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В рубель: Грустный рубль, напряженный таксист и жадный сотовый

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, что на этот раз тянет рубль на дно курсовых котировок, сколько российский миллиардер дал времени до конца гегемонии доллара, почему скоро поговорка «Наши люди в булочную на такси не ездят» снова станет актуальной и чем неприятно удивили этим летом мобильные операторы.

РУБЛЬ, НУ ТЫ ЧЕГО ОПЯТЬ?

Я уверен, вы много раз видели статьи в духе «Почему российской экономике выгодны дорогой доллар и слабый рубль». И действительно для экспортоориентированной России девальвация национальной валюты скорее благо. Если за счет экспорта растут поступления в доходную базу, то и раскрытый зев части расходной уже не так пугает.

Однако надо понимать, что здесь кроется неприятный парадокс: что хорошо для наполнения кубышки, становится нагрузкой на кошелек рядового потребителя. Кроме того, девальвация хороша ровно до тех пор, пока она плавная. Если же происходят резкие скачки, какие мы наблюдаем прямо сейчас, то даже государство начинает недовольно хмурить брови. Спросите у ЦБ, там уже устали намекать, что комфортный уровень инфляции тает на глазах.

Я не буду сейчас говорить о тех незадачливых туристах, что решили в конце лета слетать на отдых в Турцию и которые с тревогой смотрят на курсовые сводки последних дней. Тут все понятно. Туры за границу мы по-прежнему оплачиваем в валютных ценах. И валюта - вовсе не юань, как вы понимаете.

Но дело в том, что резко слабеющий рубль доставляет неприятности практически каждому жителю нашей страны, если он ходит в магазины и пользуется хотя бы минимальном набором услуг. В первую очередь, негатив замечают те, кто покупает иностранную продукцию – понятно, что цены на нее растут вместе с курсом доллара и евро. Мы пока еще весьма зависимы в этом смысле от импорта. Например, от импорта высокотехнологичных продуктов: автомобилей, смартфонов, бытовой техники.

Не покупаете импортное? Похвально, но иностранные компоненты вовсю используются и в производстве отечественных товаров. И это я еще не говорю про необходимость заказывать импортные запчасти.

А когда дорожают товары, стоимость услуг в сторонке тоже не отсиживается. Все это безобразие как раз и называется инфляцией. Любопытно, что и госбюджету, который, казалось бы, радуется слабому рублю, тоже приходится закупать товары и услуги при таком раскладе втридорога. К тому же инфляция будет вынуждать власти индексировать пенсии и прочие социальные обязательства. Поэтому тут еще посчитать нужно, насколько экспортные поступления перекрывают пухнущие расходные статьи.

Именно поэтому Центробанк будет стремиться максимально снижать возможные всплески рыночной волатильности и удерживать курс на приемлемом уровне. Так что резко ослабевший этим летом рубль - лишь еще один звоночек, что в июле ключевая ставка с высокой долей вероятности может быть повышена.

К слову, люди наблюдательные совершенно справедливо заметят, что рублю поплохело задолго до событий, которые мы теперь называем мятежом. Национальная валюта уверенно слабеет еще с весны. Потому что спрос на наше сырье драматично снизился. Даже сокращение добычи странами ОПЕК+ не сильно помогло. Можно долго гадать, что тут сыграло первую скрипку - санкции Коллективного Запада или массовая рецессия в мире на фоне постковида. Скорее всего, со счетов нельзя сбрасывать ни то, ни другое. Но есть один неоспоримый факт, подтвержденный цифрами: экспорт упал и подешевел, а импорт вырос и стал дороже. Кроме того, на курс рубля влияют продажа бизнеса зарубежными инвесторами и вывод средств из России.

И надо отдать должное: при таких вводных рубль еще и довольно долго продержался в коридоре 70-80 за доллар - на уровне, который многие экономисты называли комфортным для нашей экономики. Однако ныне мы, судя по всему, из зоны комфорта вышли.

Оптимисты говорят, что и нынешняя ситуация вполне приемлема для правительства. У ЦБ и Минфина достаточно инструментов для влияния на валютный рынок. К тому же действуют ограничения на транзакции в долларах и евро. Кроме того, большие, возможно, неоправданно большие надежды возлагаются на Африку. Говорят, что это почти полуторамиллиардный рынок для отечественного продовольствия, удобрений и ядерной энергетики. При грамотном подходе рубль отыграет позиции. Здесь есть только одно маааааленькое НО. Когда придется договариваться о валюте для расчетов между государствами, какова вероятность что выберут нашу?

Не меньшие надежды аналитики возлагают на начало нового налогового периода. Правда, сами же уточняют, что это все равно лишь временный фактор поддержки рубля, фундаментально для российской валюты ничего не поменяется. На курс все равно будут влиять прежде всего слабые цены на нефть, снижение валютных доходов России и высокий спрос на валюту со стороны инвесторов, импортеров, и, как показывает практика, населения.

Да-да, как народ дедолларизацией не увещевай, а он все равно ломится покупать зеленые бумажки. ЦБ недавно негодовал из-за того, что россияне не только активно скупают валюту, но еще и выводят ее на зарубежные счета. Все это негативно влияет на курс рубля, подчеркнул регулятор. Я даже завидую этим раскачивающим лодку россиянам. У меня лично из валюты только пара металлических евро в ящике стола валяются с доковидных времен. Так что, уважаемый Банк России, я тут точно не причем.

Но что будет с рублем дальше? Какой хороший вопрос. Вот только вряд ли вам на него кто-то ответит, поклявшись мамой. Опрошенные Сравни.ру эксперты сходятся во мнении, что российская валюта может легко ослабнуть и до 90 рублей за доллар, но все еще есть шансы и на укрепление до 80 ₽. Ну то есть вы понимаете: знал бы прикуп - жил бы в Сочи.

Аналитик «Финам» Александр Потавин говорит, что для реального усиления курса рубля нужно, чтобы цены на нефть устойчиво выросли хотя бы на 15-20%. То есть, когда рак на горе свистнет?

Эксперты «БКС Мир Инвестиций» в своем обзоре отмечают, что на фоне неуверенных сырьевых контрактов и тяжелого шлейфа геополитики дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке будет только усиливаться. И, возможно, вовсе не июнь будет худшим месяцем для рубля. Из факторов, которые могут сыграть в пользу нацвалюты в БКС, называют только один – повышение ключевой ставки 21 июля.

Зато у Олега Дерипаски все в розовых тонах. На днях он пообещал крах гегемонии доллара через 3 года. Так и запишем. По его словам, только три года понадобится, чтобы американская валюта потеряла как минимум 20% своего веса в мировой финансовой системе. И эту долю он уступит юаню. Так бизнесмен отреагировал на статью Financial Times, в которой говорилось, что доллару в ближайшие десятилетия ничего не грозит.

В качестве основной причины миллиардер назвал огромный госдолг США. И вот тут возникает вопрос, почему же он не вспомнил про госдолг китайский. Не верю, что человек, сколотивший такое состояние, не видит горячих сводок с полей о том, как уверенно клонится в сторону кризиса финансовая система Поднебесной из-за странных игрищ с муниципальным долгом и аффилированными с муниципалитетами строительными компаниями. Речь идет о непогашенных кредитах на 23 триллиона долларов. Где гарантия, что ЭТОТ пузырь не лопнет через три года?

Сейчас доля доллара в международных расчетах около 43%, а доля юаня – меньше 3%. А если говорить о международных резервах, то к началу года это было соотношение почти 60% у бакса и снова меньше 3% у китайской валюты.

Даже если вдруг Олег Дерипаска окажется прав, и доллар действительно потеряет 20%, то о лишении его статуса гегемонии даже через три года говорить рановато. Впрочем, поверить серьезно в расчеты бизнесмена не получается. Ну хотя бы потому, что тот же юань продолжает девальвироваться по отношению к доллару. Это ж что должно сподвигнуть страны мира вкладываться в менее прибыльный и надежный финансовый инструмент? Пугалки российского миллиардера? Сомневаюсь.

ДОРОГОЕ МОЕ ТАКСИ

Положа руку на сердце, давайте признаем, что услуги такси в нашей стране если и не дешевы, то, по крайней мере, очень доступны. Низкие цены и… низкое качество услуги. Это тоже надо признать, да простят меня замученные водители агрегаторов.

Так вот в последние дни в СМИ стали появляться публикации, в которых нам грозят скорым подорожанием «езды на белых логанах до булочной» - уже этой осенью. Причем угрожают не просто подорожанием, а в несколько раз.

Такое развитие событий прогнозируют эксперты рынка в связи с принятием нововведений, предусматривающих введение штрафов за передачу заказов водителям, не имеющим официальной лицензии на перевозку пассажиров. Сразу хочется сказать, что я где-то это уже слышал, примерно последние лет 10, примерно каждые два года. Но, кажется, на этот раз законодатели решили пойти до победного.

Законопроект о введении штрафов уже принят Госдумой в первом чтении. Если он будет принят окончательно, то может начать действовать уже с 1 сентября. Суть его такова: службы-агрегаторы оштрафуют, если они допустят к заказам водителя без лицензии. От 100 тысяч до 200 тысяч за каждого. Если агрегатор слишком увлечется рецидивами, то штраф вырастет до полумиллиона рублей.

Оценки плачевности сегодняшней ситуации на рынке несколько разнятся: кто-то говорит, что лишь только каждый пятый таксист имеет лицензию на пассажироперевозки, кто-то – что только каждый десятый. Некоторые считают, что и такие подсчеты слишком оптимистичны. И дело не только в том, что в такси работают жук и жаба. Нормальные водители тоже есть, просто для них получение лицензии нерентабельно. Таксист должен быть зарегистрирован как ИП - это сразу более 40 тысяч в год страховых взносов. Плюс налоги, ОСАГО, ведение банковского счета и т.п. Сама лицензия тоже стоит денег.

Работа в такси и так не самая благодарная, автомобиль ты по сути гробишь, поэтому и предпочитают приезжать на заказы на ржавых ведрах. Расценки только пассажирам кажутся высокими, таксисты, как правило, ругаются, что они не всегда даже на грани рентабельности. Да в период высокого спроса поездка может и 300 рублей по Пскову на не самое дальнее расстояние стоить. Но за такой же маршрут агрегатор порой и сотни не дает.

Сами таксисты еще постоянно ругаются, что на руки они получают совсем не ту сумму, которую накатали. Из нее приходится вычитать комиссию агрегатора, расходы на топливо и мойку. Некоторые еще и платят за аренду авто. В конце концов от обещанных сумм остается меньше половины, а иногда и меньше трети.

Если закон действительно начнет действовать и его каким-то чудом еще и начнут контролировать, что на данном этапе вызывает очень смутные сомнения, то по идее с рынка одновременно исчезнет как минимум пять таксистов из десяти. Прежде всего, те, кто решит, что не потянет лицензионное таксование. К тому же к осени в России может заметно подорожать еще и бензин, что, разумеется, также внесет свою лепту в эту печальную историю.

Такая вот палка о двух концах. С одной стороны, этот дикий по сути рынок уже давно нуждается в регулировании. Мы уже потеряли не одну и не две региональные компании, оказывающие услуги такси, пока там наверху решали, что с этим бардаком делать. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что де-факто в таксоперевозках, особенно в регионах, сложилась гегемония похлеще чем у доллара. Не будем показывать пальцем, вы все прекрасно понимаете о какой конторе я говорю. Такая негласная монополия рынок совсем не красит. От этого плохо и водителям, и пассажирам. И не будем скрывать, конторе этой по большому счету в текущем моменте до лампочки – кто сел и в какой автомобиль, чтобы развозить пассажиров. Установил приложение и ладно. Полетят страйки, то есть жалобы, тогда подумаем. А пока в добрый путь.

С другой стороны, вы уверены, что система общественного транспорта выдержит тот наплыв пассажиров, которые больше не смогут себе позволить ездить на работу или с работы на такси? Я бы на месте регионального комитета по транспорту уже готовил шаблоны ответов на поток жалоб на известном сайте.

Так что благими намерениями нам, возможно, снова мостят дорогу куда-то не туда.

ХОЧЕШЬ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ? ПЛАТИ!

И еще коротко хочу обратить внимание на крайней неприятный кейс, который меня лично даже разозлил. С недавних пор все мобильные операторы нашей страны стали требовать со своих клиентов дополнительную плату за раздачу интернета с телефона. Делалось это поступательно, но настойчиво. Начинали с безлимитных и архивных тарифов, а теперь дошли вообще до всех.

Отныне, чтобы поделиться трафиком (не важно с кем - с другом, с собственным планшетом или навигатором в автомобиле), надо платить. На МТС, например, на некоторых тарифах просят по 50 рублей за сессию, которая ограничена 3 Гб. Перебрали – платите еще 50. Кажется, не так много, но если вы привыкли пользоваться раздачей трафика ежедневно, то счет может и за 1500 тысячи перевалить.

Честно признаюсь, моему возмущению не было предела. У меня тариф не безлимитный, я покупаю ежемесячно определенную квоту трафика. А теперь оператор предлагает мне за этот трафик заплатить еще раз? Куда смотрит антимонопольная служба?! В том числе и в плане сговора на рынке мобильной связи?

Однако в техподдержке оператора мне объяснили, что никто меня не заставляет покупать гигабайты еще раз. Просто для раздачи трафика его нужно докупить, а на гигабайты из включенного в тариф пакета они не покушаются, просто их раздавать больше нельзя. Хитро! Чувство, что меня обманули на пустом месте не исчезло, но в диалектику там умеют, не отнимешь.

Некоторые блогеры попытались операторов оправдать. Мол, им же надо модернизировать сети, они страдают из-за санкций, бьются над расширением покрытия и повышения качества связи. На это нужны деньги, а их не хватает. Инфляция, перебои с поставками, подайте кто сколько может. Да вы ж мои заи! Ну тогда постыдились бы в финансовых отчетах сверхприбылями сверкать, бедные вы мои, несчастные. Не буду показывать пальцем опять же, но кое-кому хватило средств неплохие дивиденды акционерам выплатить. Могли и бы на лояльность клиентов потратится.

А пока ждем, когда наши операторы доберутся до трафика Bluetooth-устройств. Пользуешься смарт-часами? Плати! Мне кажется, с такой логикой можно и настолько далеко зайти. Странно, что в такси еще не догадались за каждого пассажира дополнительную плату брать. Упс, сорри, кажется я слил жлобский лайфхак для агрегаторов.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FМ.

Алексей Овчинников