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В рубель: Безработица, цифровой рубль и ипотека – не все так однозначно

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, что кроется за бравурной статистикой по рекордно низкой безработице как в России в целом, так и в Псковской области в частности, почему новости о тестировании цифрового рубля не только радуют, но и напрягают (хотя и не так сильно как отчет Центробанка об ипотечном кредитовании), и, наконец, кто успешнее в инвестициях - женщины или мужчины?

СТАТИСТИКА НАРЯДНАЯ, А ЧТО ВНУТРИ?

В последнее время очень много говорят об уровне безработицы. Чаще с восторженными интонациями, ибо уровень этот снизился до исторических минимумов. Действительно, а как можно не радоваться тому факту, что численность безработных в России в начале текущего года снизилась до 3,5% от рабочей силы. Такого в новейшей истории нашей страны, если верить Росстату и Минэкономразвития, еще не было.

Псковская область тоже не отстает. Наше локальное статистическое ведомство тоже уже отчиталось о рекордно низкой безработице в 3,8%. Это немногим выше среднероссийского показателя, и я в любом случае таких цифр по нашему региону даже не припомню.

Немного удивило, что из общей численности безработных в нашей области 72% приходится на жителей городской местности. Но тут, конечно, можно задать еще много вопросов по поводу методики. Согласно ей, к безработным относят людей, цитирую, «не имеющих работу на момент исследования, но искавших ее и готовых сразу к ней приступить». То есть, если безработный, как говорится, в списках не значится, то его как будто бы и нет. Погрешность тут таится огромная. Но даже официальная статистика заставила некоторых ученых бить тревогу. И, представьте себе, не британских ученых, а наших, родненьких – российских экономистов, социологов и демографов.

Давайте говорить откровенно. Низкая безработица, хоть и напоминает райские кущи Советского Союза с его обязательным трудоустройством всех граждан, но при этом несет в себе те же проблемы, что обнажились уже тогда. Низкая конкуренция на рынке труда приводит к низкому качеству самих кадров. В нашем случае еще нужно добавить острую нехватку специалистов в отдельных сферах и отраслях. Особенно в таких неблагодарных, как здравоохранение или образование.

Вот и эксперты утверждают, что бравировать низкой безработицей не стоит, и даже списывать все на мобилизацию и полуехавших не соглашаются, хотя свою лепту и то, и другое, безусловно, внесло. Они говорят, что основная причина складывающегося положения дел – демография. Стремительно стареем, а молодое платежеспособное население с каждым годом все сжимается и сжимается. Демографы предупреждают, что так будет почти до конца 2020-х. Более того, они говорят о том, что 2023-й будет антирекордным по рождаемости. Про уровень смертности деликатно промолчу. Давайте еще вспомним ковидные годы, там тоже не было ничего хорошего. В 2021-м были просто «чудовищные» цифры, это я сейчас демографов опять же цитирую.

С экономической точки зрения нам еще эти лакуны пожинать и пожинать. Молодые специалисты, которые только что вышли из вузов и колледжей, как будто все это понимают и уже ведут себя достаточно вызывающе. Проходить сложный и тернистый путь карьерного становления они не хотят, они хотят сразу в дамки и зарплату от 50 тысяч рублей как минимум. Те, кто пытался найти молодых специалистов за 35-40 тысяч рублей в Пскове, знают, о чем я говорю. Если вы думаете, что каждая псковская компания способна платить по 50 штук только что выпустившемуся юнцу, еще никак себя не зарекомендовавшему, то спешу вас вырвать из этого утопического мира: это не так, не способны, и даже если захотят, не потянут. Но в то же время местному работодателю и выбирать особо не из кого. Та же молодежь пошлет его на три тик-тока и пойдет работать на удаленку, в черную, разводя мамонтов на какие-нибудь подписки или букмекерские услуги.

И лучше пока не становится совсем. Нацпроект «Демография» говорите? Не смешно даже. Впору заплакать. Расходы на стимулирование рождаемости растут, а численность населения все равно падает и падает. Конечно, надо делать скидку на ковид. Конечно, нам придется еще много на что сделать скидку. Но с экономикой-то что делать будем? Тут ни скидками, ни подгонкой показателей дела не решить.

КРИПТОРУБЛЬ К НАМ ПРИХОДИТ

Как замечательно на этом фоне смотрится новость про запуск цифрового рубля в стране. Не так долго ждать осталось, в апреле уже обещают дать старт одиозной программе. Говорят, цифровые рубли даже можно будет завещать. Как будто это самое главное в криптовалюте.

Вообще о появлении цифрового рубля говорят уже года три, примерно столько же, сколько у нас борются с остальным криптовалютами. И надо признать, борьба пока получается у регулятора более наступательной и продуктивной, чем созидание.

В самой финансовой цифровизации, безусловно, нет ничего дурного. Бумажные, а тем более железные деньги рано или поздно станут атавизмом. Довольно много наших сограждан уже перестали использовать наличку. Однако безналичный расчет, даже с помощью самых новомодных бесконтактных систем, это не цифровая валюта.

Тут надо сразу уточнить, что цифровой рубль, по крайней мере на текущем витке цивилизации, это не замена привычных денег. Это дополнительная форма российской национальной валюты, которая имеет свойства безналичной. Ее также будет эмитировать Банк России и постепенно распространять.

Существовать новая форма денег будет в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках также в Банке России. В этом их главное отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в банках коммерческих.

По задумке регулятора, цифровые рубли позволят сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. В перспективе развитие цифровых платежей приведет к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций. Это послужит стимулом для инноваций как в сфере розничных платежей, так и в целом в цифровой экономике. Ну, а если заглядывать совсем за горизонт, то проект цифрового рубля позволит уйти от кучи наличных денег в обороте.

Звучит красиво, но пока очень утопично. По информации ЦБ, только 13 из 15 заявившихся российских банков решились в итоге участвовать в пилотировании цифрового рубля. Уже наводит на тревожные мысли. И да, тот самый запуск отечественной криптовалюты в апреле – это всего лишь тестирование чего-то пока еще очень сырого и необкатанного. Видимо, со всеми вытекающими. Полноценный запуск, скорее всего, состоится не раньше следующего года.

Радует тот факт, что в отличие от биткоина или эфира, к примеру, цифровой рубль будет фиатной валютой, то за ее устойчивость будет отвечать государство в лице центрального банка. Но вопросов к крипторублю все равно тоже хватает.

Обналичить его, как утверждается, будет невозможно. Им можно будет только заплатить за товар или услугу. Но при этом на данном этапе не проговариваются ни кешбэки, ни начисления остатка на счет. Поэтому, что будет мотивировать клиентов окунаться в новый утопический финансово-диджитальный мир, пока не очень понятно.

Или будет как с картой «МИР»? Изначально она появилась, как добровольный российский аналог западных платежных систем, а в итоге мы пришли почти к безальтернативному варианту. Особенно если учесть, что некоторые услуги стало вообще невозможно получить без этой карты. Не получится ли также и с цифровым рублем?

А еще рубль в цифре отметает понятия налоговой, банковской, медицинской тайны, тайны клиента, тайны наших политических, имущественных и каких угодно действий. Центробанк сможет отслеживать все транзакции в буквальном смысле от и до. Каждый цифровой рубль будет иметь уникальный код и, в отличие от наличной и даже безналичной валюты, идеален для тотального контроля.

При этом, как отмечает экономист Михаил Третьяк, аргументация ЦБ о «прозрачности транзакций» не выдерживает никакой критики. Да, операции будут прозрачными, но только для представителей самого ЦБ и заинтересованных силовых структур. Что хорошо для госзакупок, не очень подходит к институту приватности частной жизни.

На данном этапе мы видим, что государство, осознав, что у него нет даже намека на контроль над оборотом криптовалют, хочет предложить взамен полностью контролируемый виртуальный финансовый инструмент. Вот только идея выглядит пока довольно сырой и требует гораздо большей проработки. Возможно, после апрельской обкатки «последуют» апдейты. Иначе не очень понятно, кому хотят предложить это пятое колесо для телеги.

ОБ ИПОТЕКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Немного об ипотечном кредитовании. Тут довольно много шума наделал очередной обзор Центробанка по рынку ипотеки в России. На этот раз за январь 2023 года.

Там действительно есть, чем впечатлиться, ведь количество ипотечных сделок на первичном рынке в январе снизилось на 36% год к году, что стало минимальным значением для января как минимум с 2018 года. В Псковской области ситуация аналогичная – после декабрьского пика, в январе наблюдается резкая просадка.

Причин несколько — на рынок давят буквально со всех сторон. Во-первых, сами покупатели осторожничают. Впереди — полная неопределенность, поэтому влезать в ипотеку на полтора-два десятка лет люди просто остерегаются.

Во-вторых, ЦБ постоянно бьет по рукам девелоперов, которые пытаются продать свое жилье по сомнительным программам льготной ипотеки. Это тоже негативно сказывается на спросе.

В-третьих, в ЦБ, да и в коммерческих банках, явно много читали об истории ипотечного кризиса в США в 2007 году и не дают такому кризису развернуться в России. Кредитные организации предъявляют все более высокие требования к заемщику: доля отказов по итогам 2022 года выросла с 34% в первом квартале до 46% в четвертом.

Аналитики говорят, что таким образом регулятор пытается сдуть надувающийся ипотечный пузырь, минимизировав ущерб. Ущерб банков, прежде всего, которые могут столкнуться с кризисом неплатежей. Застройщики же нервно курят в сторонке.

При этом курить придется много. Ведь эксперты Банка России считают, что рост ипотечного рынка в ближайшие два года будет и дальше замедляться. К тому же глава ЦБ предупредила, что продолжит бороться с ипотечными выкрутасами застройщиков. По ее словам, все эти «ипотеки с кешбэком» или «льготные ипотеки от застройщиков» - это лишь попытка обмануть экономику, что может в итоге обернуться весьма плачевными последствиями. С 1 мая этого года ЦБ повысит надбавки по ипотеке с низким первоначальным взносом. Если это не поможет, попросит законодателей полностью запретить все нестандартные ипотечные схемы.

Думаете это все? Не-а. Опрошенные РБК эксперты заявляют, что на фоне всего вышеизложенного средний срок ипотеки начнет расти. Если простыми словами, ипотеку придется выплачивать полжизни, а не 15-20 лет.

Или вот еще — аналитики агентства НКР говорят о росте среднего платежа по ипотеке на 12,5%. Это цифры в среднем по России. При этом процент по новым ипотечным кредитам может достигнуть 9% уже буквально на днях. Несложная математика — и мы получаем переплату в 243% от стоимости квартиры. Так что думаю, минимумы по количеству ипотечных сделок мы еще не раз обновим, а молодое поколение все чаще будет отдавать предпочтение аренде, а не ипотеке.

Кстати, средняя ставка по ипотеке в Псковской области, если опираться на данные обзора ЦБ, пусть и не самая высокая в стране, но все же достаточно высокая даже в рамках Северо-Запада. Причем по сравнению с прошлым годом, она резко подросла – с 6% в декабре до 8,08% в январе. При этом стоимость квадратного метра у нас наоборот самая низкая в СЗФО. Есть над чем подумать.

Любопытно, что сами девелоперы не раз говорили, что уже раз сто бы обанкротились, если бы не льготная ипотека. Что будет теперь, когда это лекарство стало заканчиваться в аптеке Центробанка, вопрос интересный.

ЖЕНЩИНЫ ИНВЕСТИРУЮТ КРУЧЕ МУЖЧИН

Закончить хочется на позитивной ноте. Я бы даже сказал – на женской. Наверное, праздниками навеяло, но на этой неделе аналитики наперебой говорили о том, насколько россиянки успешнее мужчин в инвестициях. Я бы не сказал, что дамы прямо-таки уложили на лопатки свою гендерную противоположность, но тенденция намечается интересная.

Начнем с того, что измерялась успешность по итогам прошлого года весьма специфично. Не по тому, кто больше заработал, а по тому, кто меньше потерял. Таковы реалии инвестиций 2022 года. Так вот, по данным ЦБ, женщины смогли получить меньший убыток: -23,5% против -23,8% у мужчин. То есть разница составляет 3 десятых процентных пункта.

Но если посмотрим в более спокойный 2021 год, то увидим, что и там женщины оказались на коне. Положительную доходность имели 51,5% женщин, в то время как у мужчин доля составила 50,7%. Тут разница, согласитесь, тоже не шибко разительная, но уже более ощутимая.

Но почему я говорю, что есть тенденция? Потому что доля женщин-инвесторов с каждым годом растет. Сейчас соотношение инвестирующих мужчин и женщин на рынке составляет около 66% и 34% соответственно. Но брокеры утверждают, что дам среди их клиентов становится все больше.

По их словам, женщины, занимающиеся инвестициями, сейчас в среднем старше мужчин, но эта граница постепенно снижается. Но и секрет их успешности кроется не в умудренности годами, а в аккуратности. Дело в том, что женщины предпочитают консервативный подход. Они в массе своей не рвутся шортить, не кидаются чуть что панически покупать или продавать бумаги, не экспериментируют со сложными финансовыми инструментами. Они чаще выбирают какой-нибудь ПИФ, парочку классических облигаций, немножко акций для диверсификации портфеля. Минимум азарта, максимум расчета.

Различные исследования показывают, что женщины тратят больше времени на изучение своего инвестиционного выбора, а не гонятся за «горячими» советами бесконечных Telegram-гуру по капиталовложениям. Мужчины, напротив, ленятся анализировать рынок и доверяют любому прощелыге, который пообещает на голубом глазу доходность в 30% годовых. Ни слова больше, забирайте мои сбережения!

Хуже только верить махровым разводам в Telegram в духе «А сейчас я вас научу обманывать казино, кидайте ваши деньги». Впрочем, дамы тоже падки на всякие букмекерские конторы, что тоже такое себе, но хоть быстро наигрываются.

Еще исследования показывают, что инвестирующая россиянка – это пока все-таки жительница мегаполисов. Псковички пока в чартах в этом смысле рекордные места не занимают, увы. Оно и понятно, доходы несоизмеримы. И пока наши дамы пытаются рассчитать семейный бюджет, их коллеги по полу (надеюсь, это прозвучало не по-сексистски?) из крупных городов повышают внимание к инструментам в инвалютах — рублевая доля в портфеле сократилась. К слову, мужчины в этом плане не отставали. Валютная диверсификация у инвесторов обоих полов примерно на одном уровне. Однако женщины предпочитали юани, а мужчины – гонконгские доллары.

При этом статистика говорит, что как раз букмекерский рынок в России растет как на дрожжах, причем в том числе и за счет женщин, в том числе из регионов. Две трети как минимум за последние два года они в статистике захватили. Правда, есть нюанс. Аналитики считают, что тут не все так просто. Возможно, это лишь предприимчивость российских мужчин-игроков и не более того. В погоне за бонусами они зачастую регистрируют учетные записи на своих жен и прочих родственниц.

В любом случае искренне не уверен, что семейный бюджет лучше тратить на лудоманию, а не на инвестиции. Впрочем, в современных реалиях, нужно это признать, российский фондовый рынок тоже напоминает больше ставки в казино, где может и зеро выпасть в любой момент.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников