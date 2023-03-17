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В рубель: Предчувствие кризиса, налоговые виражи и слишком параллельный импорт

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, зачем вообще переживать из-за того, что в какой-то там Америке за неделю схлопнулись три банка, затронет ли нас мировой финансовый кризис или мы уже достаточно в экономическом смысле самоизолировались, кто больше пострадает из-за возвращения двойного налогообложения - миллионеры или мы с вами, а также почему скоро серые гаджеты будут стоить как легальные.

ВЕНЧУРЫ СКАЗАЛИ «БУ!»

На прошлой неделе немало шума наделал громкий, выражаясь языком МЧС, «хлопок» на американском финансовом рынке. Сначала схлопнулся один из крупнейших калифорнийских венчурных банков, а через пару дней еще парочка. Минус три банка менее чем за неделю – это серьезный повод задуматься так ли все хорошо в «ихних» Америках. Да и само по себе банкротство Silicon Valley Bank стало вторым по размеру в истории среди коммерческих банков США. Последний раз такое случилось с Lehman Brothers в 2008 году. Про этот случай, мне кажется, даже бабушки на скамейках у подъезда знают.

Впрочем, аналитики пока сдержанно просят не торопиться и два этих кейса не сравнивать. Мол, там был серьезный и системный ипотечный кризис, а тут просто у топ-менеджеров руки кривые были. Они якобы больше вопросами гендерного разнообразия были увлечены, а не финансами. Эх, друзья мои, если бы все так было просто.

Я на всякий случай напомню, что за несколько дней приуныл не один банк, а сразу несколько, причем три из них приуныли сильно – насмерть. А всеобщая паника, которая вышла далеко за пределы американского финансового рынка, как бы намекает, что дело не только в дяденьках, переодевающихся в женщин, но и в более глубоких перверсиях. Причем перверсиях не отдельных персонажей, а всей существующей денежно-кредитной политики, которая, похоже, тоже заигралась в толерантность. Причем не в одной Америке.

Я таким двусмысленным способом намекаю, что системная проблема – это как ковид, распространяется быстро и поначалу впавшие в тревожный ступор медики начинают, как правило, лечить симптомы, а не причину проблемы. И если сначала ухнуло в каком-нибудь Ухане, то через пару-тройку месяцев уже весь мир засядет по домам и через Zoom будет спорить, надо вакцинироваться или нет. Метафора натянутая, конечно, но несовершенства финансовой системы и правда распространяются столь же быстро и разрушительно.

Продолжая мою колченогую метафору, вы скажете: «Ну так мы уже давно самоизолировались в этом смысле. Сидим в маске, чужими SWIFT'ами не дышим, доллары даже в перчатках уже не трогаем». У нас скажи кому-нибудь «венчурное инвестирование», подумают, что материшься, еще и побьют.

Но, как в комментарии Cbonds Weekly News отметил Евгений Надоршин, главный экономист «ПФ Капитал», через торговые каналы мы все еще слишком зависим от внешнего мира, поэтому если в мировой экономике начнется бардак, то через цены на сырье, к примеру, российская экономика в полной мере прочувствует мировую боль с лагом буквально в один-два месяца.

Я вам скажу больше – свой предвестник апокалипсиса у нас тоже был, причем задолго до падения в глубокий обморок американского Silicon Valley Bank. Я сейчас говорю про «Роснано» и о миллиардах бюджетных денег, зарытых в песок венчурного инвестирования. Тогда нам всем казалось, что дело в привычной нам безалаберности и, вообще, во всем виноват Чубайс, что, кстати, тоже недалеко от истины. В конце концов, он «Роснано» до его краха возглавлял. Впрочем, столь же недалек от истины тот факт, что само по себе венчурное инвестирование – история высокорискованная, слабо прогнозируемая, почти как криптовалюты, и привлекающая сонмы проходимцев.

Давайте разберемся в предмете разговора. Венчурные инвестиции — это вложения в потенциально перспективный и прорывной бизнес, который может показать взрывной рост. Как правило, это такие стартапы, в которых изобретают будущее. И все тут очень нарядно, если закрыть глаза на тот факт, что большая часть из этих проектов не взлетит, потому что головастые ребята изобретут в итоге не будущее, а велосипед. Но хэджирование рисков заключается тут в том, что даже если из 100 проектов выстрелит 10, но выстрелят прям бабах, то они покроют все издержки остальных неудачных инвестиций.

Тот же Silicon Valley Bank открылся не где-нибудь, а в Кремниевой долине, вот уж где будущее изобретают чуть ли не каждый день, и поэтому достаточно быстро обогатился и стал 16-м по размеру банком в США и крупнейшим в Калифорнии. Доверчивые вкладчики, те же головастые ботаны из стартапов, радостно несли ему свои заработанные денежки на депозиты, объем которых перевалил за 200 миллиардов долларов.

Возвращаемся к венчурному инвестированию. Каким оно ни было успешным, оно требует высоких операционных расходов. Там все несколько сложнее, чем предодобрить кредит очередному менеджеру среднему звена или в лес его послать - в МФО побираться. Тема куда более рискованная, требующая существенных затрат. Вот и решили менеджеры банка деньжищи со вкладов перевложить, и отправились на фондовый рынок. Причем не акции «Тинькоффа» покупать, а скрепные американские ОФЗ, называемые всуе трежерис, что в не очень дословном переводе означает «казначейские ценные бумаги». Но ФРС как назло начало ключевую ставку повышать и долгосрочные бумаги стали обесцениваться. В итоге активы банка стали меньше, чем его обязательства перед вкладчиками. Когда последние об этом узнали, в массовом порядке побежали снимать свои кровные. Банк зашатался и упал. Причем порядка 87% вкладов не были застрахованы. Кто успел, тот молодец. Остальным - грусть, печаль, уныние. Хотя, возможно, тамошний регулятор хоть частично, но вкладчикам поможет.

В это же время вылезли наружу проблемы в Silvergate Bank, кредитовавшем не только стартапы, но и криптобиржи. На этом новостном фоне еще четыре американских банковских гиганта потеряли свыше 52 миллиардов долларов своей рыночной стоимости всего за один день. Но хотя бы устояли. Не повезло только нью-йоркскому Signature Bank, который власти все же решили закрыть из-за, цитирую, «системных рисков».

Системные риски – это венчурное инвестирование, умноженное на неудачное перевложение средств. Хотя, казалось бы, что может быть надежнее федеральных облигаций. Но нет. Так значит, проблема не локальная, а эта политика банковской сферы такая стремная? Ведь не случайно главные биржевые индексы США, а затем и Европы поползли вниз. Среди инвесторов началась паника, которая очень скоро перекинулась через океан – в загнивающий Старый Свет.

Еще в понедельник мы читали новости в духе: «Европейские финансовые власти считают, что ситуация с банками в США не окажет прямого воздействия на экономику ЕС», а к среде уже стали отпевать Credit Suisse – второй по величине швейцарский банк. Крупнейший акционер тут же заявил, что не будет спасать банк, и кредитному учреждению пришлось идти с протянутой рукой к властям.

Бумаги других европейских банков упали вслед за акциями Credit Suisse — у инвесторов появились опасения по поводу устойчивости вообще глобальной банковской системы. Правда, когда появились новости о том, что ЦБ Швейцарии таки направит десятки миллиардов на спасение Credit Suisse. В конце концов, это же Швейцария. Не жили бедно, не стоит и начинать! На этом фоне инвесторы все же выдохнули, но надолго ли? До следующего звоночка? Сейчас пессимисты тычут пальчиком в Deutsche Bank. Якобы он следующий. Но им никто не верит. Твердят, что до признаков системного кризиса еще далеко.

Я вам советую пересмотреть «Предел риска» или «Игру на понижение», отличные фильмы, которые показывают, что иногда правы те, кто предупреждают о грядущем крахе, а не те, кто от них отмахивается. Впрочем, тут как с дельфинами. Мы знаем много историй о том, как они спасали людей, выталкивая на берег, но кто расскажет, скольких они таким образом утопили? Так и с аналитиками. Остается наблюдать, затаив дыхание. Потому что чего-чего, а только финансовых кризисов нам сейчас еще не хватало.

Кстати, криптовалюты на этом фоне многих обескуражили тем, что стали расти. Лучшее объяснение этому из того, что я услышал: в крипте действует правило «чем хуже, тем лучше». Надеюсь, это правило только для биткоинов и эфира, иначе уже просто с ума можно сойти, ей-богу.

РЕДОМИЦИЛИРУЙСЯ ИЛИ ХУЖЕ БУДЕТ!

Не могу обойти вниманием еще одну тему, которая всколыхнуло информационное пространство.

Россия на этой неделе объявила, что намерена аннулировать соглашения об избежании (слово-то какое!) двойного налогообложения с недружественными странами. Причем остановка такого объема налоговых взаимоотношений, наработанных годами практики, в истории беспрецедентна.

Как объяснили опрошенные РБК эксперты, изменения отразятся на международных компаниях, ведущих деятельность в России, но зарегистрированных в недружественных странах, а также «дочках» российских компаний, которые работают за границей. Для них возрастет налоговая нагрузка.

Риск двойного налогообложения возникнет и для граждан: тех, кто владеет недвижимостью в недружественных странах и получает доход с ее аренды, а также у уехавших. Впрочем, релоцированным сотрудникам российских компаний, у которых в трудовом договоре предусмотрена работа в стране пребывания, обещают, что ничего не изменится.

Как обычно, на первый взгляд кажется, что эта новость не про нас с вами, а про них. Про понаухеваших, вражеских капиталистов, про отечественных бизнесменов, которые зачем-то капиталы из страны вывезли. Отчасти так и есть, но лишь отчасти.

Мы все - потребители. Мы постоянно что-то покупаем. И вряд ли нам хочется покупать что-то втридорога, да еще и плохого качества. Так вот аналитики предупреждают, что вот эта борьба с ветряными мельницами коллективного Запада в данном конкретном случае может стать очередным актом лупцевания как раз потребителей.

Такой подход может в теории вынудить те немногие компании, что остались работать в России, все-таки отсюда уйти. И в то же время российский бизнес вовсе не обязательно вернется обратно на Родину, это называется очень красивым словом редомициляция. Он просто сменит гражданство и закроет для себя тему отечественного рынка. Или просто закроет себя.

Пока это все сослагательное наклонение, безусловно, но такие риски со счетов сбрасывать нельзя. Вот только, по мнению аналитиков, решение может быть оформлено очень скоро, потому что оно политическое и сложно ожидать от него гибкости. При внятном курсе на деофшоризацию сложно ожидать и исключений для каких-то конкретных компаний.

Если бизнес в России в результате сожмется еще больше, я уже не понимаю, о каких конкурентных рынках мы сможем говорить. Даже если компания не уйдет или редомицилируется под радостное улюлюкание, их затраты кратно возрастут на фоне повышения налогового бремени. Угадайте, на кого эти затраты будут переложены? Но у нас уже давно никто ничего семь раз не отмеряет, только режет. Чаще всего к чертовой матери.

А знаете, что самое смешное? Хотя, скорее, трагичное. Состоятельные россияне, назовем их так, как выводили деньги из России, так и выводят.

Средства наших родненьких богачей, размещенные во вкладах и инвестиционных инструментах в российских банках и инвесткомпаниях, сократились за прошлый год сразу на 21,5%, говорится в исследовании консалтинговой компании Frank RG. Если вклады потеряли 17%, то инвестиции — более чем четверть. Количество состоятельных людей, готовых держать более $1 млн ликвидных средств в России, сократилось за год с пикового значения в 46 тысяч человек — до менее чем 38 тысяч.

Капитал как уходил из России, так и уходит. И вывозят его в массе своей не злобные западные компании, а наши миллионеры. Им что отменяй налоговые послабления, что не отменяй. Они-то знают, кто в конечном итоге все равно оплатит банкет. Это будем мы с вами, если кто не догадался.

ВЕСТНИК ПАРАЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

Ну и на десерт еще одна пища для размышлений. «Известия» сообщили, что в России возникли проблемы с поставками «серых» смартфонов. И это снова не козни недружественных супостатов. Это наша таможня решила, что параллельный импорт какой-то уж слишком параллельный получился.

Как пишет издание, с февраля этого года почти полностью прекратились нелегальные поставки смартфонов в рамках борьбы с контрабандой, что привело к дефициту устройств и росту цен.

В ФТС говорят, что это не более, чем плановая борьба с контрабандой. По данным ведомства, в прошлом году на гаджеты, ввезенные и проданные без уплаты налогов и пошлин, пришлось до 30% российского рынка против 5% годом ранее. Таможенники считают, что на фоне легального импорта это очень много, а поскольку он уже отлажен, насыщать полки магазинов товарами любой ценой больше нет необходимости.

Независимые наблюдатели в этом время констатируют, что из-за дефицита уже ввезенные без соблюдения таможенных процедур и не обслуживаемые по гарантии устройства за последние две недели подорожали на 3–4 тыс. рублей, а в дальнейшем их цена, вероятно, будет аналогична гаджетам, доставленным по разрешенному властями параллельному импорту. Контрабанда по цене легального. Если это успех, то какой-то неоднозначный.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников