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В рубель: Ключевая ставка на паузе, стресс для «серого» бизнеса и налоговая несправедливость

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, почему Центробанк решил выдержать рекордную паузу в изменении ключевой ставки, в чем разнятся взгляды Силуанова и Набиуллиной на российскую экономику, кому стоит напрячься на фоне грядущего мониторинга налоговой службы и чего пытается добиться долгие годы Псковская область для увеличения доходной части своего бюджета.

ОПЯТЬ СЕМЬ И ПЯТЬ

Минувший апрель совет директоров Банка России завершил очередным неоднозначным рекордом. Пятый раз подряд ключевая ставка в нашей стране оставлена без изменений. И это самая длинная пауза в изменении ставки за последние лет семь.

Застрявший на уровне 7,5% основной инструмент денежно-кредитной политики Центробанка выглядит противоречиво. С одной стороны, нам дуют в уши про целевой уровень инфляции, а с учетом этого можно было бы ожидать значительного снижения ставки. С другой, нас не устают пугать и проинфляционными рисками, которые в наших реалиях удивляют ничуть не больше, чем ежегодное похолодание в период цветения черемухи. Были такие ожидания всегда и, вероятно, никуда от нас не денутся. Но ЦБ в своей аргументации это цветение проинфляционной черемухи неизменно учитывает и называет одним из главных сдерживающих факторов для снижения ключевой ставки.

На самом деле, риторика регулятора в этот раз не показалась мне жесткой. Скорее, наоборот. В официальном пресс-релизе заявлено, что российская экономика растет быстрее, чем предполагалось еще в феврале. Теперь ЦБ прогнозирует рост ВВП по итогам года в диапазоне от 0,5 до 2%, в то время как зимой ожидал в целом нейтральную динамику в диапазоне от -1% до +1%. Прогноз по инфляции также снизился относительно февраля - вместо 5-7%, ЦБ ждет роста цен по итогам года на 4,5-6,5%.

Правда, не всегда коррекция прогнозов выглядит столь хорошо. Например, в феврале Банк России допускал рост экспорта по итогам года, а сейчас ожидает исключительно его снижения в диапазоне от -2,5% до -5,5%. Да и импорт, согласно обновленному прогнозу, вырастет скромнее, чем ожидалось зимой.

Но самая важная часть пресс-релиза ЦБ та, где регулятор указал что, цитирую, «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее». Конец цитаты. Как видите, целесообразность понижения ставки даже не рассматривается. Из этого можно сделать вывод, что нас готовят к некоторому разгону цен в самой ближайшей перспективе.

Позже, на пресс-конференции, глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что и в апреле регулятор рассматривал вариант, предполагающий повышение ставки, но в итоге предпочел все же сохранить ее на текущем уровне.

Г-жа Набиуллина предвосхитила любое недоумение фразой, что «денежно-кредитная политика действует с лагом и направлена на будущее». Так что оценивать сегодняшний уровень инфляции, по ее словам, неправильно. Правильно, гадать на кофейной гуще с умным видом. Кофейная гуща в чашках совета директоров ЦБ показала постепенное нарастание инфляционного давления. А сегодняшние пониженные уровни - это временно.

Кстати, в разгоне цен будем виноваты мы с вами, потребители. В трактовке регулятора это выглядит именно так. Мы выдохнули и стали все увереннее тратить. То есть отказываться от модели сбережения. Оживление потребительского спроса, так уж работают законы экономики, всегда разгоняет инфляцию. Кстати, государство тоже сыграло здесь свою роль стимулированием спроса. Однако глава ЦБ предостерегла - избыточное стимулирование спроса при отставании предложения может обернуться ускоренным ростом цен, причем не очень контролируемым.

Вообще, ужасно любопытно читать, что восстановление экономической активности ведет к каким-то негативным последствиям. Царство сюра какое-то! Сомневаюсь, что стагнация даже при целевой инфляции - это лучше. Но меня никто не спрашивал. Как, впрочем, и бизнес, который уже устал намекать, просить, умолять понизить ключевую ставку, чтобы сделать заемные средства для развития более доступными. Важнее кофейная гуща, в которой регулятор видит проинфляционное «Бу!».

Не могу не отметить и такое замечание Эльвиры Набиуллиной: в мировой экономике сохраняются угрозы для финансовой стабильности, что будет оказывать давление на глобальный рост. На долгосрочном горизонте значимое влияние на мировую экономику будет оказывать ее продолжающаяся фрагментация. В этом месте хочется покашлять в кулачок и спросить: «А разве не за это мы ратовали?».

Ах, да, еще глава ЦБ несколько обеспокоена бюджетной политикой. И чего это она беспокоится? Глава Минфина Антон Силуанов же сказал, что все замечательно. Просто проект федерального бюджета бы сверхоптимистичным. Поэтому его некоторое неисполнение вовсе не повод для драмы. Однако Эльвира Набиуллина явно чувствует что-то неладное. Скажу честно, ни одна она.

Так-то Силуанов и апрельское ослабление рубля призвал не драматизировать. А глава ЦБ как будто в пику сказала, что приунывшая отечественная валюта уже оказывает негативный эффект на инфляцию.

Пока они там теоретизируют и путаются в показаниях, нам предстоит все это оценить эмпирическим путем. Уже скоро, во всех кошельках страны.

ПЛАТИ НАЛОГИ И СПИ!

Не секрет, что проблема «серых» зарплат все еще довольно остро стоит в нашей стране. И, думаю, никого не удивлю, если скажу, что и в нашем регионе с этой точки зрения все не так благополучно, как хотелось бы. Это признают и власти, и профсоюзы, и сам бизнес. Возможно, мы бы и не толкались на дне рейтинга самых низких зарплат в России, если бы все серое было белым.

Так вот, Федеральная налоговая служба решила навести шороху в этом «сером болоте» и намерена провести массовые проверки компаний, назвав это более красиво - мониторингом, с целью выявления «теневой занятости» и «теневых зарплат». Некоторые СМИ подали эту затею с весьма любопытными заголовками. Например, «Налоговой поручили массово проверить бизнес, чтобы закрыть "дыру" в бюджете». Или «Российские власти готовят "охоту" на бизнес, уклоняющийся от уплаты налогов». Накаляют, так сказать.

Что произошло на самом деле? Как пишет РБК, правительство действительно поручило Федеральной налоговой службе провести такой мониторинг, то есть, извините, поручила делать свою работу. Ибо, насколько я помню, это святая обязанность службы выявлять на постоянной основе факты оплаты труда наличными в конвертах, без уплаты НДФЛ и соцвзносов.

Тем не менее понадобилась целая «стратегическая сессия» кабмина, чтобы еще раз указать на эту проблему. Для отдельных отраслей власти могут даже установить целевые показатели, или, как модно сейчас говорить - KPI, по снижению уровня теневой занятости.

Официально меры объясняются стремлением к «обелению» экономики и повышению благосостояния граждан, но многие аналитики считают, что реальная цель правительства - повысить доходы региональных бюджетов, которые примерно на треть наполняются за счет НДФЛ. Для Псковской области это точно очень актуально, поскольку НДФЛ давно - главная скрипка доходов нашего бюджета, дающая зачастую больше, чем налог на прибыль и акцизы вместе взятые.

В последние месяцы прошлого года более трети субъектов России зафиксировали падение поступлений в казну, а пять регионов пережили полноценный крах доходов. Среди последних, нас, слава богу, нет.

На самом деле разбираться в причинно-следственных связях даже не очень-то и хочется. «Серые» зарплаты это в любом случае плохо. В том числе и для экономики в целом. И под каким грифом с ними будут бороться, наверное, не столь важно.

Но тут есть нюансы. Как бы не выплеснуть вместе с водой ребенка. Экономисты отмечают, что стремление бизнеса работать в серой зоне зачастую не от хорошей жизни. Особенно это актуально для «человекоемких» отраслей, где фонд оплаты труда является основной издержкой. К таким сферам относятся, в частности, охрана, перевозки, стройка. При выходе из «тени» предприятиям, как правило, доначисляют старые долги, а также они почти автоматически попадают в очередь на выездную проверку. Поэтому добровольно никто «обеляться» не хочет. В любом случае, при добровольном, а тем более штрафном принудительном «обелении» есть высокие риски того, что компании просто не сдюжат и закроются. Люди из теневой экономики попадут в белую, безработную.

Тут бы над механизмами амнистии подумать. О принципе «прощение в обмен на обеление». Если мы действительно боремся за наполняемость региональных бюджетов, а не за палочки и галочки в личных делах налоговых инспекторов.

Любопытно, что первыми в прицел ФНС, кажется, попали блогеры-миллионники. Миллионники не только по количеству подписчиков, но и по объему неуплаченных в казну налогов. За последние два месяца соответствующие уголовные дела возбуждены уже против троих российских блогеров: Елены Блиновской, Александра Митрошина и Валерия Чекалина. При этом, как сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники, в ближайшее время аналогичные дела могут возбудить против еще, по меньшей мере, 30 блогеров-миллионников, среди которых есть и звезды шоу-бизнеса.

Те же источники утверждают, что для отслеживания их деятельности с дальнейшим привлечением к ответственности был создан даже специальный отдел в налоговой службе.

Я скажу так, мне таких товарищей, которые зарабатывали инфобизнесом и получили довольно обидное прозвище, которое я в силу этических причин не буду повторять в эфире, нисколько не жалко. Интернет-марафоны и курсы, которые они проводили - это если и не мошенничество, то уж точно не самый достойный формат зарабатывания денег на мотивационных пустышках. Это банальное доение наивных потребителей, которые в качества продукта за баснословные деньги получают то, что могли бы легко найти бесплатно.

Но таких блогеров-манипуляторов привлекают вовсе не за продажу воздуха, а за манипулирование налоговым законодательством. Они дробили бизнес и проводили операции через разных ИП, чтобы платить меньше налогов. Если покопать в этом направлении, то у нас многие компании можно по такому принципу привлечь к суду. В том числе довольно крупные. Но их почему-то не трогают. Но я бы на месте бизнеса не расслаблялся. Блогеры рано или поздно кончатся, а аппетиты к наполнению бюджета за счет налогов вряд ли. Лучше перебдеть уже сейчас и прекращать безобразие.

КАКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Раз уж мы заговорили про наполняемость региональных бюджетов, то никак не могу обойти вниманием тему многолетней несправедливости, которая ежегодно обозначается, но успех явно несоизмерим с количеством попыток.

Речь идет о корректировке методики расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. В конце апреля Псковское областное Собрание депутатов в очередной раз направило в Совет законодателей девять предложений по совершенствованию устаревшей модели дотаций.

Так, уже многие годы предлагается исключить весь объем акцизов на нефтепродукты из расчета налогового потенциала, поскольку эти поступления идут исключительно в дорожный фонд и не дают возможность использовать их для финансирования других расходных обязательств.

На самом деле, это работа, подкрепленная конкретными расчетами, все-таки дала определенный результат - акцизы частично перестали учитывать. В 2023 году объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности был увеличен на 1,5 млрд рублей. Для нашего региона и нашего бюджета это существенный прирост.

И все-таки этого мало. Наши парламентарии пытаются добиться того, чтобы весь объем акцизов на нефтепродукты исключить из расчета налогового потенциала, что позволит еще больше увеличить сумму дотации. Тем более, что проблема касается не только Псковской области, но, надо признать, наиболее остро проявляется именно у нас. Это связано с приграничным положением региона в первую очередь.

Еще одно предложение, которое поддерживают практически все субъекты федерации, передать полномочия по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан с областного на федеральный уровень. В Псковской области расходы бюджета на эти цели составляют 3 млрд рублей.

Еще одно предложение - об увеличении субсидий из федерального бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это большая проблема для нашего региона, и давайте признаем, мы тут вообще не тянем.

Каждый год при верстке бюджета на этот факт обращает внимание прокуратура. Но денег просто нет.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отмечает, что тема корректировки методики расчета дотации в этом году стала еще более актуальной, поскольку появились внеплановые расходы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей.

Да и многие экономисты видят проблемы растущего госдолга и бюджетного дефицита в несправедливом перераспределении налоговых доходов. Речь идет не только об уменьшении мзды, перечисляемой в федеральный бюджет, но и о более глобальных шагах - например, о переносе центров формирования прибыли в регионы. Но это уже совсем розовые мечты.

Впрочем, находились и те, кто такие подходы оценивал критично. По их мнению, на фоне сверхконцентрации экономики и населения в крупных городах (плотность населения в России в 17 раз ниже, чем в Китае и в 30 раз ниже, чем в Великобритании), рассредоточивать средства по стране - это просто размазывать их. А без создания точек роста, это занятие бессмысленное.

Но и мы пока не настолько глобально мыслим, а предлагаем вполне адекватные меры. К слову, еще экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак неоднократно выходил на федеральный уровень с вопросом о внесении изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это для понимания, насколько долгоиграющей является эта история.

Так уж устроена экономическая модель в нашей стране, что совсем немногие субъекты федерации способны исполнять все свои обязательства без помощи федерального бюджета. Существующие межбюджетные отношения буквально подталкивают регионы к долговой зависимости, которая у нас, сами знаете, впечатляющая. Это давно пора поменять. Остается надеется, что это будет делаться, поступательно, медленно, но будет.

Алексей Овчинников