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В рубель: 50 оттенков укрепления рубля и фантазии на тему краха доллара

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, что стоит за новостями о запрете параллельного импорта через Казахстан, как эксперты объясняют «внезапное» укрепление рубля, почему экономисты не устают предсказывать скорый крах доллара и дефолт США, и какими хорошими новостями нас вдруг решили побаловать банки и страховые компании.

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Казахстан «начал бороться» с параллельным импортом в Россию. Об этом сообщили многие российские СМИ, кто-то сдержанно, кто-то не очень. Некоторые издания и вовсе заявили, что казахстанская граница теперь для российских грузовиков на замке, а значит, прощайте дешевые параллельные смартфоны и холодильники. Но тут по самым современным канонам не все так однозначно, поэтому давайте разбираться по возможности с холодной головой, но с пытливым умом.

Начну с главного, Казахстан действительно ужесточил контроль за реэкспортом и, согласитесь, такая трактовка несколько отличается от фразы «полностью заблокировал». Да, у грузоперевозчиков и логистических компаний возникли определенные сложности, потому что на границе временно или не очень, но усложнились все процедуры, включая досмотр и документооборот. Стало дольше и нуднее. Если какой-то бумажки не хватает, груз действительно могут и развернуть, но полностью кран пока никто не перекрывал.

Теперь разберемся в причинно-следственных связях. За мемуарами про ОДКБ, также как и за шутками про Иуду и флюгер это не ко мне, это как-нибудь сами, я лишь отмечу, что Казахстан действительно оказался между молотом и наковальней. Приходится лавировать, маневрировать, и да-да, порой делать хорошую мину при плохой игре. Политика она такая, а от нее как никогда страдает и экономика.

Дело в том, что не так давно Евросоюз протер запотевшие окуляры и обнаружил, что подсанкционные товары двойного назначения из Евросоюза на сумму более 1 млрд долларов ехали-ехали в сторону Азию, и почему-то не доехали. Застряли в России при транзите. Форменное безобразие, возмутился коллективный Запад. На этой эмоциональной волне страны ЕС сообщили, что готовят новый пакет санкций, в который намерены включить десятки компаний из Китая, Узбекистана и Казахстана за помощь России в обходе торговых ограничений.

Не забываем и про апрельский визит американских представителей США в Астану. Цель вояжа очевидна - повлиять на позицию казахов, которые между двух огней пытаются воды напиться.

Важно понимать, что Казахстан - не единственное наше параллельное импортное окно в Европу. Есть еще Турция, Китай, Узбекистан, Армения, Киргизия… Однако казахстанское окно - самое удобное и выгодное, поэтому стало основным. Ведь самая протяженная сухопутная граница у России именно с Казахстаном. К нам через эту страну после введения антироссийских санкций вваливалось неимоверное количество различных товаров, от одежды до продовольствия, от айфонов до автозапчастей.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в прошлом году экспорт в Россию вырос на 25% по сравнению с показателями 2021 года. В частности, количество стиральных машин, ввезенных из Казахстана в Россию, выросло с нулевого в 2021-м до 100 тыс. в 2022-м.

Неудивительно, что на Западе стали недоуменно хмурить брови. «Что-то у соседей России внезапно появилось много новых потребностей», - возмутился, к примеру спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан. Ишь какие глазастые. Тоже можно понять, обижаются поди, когда мы во всеуслышание кричим, что западные санкции неэффективные, вредят в большей степени самим инициаторам ограничений, «безумные и бездумные».

Поэтому даже не очень удивительно, что сегодня в этом окне, скажем так, створочки подприкрыли. Ну чтобы совсем откровенно не сквозило. Мы то с вами закаленные, как показала практика, санкционные пакеты в пакеты складываем, крепчаем когда нас… э-э-э, пытаются морально изнасиловать. А вот казахстанцы боятся, что их все-таки вторичными санкциями продует. Стоит ли из-за этого так серчать?

Пока вы призадумались, я вам изощренно контраргументов для христианской всепрощающей модели поведения накидаю. Поможет мне в этом «Коммерсантъ», который на днях написал, что из-за ужесточения ввоза товаров в Россию из Казахстана стоимость бытовой техники вырастет. «МК» зашел чуть дальше, там заявили, что россиян ждет взрывной рост цен.

Дело в том, что российские дистрибьюторы стали менять каналы поставок, не дожидаясь, пока ситуация прояснится. Бытовую технику по параллельному импорту в Россию, к примеру, стали ввозить из Китая, Киргизии и ОАЭ. Смена маршрутов - это деньги. Иногда 10-12% к стоимости товара, иногда и все 30%. Упоминания Узбекистана нет не случайно, все, что параллельно везлось оттуда, также пересекало Казахстан.

Без смартфонов, пылесосов и холодильников мы, конечно, не останемся, но, скорее всего, нам придется все чаще и чаще присматриваться к китайским брендам, потому что на европейские ценники начнут кусаться.

Это, к слову, уже происходит, со второй половины прошлого года такие монстры как Bosch, LG, Samsung, Electrolux уверенно теряют позиции на российском рынке, их доля в продажах упала в несколько раз, уступая китайским и турецким маркам электроники и бытовой техники. Но тут не стоит забывать, что любимые некогда бренды подорожали еще и вслед за ослаблением рубля.

Но ситуация на рынке все равно выглядит напряженной. Если США продолжит давить на наших союзников, на ту же Турцию, Киргизию или даже Китай, то все очень скоро может сильно усугубиться. Остается надеяться, что Пекин-то уже точно не разорвет торговые отношения с Москвой, ну хотя бы потому что это… невыгодно.

Пока же дилеры уверяют нас, что не допустят скачкообразного подорожания, благодаря запасам бытовой техники на складах. Но проблему, конечно, надо решать с другого конца. Как справедливо отметил эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, нужно преодолевать дурную зависимость от внешней конъюнктуры, надо не на словах, а на деле развивать национальное импортозамещение, налаживать локализованное производство бытовой техники, с помощью того же Китая или Белоруссии. Пока же, признает он, отечественные аналоги, мягко говоря, не дотягивают до мировых образцов.

РЕМИССИЯ РУБЛЯ И КРАХ ДОЛЛАРА

После весьма плачевной весенней динамики рубль неожиданно начал дорожать. Ну как неожиданно, аналитики уже собрали волю в кулак и начали выдавать множество версий, что за чудеса в решете происходят на валютном рынке.

Аналитики «Финам», к примеру, считают, что причина кроется в черном золоте. За последний месяц цены на российскую экспортную нефть значительно повысились благодаря сокращению дисконта Urals относительно Brent. По этой причине нефтегазовые доходы России также выросли, увеличился и приток иностранной валюты от российских экспортеров. В итоге мы видим эффект влияния на рубль более высоких объемов экспортной выручки.

Есть еще одна версия, которая, впрочем, не исключает, а скорее дополняет первую. Эксперты считают, что активная продажа валюты со стороны экспортеров для выплаты рублевых дивидендов, а также со стороны спекулянтов привели к некоторому перекосу предложения и спроса. Поскольку курс рубля прекратил активное ослабление и стал разворачиваться в обратную сторону, участники рынка предпочитают продавать валюту, купленную ранее, фиксируя прибыль.

Еще одной причиной укрепления российской валюты называют банальную коррекцию. Якобы затяжное четырехмесячное падение оказалось перегретым, эмоциональным и теперь мы наблюдаем возвращении к более уравновешенным уровням. В пользу этой версии говорит тот факт, что индекс доллара снижался с начала весны.

В пользу укрепления российской валюты говорят и умеренная инфляция, и улучшающиеся прогнозы по российской экономике, и профицитный счет текущих операций. Хотя, конечно, записывать эти факторы во главенствующие все же не стоит.

Теперь самое интересное - прогнозы. Тут как обычно у аналитиков воды больше, чем конкретики. Сплошное если да кабы. В одном можно не сомневаться, с учетом санкционных рисков и угрозы глобальной рецессии курс рубля останется волатильным и сложно предсказуемым. Чем ближе мы подходим к лету, тем выше вероятность, что укрепление сменится ослаблением. Курс даже может снова сходить за горизонт 80 рублей за доллар.

Многие аналитики подсказывают: если вам нужна валюта, лучше брать сейчас, потому что сезон укрепления, скорее всего, будет очень скоротечным. Доверять ли таким оценкам, решать только вам.

Любопытно, что пока рубль в очередной раз поднимался с колен, наши СМИ стали выдавать материалы на тему «Доллар обязательно рухнет». Разнились, правда, сроки. Кто-то писал, что рухнет вот-вот, кто-то, что через 30-40 лет, но зато совершенно точно рухнет.

Вообще о неизбежном крахе доллара многие экономисты говорят уже не одно десятилетие, а он живее всех живых. Как был главным платежным средством во всем мире, так и остается. Но, похоже, самая идея настолько притягательная, что ее никак не могут отпустить с миром.

На самом деле американская валюта уже сталкивалась с серьезными испытаниями. В кризисные 2008-2012 годы даже серьезно обесценивалась. В том числе и по отношению к главному конкуренту - евро. Может быть, это уже и был крах, а мы не заметили?

Но главный маркер это все-таки отказ от доллара как от мировой резервной валюты и основной валюты в международных расчетах. Кажется, об этом сегодня уже многие страны говорят. Может быть, мы действительно скоро увидим агонию бакса? Не уверен, потому что сейчас за всей этой громогласной риторикой чаще всего скрывается банальное «На словах ты Лев Толстой, а на деле…» ладно, давайте уже ваши зеленые.

Автор блога «Финансовый гений» Константин Белый предложил даже представить, что когда-то, может быть, даже не в самом далеком будущем доллар действительно уступит первенство какой-то другой валюте. Но разве это станет его крахом? И вспоминает интересную историческую аналогию - английский фунт стерлингов. Когда-то миром правил он. Потом уступил пальму первенства доллару. Сейчас даже не близок к понятию первенства. И что? Случился крах фунта? Что-то непохоже.

Роль доллара действительно будет снижаться, об этом и европейские экономисты говорят, и эксперты с Востока. И это прекрасно, конкуренция нигде не бывает лишней. Но это точно не повод списывать бакс в утиль раньше времени.

Но экономисты, предрекающие черную судьбу американской валюте, тоже так просто не сдаются, намекая на скорое или не очень скорое, но все равно неизбежное банкротство США. То есть страна объявит дефолт, заявит о невозможности платить по своим обязательствам. «Смотрите, - говорят они, - об этом даже в самой Америке говорят».

Действительно говорят. И не первый год. Как правило, незадолго до выборов президента. Поэтому все эти вангования лежат скорее в политической плоскости, а не экономической. Вспомните госдолг Псковской области и споры о нем партии власти и оппозиции. Вот примерно тоже самое. И не с нашим регионом, ни с США пока ничего не произошло дефолтного.

Во многих других странах госдолг и его отношение к ВВП тоже постоянно растет. Всех будем отпевать теперь? Да, по размеру госдолг США самый крупный в мире, но так и бюджет Соединенных Штатов также самый крупный.

Секрет еще и в том, что ни крах доллара, ни дефолт США ведущим мировым экономикам, мягко говоря, не выгоден. Поэтому его и не будет. Даже если что-то и раскачается, поддержат, будет нужно и за уши вытащат.

Поэтому, когда вы читаете статьи в духе «В США скоро все будет ужасно, а Россия от этого только выиграет», вспомните 70-е или 80-е и советскую пропаганду. Порой кажется, что методички те же используются. Мир не совершенен, и экономика США далека от идеала, никто не спорит, что мы бы только выиграли, если бы они там того, перестали глаз мозолить, но есть же разница между серьезными исследованиями и сказками Андерсена!

А то есть уж совсем фантасмагорические прогнозы. Якобы власти США откажутся от доллара в качестве жесткой антикризисной меры, чтобы не выплачивать долги. В результате возникнет новая валюта, например, путем создания нового политико-экономического союза США, Канады и Мексики (чтобы часть рисков переложить на другие страны). И назовут эту валюту амеро. Кир Булычев отдыхает!

А давайте учиться жить без фантазий на тему краха доллара, дефолта США, мирового кризиса везде, кроме России? Ну как-то давайте больше на реальность опираться. Говорят, это помогает.

GOOD HAPPENS

На десерт я припас сегодня несколько позитивных новостей. К счастью, новостей из реального мира, а не выдуманного. Потому что хочется все-таки и на хорошее внимание обращать, а не только в лакуны и недостатки пальчиком тыкать.

Начну с моих «любимых» банков и страховых компаний, которые я очень люблю ругать и даже клеймить, есть за что, сами знаете, но сегодня похвалю.

Во-первых, наконец-то снизили цену ипотечной страховки. В некоторых учреждениях скидка достигла 30%. Понятно, что не от хорошей жизни. Эксперты считают, что снижение средней цены ипотечного страхования связано с сокращением ипотеки и усилением конкуренции. При этом основная борьба сейчас идет за заемщиков, которые брали кредит несколько лет назад. Эксперты ожидают, что тенденция продолжится и премия страховщиков будет снижаться. Впрочем, конкуренцию может смягчить восстановление ипотечного кредитования. Но тут пока поводов для оптимизма, честно говоря, не очень много.

А еще российские банки решили повысить ставки по вкладам. Не бог весть что, конечно, до 10% годовых. Но если учесть, что сейчас средние ставки по депозитам составляют 6-7%, то совсем недурно. Тут, конечно, тоже всё неспроста. Банки же своего не упустят, они просто уверены, что ЦБ скоро повысит ключевую ставку и решили сыграть несколько на опережение. Голый маркетинг, ничего личного, но все равно приятно. Пока официальная инфляция около 4%, краткосрочный вклад под 10% выглядит вполне себе соблазнительно.

И еще одна хорошая новость от «Известий». Иностранные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов вновь налаживают оплату по российским картам. Отечественный пластик начали принимать, в частности, в Trip.com. Среди других зарубежных площадок карты из России сейчас также обслуживают в Expedia и City.Travel. Операции проходят либо через российские банки и платежные сервисы, либо через финансовые организации дружественных стран. Эксперты предполагают, что, вполне вероятно, новые варианты платежей будут появляться и у других игроков рынка.

Правда, я бы не говорил гоп, не перепрыгнув, сейчас злые тети и дяди из совета по санкциям в ЕС эту новость увидят, и начнут наезжать на несчастные сервисы. Но верить мы будем, конечно, только в хорошее.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников