веками, а наши ликероводочные заводы почему-то решили, что они смогут взять быка за рога с кондачка, просто потому что ниша на рынке освободилась. Ну, потому что тут все очевидно.

Я сыграю на другом грустном инструменте – о том, как у нас вообще работает импортозамещение в стране. Просто в алкоголе сработали те же лекала, что когда-то в молочке и отчасти мясной продукции.

Вот те же виски сейчас в России не делает только ленивый спиртзавод. По всей стране: от Санкт-Петербурга до Челябинска. Бутылки делают красивые, марки придумывают звучные и… И на этом запал заканчивается. Производители решили так быстро занять освободившиеся полки, что вопрос качества, кажется, даже не поднимался.

Во-первых, многие бутылки усиленно прикидываются импортом. Вопрос – зачем? Зачем априори вводить покупателя в заблуждение? Стыдно признаться в своих корнях? Не патриотично! Во-вторых, с точки зрения технологий рецепт таких напитков вызывает массу вопросов. Многие пишут, что напиток произведен «из шотландских дистиллятов», но как, где, в каких пропорциях, непонятно. Точно в бочках никто ничего не выдерживал. И виски ли на выходе вообще получились или что-то ноу-хау настойки? Немногие прямым текстом пишут на этикетке a taste of whiskey (то есть «со вкусом виски»), остальные на голубом глазу уверяют, что это виски и есть. Разве?

Не знаю, займется ли кто-то исследованием того, что нам продают под видом импортозамещенной альтернативы, но некоторые издания пишут, что разбор полетов показал, что по факту в бутылках с якобы виски: спирт «Люкс», настой спиртованный солода пивоваренного ячменного и ароматизатор пищевой «Виски».

Очень напоминает историю с сыром в 2014-м. Помнится, наш великолукский бизнесмен-сыровар Дмитрий Матвеев в те времена и обозначил: качественный сыр не может стоит дешево. С виски такая же история. За 500 рублей едва ли можно приобрести что-то хотя бы отдаленно напоминающее популярный алкогольный напиток. Такова суровая действительность. Но зачем называть сыром сыроподобный продукт, а виски – спиртовой раствор с ароматизатором? Почему такое, не побоюсь этого слова, скотское отношение к потребителю?

Я не против импортозамещения, я обеими руками за, но когда оно работает вот так… Поневоле задумаешься, а за что мы вообще боремся? Ведь проблема не только в алкоголе. Это просто один из наглядных предпраздничных примеров, как мы умеем в свое. И я уверен, что на самом-то деле можем лучше. Скажу вам больше, я знаю, что можем лучше, но по факту картина бывает очень грустной.

Ну а для тех, кто виски не пьет и сейчас недовольно хмурит брови от всего этого алкоэстетства, я припас еще парочку новостей на тему. Минфин утвердил новые минимальные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия, которые будут применяться с 1 января. Ниже этих цен вам только бабушка из-под полы продаст со всеми возможными последствиями для здоровья.

Новые минимальные цены на алкоголь не то чтобы повысят радикально, но в целом спиртное, любое спиртное подорожает довольно заметно. Потому что есть еще вводные: повышение акциза, удорожание затрат на производство, проблемы с импортом оборудования, сырья и расходников.

А еще в России может еще больше подорожать пиво. Минэкономики и Минфин рассматривают возможность увеличения ввозных пошлин на пиво из «недружественных стран». Это приведет к сокращению импорта и, следовательно, к ощутимому повышению розничных цен. И не факт, что локальные бренды пенного не подтянутся за процессом.

Так что всем ЗОЖ, это и для организма полезно, и экономия огромная. Потому что табачные изделия, к слову, с нового года тоже подорожают.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников

Теги: #экономика #В рубель
Источник: Псковская Лента Новостей
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