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В рубель: Борьба с бедностью казуистикой, пенсионными пирамидами и… Колымой

31.03.2023 11:49|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, почему в отчете о снижении количества бедных в России видится только казуистика, а не реальные достижения властей в мерах соцподдержки, какую очередную инвестиционную авантюру задумал Минфин ради нашей достойной пенсии и стоит ли ехать в зону вечной мерзлоты, чтобы озолотиться.

А ПОТОМУ ЧТО НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ!

Российская статистика не перестает удивлять. Нам снова рассказали о снижении доли бедных в стране, которое к тому же происходит на фоне падения реальных доходов. Шах и мат, здравый смысл!

Это я о том, как на днях на очередном совещании у президента страны вице-премьер правительства Татьяна Голикова поведала, что за минувшие пять лет свыше 3,5 млн граждан вышли из категории бедных. По ее словам, вышли бодро и уверенно, и всё это благодаря предпринятым властями мерам поддержки. Только представьте себе население в два Екатеринбурга или в три Казани вдруг перестали бедствовать, потому что соцвыплаты подросли. А если мерить «в Псковах», то это целых 18 областных центров получится. Загляденье же!

Правда, если закрыть глаза на измерение бедных в провинциальных городах, то картина получится не столь впечатляющей, потому что озвученное вице-премьером число – это лишь 10% россиян от общего количества официально признанных бедными.

К тому же аналитики говорят, что госпожа Голикова в любом случае очень сильно лукавит с этими миллионами, потому что по факту сменилась скорее методика подсчета бедных, а не их количество. Лекала Росстат поменял в третьем квартале позапрошлого года, новую линейку ведомство обозвало «границей бедности». Это сразу дало почву для анекдотов:

- Вы были в этом году за границей?

- Да, отправились всей семьей за границу бедности!

Кстати, на эту самую методику Росстат даже тендер объявлял, так что за сокращение количества бедных ведомство еще и доплатило. Кстати, примерно столько же, насколько по итогу сократилось количество нуждающихся. Считай, что рубль с человека.

Вернемся к 10%. Кажется, тоже не мало. Не 2-3 процентных пункта все-таки. Однако власти нам обещали снизить число бедных к 2024 году вдвое. Майские указы президента такие были еще, помните? Но тут, видимо, даже новая методика не справилась, потому что задачу уже подвинули: еще на 6 лет вперед - до 2030 года.

А еще любопытно вспомнить, как эксперты комментировали введение новой методики. Изменения в ней действительно были необходимы, но получилось в итоге очень спорно. Так, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Елена Авраамова говорила, что с одной стороны, методика действительно требует корректировок, потому что известны так называемые ошибки включения, то есть в число бедных попадают те, кто реально им не является. С другой стороны, есть ошибки исключения, то есть выборка не охватывает действительно бедных людей. Однако, подчеркнула она, при новом подсчете бедных есть соблазн занизить их количество, чтобы приблизиться к выполнению указов президента и презентабельно выглядеть на его совещаниях.

Вот как в воду же глядела, нет?

Причем велосипед-то давно изобрели. В развитом мире нормой считаются 60-75% медианного дохода, соответственно, все, кто ниже, автоматически бедные. Представляете, что будет если мы так считать начнем? В России медианная зарплата составляет что-то около 35-37 тысяч рублей, к слову.

Но у нас раньше для подсчета уровня бедности Росстат считал количество людей с доходами ниже прожиточного минимума. А это уже совсем другие цифры. Для трудоспособного населения в этом году этот самый минимум составляет немногим больше 15,5 руб. То есть в два раза меньше медианной зарплаты.

Но, повторюсь, даже такие расчеты Минтруда не понравились, и он ввел новый показатель, на основе которого Росстат начал считать количество бедных. Та самая граница бедности установлена на уровне 13 545 рублей. Вам не кажется, что над нами просто глумятся? То есть, если ты получаешь 13 600, к примеру, то ты уже вполне себе крепкий финансово россиянин. Можно идти к Путину и докладывать об успехах на поприще.

Очень бы хотелось увидеть какие-то менее умозрительные методы борьбы с бедностью. Но уж точно не такие, какие были красочно описаны в балладе «Суд Божий над епископом» Роберта Саути. Наверняка помните такую в переводе Жуковского. Там священнослужитель избавлялся от бедных путем их сожжения в сарае. Готический ужас, поздний романтизм, все дела.

Надеюсь, обойдемся в борьбе за нарядную статистику и без ужасов готических, и без глумления над народом.

ПЕНСИОННО-НАКОПИТЕЛЬНОЕ ДЕЖАВЮ

Есть у меня для вас еще одна благая весть, но, к сожалению, тоже с сомнительным привкусом.

Минфин на этой неделе раскрыл принципы софинансирования из бюджета добровольных накоплений граждан. Обещают бонусы и разные «заманухи», но при этом под грифом «социально ориентированная поддержка», что само по себе уже несколько вводит в ступор. Потом понимаешь, что речь идет о пенсионных накоплениях. А еще чуть позже начинаешь вспоминать реформу с накопительной частью пенсии и чем она закончилась. Становится как-то не по себе. Но давайте по порядку.

«Ведомости» выяснили, что для граждан со среднемесячным доходом до 80 000 руб. будет предусмотрен повышенный коэффициент софинансирования. Ведомство планирует увеличивать размер накоплений для такой категории населения в соотношении 1 к 1. То есть каждый вложенный участником программы рубль будет софинансироваться одним бюджетным рублем.

Для россиян с более высоким доходом – от 80 000 до 150 000 руб. – будет обеспечено другое соотношение: 1 к 2. То есть ведомство софинансирует одним бюджетным рублем только два рубля, отложенных участником программы. Соотношение для россиян с доходом свыше 150 000 руб. – будет еще менее заманчивым 1 к 4.

Но тут можно состоятельным гражданам особо не расстраиваться, ведь потолок установлен для всех одинаковый - максимальный размер софинансирования для всех групп составит 36 000 рублей в год и не копейкой больше.

Но это еще не все «плюшки». Кроме софинансирования Минфин предлагает предоставлять участникам программы и другие льготы. Например, налоговый вычет – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов в программу до 400 000 руб. А еще накопления обещают застраховать по аналогии с системой гарантирования вкладов, но на бóльшую в два раза сумму – почти на 3 млн руб.

Звучит красиво, но по факту нам снова предлагают сыграть в игру с негосударственными пенсионными фондами. На этот раз преподносимую как максимально добровольную. Понятно, что взгрустнувшие НПФ такой затее просто рукоплещут, но стоит ли нам разделять их воодушевление? У меня вот никак не получается.

Даже если забыть про реформы, которые не поехали и закончились заморозкой средств, в этой новой инициативе слишком много нюансов. Например, напрягает тот факт, что средства для софинансирования предлагается взять из Фонда национального благосостояния и резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию. Если учесть, что с ФНБ недавно убрали вообще все стопоры по изъятию средств, то его превращение в черную дыру может оказаться лишь вопросом времени. Причем на самого отдаленного. Соцфонд тоже явно не резиновый и насквозь дотационный.

Да, мы все помним, что изначально ФНБ, который пополняется за счет нефтегазовых сверхдоходов, учреждался именно для софинансирования добровольных пенсионных накоплений. Это даже в Бюджетном кодексе закрепили. Но сейчас не те времена, ныне надо решать вопрос с дефицитом федерального бюджета.

Думаете, это единственное, что напрягает. Увы, нет. Предлагаемый Минфином механизм предполагает, что сформированные за наш счет средства не будут лежать мертвым грузом, а будут, прости господи, реинвестироваться. В облигации федерального займа, инфраструктурные и корпоративные облигации, в общем в самые разные ценные бумаги. Инвестиции – это вам не депозит в банке, это в любом случае риски. Готовы рискнуть тем, что откладываете на старость?

Минфин причем предлагает часть рисков делегировать и перенести на граждан. Они должны будут заключить договор с несколькими операторами, чтобы диверсифицировать риски. Звучит, конечно, разумно, но мне только кажется, что государство пытается таким образом несколько дистанцироваться от процесса? Разумеется, контроль за инвестированием средств будет осуществлять Центробанк. Безусловно, за целевым расходованием проследит и Соцфонд. Но что сделает регулятор, если рынок обвалится как раз к тому моменту, когда вам придет пора задувать 65 свечей на торте, выслушивать слезные прощания коллег и получать в подарок медного коня? Я вам подскажу, ничего.

Но пока мы тут удивляемся, маховик уже вращается. Драфт законопроекта уже разработан. Под новый пенсионный план уже затачивают систему индивидуальных инвестиционных счетов (в частности, ИИС нового, третьего типа).

И вот, что непонятно, если государство такое богатое и способно затащить такие бонусы, почему бы уже не вернуть замороженные с 2014 года пенсионные средства? Как можно верить новым гарантиям, если старые не исполнены? Я напомню, в НПФ сейчас «законсервировано» около 4,5 трлн рублей. Приходилось слышать мнения, что «законсервировано» это очень мягкое определение того, что на самом деле произошло с этими деньгами.

И вот при таких долгах нам предлагают инвестиционный инструмент просто с невероятной доходностью. Любой, даже самый неопытный начинающий инвестор знает, что если тебе предлагают вложиться, обещая 5-7% дохода, это какой-то скучный, но надежный инструмент. Если ставка по инструменту выше ключевой, то это должно как минимум настораживать, наверняка, вложения будут сопряжены с большими рисками. В бумаги, которые дают около 20% доходности вкладываются, пожалуй, только самые авантюрно настроенные. В 50% не будут вкладываться даже они.

Нам сейчас предлагают госпрограмму с доходностью в 100%. Вот и думайте сами.

БУДЕТЕ У НАС НА КОЛЫМЕ…

Сегодня у меня выпуск благих вестей. Вот еще одна, на десерт. В скором времени, когда окончательно примут соответствующий закон, любой гражданин России сможет самостоятельно вести старательскую деятельность, то есть добывать золото. Кстати, сомнений в том, что закон примут, нет, ведь его разработали по поручению президента.

Предполагается, что жители нашей страны смогут самостоятельно добывать золото сначала только на Дальнем Востоке и, сейчас не смейтесь, в Арктике, но потом, годика через три, и по всей территории России. Для этого будет достаточно зарегистрироваться через специальную онлайн-систему в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявление на получение в безвозмездное пользование старательских участков.

Таким образом можно будет получить участок в аренду вплоть до 10 гектаров сроком на 3 года с возможность продления. Но рано радуетесь, копать, похоже придется лопатой. Ведь дальше начинается масса ограничений. Во-первых, один старатель сможет работать только на одном участке. Во-вторых, ему разрешается снимать слой земли не более 5 м. Никаких взрывов, химии и оборудования мощнее 5 кВт. В-третьих, привлекать дополнительно разрешено не более 10 наемных работников. К счастью, транспорт на участок загнать будет можно, но не более 3,5 тонн. Ну и самое главное, больше 30 кг добывать не разрешается.

Никто вам не даст в пользование участок, на которых также имеются запасы драгоценных камней. А если вы их вдруг обнаружите, в этом придется честно признаться, иначе очень больно накажут.

Необходимо будет отчитываться о своей деятельности, причем до мозолей. Чуть ли не каждый шаг фотографировать и даже снимать на видео, плюс подавать бесконечные декларации. Ах да, после того как закончите, государство обяжет вас привести участок в надлежащий вид.

Ну, и велика вероятность, что законодательно будет закреплено, что продавать добытое таким образом золото можно будет только государству. Какую она цену поставит, по такой и придется сдать. А спихнете налево, здравствуй, уголовное дело.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что налоговый эффект от его реализации может составить от 15 до 30 млрд рублей за 3 года, а также предполагается создание около 10 тысяч новых рабочих мест.

Авторы законопроекта утверждают, что он «разработан с учетом анализа мирового и отечественного исторического опыта», а также что добыча золота на участках с залежами до 30 кг промышленными способами неэффективна.

Просто Эльдорадо какое-то, не иначе! Но всё опять портят скептики! Так, эксперты из золотодобывающей отрасли над проектом закона разве что не ржут. Называют затею не иначе как фантасмагорией. Ну хотя бы потому, что добыча золота на вышеизложенных условиях просто невыгодна. Работая на золотодобывающих предприятиях старателем по найму точно больше заработаешь на одной зарплате.

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский в интервью «Ведомостям» указал, что старательский бизнес не будет рентабельным при добыче менее 2 кг золота в год на человека. А чтобы добыть такой объем, необходимо промыть 4000 куб. м песка и убрать 20 000 куб. м вскрышных пород, что только «киркой и лопатой» сделать просто нереально. Тем более, в районах с вечной мерзлотой, где преимущественно и находятся золотые залежи.

Есть еще мнение, что этот законопроект – это попытка легализовать черный рынок золота. Три ха-ха. Уж там-то точно не киркой и лопатой на хлеб с маслом зарабатывают, а взрывают и грузовиками в 3,5 тонн явно не ограничиваются.

Как показал опрос издания «Добывающая промышленность», 40% участников рынка считают, то «вольный принос» только усугубит проблему преступности в сфере золотодобычи. Скажем так, нелегалы вряд ли захотят упускать долю на рынке с улыбкой на устах.

Есть вопросы и у экологов. Самостоятельная добыча золота возможна только на россыпных месторождениях, а это риски загрязнения и взбаламучивания рек. Контролировать несколько крупных предприятий гораздо легче, чем несколько тысяч старателей. Да и вопрос контроля в таких далях и весях кажется чуть ли не смешным.

В общем соберетесь на Колыму, подумайте. Может быть, вы больше на поделках из макраме заработаете? Во всяком случае, уж точно здоровее будете.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников

Теги: #экономика #В рубель
Источник: Псковская Лента Новостей
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