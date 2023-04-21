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В рубель: Работать за еду, есть насекомых и прятать миллионы от Вассермана

21.04.2023 18:26|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

 

Сегодня мы обсудим, как исследование наших доходов от Центробанка неожиданно стало ударом в спину методике Росстата, почему мы так много тратим на еду, войдут ли в наше меню насекомые и зачем Вассерман решил пересчитать нашу наличность.

КАКИЕ-ТО ГРУППЫ У ВАС… ДЕЦИЛЬНЫЕ

Банк России на днях опубликовал серьезное исследование на тему «Блеск и нищета российских домохозяйств». Название, конечно, регулятор выбрал более прозаичное, но суть, поверьте, данной аналитической работы, надо которой корпели лучшие умы ЦБ, именно такая.

В ней вообще много интересных выводов. Например, о том, что для семей с детьми вероятность оказаться в сложном финансовом положении намного выше, чем у человека, который живет один. Помнится, у нас в феврале на полном серьезе обсуждался законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Так что, господа, вы там поаккуратней с выводами-то. Не ровен час, и на вас найдется свой Виталий Бородин.

А еще там дается непрозрачный такой намек, что бедные семьи с детьми нужно обеспечить вдоволь соцподдержкой, а вот от рынка финансовых услуг их следует оградить. Прямым текстом не говорится, конечно, иначе бы отдавало чем-то антиконституционным, но между строк читается легко. И, собственно говоря, тут я даже регулятора поддерживаю. Ну какие могут быть кредиты, если денег едва на продукты питания хватает?! Правда, я подозреваю, что ЦБ больше ратует за стабильность банковской системы, а не за благополучие россиян. Но тут, к счастью, одно другому не мешает, а, скорее, наоборот: чем богаче россияне, тем жирнее банки.

Но на самом деле, выводы не самая интересная часть исследования. При изучении метрик Банка России можно прийти к весьма неутешительному выводу: так называемую среднестатистическую зарплату, которую для нас заботливо рассчитывает Росстат, по факту получает лишь мизерная часть населения страны.

В исследовании ЦБ нас с вами поделили на децильные группы, то есть по 10% на каждую, по уровню доходов. И стали разбираться, кто в каждой группе что может себе позволить. Получилась такая линейка от 10% людей с наименьшими доходами до 10% людей с наибольшими. Для каждой группы Центробанк рассчитал медианный доход. Не среднестатистический, а именно медианный, то действительно средний по значению.

Например, если на предприятии 5 сотрудников получают 5 рублей, 3 сотрудника - 6 рублей и 1 сотрудник - 70 рублей, то медианная зарплата = 5,5 рублей. А средняя в таком случае бы составляла 12,5 рублей. Чувствуете разницу?

Теперь от теории к практике. По данным Росстата, средняя зарплата в нашей стране к концу прошло года составляла почти 88 500 рублей. А согласно выкладке Центробанка, лишь одна группа населения в 10% зарабатывала от и выше обозначенной службой статистики суммы.

Также стоит обратить внимание, что две первые децильные группы (то есть, 20% населения) получают доход ниже МРОТ и даже прожиточного минимума. А в целом, для 90% населения страны (повторюсь, это исследование ЦБ, а не мои фантазии) средний медианный доход даже до 40 тысяч рублей не дотягивает.

Здесь, правда, придется сделать важное уточнение. Росстат считает только тех, кто зарабатывает. А Центробанк посчитал доходы домохозяйств, то есть в расчет брались в том числе немощные старики и дети. С другой стороны, Росстат в свои расчеты не включает пенсионеров и социальные трансферты от государства, а Банк России посчитал и пенсии, и соцвыплаты как статьи доходов. Так что погрешность закрывает погрешность, будем так рассуждать.

С другой стороны, регулятор подчеркнул, что практически во всех децильных группах «нетрудовые доходы» занимают весомую часть (кроме разве что «самой богатой»). Так что еще можно поспорить, в чью пользу играет погрешность.

Теперь перейдем к расходам. Первые шесть групп (то есть, 60% населения) большую часть средств тратят на питание и коммунальные платежи. И этот факт очень интересно перекликается с еще одним недавним исследованием – от Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Там сделали вывод, что каждый четвертый россиянин тратит основную часть своих доходов на еду. При этом каждый шестой житель России (или 17%) в прошлом году испытывал даже нехватку средств на покупку одежды и обуви, ибо все проедается. А 4% и вовсе заявили, что им не хватает даже на еду.

Нашлись, конечно, такие эксперты, кто во все эти выкладки просто не поверил. Мол, люди во время опросов просто приукрасили действительность, чтобы достучаться до экономистов, властей, волшебника в голубом вертолете. Возможно, где-то и приукрасили. Но все же я плохо себе представляю ситуацию, в которой сытый и обутый человек, пусть даже с простой «Ладой Приорой» во дворе, сосисками «Красная Цена» на ужин и кроссовками «Абибас» с «Авито» скажет: «Помогите, мне жрать нечего!».

Давайте признаем, есть сугубо российская специфика, практически неотъемлемая часть нашего ментальности, – не то чтобы много кушать, а много тратить на еду. В частности, делать какие-то просто хомячьи запасы. Если в холодильнике есть пустое место – значит что-то пошло не так. Знакомое ощущение?

В загнивающих и враждебных Европах так не принято. Если россияне тратят на еду минимум 30% своих доходов, то в Великобритании или какой-нибудь Германии это 10-11%. Причем в сравнении с Америкой - это еще высокий показатель, поскольку американцы тратят на продукты в среднем около 6% дохода.

Очень популярна версия о том, что на Западе просто еда дешевле. Не-а, она там точно не дешевле, но реальные доходы и покупательская способность у «супостатов», безусловно, выше. Ну, если «средней температурой по больнице» измерять.

Но вот ведь в чем загвоздка. Даже россияне с очень высоким доходом, даже от 150 тысяч и выше, все равно тратят около трети своих денег на еду. Об этом говорят не одно и даже не два исследования. Зажиточные сограждане просто начинают покупать продукты все дороже и дороже. Была красная икра имитированная, стала структурированная. Гуляем и ни в чем себе не отказываем!

При этом каждый год на свалку, согласно статистике, попадает до четверти купленных россиянами продовольственных продуктов. Чаще всего продукты питания выбрасываются потому, что люди не успевают съесть их до истечения срока годности. Вот вам и дурацкая привычка – запасаться впрок. Если вспоминать тех же европейцев, у них совершенно не принято забивать холодильник так, чтоб еще и с полок дверцы все свисало гроздьями.

Не подумайте, что я вас пытаюсь в чем-то уличить. Сам грешен и, несмотря на субтильность, очень даже неравнодушен к еде. У меня вообще два холодильника в доме! Но просто надо себе все-таки четко отдавать отчет, где начинается бедность, а где заканчивается способность грамотно распоряжаться бюджетом.

И вот говоря о бедности, о настоящей бедности, надо заострить внимание на очень важном факте и вспомнить про несчастные децильные группы из исследования Центробанка. Так вот, как минимум две группы, то есть 20% населения не могут себе позволить не то что забивать холодильник так, чтоб дверка не закрывалась, а хотя бы обеспечить себя стабильным калорийным питанием. Как правило, это одинокие люди старше 60 лет, которые живут только за счет того, что им выплачивает государство. Хотя есть и многодетные семьи, и люди, попавшие в сложные жизненные ситуации, и много чего еще.

Так что если вы открываете холодильник и полчаса ищите в его завалах приунывший от лежания пожухлый огурец, то подумайте, стоит ли зудеть про то, что у вас ползарплаты уходит на еду. А еще вспомните про людей, у которых и пожухлого огурца в холодильнике нет.

У МЕНЯ МУХА В СУПЕ! СПАСИБО!

Заговорил про еду, даже как-то проголодался сразу. Но у меня есть верный способ решить проблему с аппетитом. Насекомые. После того, как мне в одном довольно пафосном псковском заведении принесли суп с раздувшимся тараканом, у меня триггер работает довольно четко.

Так вот. Я много раз видел, как некоторые телеграмм-каналы и даже СМИ троллят европейцев за то, что они насекомых собираются есть чуть ли не в сыром виде. В одной статье на РИА Новости я даже прочитал такой тезис: якобы коллективный Запад хочет победить Россию на мировом продуктовом рынке выращиванием альтернативного протеина, то есть, червей и насекомых, которые должны заменить на столах людей нормальное мясо. «В США и ЕС всеми силами накачивается рынок стартапов, обещающих накормить червями весь мир», - практически истерит журналист.

Не знаю, как можно победить на мировом продуктовом рынке того, кто там практически не присутствует, за исключением разве что зерна и очень с натяжкой свинины, а про говядину и птицу вообще молчу. В этом смысле нас даже Беларусь уделала, без всякого альтернативного белка. Но автору виднее.

Но мне тут даже другое больше интересно. Почему, белковые добавки из насекомых на Западе – это смешно, а когда российский министр промышленности Денис Мантуров говорит, что «пора менять ментальность и отношение к альтернативному мясу» - это ура-ура, как прогрессивно. Что за биполярочка?!

«Использование растительного сырья взамен животного белка — сегодня мировой тренд, и российские производители идут в ногу с этим трендом», - сказал министр осенью прошлого года на какой-то там продуктовой выставке достижений народного хозяйства. Из достижений глава Минпромторга особенно оценил «мясо» из растений и котлеты (я надеюсь, вы сейчас не едите?) с концентратом из личинок мух черной львинки. Это, конечно, не опарыши, но очень похожи.

Поверьте, я лично совершенно не хочу есть насекомых. Вот ни разу. Но еще больше вероятности проглотить какого-нибудь короеда, меня пугает непоследовательность. В одних материалах я читаю, что у нас мяса завались, что «Весь мир скоро к нам в очередь за едой выстроится». Это не мои бредни, это я вам слово в слово заголовок материала с одного федерального СМИ процитировал. Тут же высмеивается коллективный Запад с их мукой из сверчков и паучков. И тут же рядом какая-нибудь статья про то, что разведение животных, особенного крупного рогатого скота, да и в целом производство мяса проигрывают по экономической эффективности белку из насекомых. В общем явно готовят почву. Еще не сеют, но уже активно пашут.

Вот сибирские ученые зачем на исходе прошлого года выяснили, что мясо слизней и жуков полезнее говядины и свинины? Их кто об этом попросил? Бронзовки мохнатые – тоже очень вкусные и питательные, оказывается. Интересно, когда начнут пиарить фуагра из навозных жуков?

И при этом какой-нибудь условный Киселев, краснея от негодования и сарказма, нам рассказывает, как там эти совсем сбрендили с голодухи. Власти Европейского союза одобрили употребление насекомых в пищу. Какой неслыханный позор!

И как бы не очень понятен посыл. Ну хотят они там есть червей, пожалуйста. Мы им еще и своих накопаем и продадим, жалко что ли. Не возьмут напрямую, параллельно экспортируем. Умеем, знаем, практикуем. А то как-то опять в итоге нехорошо получится: то, что сегодня ругаем, завтра будем законодательно в обязаловку превращать. Не надо так.

Ну и не могу не отметить, что на всем этом фоне началась истерия на тот счет, что мы, оказывается, давно насекомых уже едим по факту. В виде биодобавок различных, которые очень ловко маскируются за разными буквами E.

Особенно досталось шеллаку, который и не насекомое даже вовсе, а его производное. Это вещество очень деликатно называют «природной смолой», но по сути это экскременты довольно мерзких насекомых, похожих на мокриц. Его очень часто используют в глазури, например. Но, с другой стороны, и мед – это не более чем отрыжка пчелы, никого же не смущает. И креветок мы едим за обе щеки, а они от насекомых не очень далеко ушли. Так что излишнюю брезгливость лучше все же в этом вопросе отключать.

Но! - это я сейчас даю намек псковским рестораторам - наши возможности по отключению брезгливости небезграничны. Во всяком случае пока.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ? А ЕСЛИ НАЙДУ?

Ну и напоследок совершенно безумный кейс от Анатолия Вассермана, который уже много лет является депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Он подготовил законопроект, предусматривающий обязательное декларирование хранимых дома наличных средств в рублях в сумме свыше 1 млн рублей или ее эквиваленте в инвалюте.

Если наличность будет не задекларирована, да к тому же еще и обнаружена - владельцу грозит не просто полная конфискация, но еще и штраф в двойном размере. То есть, он не просто лишится денег, он еще должен будет заплатить в бюджет две такие же суммы.

Подавать декларацию о наличных средствах, предлагается, кстати, не позднее одной недели с момента их получения. В противном случае они уже через неделю будут считаться незаконными, подлежать конфискации и штрафу.

Не спрашивайте, как это должно работать на практике. У меня один ответ – не знаю. Силовым структурам разрешат входить в дома под предлогом пересчета свободной налички? Особо не угодным деньги будут подбрасывать?

Я понимаю, что с маргинализированной точки зрения такой закон выглядит даже логичным. Возвращаясь к напечатанному, я вам уже рассказал, какая часть населения у нас в принципе может иметь доступ к таким деньжищам. И население уверено – много нала на руках – значит украл. Без вариантов. И они даже не задумываются, насколько абсурдным этот закон является по своей сути.

Иногда даже кажется, что у нас происходит просто-то какое-то откровенное глумление над законодательным процессом. И тут невольно вспоминаешь, что г-н Вассерман, к слову, законодатель со стажем, он выступил автором или соавтором девяти законопроектов, из которых семь были приняты, один возвратили на доработку и только один отклонили.

Автор канала «Финансовый гений» Константин Белый обращает внимание, что положительный выхлоп очередной инициативы Вассермана умозрителен, а вот отрицательные сразу дадут о себе знать. Первой пострадает банковская система, потому что теперь в банки эту наличность не понесут (если она не задекларирована). Ведь обо всех открытых счетах уведомляются органы ФНС, они могут без проблем сделать запрос в банк, узнать обороты наличности, внесенной на счета, и предъявить претензии к владельцу.

Также проблемно станет совершать крупные покупки за наличные, допустим, автомобили, недвижимость. Рынок загрустит.

К тому же уже сейчас налоговая нередко рассылает покупателям дорогих активов уведомления с приглашением на прием, где предлагает или подтвердить источники происхождения средств или просто заплатить с них налог. Зачем еще больше-то стращать сограждан. Своих сограждан, а не супостатов с Запада!

Очень надеюсь, что народные избранники все-таки изыщут более важные темы для проектов законов и перестанут заниматься подобной ерундой.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН ФМ.

Алексей Овчинников

Теги: #экономика #В рубель
Источник: Псковская Лента Новостей
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