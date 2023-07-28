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В рубель: Пожинаем и предвкушаем плоды реформ, повышений и запретов…

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, как реагируют на повышение ключевой ставки рынок, рубль и аналитики, зачем в России снова хотят реформировать систему оплаты услуг ЖКХ и почему айтишники вместе с банкирами в ужасе от нового законопроекта, ограничивающего возможности по подтверждению личности.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА + 100, КТО В ВЫИГРЫШЕ?

Как-то незаметно пролетела неделя с момента повышения ключевой ставки в России сразу на 100 базисных пунктов. Незаметно не только потому что время летит, а мы не молодеем, а еще и потому, что рынок отреагировал на решение Центробанка довольно вяло. Рубль разве что начал неуверенно укрепляться, но в этой сюите, как считают экономисты, главную скрипку сыграли совсем другие факторы – прежде всего, рост цен на нефть. Я вам скажу больше, многие аналитики склоняются к мысли, что отечественная валюта вот-вот снова ухнет вниз. Август вообще традиционно считается не самым благоприятным месяцем для рубля. Зачем же нарушать каноны?

Но вернемся к ключевой ставке. В прошлую пятницу Банк России прервал один из самых длинных периодов процентной стабильности за последние 10 лет и повысил ключевую ставку до 8,5%. Напомню, ставка ЦБ оставалась на уровне 7,5% с сентября прошлого года, то есть почти 9 месяцев.

Регулятор объяснил свое повышательное настроение ускорением инфляции, дефицитом рабочей силы, ослаблением рубля и ростом инфляционных ожиданий. Риторика довольна жесткая, что дает повод ждать новых повышений на следующих заседаниях. Многие аналитики считают, что к концу года мы можем уверенным шагом дойти до 10% и выше.

Что касается прогнозов ЦБ, то по ВВП на 2023 год он немного повышен (1,5-2,5% вместо 0,5-2%), на 2024 год сохранен, а на 2025 - понижен. Прогноз экспорта товаров на текущий год понижен, как, впрочем, и по импорту. Также понижен прогноз профицита торгового баланса со 117 до 97 млрд долларов.

Оценку инфляции на конец года регулятор повысил до 5-6,5%. Сам регулятор отмечает, что российская экономика сейчас просто не способна производить столько товаров и услуг, сколько запрашивает внутренний спрос. Импортировать тоже не способна. Соответственно, товаров не хватает, поэтому и цены растут.

Это означает, что ЦБ нужно как минимум 9,5%, чтобы добиться желаемого монетарного эффекта. Наиболее вероятен сценарий, что эта величина будет достигнута за два одинаковых шага в сентябре и октябре. То есть по 50 базисных пунктов каждый раз.

Хотя, если динамика инфляции и инфляционных ожиданий будет более устойчивой, например, на фоне дальнейшего ослабления рубля, то ЦБ может и не откладывать повышение в долгий ящик и сразу сделать еще один шаг на 100 б.п.

Безусловно, у аналитиков есть и позитивный сценарий, в котором рост цен на нефть и налоговый период поддержат укрепление рубля. При этом геополитическая повестка будет оставаться нейтральной для рыночных настроений, а показатели недельной и месячной инфляции ощутимо замедлятся. При таком раскладе ЦБ может не спешить с повышением ставки на следующем заседании и ограничиться сдержанным шагом на 25 б.п. В дальнейшем до конца года мы увидим еще один шаг до 9%, и уже в начале следующего года начнутся разговоры о снижении. Но сценарий позитивный-то есть, а вот верят в него, увы, немногие.

При сценарии любом ожидается дальнейший рост процентных ставок, как по вкладам, там и по кредитам. РБК пишет, что российские банки уже начали повышать ставки по ипотеке, как минимум на 0,5 п.п. Правда, лидеры сегмента - Сбербанк и ВТБ - пока условия по ипотеке не меняли. Но эксперты уверены, что и здесь рост ставок не за горами с учетом ужесточения политики ЦБ.

При этом ЦБ повысил прогнозы по росту ипотечного и розничного кредитования, что регулятора скорее напрягает, чем радует. Для того, чтобы рост цен угомонился, необходимо, чтобы россияне стали больше сберегать и меньше тратить. Кредиты будут дорожать, пока мы не передумаем с ними связываться. А мы передумаем?

Больше других от повышения ставки выиграют, как водится, финансовые институты. У них явно увеличатся доходы на рынке кредитования. А вот негативное воздействие могут ощутить компании из реального сектора экономики - крупные заемщики. Особенно сложно придется строительной отрасли. Девелоперы говорят о том, что повышенная ставка отразится на стоимости денег для строительства, а, значит, повышение будет заложено и в цене квадратного метра. Да-да, недвижимость продолжит дорожать, хотя, казалось бы, ну куда еще. Раньте, то есть, простите, владельцы инвестиционных квартир вожделенно потирают руки.

Ну и еще несколько немаловажных нюансов из выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в ходе традиционной пресс-конференции. Во-первых, она заявила, что регулятор не видит предпосылок для отмены ограничений на снятие валюты с банковских счетов и вкладов, которые действуют до 9 сентября. Но при этом отметила, что в России стоит оставить только те валютные ограничения, которые существенны как ответ на санкции, остальные «нужно убирать». Ну, и успокоила отпускников, что новых ограничений в сфере оборота наличной валюты пока не планируется.

Помимо всего прочего, Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о скепсисе россиян относительно предстоящего внедрения цифрового рубля. Она признала, что такой скепсис, мягко говоря, есть, но похожую реакцию регулятор видел и при всех других новациях. Она заверила, что использование цифрового рубля будет добровольным, «никто насильно загонять в него не собирается», и выказала надежду, что он окажется удобным для граждан и бизнеса. Позвольте пока остаться в образе Станиславского. Не верю.

КРУЧУ-ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ ХОЧУ!

Не знаю, сколько еще можно вертеть на нормативно-творческом колу несчастное ЖКХ, но, похоже, нет предела совершенству. В России снова вознамерились реформировать принцип оплаты услуг в отрасли. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо Минстроя.

Суть изменений заключается в том, что управляющим компаниям будут открываться специальные счета, с которых они не смогут производить никаких действий кроме оплаты ресурсоснабжающим организациям за электричество, газ, тепло и воду.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что при нынешней системе оплаты ЖКУ жильцы многоквартирных домов получают отчет об использовании их средств УК только раз в год. До этого момента они не могут быть уверены в том, что их средства используются по назначению, и ими в действительности оплачиваются те услуги, которые они потребляют.

Это очень интересный аргумент, особенно если учесть, что большинству жильцов, ну давайте это признаем, абсолютно все равно, что там вытворяет управляющая компания, поскольку с владельца квартиры после осуществления оплаты обязательства снимаются, а вся ответственность ложится исключительно на УК. Даже если она, к примеру, потратит средства как-то не так или, прости господи, просто их украдет, жильцов никто не заставит платить заново.

Поэтому тот факт, что законодатели прикрываются интересами граждан, их нисколько не красит. Сказали бы прямо – мы защищаем интересы коммунальных организаций.

А с точки зрения собственников жилья тут как раз все не очень однозначно. Ведь УК сейчас могут более-менее гибко распоряжаться средствами на своих счетах, используя их туда, где они в конкретный момент наиболее важны. Например, нужно срочно отремонтировать сломавшийся лифт. Такие внезапные расходы оплачивались в том числе за счет средств, которые перечислялись за ЖКУ. А коммунальным организациям оплата производилась уже из следующих поступлений. А если этого не делалось лифт вставал не пару дней, а на пару месяцев.

Теперь такой вариант будет исключен, и оплатить внезапные, но важные расходы УК будет гораздо сложнее: для этого потребуется создавать и поддерживать резервные фонды. И это, пожалуй, даже не самый плохой вариант, если управляйки реально этим озаботятся. Но в этом случае это будет дополнительная финансовая нагрузка на управляющие компании, а их, можно не сомневаться, по старой доброй традиции переложат на плечи плательщиков.

Бывают, кстати, и обратные перегибы. Например, деньги, которые должны идти на уборку подъездов, обслуживание лифтов, текущий ремонт, управляйки переводят ресурсоснабжающим организациям за должников. Это негативно сказывается на состоянии домов. Но как тут поможет новый порядок, пока не очень понятно. Скорее всего, и долги останутся, и уборка будет проводиться все равно как попало.

Ну, а эксперты говорят, что нововведение не решает главной проблемы - проблемы должников, из-за которой коммунальщики недополучают средства в первую очередь. И отмечают, что оптимальнее всего было бы перейти на прямые договора между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, чтобы их плата за ЖКУ прямо поступала тем, кто их оказывает, минуя посредника в виде УК.

И что-то не видно стремлений побороть старый добрый испытанный вариант, когда управляйки банкротятся с огромными долгами перед ресурсниками, а затем реинкарнируется под другим названием и на колу мочало.

Ну, и напомню, что если уж мы говорим о заботе о деньгах собственников жилья, то для этого механизм вообще-то уже придуман. Сегодня жильцы могут перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям по решению общего собрания. Правда, вспоминая несколько равнодушное отношение большинства людей к вопросам ЖКХ, вангую, что собрать такое собрание будет очень непросто.

К тому же сейчас нередко платежки людям выставляют МФЦ, которые и распределяют средства для УК или РСО, в этом случае роль предлагаемых Минстроем спецсчетов для коммунальных платежей вообще не очень очевидна.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (да-да, есть и такая), рассказали «Известиям», что принципиально новым для отрасли может стать разве что ввод обязательных расчетов с ресурсоснабжающими через такие спецсчета без голосования жильцов. В таком случае необходимо будет тщательно продумать, каким образом будут организован доступ к деньгам граждан, как будет контролироваться работа счетов, добавили там.

Осталось узнать, какие у Минстроя планы насчет «тщательно продумать». Будем следить.

У ВАС СПРОСИТЬ ЗАБЫЛИ!

Ох, уж эти законодатели. Их инициативности можно только позавидовать. Только почему-то, как правило, участники рынка, которых планируют таким образом облагодетельствовать, зачастую воспринимают любые новации в штыки. А заодно и нас накручивают, рассказывая в красках, в какой ад ведут мощенные благими намерениями дороги законотворчества.

Очередной подобный кейс нарисовался на этой неделе. Госдума приняла 25 июля во втором чтении поправки в законы «Об информации» и «О связи», которые запрещает регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов. Но это еще не всё. На отечественных ресурсах можно будет зарегистрироваться только четырьмя способами: по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или «через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо».

Авторы документа настаивают, что хотят закрыть брешь, через которую персональные данные попадают в открытый доступ либо крадутся киберпреступниками. Однако IT-сфера, на всякий случай уточню, российская IT-сфера отреагировала на этот документ с негодованием. Прежде всего, упрекнув законодателей в том, что они не удосужились обсудить детали с отраслью. Ну, такое у нас не впервой, когда действует принцип «У вас спросить забыли!». Но айтишники нагнетают еще больше, говорят, что новоиспеченный закон может привести к потере доступа миллионов пользователей к привычным ресурсам и нанести большой урон даже финансовому сектору, включая Национальную систему платежных карт.

Ассоциация «Электронные деньги» в своей петиции в адрес депутатов Госдумы отмечает, что под действие поправок попадут все финансовые организации, оказывающие услуги с помощью мобильных приложений и интернет-банкинга, — сюда входят как банки, так и небанковские кредитные организации, операторы электронных денежных средств и страховые компании.

Дело в том, что финансовые организации не могут проводить авторизацию только единожды, при подключении к сервису — это бы негативно сказалось на безопасности, — поэтому авторизация проводится при каждом доступе к удаленным каналам обслуживания. А предложенные механизмы не обеспечивают бесшовную, быструю авторизацию клиента, полагают в ассоциации. Так сотовый оператор должен предоставить результаты проверки абонента в течение 20 минут. Аутентификация через ЕБС или ЕСИА требует переходов на другие интернет-ресурсы, а это дополнительное время.

Также, по мнению экспертов ассоциации, предложенный порядок драматически увеличит нагрузку на существующую инфраструктуру. Многие клиенты обращаются к удаленным каналам по несколько раз в день. Это означает миллионы авторизационных запросов ежедневно, что на порядки больше, чем инфраструктура ЕСИА, ЕБС или сотовые операторы обрабатывают сейчас. А сбои в этой инфраструктуре фактически будут означать невозможность доступа к удаленным каналам обслуживания, что крайне негативно скажется на доверии к финансовому сектору.

Forbes со ссылкой на опрос участников рынка отмечает, что принятие поправок в текущей версии несет существенные риски для отрасли, а также вызовет негативный отклик у миллионов российских пользователей. В частности, они могут лишиться возможности авторизации через push-уведомления или email, к которым привыкло абсолютное большинство россиян.

Коммерсантъ пишет, что таким макаром вне закона окажутся даже сервисы «МирПэй» и «СБПэй», для авторизации в которых используются сервисы Apple и Android. Более того, как отмечает издание, на банковском рынке все программное обеспечение, которое используется банками для систем авторизации - иностранное и плотно встроено в информационную систему и систему кибербезопасности. Импортозаместить их, во всяком случае оперативно, нереально, поскольку потребует очень много времени и средств.

Банкиры в шоке, ведь используемые механизмы надежны и их безопасность подтверждена многолетней практикой, навязываемые же неоправданные затраты без улучшения клиентского пути – такая себе расходная статья. Я с большим сарказмом всегда отношусь к стонам банков, но тут даже я прослезился. Хотя бы потому, что ситуация явно скажется на мне, как на клиенте и пользователе мобильных банковских приложений. Ведь на лицо под видом заботы о национальной безопасности мне лично предлагается смириться с откровенным даунгрейдом, то есть откатом в плане технологий на шаг, два, а то и все десять.

Смягчает ситуацию, что законопроект в существующей версии пока не предусматривает мер ответственности за несоблюдение порядка авторизации. Но явно за этим не заржавеет. Айтишники и финансисты пока не теряют надежд, что в ситуацию вмешается регулятор и хотя бы поделится своим экспертным мнением. Пока этого не произошло, что делает ситуацию несколько нервной. И снова нам остается лишь наблюдать…

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников