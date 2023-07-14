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В рубель: И деньги - не деньги, и почта - не почта

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, зачем в России официально дали зеленый свет цифровому рублю и что об этом говорит мировой опыт и здравый смысл, а также поговорим о том, стоит ли спасать пациента с именем «Почта России», если он скорее мертв, чем жив.

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?

На этой неделе начался, не побоюсь этого слова, отсчет новой эры - эры цифрового рубля. Правда, пока на территории нашей страны не так много людей, которые понимают, как это будет работать на практике, а главное, зачем вообще это всё. Рискну предположить, что даже уважаемые депутаты нижней палаты парламента, которые 11 июля приняли во втором и третьем чтениях соответствующий профильный закон, едва ли всем дружным составом знают ответы на эти нетривиальные вопросы.

О многом говорит тот факт, что СМИ решили засыпать банки вопросами сразу после принятия закона, и большинство финансовых учреждений просто отмолчались в ответ. «Отстаньте, мы в домике».

Но давайте разберемся с тем, что на поверхности. Нам говорят, что цифровой рубль - это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами, что выпускать его и отвечать за его обращение будет исключительно Центробанк, а храниться чудо прогресса будет исключительно на цифровых кошельках, которые будут кучковаться опять же на платформе регулятора всея финансов России.

При этом по факту рубль цифровой - это электронный уникальный код, что отсылает нас к сравнениям с криптовалютой. Но на этом сходство и заканчивается, ибо крипта - понятие безэмитентное и децентрализованное, а отечественная валюта в цифре будет иметь эмитента фактически в лице государства и обращаться будет исключительно на цифровых мощностях Банка России. То есть «намайнить» такой рубль точно не получится.

В свое время зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин приводил еще одно противопоставление. По его словам, криптовалюты не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц. А вот цифровой рубль в этом плане ого-го и угу-гу. Противопоставление очень смешное. Посмотрите на курс нашей валюты за последние дни, друзья.

Почему при этом цифровой рубль так долго заводили на морозе, тоже не совсем понятно. Разрабатывать его начали практически три года назад, а сроки запуска неоднократно сдвигали. Да и сейчас у третьей формы денег пока статус пилотного проекта, который банки и их клиенты по идее должны начать обкатывать, начиная с августа. После такого пилотирования цифровой рубль предложат широким массам. Вы нас не очень просили, но все равно нате.

Окей, предположим приблизительное понимание устройства фининструмента у нас есть. Остается разобраться с вопросом: зачем?

Апологеты цифрового рубля говорят, что причин - море разливанное. Тут и экономические, и политические, и даже социальные предпосылки. Так, Банк России нацелен на то, чтобы бумажные деньги уходили в небытие как атавизм. Правда, в этом случае не очень понятно, почему не уйти в старый добрый безнал, без изобретения по сути еще одной формы безналичных расчетов.

Еще один мотиватор оцифровки рубля - снижение зависимости от глобальных провайдеров платежной инфраструктуры (а мы еще зависим?), а также возможность более четко контролировать платежи. Здесь подразумевается не только «Большой брат следит за тобой», хотя и это тоже, но и, к примеру, более четкое и дееспособное отслеживание логистики социальных выплат. Чтобы они доходили до адресатов вовремя и четко.

Красиво. Но нам-то зачем цифровой рубль? И вот тут начинается самое интересное. Достаточно четко и внятно нам сказали, что по электронной версии отечественной валюты не предусмотрено кучи банковских плюшек. Никакого начисления процентов на остаток на счете, никаких кешбэков, никаких внятных и простых способов обналичить средства. Обещают, что транзакции будут дешевле, поскольку не будет потолка на бесплатные переводы как у СБП. Но многие ли из вас превышают потолок системы быстрых платежей?

Заявляют еще, что расчеты с цифровым рублем можно будет проводить офлайн без доступа к интернету, в том числе в удаленных и труднодоступных регионах страны. Но тут, как говорится, пока не увижу - не поверю.

Есть отдельная тема для разговора - трансграничные переводы, которые могут стать доступнее во многих смыслах. Но тут еще слишком много сослагательного наклонения. Опять же - пока не увижу реально работающую систему, обсуждать не готов.

Несомненный плюс - владелец энной суммы цифровых рублей не зависит от рисков в финансовом секторе. Если банк обанкротится, вы рискуете потерять часть денег, свыше застрахованной государством суммы, если они в этом банке хранятся. Рубль цифровой будет мирно лежать в сусеках ЦБ, который обанкротится едва ли. С другой стороны, кому нужен счет или депозит, на который не капают проценты? Инфляция весело подмигивает в этом месте.

А еще будет очень любопытно посмотреть, как платформа ЦБ пройдет стресс-тест на безопасность. Пока вопрос этот, как минимум, открытый. Никто ведь не отменял человеческий фактор, а значит пользователи будут попадаться на вирусы, трояны, фишинг и социальную инженерию в духе: «Драсти, это ЦБ. Нам поступил запрос на смену номера телефона по вашему счету».

Показателен в этом плане зарубежный опыт. По данным Forbes, цифровые валюты, выпущенные центробанками, используют лишь 11 стран, еще около 40 - тестируют. Остальные предпочитают наблюдать, увенчаются ли успехом эксперименты других государств.

В США, к примеру, заявили, что считают, что лучше здесь быть правыми, чем первыми. Те страны, которые полноценно запустили свои государственные криптовалюты, отмечают, что очень быстро утратили иллюзии, что их начнут применять быстро и массово. Людям они кажутся сложными, да и просто ненужными.

Удивительно, что при всех вводных опрос РБК, проведенный весной этого года, показал, что использовать цифровой рубль готова чуть ли не треть россиян. Кто эти люди? На что они надеются?

Впрочем, пока не попробуешь, не узнаешь. Только практика покажет, насколько вся эта затея состоятельна. Но да практики, вероятно, еще как до Китая пешком. Китай, кстати, в тестировании цифрового юаня что-то крепко завяз и никак выбраться в полноценный запуск не может. Чем тоже не показатель?

Одно радует, насильно никто никого на третью форму платежей в России переводить пока не собирается. А то видел в соцсетях пугалки о том, что сейчас всех пенсионеров и бюджетников на цифровой рубль пересажают. Сильно сомневаюсь. Вы еще попробуйте объяснить людям старшего поколения, что это за зверь такой - цифровой рубль, если учесть, что даже молодые люди на данном этапе явно не совсем в курсе.

А ВЫ ТОЧНО ПОЧТА?

Еще одна новость, которая наделала много шума в информационном поле на этой неделе, касается плачевной ситуации, в которой оказалась «Почта России». Согласно множеству публикаций в СМИ, из госкомпании массово увольняются сотрудники, поскольку там ухудшили и без того далекие от идеала условия труда.

Ранее там давали возможность распределять ставки по незанятым вакансиям на замещающих их сотрудников, что позволяло хоть немного увеличивать их доход. Например, если в отделении работало 3 человека, но в штатном расписании числилось 5, то зарплата пятерых в постоянном режиме распределялась на троих. «Почта России» на фоне хронической убыточности решила правила замещения существенно ужесточить: во-первых, сократить число ставок, а во-вторых, ввести ограничения на саму возможность замещения. Например, одного сотрудника на 100% теперь можно замещать не более 3 месяцев, один сотрудник может выполнять не более 50% работы того, кого он замещает (следовательно и получать за это не более полставки). А если работник вынужденно отсутствует, то за увеличение объема работ другим сотрудникам доплачивается не более 25% его ставки и только один месяц.

При этом возможность получать ставки других сотрудников для многих оставалась единственным фактором, хоть сколько-то удерживающим от увольнения. Некоторые издания пишут: в ряде случаев руководство отделений само начало сокращать сотрудников, если они слишком активно выражали несогласие с новыми правилами оплаты труда.

О проблеме увольнений в «Почте России» даже заговорили в Совете по правам человека: СПЧ готовит обращение в правительство с просьбой дать оценку происходящему. Но тут есть точка невозврата. Назовем ее «Поздно пить "Боржоми"». Много ли людей захотят возвращаться в этот ад, даже если им в качестве компромисса вернут хотя бы половину от прежних заработков, которые всегда были мизерными?

При этом развернувший сюжет был вполне предсказуемым. Не буду рассказывать, какое мнение сложилось в массах о главном почтовом операторе нашей страны. Сами знаете, и поэтому его услугами стали пользоваться все реже и реже. Уж лучше переплатить, но гарантированно и в срок получить доставку. Благо поле более чем конкурентное. А многие маркетплейсы, к примеру, вопросы пересылки товаров вообще давно решают своими силами. Бумажные письма практически канули в лету, а периодику сегодня выписывают редкие индивидуумы. Доставлять особо нечего. Было весомое окошко доставки товаров по внешним направлениям, но и оно с грохотом прикрылось. Зарубежные сайты, которые все еще доставляют посылки в нашу страну, настойчиво предлагают выбирать альтернативные способы доставки. И я их понимаю.

Прибавьте к этому какие-то бесконечные случаи воровства внутри «Почты России», постоянное выклянчивание госсубсидий, грязные попытки выдавить конкурентов с поля и даже настойчивое требование права на монополию, что в случае с доставкой пенсий даже почти удалось.

Неудивительно, что оператор на голубом глазу потребовал еще и разрешения торговать алкоголем, в том числе с доставкой на дом. Пока безуспешно, но я верю в напористость причастных товарищей. При этом как почта, а не алкомаркет или магазин у дома, «Почта России» работает все хуже и хуже.

Приведу пример из личной практики. Решил я тут побыть тем редким индивидуумом, который получает газеты и журналы в классическом печатном варианте непосредственно в ящик. Тряхнуть, так сказать, стариной. Это я, как оказалось, не о себе, а о Почте России. Ежедневная газета приходила ко мне с задержкой, достойной всех мемов про ленивцев. То, что произошло в понедельник, я узнавал во вторник. Следующей недели. Ну то есть вместо новостей, я читал мемуары. Пришлось от подписки отказаться.

И я понимаю, что людей мало, они зашиваются, а тут я со своей ежедневной газетой. С другой стороны, а зачем тогда это все, если оно не работает как надо?

Не могу не отметить, что помимо моих личных переживаний, есть и более объективные срезы общественного мнения. На днях губернатор Псковской области Михаил Ведерников сказал, что у региона накопилось немало замечаний к работе «Почты России». И не просто замечаний, а, цитирую, «больших претензий».

Тиражи районных газет загадочно исчезают, увеличение тарифа на доставку корреспонденции выставляется как ультиматум, на ярмарке вакансий предлагаются должности с зарплатой ниже МРОТ. И глава региона отметил, что власти уже ищут альтернативу «Почты России». И, полагаю, это не самая сложная задача. В правительстве области даже готовы самостоятельно доставлять корреспонденцию, если не получится достучаться.

В общем, переживает компания далеко не лучшие времена, и света в конце туннеля что-то не особо видно. Тут надо либо уже применять эвтаназию, потому что, кажется, диагноз «Почта России» не лечится, либо радикально реформировать всю эту убыточную богадельню.

Кажется, большинство из нас не заметит исчезновения с карты госкорпораций этого материка. Под ударом, безусловно, окажутся пенсионеры, которым почтальоны приносят продукты и пенсию. Но у нас, в конце концов, есть социальные службы. Передайте эти полномочия им, расширив, разумеется, штатное расписание. МФЦ опять же, краса и гордость нашей страны (без иронии), никто не отменял.

Поэтому я немного настороженно отношусь к инициативе Михаила Ведерникова помогать этому устаревшему монстру региональными субсидиями. Ну, зачем пытаться накормить мертвого?

Есть нюанс, что для некоторых населенных пунктов почта – один из немногих способов связи с внешним миром, а иногда и единственный. И Псковская область такие населенные пункты имеет. От одного человека зачастую зависит, получат ли люди в отдаленных селах пенсии и письма. Но тут, извините, сама «Почта России» успешно самоликвидируется, закрывая одно отделение за другим. К тому же есть вопрос, почему это в ряде сел и деревень до сих пор нет сотовой связи? Помнится, этот вопрос собирались закрыть как раз к 2023 году… Можно было бы сослаться на ложные воспоминания, но все прекрасно гуглится.

В любом случае я уверен, что все функции «Почты России» можно прекрасно распределить между другими существующими и, в отличие от героя нашего рассказа, здравствующими структурами. В конце концов, у неповоротливого монстра совместно с ВТБ запущен «Почта Банк», гораздо более успешная структура. Тоже с госучастием. Финучреждению, конечно, не очень понравится, когда его попросят доставлять пенсии, к примеру. А не надо спрашивать, надо обязать. Любишь кредиты раздавать, люби и саночки возить.

Как верно в свое время отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, пока складывается ситуация, когда государство забивает «Почту России» деньгами и не понимает, куда они деваются. Это ненормально, когда почтовое отделение с трудом работает как почтовое отделение, но при этом торгует селедкой, презервативами и посевными календарями.

Трудно поспорить, действительно, ненормально.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников