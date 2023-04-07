Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
как юродивый Николка Псков спас
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Итоги форума работающей молодежи
Господин Рейтингомер
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
Договор с «Псковэнергосбыт»
Электромиограф госпиталю ВДВ
о показаниях электросчётчика
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Оплата за ОДН с марта
Защита для псковских предпринимателей
упростить легализацию переселенцев
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Топ учебных заведений
Алексей Овчинников Публикаций: 96
07.04.2023 12:510 В рубель: Вялый рубль, бодрый Минсельхоз и виражи уходящих компаний 31.03.2023 11:490 В рубель: Борьба с бедностью казуистикой, пенсионными пирамидами и… Колымой 24.03.2023 13:291 В рубель: Провожаем Си Цзиньпина и зовем Сару Коннор 17.03.2023 12:430 В рубель: Предчувствие кризиса, налоговые виражи и слишком параллельный импорт 10.03.2023 11:240 В рубель: Безработица, цифровой рубль и ипотека – не все так однозначно Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 03.04.2023 21:253 Суд Москвы арестовал Оксану Федорову по делу о шпионаже 31.03.2023 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 05.04.2023 11:040 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове 05.04.2023 14:370 Назван размер средней зарплаты в Псковской области 07.04.2023 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля
Блоги / Алексей Овчинников

В рубель: Вялый рубль, бодрый Минсельхоз и виражи уходящих компаний

07.04.2023 12:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, почему рубль слабеет вопреки всем канонам, какие версии есть у экономистов по поводу дальнейшего развития событий, кто теряет больше от ухода западных компаний и почему наше зерно может завалить страну, но хлеб дешевле так и не станет.

РУБЛЬ, ТЫ ЧЕГО?

Внезапно тема курса рубля снова стала номером один. В частности, на этой неделе аналитики активно обсуждали траекторию доллара, который к середине недели поднялся выше «психологической отметки» в 80 рублей. СМИ щедро осыпают нас чуть ли не ежедневно прогнозами и комментариями по этому поводу, кто во что горазд. Осталось во всем этом потоке разобраться.

Давайте начнем с того, что в этой ситуации удивляет. Нефть дорожает, а рубль дешевеет. Разве это не экстраординарная ситуация? Фондовый рынок растет и даже бьет локальные рекорды. Почему же это не спасает отечественную валюту от штопора?

С другой стороны, рубль уже больше года демонстрирует устойчивую тенденцию к ослаблению, прежде всего, под гнетом санкционного давления. Особенно серьезно он стал терять в весе, когда вступило в силу решение недружественного Запада о введении «потолка» цен на нефть из России. Неужели негатив еще не исчерпан? И где же тогда то дно, от которого наша валюта сможет оттолкнуться?

Экономисты, конечно, нашли множество объяснений столь странному поведению рубля от сезонного сокращения предложения иностранной валюты со стороны экспортеров до возможной отмашки Минфина в адрес Центробанка собрать еще валюты в резервы. Не стоит также забывать, что сейчас растет спрос на валюту для перезапуска импорта, как параллельного, так и переориентированного с Запада на Восток. На что растет спрос то и дорожает.

«Финам» в своем обзоре отмечает, что возрастает потребность в валюте и у рядовых россиян, прежде всего, для оплаты зарубежных поездок в летние отпуска. А кто-то все еще рассматривает токсичную валюту как лучший вариант для сохранения сбережений. Да-да, как показывают финансовые отчеты банков, наши сограждане все еще не чураются долларов и евро, хотя казалось бы.

Еще одну возможную причину коррекционной динамики озвучили аналитики «Росбанка» - довольно концентрированные оттоки капитала. В частности, сделка по продаже доли Shell в проекте «Сахалин-2» может потянуть на 95 млрд рублей в долларах, а это примерно дневной оборот на валютном рынке Мосбиржи. А Shell такой не один. 11 заводов продает немецкая Henkel AG & Co. Недавно со своими российскими активами распрощалась (не безвозмездно, конечно) финская Nokian Tyres. По данным Financial Times, на рассмотрении у властей находится еще порядка 2000 подобных заявок. Таким образом, влияние таких сделок на курс рубля может продолжиться.

По оценкам Bloomberg, общий объем продаж активов иностранными компаниями, покидающими Россию, только в прошлом году составил не менее $15 млрд. Думаю, этот год покажет цифры не менее внушительные, а скорее даже более.

В долгосрочной перспективе это, конечно, все нам на руку. Это даже похлеще, чем локализация производств после событий 2014 года. Но пока придется смириться с некоторой неприятной побочкой в виде снижения ликвидности валютного рынка.

При этом эксперты считают, что в руках великого и ужасного Банка России, валютные резервы которого оказались под санкциями, осталось не так много инструментов регулирования стабильности рубля. К тому же, в ситуации сильного падения госдоходов для покрытия дефицита бюджета правительству слабый курс рубля даже нужен, чтобы с помощью экспортеров закрыть дыру в бюджете. Интересы бедных отпускников при этом никто не учитывает.

Впрочем, если рубль докатится до 90 за доллар, можно быть уверенным, что тяжелую артиллерию точно введут. В конце концов, девальвация денег увеличивает не только доходную, но и расходную часть бюджета. В минфинах это тоже понимают. Так, некоторую поддержку рублю может оказать повышение ключевой ставки. Многие аналитики и так прогнозируют, что она вырастет к концу года для сдерживания инфляции. Но это такой себе, очень сомнительный мотиватор.

Но не все так плохо, как может показаться. Есть небольшие надежды и на укрепление рубля. Пусть заторможено, но он еще может отреагировать на рост стоимости нефти. В пользу рубля также играют и жесткие ограничения на движение капитала, и отсутствие нерезидентов на российском рынке. Довольно большой список ведущих экономистов ждут коррекции курса в пользу отечественной валюты чуть ли не в ближайшие дни. Но, увы, есть и те, кто не менее убедительно объясняет, почему ее так скоро ждать не стоит.

К сожалению, даже самые радужные прогнозы не радуют так, как могли бы: укрепление все равно будет незначительным и временным, так как экономика России все еще находится в довольно сложном положении. И риски новых санкций никто не отменял. У рубля кармическая модель такая - к мировым валютам в долгосрочной перспективе он падает всегда и будет падать, до тех пор, пока мы не пересмотрим всю экономическую модель страны. Ну то есть вы поняли, когда.

Если обобщить все, что сейчас выдают эксперты на тему, то можно выделить три основных версии. Первая – рубль продолжит свое пике и даже может свалиться за 100 уже к лету со всеми вытекающими. В частности, с разгоном инфляции, истеричным задиранием ключевой ставки и новыми ограничениями на операции с валютой в банках.

Вторая версия – рубль будет слабеть не столь драматично, потому что регулятор и рыночные факторы будут сыпать ему песок различных манипуляций под колеса. Как правило, не слишком зримых простым смертным манипуляций. В перспективе все равно придем к 100 рублям за доллар, но не так сразу, а к тому времени, когда мы уже психологической отметкой будем называть «120». Например, к началу нового года.

Третья – рубль опомнится, скажет, что ж я делаю-то, и будет толкаться себе в уютном коридоре 75-85 рублей за доллар, подмигивая юаню.

Не поверите, но все три варианта имеют право на жизнь, и под каждый можно найти обоснование.

Я вот спросил у бота GPT, которым я вас в прошлом выпуске пугал, кто виноват, что делать и камо грядеши. Бездушная, казалось бы, махина вместо четкого ответа вдруг решила выступить в качестве психоаналитика. Она велела мне не паниковать и не пытаться экономить на всем подряд. Дальше цитата: «Ведь жизнь – это не только экономика, а экономика – это только часть жизни. Важно находить время для семьи, друзей, хобби и просто отдыха. Как говорится, здоровье – самое главное богатство». Я даже прослезился. И понял, что этот робот в розовых очках вряд ли захватит мир в ближайшие полгода. Ждем половозрелости искусственного интеллекта, пары несчастных неразделенных любовей и весь этот романтический флер, как рукой снимет. А там глядишь и рубль укрепится.

И у меня не спрашивайте, покупать валюту сейчас или нет. Я не знаю. Мне комфортно в позиции наблюдателя, если честно. А тех, кто будет вам говорить, что знает и будет что-то советовать, гоните в шею. Тут можно действовать только по наитию и по обстоятельствам. Жизнь – боль, да-да. А за успокоением, вон, к чат-боту GPT можно обратиться.

ФЛАГ В РУКИ И БАРАБАН НЕ ЗАБУДЬТЕ…

Новостями об уходящих из России западных компаниях сегодня никого не удивишь и не расстроишь. Ну, уходят и уходят. Попутного ветра, как говорится. Мы тут потом опубликуем аналитику, сколько вы потеряли после своего ухода, тем и успокоимся. Ну или еще плюнем вслед парочкой материалов на тему «А вы знаете, сколько они успели заработать на россиянах?!».

Сейчас ненадолго вспомню всуе кейс Райфайзенбанка, который с той, недружественной, стороны прессингуют так, что даже у такого лояльного к российским клиентам финучреждения опустились руки. Засобирался на выход. Наши СМИ тут же принялись банк полоскать вдоль и поперек как раз вот по этим лекалам: мол, по миру пойдут, у нас вон сколько зарабатывали, ого-го и угу-гу. Но, может, потому и зарабатывали, что в нашем довольно густонаселенном банковском поле, которое находится под серьезным лобби госбанков, они смогли выстроить очень приличную экосистему и предлагали интересные как розничные, так и корпоративные финпродукты.

Скажете, их клиенты просто нескрепные прозападники, им название латинскими буквами покажи, они тут же и побегут, сверкая портмоне, свои кровные тратить. Наверное, не без этого. Но почему же тогда у Сосьете Женераль, которая Росбанк так спешно продала, так хорошо не получалось? Или у Ситибанка? Или даже у ЮниКредита, который заработал в два раза меньше Райфа в прошлом году?

И все равно они все действительно зарабатывали, кто-то меньше, кто-то больше, а наши банки в последнее время только и делают, что об убытках отчитываются.

Кстати, с российского рынка в этом году могут уйти 25–30 банков, об этом говорится в исследовании АКРА. Но тут драмы особой нет на самом деле: уменьшение числа участников на 5–10% не вызовет значительных проблем. Однако снижение конкуренции – это снижение конкуренции.

Но бог с ними, с банками. Тем более иностранными. Без них мы тут точно обойдемся, без тени сарказма. В конце концов, белых и пушистых в этом сегменте экономики априори найти не так просто. И уходящие уж точно не были святыми.

Но есть примеры посложнее, и недавно одним замысловатым стало больше. Выяснилось, что из России решили уйти международные зернотрейдеры, некоторые из них занимают лидирующие позиции в мире. Тут надо уточнить, что этим иностранным компаниям ранее продавалось около 70% от всего экспортируемого зерна.

Минсельхоз, надо признать, бодр и весел. В ведомстве утверждают, что все эти уходы не повлияют на объем экспорта. Чиновники считают, что активы уходящих компаний просто перейдут под управление российских бизнесменов, и все будет, как и прежде. Однако стоит вспомнить ситуацию с западными автопроизводителями, чьи активы были проданы российским компаниям. Что произошло с автопромом? Не повторится ли то же самое и с зерновой отраслью?

А зачем вообще нужны эти зернотрейдеры? Это же посредники! От них одного зло! Да потому что продавать напрямую зерно крайне затруднительно и невыгодно. Для этого нужно ездить в другие страны, порой не самые благополучные и близкие, в Африку, к примеру, заключать договоры, организовывать перевозки, фрахтовать суда, страховать, получать все необходимые разрешительные документы, в том числе международного характера, и т.д. Представьте себе сельхозпредприятие даже средних масштабов, которое начнет всем этим самостоятельно заниматься – да они с ума сойдут!

Поэтому посредники есть, были и будут. Да, это еще одно колено в цепочке, да, они берут за свои услуги деньги, которые отражаются на цене конечного продукта. Но без них было бы еще дороже!

Но вернемся к уходу зернотрейдеров. Да хочется сказать: «Скатертью дорога, нам же больше зерна останется, значит меньше будут цены, хлеб станет дешевле». К сожалению, это так не работает. От слова совсем. Во-первых, пшеница всегда входила в первую десятку экспортных товаров России. И это единственное пищевое сырье из топ-10, все остальное - несъедобные природные дары. Поэтому для нас это очень важное стратегическое направление.

Во-вторых, у нас выращенное зерно довольно сложно сбывать, представьте себе. Переизбыток случается постоянно и его приходится где-то хранить. Хранение – это тоже деньги. Причем часть зерна при этом все равно пропадает. Вот почему перепроизводство зерновых не ведет к удешевлению хлеба. Хлебопеки все равно не будут покупать больше сырья, чем им нужно для производства. Зачем им это?

Идем дальше. Будет меньше покупателей, аграрии предпочтут посевные площади сокращать. Потому что хранение переизбытка – это, повторюсь, деньги и вообще муторно. Да и хранить не всегда есть где. На рынке возникнет очередной перекос, спрос может начать превышать предложение. Это когда хлебопеки начнут в очереди выстраиваться. Что произойдет? Правильно, очередной рост цен. Куда уж без него.

Кстати, это еще не все зигзаги сельскохозяйственной экономики. Уже сейчас отечественное зерно (как и нефть, и прочие ресурсы) торгуется с дисконтами по отношению к мировым ценам. Но внутри рынка вы этого не почувствуете, точно так же, как и с подешевевшими на мировой арене нашими несъедобными богатствами.

К чему я все это рассказываю. Конечно, никто не умрет от голода, с прилавков не исчезнут булочки, все поля не зарастут бурьяном. Не нужно умолять уходящих зернотрейдеров остаться. Уходя уходи. Более того, в России, наверняка, создадут нового независимого российского экспортера зерна, и даже не одного. Но таки надо отдавать себе отчет в том, что ничего не бывает бесплатно. И что платят за все в конечном итоге, извините за каламбур, конечные же потребители.

Когда-нибудь все устаканится, но до этого придется пройти этап отката по экономическим показателям глубоко назад, решить проблемы с логистикой, фрахтом судов, нудными договорами с теми посредниками, без которых не обойтись, и которые под видом страха вторичных санкций будут готовы вить из нас веревки. Увы, это не из пальца высосанное теоретизирование. Это суровый эмпирический опыт нефтяников. И хлеборобам (вот даже такое слово вспомнил!) явно его тоже придется пройти.

Не могу тут не упомянуть еще один любопытный кейс. Не про зерно, но тоже про уходящие компании. Кейс достойный таможни и Россельхознадзора с его бульдозерами, давящими санкционку. Такая политика «Не доставайся же ты никому» не чужда и американским компаниям, как показала практика.

Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco System после прекращения своей деятельности в России физически уничтожил оставшиеся товарные запасы своего оборудования почти на 2 млрд рублей. О чем, кстати, еще и отчитался.

Российские власти не дали возможности компании вывезти остатки своей продукции и оборудования, поэтому его решили попросту аннигилировать. Назло, вероятно. Хотя могли бы и с дисконтом распродать, но, видимо, религия не позволяет. Весь этот фарс мог бы быть смешным, но он довольно грустный. Хотя, конечно, в такой идиотизм, впадают далеко не все западные уходенцы.

На данный момент в очереди на выход из России выстроилось, повторюсь, еще около 2000 зарубежных компаний. Но процесс, вероятно, затянется не на один год. Тут и бюрократические препоны нашей специальной правительственной комиссии, которая должна согласовать продажу любых активов в стране резидентами из «недружественных юрисдикций». А еще не все готовы как Cisco свои товары пускать из принципа под откос, поэтому до их реализации сидят на попе ровно.

К тому же покидающая страну компания зачастую вынуждена продавать свои активы с существенным дисконтом. Такие вот вилы, с одной стороны давят западные моралисты: «Как ты можешь работать в этой стране?!», а с другой - жаба душит.

Я это к тому, что не надо третировать уходящих по поводу того, сколько они на нас заработали, сколько они потеряют. Им и без нашего злорадства несладко, поверьте. Но они не пропадут.

Не пропадем и мы. Но в этом экономическом бодании, к сожалению, шишки-то набьют все. Вопрос в том, у кого круче регенерация. Я искренне надеюсь, что у нас.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников

Теги: #экономика #В рубель
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли развития искусственного интеллекта и нейросетей?
В опросе приняло участие 121 человек
07.04.2023, 13:320 Шоу «Союза чемпионов» фигуриста Евгения Плющенко в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.04.2023, 13:310 Эмиль Гилаев представит Татарстан на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках 07.04.2023, 13:190 Около 300 пожаров зафиксировали в Псковской области с начала года 07.04.2023, 13:120 Алексей Репников приглашает на брасс-концерт «Картинки с выставки»
07.04.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» с шоуменом Николаем Королёвым 07.04.2023, 12:580 Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год 07.04.2023, 12:540 Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили Поганкины палаты 07.04.2023, 12:520 Карты, деньги, бонусы: как и где получить самый большой кешбэк?
07.04.2023, 12:510 В рубель: Вялый рубль, бодрый Минсельхоз и виражи уходящих компаний 07.04.2023, 12:480 Иностранец пытался незаконно ввезти четыре шубы в Псковскую область 07.04.2023, 12:420 Гости невельского санатория «Голубые озёра» могут бесплатно продлить путёвку 07.04.2023, 12:350 «Хайпожоры»: Весна идёт, воде дорогу! ВИДЕО
07.04.2023, 12:220 Александр Борисов: Аллея правителей России станет украшением Пскова 07.04.2023, 12:180 Круглый стол памяти историка и краеведа М. Е. Васильева начал свою работу в «Михайловском» 07.04.2023, 12:150 В поисковик Google встроят разговорный искусственный интеллект, схожий с ChatGPT 07.04.2023, 12:140 Работодатель выплатит великолучанину компенсацию за нарушение его трудовых прав
07.04.2023, 12:100 Портрет Римского-Корсакова подарили Псковскому музею-заповеднику 07.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 07.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 апреля 07.04.2023, 11:590 Мошенники стали похищать деньги россиян при помощи QR-кода
07.04.2023, 11:560 Врачи предупредили об опасности заражения менингококковой инфекцией 07.04.2023, 11:480 Подготовка к предстоящему дорожному сезону ведется в Псковской области 07.04.2023, 11:440 «Невероятная урожайность»: семенной картофель продают в магазинах «Деревня Соловьи» 07.04.2023, 11:390 Книги, запчасти, интим: как мошенники обманули корреспондента «МК в Пскове» и других горожан
07.04.2023, 11:320 Новых заместителей главы администрации назначили в Великих Луках 07.04.2023, 11:300 «Чай втроем»: Николай Королев о задатках шоумена, звездных понтах и отцовской мудрости 07.04.2023, 11:170 Рестайлинговая Lada Vesta NG начнет продаваться в мае 07.04.2023, 11:131 Ямочный ремонт провели на улице Льва Толстого в Пскове. ВИДЕО
07.04.2023, 11:100 Пропавшего мужчину нашли мертвым в реке Ловать в Великолукском районе 07.04.2023, 11:080 Место встречи: улица Стахановская 07.04.2023, 11:040 Глубину промерзания и оттаивания болота определяют в Полистовском заповеднике 07.04.2023, 10:511 Пьяный водитель за рулем Audi сбил четыре пролета ограждения на Ольгинском мосту в Пскове
07.04.2023, 10:460 Разъяснительную беседу провели с депутатами из-за курения у здания Псковской гордумы 07.04.2023, 10:402 Желает Каждый Хозяйничать 07.04.2023, 10:330 Жители великолукской деревни вынуждены добираться до автолавки на лодке. ФОТО 07.04.2023, 10:280 «Хайпожоры»: Весна идёт, воде дорогу!
07.04.2023, 10:220 Антон Минаков поучаствовал в открытии памятника Владимиру Жириновскому 07.04.2023, 10:131 Попасть, куда хочется, смогут не все: нюансы приёма в псковские школы 07.04.2023, 10:020 Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области с марта 2021 года увеличилась на 4500 рублей 07.04.2023, 09:530 Драма Андрея Звягинцева «Возвращение» вошла в число лучших 50 фильмов XXI века
07.04.2023, 09:480 Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор 07.04.2023, 09:310 Артиллерийский снаряд нашли на приусадебном участке в Великих Луках 07.04.2023, 09:190 Миф о вреде заправки до полного бака развеял автоэксперт 07.04.2023, 09:080 Шансы заболеть шизофренией можно будет выявить по анализу крови
07.04.2023, 08:570 Садовый дом загорелся в псковской Тямше из-за короткого замыкания 07.04.2023, 08:450 Некоторые бренды Danone могут исчезнуть в России 07.04.2023, 08:330 Автомобиль снес часть дорожного ограждения перед Ольгинским мостом в Пскове 07.04.2023, 08:230 Безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО
07.04.2023, 08:110 Четыре двойни появились на свет в Пскове в марте 07.04.2023, 07:530 Что потеряет пенсионер при выходе на работу вновь, объяснил эксперт 07.04.2023, 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля 07.04.2023, 07:170 Как выбрать полезную и дешевую рыбу, рассказал врач
07.04.2023, 06:580 Минтранс предлагает ввести в школьную программу модуль о безопасном использовании самокатов 06.04.2023, 23:300 В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими 06.04.2023, 22:2910 Аллея правителей России авторства Зураба Церетели появится в Пскове 06.04.2023, 22:000 Каждый второй россиянин поддерживает введение ограничений для вождения самокатов
06.04.2023, 21:500 О реставрации исторических документов расскажут псковичам 13 апреля 06.04.2023, 21:400 Мирно решать конфликты на дороге призвали курсантов псковского университета ФСИН 06.04.2023, 21:300 Безопасность движения на двух мостах обеспечат в Палкинском районе 06.04.2023, 21:200 Четверо из десяти псковичей готовы на снижение зарплаты ради работы рядом с домом – опрос
06.04.2023, 21:100 В Пскове фермеры и туроператоры СЗФО обсудят потенциал сельскохозяйственного гостеприимства в своих регионах 06.04.2023, 21:000 Жеребьевка 10 сезона футбольного турнира «Вызов» состоялась в Пскове  06.04.2023, 20:530 Спортивная площадка на стадионе «Электрон» в Пскове открылась для занятий 06.04.2023, 20:440 Пал травы зафиксировали в Палкинском районе
06.04.2023, 20:400 Прием заявок на участие во втором этапе конкурса лучшего ТОСа завершился в Псковской области 06.04.2023, 20:200 Более 80% россиян при выборе еды обращают внимание на ее цену - исследование 06.04.2023, 20:040 Общественники организовали мастер-класс по сборке и изготовлению гигиенического набора для солдат в Великих Луках 06.04.2023, 20:000 Лекция о влиянии музыки Мусоргского на создание балета состоится в Пскове
06.04.2023, 19:530 Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля 06.04.2023, 19:401 Росгвардия проводит отбор кандидатов в Пскове для поступления в свои институты 06.04.2023, 19:360 Известные фигуристы выступают в Пскове на шоу Евгения Плющенко. ФОТО, ВИДЕО 06.04.2023, 19:291 Псковский губернатор вошел в состав оргкомитета по подготовке празднования 80-летия прорыва блокады Ленинграда
06.04.2023, 19:240 Более 200 рабочих мест заявили работодатели Псковской области на региональную ярмарку вакансий 06.04.2023, 19:203 Алкоголизм перестраивает мозг на клеточном уровне, выяснили ученые 06.04.2023, 19:142 Ольга Беляцкая возглавила Псковское управление «Почты России» 06.04.2023, 19:000 Робототехники отправятся с экспедицией по городам Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru