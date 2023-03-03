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В рубель: Послание, санкции и… бобер

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, оправдались ли опасения бизнеса и инвесторов накануне послания президента Федеральному собранию, какой глава государства видит поддержку российской экономики, подкосят ли нас очередные санкции коллективного Запада или мы раньше умрем от смеха, глядя на отечественные бренды вычислительной техники.

КТО БОИТСЯ, ТОГО И БЬЮТ

Начну, пожалуй, с главного события прошлой недели, ожидание которого заставило рынок вздрогнуть, не побоюсь этого слова. Хотя если уж слов не бояться, то нужно прямо сказать, что фондовый рынок ушел в очередной штопор, курс рубля пошатнулся, а в соцсетях принялись сгущать краски по поводу и чаще всего без. Конечно, я говорю, о послании президента нашей страны Федеральному собранию.

Уже потом, постфактум, эти же паникеры стали говорить, что в итоге получили много шума из ничего, ибо ничего во всяком случае резко негативного в выступлении главы государства не прозвучало. По крайней мере, в разрезе геополитики, которая в нынешнее время вертит финансовым рынком за здорово живешь, едва ли кто-то услышал что-то новое, по сути, были повторены тезисы, которые мы слышали весь прошлый год.

Сложнее с экономикой. Вот здесь как раз было сказано очень много желанных слов о ее поддержке. Если сказанное в послании будет подкреплено конкретными делами, то вполне можно рассчитывать уже весной на рост важнейших экономических показателей, а там, чем черт не шутит, и инфляция может снизиться до приятных сердцу, то есть кошельку, минимумов.

Фактически в послании президент обозначил план нового НЭПа, основанного на предпринимательской инициативе. Плюс либерализация уголовного законодательства в экономической сфере. Программа, о проработке которой говорил Владимир Путин, должна в теории дать рост ВВП в 4-6% годовых уже в 2023‒2024 годах, превзойдя текущий прогноз правительства.

С точки зрения мер поддержки импортозамещения со стороны государства в послании были указаны налоговые льготы на прибыль в размере 1,5 рубля на рубль, потраченный на приобретение отечественного высокотехнологичного оборудования. Кабмину этот перечень поручено сформировать.

Важное нововведение - промышленная ипотека, позволяющая брать дешевые кредиты на развитие промышленных площадок и развитие системы промышленных кластеров. Третий элемент поддержки импортозамещения — государственные инвестиции в развитие инженерного образования.

Еще глава государства предложил поддержать размещение акций быстрорастущих, высокотехнологичных компаний на внутреннем фондовом рынке. Полагаю, поддержать не только дружеским похлопыванием по плечу и шептанием на ухо: «Вот подрастешь, будешь нам добровольные взносы потом платить для поддержки духа».

Ну и очень основательно президент остановился на теме разворота на Восток. Тут все серьезно. Путин сообщил, что принято решение по развитию транспортных магистралей – автомобильных, водных и железнодорожных, чтобы открыть новые удобные маршруты до Казахстана, Монголии, Индии, Ирана, Пакистана, конечно, Китая и так далее.

Не менее важный момент – развитие регионов. Путин пообещал весьма солидные бюджетные подпитки для дорожной отрасли, связи, ЖКХ и прочей инфраструктуры. Программа бесплатной газификации будет продолжена, принято решение распространить ее на социальные объекты, а для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе.

Еще одна тема, которую затронул президент, довольно бородатая – запустить механизм страхования вложений граждан в добровольные пенсионные накопления и даже инвестиций. Правда, тему мусолят с 2017 года и все никак не вырастет кокос. Остается надеется, что послание главы государства – окончательный пинок в сторону спорящих законодателей, Минфина и регулятора, которые никак не могут сойтись по этому вопросу.

Если подытожить, то после выступления Путина опасения бизнеса и инвесторов не оправдались, поскольку фондовый рынок – экономики чистое зерцало – тут же пошел в рост. А до этого, получается, сам себя высек, в очередной раз показав, что такое инвестиции в российские бумаги в реалиях сегодняшнего дня.

САНКЦИИ

Рынок мог бы вырасти еще больше, но подгадили. Еще одной обсуждаемой темой этой недели стал очередной санкционный выстрел коллективного Запада в адрес нашей страны. Давайте разбираться, куда апологеты десятого пакета санкций целились и куда в итоге попали, а куда – нет.

Итак, страны «большой семерки» долго совещались, спорили, тянули резину, но в итоге все-таки расширили запретительные меры. Не буду подробно останавливаться на персональных санкциях, направленных на чиновников, топ-менеджеров и членов их семей.

Даже могу объяснить почему. Недавно Блумберг сообщил, что состояние богатейших россиян только растет. С начала этого года, а прошло-то всего ничего – два месяца, их активы суммарно прибавили свыше 10 млрд долларов. Больше всего заработал глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось почти на 2,5 млрд долларов и теперь составляет немногим меньше 18 млрд долларов. Чтоб я так жил, как говорится. Я думаю, теперь вы понимаете, почему я совершенно не хочу разбираться, как они там страдают от попадания в санкционные списки.

Куда интереснее понять, чем грозят разнообразные новые ограничения на экспорт в Россию и на импорт из нее. Ввозить к нам больше не будут, в частности, смартфоны, электронику, электрокомпоненты, автозапчасти. Под запрет попали даже бинокли и компасы. Звучит угрожающе, но по факту западные компании уже массового повыходили вон: их продукция если и поступает на территорию нашей страны, то исключительно параллельным импортом. Так что ситуация, которая была де-факто просто стала де-юре. Делов-то.

Казалось бы, есть схожая тенденция и в импорте. Многие из западных партнеров действительно партнерами быть перестали и прекратили покупать наш асфальт или каучук задолго до десятого пакета. Многие да не все. Не случайно Италия и Германия с запретом на импорт из России синтетического каучука категорически не соглашались, так как используют его для производства автомобильных шин. Значит, покупали. Значит, наши продавали. Значит, после запрета что-то да потеряют. Жаль, что у итальянцев и немцев не хватило такой же напористости, как у Бельгии и Венгрии, которые до сих пор успешно блокируют введение санкций на поставку российских алмазов и сотрудничество по энергетике.

Но каучук все-таки не наделал столько шума, сколько расширившийся санкционный список российских банков. С одной стороны, это даже странно. Не они первые, к тому же уже явно давно подготовились к такому развитию сценария заранее. С другой стороны, клиенты новоиспеченных подсанкционников, конечно, все равно нервничают. Особенно держатели иностранных активов, которые временно оказались без доступа к ним. Сейчас эти активы пытаются перевести неким неподсанкционным брокерам и обещают сделать все быстро. Но даже если ложечки найдутся, осадочек все равно останется.

Да и вопрос все-таки больше в другом: как тут не бравируй, а транзакционные издержки у подсанкционных банков повысятся. Как знать, не захотят ли они переложить их на своих клиентов. Ну и надо понимать, что в сложившейся ситуации банкам, скажем так, второго эшелона станет еще сложнее конкурировать с крупными монстрами. Пока это, конечно, кликушество, но на горизонте все же просматривается не очень веселая картина с пожиранием слабых сильными. Слабая конкуренция еще не одну отрасль экономики не красила, тем более финансовый сектор.

Еще один любопытный момент. Международная организация FATF – то бишь Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – приостановила членство РФ. Это не совсем занесение в черный список, но все равно наводит на тревожные мысли насчет некоторой нашей голи, которая на выдумки хитра. К тому же, как подсказывают эксперты, приостановка членства в FATF вынудит с особой осторожностью относиться к операциям россиян даже в дружественных странах, что сужает финансовые возможности во внешнем периметре. Остается успокоится мыслью, что Россия остается полноправным участником Евразийской группы по борьбе с отмыванием средств.

Есть еще один несколько напрягающий момент – подан весьма недвусмысленный сигнал нашим дружественным странам, что вторичные санкции за обход существующих ограничений не шутка. Так что дружественность некоторых государств государства недружественные продолжают испытывать на прочность.

В целом, аналитики тут единодушны, новые санкции не скажутся заметно на российской экономике и росте ВВП, но для конечного потребителя из-за удорожания финансовых операций и импорта, усложнения внешнеторговых операций могут быть заметны через рост цен на отдельные позиции товаров. Расшифровываю: богатейшие россияне продолжат множить капитал несмотря ни на что, а мы будем снова закрывать глаза на мелкие неудобства и шутить про пакет с пакетами.

В более отдаленной перспективе тучи все же можно разглядеть для всех. Дальнейшая изоляция финансового сектора, ограничение импорта и экспорта, санкционные угрозы и риски дальнейшего большего вмешательства государства в бизнес доведет инвестиционную привлекательность нашей страны до не слишком заманчивых значений.

Ну и не надо нам этих буржуйских инвестиций, скажете вы. Непонятно, правда, чего же это мы тогда десятилетиями за них бились, «Моглины» строили, столы накрывали. Бизнесмен Олег Дерипаска, к примеру, считает, что без иностранных инвесторов денег в России не будет уже в следующем году. Это он на днях на Красноярском экономическом форуме вещал. Поэтому он все же надеется на деэскалацию отношений с Западом к 2025 году, видимо, на Восток у него надежды нет.

Еще его тревожит путь в госкапитализм – путь, по его словам, в никуда. Миллиарды и триллионы без свободной рыночной экономики будут тратиться впустую. Правда, почему-то не уточнил, что у нас это и без госкапитализма неплохо получается.

Я, кстати, вам сейчас очень нарядный пример в следующем блоке приведу.

БОБЕР НА БАЙКАЛЕ

Не могу пройти мимо еще одной ошеломительной новости. Это про мое любимое импортозамещение. Сразу скажу, что успехи я тоже вижу! По трамваям вопросов, например, нет. Тут наши молодцы, жгут. А вот презентация «Росатомом» нового ПК под названием, простите, «Бобер», озадачило. В ассортименте также есть мониторы «Сова», ПК «Ворон» и автоматизированное рабочее место «Ястреб».

Не буду цепляться к неймингу. Наверное, называть компьютер «Яблоком» тоже смешно. Не совсем, правда, понятно, почему «Бобер», а не «Бобр», и какой будет вероятная рекламная кампания тоже интересно. «Наши компьютеры быстры как бобер!», «Смотрите, завидуйте, что я припер – российский, отличный, надежный Бобер!». Так, стоп, я же сказал, что не буду цепляться к неймингу.

Меня больше насмешила и одновременно расстроила начинка этого «бобера». Начнем с того, что корпус этого мини-ПК – это стоковая китайская модель, которую можно легко найти на «Алике». Я понимаю, что вся западная техника делается в Китае, но все-таки там какие-то индивидуальные дизайны придумывают. Но бог с ней с упаковкой, встречают по одежке, а провожают все-таки по уму. Увы, начинка, тоже, мягко говоря, не порадовала.

За вычисления отвечает чип «Байкал-М», который впервые представили еще в 2019 году. Он уже тогда был морально устаревшим, а прошло еще 4 года. Что-то уровня Core i3-7300, если разбираетесь. К тому же изначально производством этого чипа занималась тайваньская фабрика. С прошлого года завод отказался поставлять чипы «Байкал». Сейчас неясно, откуда они берутся для новых ПК, поскольку неоднократно обозначалось, что в России такое не делают. Привет, «Роснано», лично Чубайсу и миллиардам, закопанным в песок.

Поехали дальше. Подробности о материнской карте почему-то не раскрываются. Есть ощущение, что это что-то не очень впечатляющее со встроенным графическим ядром. Да и бог с ним, компьютер явно не на игрушки рассчитан. Он вообще непонятно на что и на кого рассчитан, потому что оборудован портами PS/2 для клавиатуры и мыши. Я даже не уверен, что современные дети знают, что это такое. Ибо они не используются уже лет 10. Помните такие были кругленькие, зелененькие и фиолетовенькие? Еще сгорали часто. Вот они.

Удивительно, что для парочки портов USB 3.0 место нашлось, хотя для компьютера 2023 года актуально было бы поставить еще и парочку USB type C. Их нет. Вместо этого в изобилии представлен пенсионерский стандарт USB 2.0, штук шесть точно.

Но самое смешное – это наличие коннектора RS232, который был в ходу лет 40 назад. По нему модемы еще подключали.

Удивительное чудо-юдо, ценник на который старательно замалчивается и приобрести который у вас вряд ли получится. Это какой-то образцово-показательный цирк с конями, в лучшем случае, рассчитанный на госзаказ, причем совершенно понятный, судя по порту RS232. Такие древности только в одном секторе бывают.

На сайте производителя, к слову, хвастаются почему-то совершенно нескрепным вариантом ПК «Бобер» на базе процессоров Intel Core 10-го и 11-го поколений. Складывается впечатление, что про процессор «Байкал» - это для красивых заголовков в СМИ, а для продаж, ну или госзакупок – суровая действительность в виде западных технологий.

К тому же не совсем понятно, какие задачи можно будет решать на этом компьютере. Печатать в «ворде» и открывать таблицы в «экселе»? Так на рынке есть масса тонких клиентов, с которыми конкурировать за место под солнцем будет очень сложно. Тут поможет только закон об ограничении покупок импортной техники по госзаказу. А тут наш пострел – везде поспел. Пусть кричат — уродина, а она нам нравится.

Но все-таки хотелось бы поменьше анекдотов в импортозамещении и побольше такого, как с трамваями. А то сарказма не напасешься.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников