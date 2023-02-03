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В рубель: Мораторий в госзакупках, оптимизм в цифрах и очередь за господдержкой

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, чем опасна идея наложить мораторий на печально известный 44-й федеральный закон, почему не бьются цифры у экспертов по поводу ВВП и роста цен, какие вводные мешают поверить в четырехпроцентную инфляцию в нашей стране, что угрожает российской сметане и сколько потребуется лет, чтобы мы смогли сами себя обеспечить цветами.

КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ ДОБРАЛАСЬ ДО 44-ГО ФЗ?

Одной из самых обсуждаемых новостей уходящей недели стало предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко временно отменить закон, который люто ненавидят и заказчики, и исполнители. Нет, я сейчас не про закон о запрете гей-пропаганды, я про не менее одиозный 44-й закон, который регулирует сферу госзакупок.

Уж сколько палок и камней летело в сторону этого закона, но все немного впали в ступор, когда речь зашла о моратории до конца спецоперации, то есть, давайте говорить откровенно, с открытой датой.

Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву подготовить обращение в правительство по этому вопросу и заявила, что лично будет обсуждать этот вопрос с председателем правительства. Она подчеркнула, что временный мораторий на действие закона позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в развитие собственной инфраструктуры и в экономику.

Дальше пошла уж совсем интересная риторика. Спикер напомнила, что закон о контрактной системе в свое время принимался для борьбы с коррупцией. Однако, признала она, те, кто «воровал и нечистоплотно себя вел, отдавал подряды своим карманным компаниям, они и в рамках 44-го закона находят пути, а добросовестные компании и подрядчики страдают». Все так, любопытно только, почему это заметили… Вернее, почему на это обратили внимание только сейчас? И не получается ли тут такого же бредового посыла, что если всех воров не пересажать, то и статью УК РФ 158 «Кража», тоже можно смело на паузу ставить? До лучших, так сказать, времен.

Что в выступлении Матвиенко действительно задело за живое – это замечание о судебных тяжбах в рамках 44-го ФЗ. Действительно, подрядчики и заказчики часто судятся-рядятся, компании, проигравшие торги, начинают обжаловать решение комиссии. В итоге процесс реализации проектов затягивается. И вот тут бы донастроить и подкрутить, но нет, если рояль не играет, его надо сразу обратно в кусты.

Любопытно, что спикер отметила, что предлагаемый мораторий на закон о госзакупках не отменяет контроля правоохранительных и надзорных органов. И в этом месте хочется тут же процитировать ее же. Если те, кто воровал и нечистоплотно себя вел, отдавал подряды своим карманным компаниям, и в рамках 44-го закона находили пути как украсть, то что их остановит, если закон на время спишут в утиль? Мне одному кажется, что тут наблюдается какое-то бесцельное руками вождение?

Может быть, торги нужно не отменять, а упростить? Сейчас регионы порой могут приступить к решению конкретных задач лишь спустя полгода. Вот где собака зарыта. Вы механизмы опережающего финансирования придумайте и упрощения бюрократической волокиты. А отменять… Мы разве еще не устали от культуры отмены?

Да, 44-й закон, очень мягко говоря, не совершенен. Он не учитывает резкого колебания цен, к примеру, из-за чего срывался не один проект. С обоснованием стоимости вопросов обычно воз и маленькая тележка. Но ведь благодаря ему хотя бы иллюзия конкурентного рынка создавалась. В некоторых отраслях даже не иллюзорная, а вполне осязаемая. Без 44-го мы явно скатимся к братьям и сватам с волосатыми руками, и никакой контроль тут не справится, раз уже не справился. Это не я решил, это Матвиенко, повторюсь, обозначила.

А представляете, что будет с экспертизой проектов? Я вот даже представлять не хочу.

Опрошенные «Российской газетой» эксперты говорят, что сфера госзакупок проблемная, никто не спорит. Так она во всем мире проблемная и коррупциогенная. Но это целая система, которая в нашей стране работает уже 10 лет и ее слом, несмотря на откровенное несовершенство процедур, может привести, к затруднениям, а не к улучшениям. А, может быть, даже и не к затруднениям, а к самому настоящему коллапсу.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТЕОСВОДКИ

Давайте я для разнообразия попробую рассказать о чем-нибудь хорошем. Вот уж откуда не ожидал такого выпада, но Международный валютный фонд нежданно-негаданно спрогнозировал для российской экономики рост вместо спада в 2023 году.

В предыдущем прогнозе фонд предсказывал падение ВВП нашей страны на 2,3%. А теперь цифры сменились на довольно смешные 0,3%, но все же в плюс, а не в минус. МВФ признал, что и в прошлом году попал в молоко. Прогнозировал снижение ВВП на 3,4%, а по факту вышло минус 2,2%.

Но достижение, конечно, так себе, если посмотреть на глобальную мировую картину. В целом в мире в прошлом году зафиксирован экономический рост на уровне 3,4%. В 2023-м МВФ предсказывает его падение - менее чем до 3%. Но даже на таком фоне наши 0,3% выглядят очень куцо.

Индийская экономика вообще всех рвет в клочья. В прошлом году она выросла почти на 7%, в этом — прибавит еще 6%.

Российский Минэк оценивает наши шансы на рост немного оптимистичнее: +0,8% ВВП, а в 2024 году ожидает рост на уровне 2,6%. До Индии нам еще далеко в любом случае, но лиха беда начало.

Кого пока не удалось переубедить, так это Всемирный банк. Он продолжает настаивать, что в прошлом году российская экономика сократилась на 3,5%, а в текущем году спад продолжится и будет на уровне 3,3%. Лишь к 2024-му ожидается, цитирую, «скромное увеличение потребления» и «незначительное восстановление экспорта, по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи».

В общем, верить нашему Минэку и немножко Международному валютному фонду гораздо приятнее.

Правда, верить Министерству экономического развития иногда очень непросто. Не так давно ведомство заявило, что рост цен в этом году будет на уровне 5-6%, а потом так увлеклось, что предположило, что уже во втором квартале инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%.

На минуточку, второй квартал начинается в апреле. В январе годовая инфляция зафиксирована тем же Минэком на уровне 11,5%. Это что такое должно произойти менее чем за два месяца? Боюсь, если честно, даже предположить.

Тут как бы вводные-то совсем не благоволят. Не все повышения тарифов и акцизов мы отыграли, не полностью мы еще постигли дзен санкций нефтяного потолка и эмбарго нефтепродуктов, да и просто еще в весну даже не вошли с ее традиционным сезонным всплеском роста цен.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, говорят, что к концу года тарифы на мобильную связь вырастут примерно на 10%, а домашний интернет подорожает на 8-15%. Причинами называют нарушение логистических цепочек при поставке необходимого оборудования и ускорение инфляции. Друзья, у вас показания не бьются!

А тут еще Росавтодор сообщил о повышении тарифа госсистемы «Платон» с 1 февраля. Это тариф для фур, которые перевозят все то, что мы покупаем. Кажется, подорожал немного, до 2,84 рубля - всего на 30 копеек (изначально планировали вообще на 44 копейки, но передумали на фоне инфляции ниже прогнозной). Но это тариф за километр. Раз копейка, два копейка, вот и наездили на рубль.

В Минтрансе заверили, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. Хочется верить, но ведь не случайно тариф по «Платону» в 2022 году был заморожен. Есть о чем задуматься.

Кому верить - дядям из Вашингтона, сидящим в высотке Всемирного банка, или тетям из уютных московских офисов Минэка, - решайте сами. Я лично с некоторых пор верю только в факты дня сегодняшнего, а они не то чтобы радужные.

РОССИЙСКУЮ СМЕТАНУ ЗАНЕСУТ В КРАСНУЮ КНИГУ?

Да, о хорошем у меня говорить получается в последнее время как-то не очень, поэтому вернусь к своему обычному амплуа и буду говорить о тревожном. Об импортозамещении, например. Это хорошо, что у нас перезапускается «Сибирский гостинец» в Моглино, без сушеных грибов и ягод, по крайней мере, не останемся. А вот по молочке как-то опять очень грустная картина вырисовывается.

РБК на днях выпустил весьма красноречивый материал с заголовком о тотальной зависимости производителей сыра и сметаны в России от импорта. Основатель холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин заявил, что отрасль «провалилась» не то что в 90-е, а в 80-е годы, что означает, что ее практически нужно создавать заново.

Производителям продуктов удалось справиться с возникшими в прошлом году проблемами с упаковкой и оборудованием, но победить зависимость от импортных ферментов пока никак не получается.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России просто не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести», - вот такими тезисами совсем не на позитивный лад настроил Сергей Бачин.

По его словам, до 90% нашего рынка заквасок - импорт. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются.

Некоторые эксперты от отрасли нагоняют страха еще больше. Говорят о том, что закваска — это микроб, который в теории (конспирологической или не очень) может быть генетически модифицирован. В лучшем случае, просто не сможем сварить сыр. В общем, вопрос стратегический.

Это во времена СССР при каждом молочном и сыродельном заводе была биологическая лаборатория, которая обеспечивала производство необходимыми компонентами. Но затем молочная промышленность по всему миру начала переходить на концентрированные составы — так называемые закваски прямого действия. С точки зрения экономической эффективности такая закваска, которая вносилась непосредственно в резервуар с молоком, была только лучше. Экономишь три дня работы, и лабораторию с высококвалифицированными сотрудниками не надо содержать.

В СССР этот технологический переход оказался пропущен, старое закрыли, новое не строили. Как все развалилось в конце 80-х, так в кучу никто и не собрал. Молочные и сыродельные заводы современной России строились уже по западным лекалам, которые не предусматривают производственных заквасок и лабораторий.

Все эти заводы, даже если захотят, не смогут перейти на ту форму производства, которая была 30 лет назад, говорит Сергей Бачин.

Аграрий уверен, что за решение этого вопроса должно взяться государство, потому что бизнес в эту историю не полезет. Может быть, через механизм субсидирования. Но пока у нас его прорабатывают… мы сидим на пороховой бочке. Конечно, прожить можно и без сметаны и сыра, равно как и без белой бумаги для принтера, и без «Хилак Форте» в аптеках. Но пора бы уже и меру знать.

Кстати, у молочников есть еще один серьезный вызов – затоваренность. «Агроинвестор» пишет, что спрос на молочную продукцию медленно, но падает, а производство растет. Если процесс продолжится в том же русле, отрасль может ожидать не самое приятное ралли цен. Что хорошо для покупателя, может стоить жизни некоторым молочным хозяйствам. Такая вот вечная дилемма.

Ну и по цветоводству есть вопросы. Эксперты говорят, что при нынешних темпах развития отрасли для самообеспечения хотя бы 60% рынка цветов потребуется четверть века. Сейчас российские агрономы в течение года выращивают 390 млн роз на срезку, 9 млн гербер и 4 млн хризантем. В масштабах страны – это ни о чем. Необходимо построить еще около 500 га современных теплиц. И пока темпы роста очень медленные. За 2022 год объем выращиваемых в России цветов на срезку увеличился только на 8%.

Потенциальные инвесторы рассматривают несколько проектов строительства в 2023 году новых тепличных комплексов, но это всего лишь 20 га. Да и будут ли они реализованы — большой вопрос. Так что цветоводы тоже выстроились в очередь за господдержкой, а очередь там, как бы это помягче, немаленькая.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников