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В рубель: Отгремевший ПМЭФ и загадочный квадриллион

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, как оценивают прошедший на прошлой неделе Петербургский международный экономический форум эксперты и с какими результатами он завершился для Псковской области, а также разберемся в загадочном квадриллионе, который умудрились показать российские компании по выручке по итогам прошлого года.

ЭТО Ж ПМЭФ ЗНАЕТ ЧТО ТАКОЕ!

Ну что ж, пора подвести итого отгремевшего на прошлой неделе Петербургского международного экономического форума. Оценки экспертов традиционно радикально разнятся. Одни видят в этом мероприятии лишь неприлично дорогой пиар, пустопорожнюю ярмарку тщеславия, которую сопровождают совершенно неуместные в сегодняшнем контексте лакшери-вечеринки. Другие отмечают, что не боги горшки обжигают, и пока одни топ-менеджеры и чиновники предавались праздности, другие провели важные переговоры, подписали судьбоносные документы и показали товар лицом.

Уверен, что обе эти точки зрения имеют право на жизнь. Опять же из года в год аналитики отмечают, что за ширмой всех этих пафосных декламаций, за странным мерилом успеха в количестве подписанных соглашений, которые по факту никого ни к чему не обязывают, скрывается, скажем так, закулисная жизнь ПМЭФ. В кулуарах, без широкого освещения (а порой и просто тайно) и вершится все самое интересное.

К сожалению, основополагающая часть форума – дискуссионные панели – из года в год становится все скучнее и скучнее. Как таковой дискуссии уже практически не получается, не говоря уже о какой-то серьезной полемике. Ведь истина предпочитает рождаться в споре, а не в благостных отчетах в порядке очереди. Но по понятным причинам не всякую точку зрения сегодня можно произносить вслух, да и пул спикеров, собственно, представлял из себя торжество лояльности. Хотя организаторы уверяют, что были даже представители из недружественных стран, но что-то подсказывает, что это были как раз дружественные представители из недружественных стран.

Высокопоставленные чиновники из этого пула нынче потчевали нас сдержанным оптимизмом. Любимое блюдо любого российского министерства. Ну то есть все то же самое – сложно, но лучше, чем могло бы быть. Успешная адаптация бизнеса соседствует с растущей дырой в госбюджете, а воспрявшие от шока потребительские настроения упираются рожками наивности в вязкое пузо надвигающейся инфляции. Зачем-то опять сравнивали с загнивающим Западом, и инфляция там выше, и от санкций они страдают побольше нашего. Никак нам не дает покоя судьба соседской коровы. Но я напомню, тот факт, что в Африке миллионы людей голодают, не должен делать нас счастливыми только потому, что мы можем себе позволить на каждый ужин сосиски по акции.

Интересно срезонировало замечание главы Сбербанка Германа Грефа, который отметил, что ни один аналитик в стране не смог правильно спрогнозировать, как переживет российская экономика вызовы нового времени. Мол, все попали пальцем в небо. В этом месте хочется спросить, почему же сейчас мы должны им верить, когда они нам пророчат одиозные победы: рубля над вездесущим долларом, стран третьего мира над гегемонией США, а российского импортозамещения - над раскапризничавшимися западными капиталистами? Нет, верить-то, конечно, хочется. Но сложно с оглядкой на то, сколько нам всего уже понаобещали реформаторы за 30 лет новейшей истории нашего государства.

Из бравурного не могу обойти вниманием, конечно, и тезисы выступления президента нашей страны на традиционной пленарке форума. Путин поручил правительству разработать предложения по стимулированию инвестиций в крупные инфраструктурные проекты и меры поддержки электронной торговли, сформировать ключевые показатели эффективности для учебных заведений на основании качества занятости выпускников, подготовить меры поддержки для компаний, переходящих из категории малого бизнеса в средний, запустить льготный переходный режим. А еще совместно с генпрокуратурой и МВД закрепить норму о проведении проверок бизнеса только профильными ведомствами.

Вообще все супер, аплодирую стоя. Только один вопрос – а чем занималось правительство раньше? Почему не сделало все вышеперечисленное ну хотя бы в годы пандемии?

Тут надо отдать должное российскому бизнесу. Им сейчас излучать даже осторожный оптимизм крайне сложно. Чиновник или аналитик, что потеряет, если промахнется с прогнозом? Ничего. Его даже вряд ли уволят. Ну не угадал, бывает. У предпринимателя такой возможности гадать на кофейной гуще нет, если он не Дерипаска, конечно, какой-нибудь. Если предприниматель выберет неправильную стратегию, он может потерять всё. И даже в условиях тотальной неопределенности, плохо предсказуемых экономических процессах, будь то логистические цепочки или курс рубля, наши компании, предприятия, заводы и фирмы смогли не просто выстоять, а реально трансформировать бизнес. И многие из них уверяют, что с уверенностью смотрят в будущее. За такое ставим в зачетку «Отлично».

Увы, пока не без косяков. Да, пока есть поставленная из Китая продукция, на которой просто переклеивают шильдики, чтобы выдавать ее за отечественную. Да, кейс «Колы» более чем показателен, что у нас умеют по факту некоторые представители пищепрома. Напомню, Роскачество не устроила ни одна отечественная марка этого напитка ни по вкусовым качествам, ни по безопасности. Да-да, свое родное оказалось вреднее оригинала. Еще можно привести примеры, как мы грозились импортозаместить и выместить куда подальше с наших полок тот или иной товар, а потом молча налаживали импорт параллельный и делали вид, что мы в домике. Но я понимаю: не все сразу. Я вижу массу и положительных кейсов, поэтому к удивлению самого себя, тоже полон осторожного оптимизма.

Один из таких кейсов был представлен на ПМЭФовском стенде Псковской области, на который мы, к слову, потратились впервые с 2019 года. И на этот раз могу с уверенностью сказать – не зря. Нас заметили – и не только федеральные издания, но и крупнейшие Telegram-каналы и блогеры. Все благодаря псковским бриллиантам и вездеходам. Я даже от знакомых с площадки получал комментарии: «Вау». И пусть в этих «вау» была доля иронии, но в них была и доля интереса и восхищения.

Особенно много шума, причем в положительном ключе, наделал наш вездеход «Тактик». С одной стороны, удивительно, что он выстрелил только сейчас, ведь впервые его показали еще год назад в посвященном Псковской области выпуске популярной программы «Орел и решка». С другой, там и тема была совсем про другое, и логотип был так размыт на бамперах, что угадать в них конкретную марку было довольно тяжело.

Теперь же «Тактик» без всякого блёра предстал во всей красе. Любопытно, что делает такие вездеходы псковская компания «Азимут», которая не имеет никакого отношения к авиаперевозчику из Краснодарского края, который мы хорошо знаем по рейсам «Псков-Москва». Они, как говорится, даже не родственники, просто тезки.

Компанию возглавляет довольно известный псковский бизнесмен - Денис Быченков, у которого в портфеле немало бизнесов. Например, магазин «Мойдодыр» на Поземского. У него еще была сеть магазинов с печами и каминами «Магия огня», но там что-то пошло не так. Надеюсь, с вездеходами дело пойдет успешнее. В конце концов участие в ПМЭФ дело недешевое, надо затраты оправдывать.

Что касается двух десятков соглашений, которые подписали Псковская область на полях форума аж на 15 млрд рублей, то тут могу сказать, что бравадой у нас чересчур увлекаются и любят говорить гоп, не перепрыгнув. Еще раз повторю, такие документы – это лишь письменно оформленные намерения, не более того. Но, соглашусь, их наличие – это все же лучше, чем ничего. Так что будем считать, что наша делегация съездила на пафосное мероприятие не зря. В частности, достигнуты договоренности с несколькими инвесторами в сфере гостеприимства по проектам туристской инфраструктуры. Один пообещал в Пушкиногорском районе построить современный загородный гостиничный комплекс, другой - парк аттракционов в Пскове, третий - парк отдыха на Лесицком озере. Кажется, мы все это уже где-то слышали, но ладно. Теперь еще и завизировали.

Компания с тенденциозным названием «Первый Электронный Рецепт» заявила о намерениях запустить в Псковской области пилотный проект, благодаря которому врачи смогут выписывать пациентам электронные рецепты. Корпорация «Синергия» планирует совместно с региональными властями развивать программы профориентации и подготовки кадров и создать для ветеранов СВО Центр социальной адаптации.

Также на ПМЭФ стало известно, что в Псковской области намерены открыть первое в России производство герметизированных аккумуляторов. Причем в проекте собирается активно участвовать банк ВТБ.

Ну и действующие предприятия решили не отставать. «Титан-Полимер» заявил об открытии современного инжинирингового центра на производственной площадке завода, а «Псковский хлебокомбинат» анонсировал крупный проект объемом инвестиций в 2 млрд рублей. Опять же есть сильный навязчивый эффект дежавю, но бог с ними, эффектами. Если хотя бы треть из заявленных проектов выйдут за пределы бумаги в реальность, это уже можно будет назвать победой. И я совершенно искренне этой победы нашей области желаю и буду не менее искренне радоваться успешной реализации всего вышеизложенного. Но, если что, извините, критика и сарказм за мной тоже не заржавеют.

НАКВАДРИЛЛИОНИЛИ

На это неделе очень много шума надела статья РБК о том, что выручка российских компаний впервые в истории превысила квадриллион рублей. Повторю – квадриллион рублей! Это такая цифра с 15 нулями. Для понимания: запланированные расходы госбюджета на этот год – около 30 трлн рублей. Так вот квадриллион - это примерно 34 госбюджета нашей страны.

Начнем с того, что много чего повидавшие на своем веку аналитики и те недоуменно приподняли бровь: шта?! Мы только-только привыкли к исчислению в триллионах, а тут «нате-пожалте» – квадриллионы в ход пошли. Принять такую цифру не смогли даже самые искушенные финансисты.

Но давайте разбираться по порядку. РБК пишет, что взяла данные у Федеральной налоговой службы, а не с потолка. Обоснование удивленные опрошенные изданием эксперты связали с ростом нефтегазовых доходов и учетом курсовых разниц из-за резких колебаний рубля. Объяснение, прямо скажем, такое себе, но какое уж было.

Тут надо уточнить, что выручка для того, чтобы судить о состоянии экономики в целом или конкретного предприятия в частности – такое себе мерило. Обычно на нее смотрят вкупе с чистой прибылью и, простите, EBITDA, то есть на прибыль до вычета налога на прибыль и начисленных процентов по кредитам. Причем, последние два финансовых показателя даже в приоритете.

Выручка, напомню, это сумма, на которую бизнес продал товаров или оказал услуг. А прибыль — это доход минус расход, то есть сумма, которая осталась после всех затрат на производство и продвижение товара или сервиса.

И вот с прибылью у российских компаний как раз все не так радужно: при двукратном росте выручки она увеличилась крайне незначительно — меньше чем на 6%. И никаких квадриллионов там, конечно, нет, только старые добрые триллионы, более чем сопоставимые с бюджетом Российской Федерации, а фактически – равные ему.

Неудивительно, что после выхода статьи в экспертных кругах началась буря в стакане. Так, известный экономист Александр Абрамов задал очень хороший вопрос: а насколько хорошо мы понимаем, как оценивать работу российских компаний, и что такое – «российская компания» с точки зрения ее отчетности? Открываем файл Росстата со статистикой национальных счетов и видим, что объем выпуска в стране (это наиболее близкий к понятию выручки компаний показатель) в прошлом году составил 312 млрд рублей, или почти в 4 раза меньше данных налоговой.

В чем же причина такой разницы? Дело в том, что мы видим в консолидированной финансовой отчетности - совокупность тысяч дочек-внучек-правнучек компаний, статистику о которых собирает налоговая служба, в результате мы видим квадриллионы, но это бессмысленная цифра как для статистики национальных счетов, так и для инвесторов.

Показательный пример. Несколько лет назад Высшая школа экономики рассчитывала общую сумму выручки компаний и у них получилось, что 15% выручки по всей огромной стране приносила одна финансовая компания, которая умудрилась это сделать за счет неведомой загадочной финансовой активности.

Но такой ли уж неведомой? У нас очень любят создавать множество компаний-прокладок, через которые осуществляется поставка необходимых материалов и основных средств, или осуществляется реализация продукции потребителям. Бенефициар один, прибыль одна, а выручка пухнет бешенными темпами. Александр Абрамов считает, что в такой банальной накрутке и кроется загадка феномена квадриллиона.

А еще он отмечает, что такие прокладки – огромная головная боль для налоговой, но это отдельная тема для разговора. Уверен, многие псковские предприниматели уже потупили взор.

К теме вскоре подключился еще один известный аналитик - Никита Кулагин, главный специалист по макроэкономике Market Power. Он выпустил обзор под названием «Квадриллион ошибок». Он также указал на эффект «дочки-матери», в которых аффилированные компании гоняют между собой деньги, накручивая выручку и себестоимость. Да-да, себестоимость, они еще и инфляцию разгоняют своими игрищами.

Однако гораздо более вызывающе и обескураживающе выглядит другой момент, на который указал экономист. Вы не поверите, это опечатки!

Как думаете, у какой компании самая большая выручка в 2022 году? У Газпрома? Лукойла? Роснефти? А вот и нет, даже не у АЛРОСы. У Газпрома выручка за прошлый год по РСБУ - 8 трлн рублей. Внушает, молодцы! Но это ничто по сравнению с тем, что показало ООО «Юсса» из Ханты-Мансийска за тот же период - 215 трлн выручки! Если снова мерить в госбюджетах, то это примерно 7 раз годовые нужды страны можно было бы закрыть.

Никита Кулагин предположил, что бухгалтер фирмы просто не выспался и вместо «тыс.» указал «трлн» и, не проверяя, отправил отчет в ФНС. И выразил надежду, что в ФНС не дураки сидят - они проверят отчетность, дадут ханты-мансийским хулиганам по шапке и потребуют переделать. Иначе бухгалтера ждет инфаркт, когда организации выставят налоги.

Надежду экономиста разделяю, но пока ФНС не разобралась, данные висят в системе, а СМИ пишут про «рекордную выручку российских компаний». А сколько еще таких «Юссных» примеров по стране? Десятки? Сотни? Так можно и до квинтиллиона дойти, да чего уж там – до квадрилларда! Ну, а чего его скромничать? Судя по ПМЭФ, скромничать мы не умеем.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников