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В рубель: Дыра в ЖКХ, аналог ипотеки и грустные пчеловоды

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, что за дыра образовалась в сфере жилищно-коммунального хозяйства и почему нас всех в нее может засосать, почему ипотека осенью может стать еще более недоступной и какую альтернативу предлагает ей на замену Центробанк, а также поговорим о грустных настроениях среди российских пчеловодов, среди которых, впрочем, псковских пока не замечено.

ДЫРЯВОЕ ЖКХ

СМИ на этой неделе активно тиражировали информацию о том, что долги по ЖКХ в нашей стране достигли просто неприличных максимумов. Росстат подсчитал официальную статистику задолженности за жилищно-коммунальные услуги и выяснил, что только за I квартал этого года ее размер достиг почти 900 млрд рублей. Причем в 2023 году темпы роста задолженности усилились, а это значит, что к концу года можно ждать и триллиона.

Ситуацию можно было бы списать на снижение реальных доходов россиян, но если опираться на данные федерального бюро статистики, то это в 2022-м они динамично снижались, а с начала этого года начали, может быть, и не столь динамично, но все-таки расти. Да и риторика Центробанка, который обвинил нас в потребительском раскручивании инфляции со своим неумным аппетитом к тратам, как-то плохо коррелирует с черной дырой в платежах за услуги ЖКХ.

С чем же связана такая несостыковка? Ну, во-первых, с тем, что как бы не начали расти реальные доходы и даже зарплаты на фоне кадрового дефицита в этом году, просадку прошлого года вся эта благость еще не выкупила. Покупательская способность россиян в массе своей по факту все равно ухудшилась. Кто-то стал покупать меньше, кто-то экономить на качестве, кто-то расставлять приоритеты. И траты на ЖКХ, как мы видим, в число приоритетных вошли далеко не у всех. Вода приходит и уходит, а кушать хочется всегда.

Еще один фактор – спорные реформы в системе жилищно-коммунального хозяйства и астрономические цифры в некоторых платежках. Не секрет, что есть сограждане, которые не платят за те или иные услуги принципиально. Будь то капремонт или общедомовые услуги, к примеру. Или человек не хочет платить за отопление, если считает, что у него дома слишком холодно, а просят втридорога. И таких примеров можно привести массу. Ржавая вода из крана, немытые подъезды, постоянно ломающиеся лифты и, вуаля, собственник сам себе выписывает индульгенцию от оплаты некачественных или навязанных, по его мнению, услуг.

Красная черта повышения тарифов, согласно некоторым исследованиям, тоже важная составляющая. Какой-нибудь одинокой пенсионерке цифры в платежках начинают казаться нереальными, и она их просто игнорирует.

Впрочем, есть и те, кто зарабатывает вполне достаточно, чтобы и на бутерброд с маслом хватало, и на оплату всех благ цивилизации, доставляемых по кабелям и трубам. Но не платят, если хотите, из вредности. Сам был свидетелем удивительной истории. В моей журналистской практике были случаи совместных выездов-рейдов Газпрома вместе со СМИ и полицией по злостным неплательщикам. Да, были очевидные кейсы – бедности, если не сказать нищеты, или асоциального образа жизни, где все было понятно. А были и шикарные хоромы, целые коттеджи с заборами, скажем так, не из сетки-рабицы. На вопрос – почему не платите, один и тот же ответ – ой, забыли. А тут надо понимать, если к тебе приехали с рейдом, то ой забывал ты, как минимум полгода.

В общем истории у неплатежей разные, все попытки властей как-то повлиять на ситуацию выглядят уныло. Если у человека нет денег, то он все равно не сможет заплатить, а если у него есть наглость, ну или принципы, то никакие увещевания на него не действуют. Вся печаль в том, что страдают добросовестные плательщики. Не только потому, что получают услугу не того качества, которое могли бы обеспечить управляющая или ресурсоснабжающая организация, будь у них достаточно средств. Проблема еще в том, что этот снежный ком неплатежей раскручивает спираль повышения тарифов. Хотите верьте, хотите нет, но доля неплатежей изначально закладывается в тарифные сетки с оглядкой, разумеется, на текущей уровень задолженности.

Можно долго говорить о том, что нужно совершенствовать систему субсидирования тех, кто не в состоянии оплачивать ЖКУ самостоятельно. Что требует ужесточения и система наказания и принуждения тех, кто в состоянии оплачивать, но заигрался в принципы. Что нужно умерить аппетиты при повышении тарифов, потому что жилищно-долговая дыра точно не становится меньше с каждым новым рублем в платежках. Но мы же понимаем, что ничего не изменится. Сколько бы не было реформ в сфере ЖКХ, она остается инертной, косной и морально устаревшей, как и ее дряхлые сети.

Для понимания, в Пскове, к примеру, более 60% сетей водоснабжения и канализации находятся в изношенном состоянии. В районах области эти цифры, как вы понимаете, еще более ужасающие. Цифры, кстати, официальные.

Эксперты уже с десяток лет говорят, что степень износа коммунальной инфраструктуры в России становится настоящей угрозой, которая может обернуться каскадом техногенных катастроф. Этих экспертов называют кликушами и паникерами, в то же время ремонтируют сети в год по чайной ложке. А ветшают они более быстрыми темпами.

Кстати, про кликуш. Я бы поаккуратнее выбирал термины. Если что, в прошлом году президент России на заседании совета, посвященном состоянию ЖКХ, отметил, что в негодность приходят три процента от общей протяженности сетей, а заменяют на новые только около двух. Погуглите, доклад в открытом доступе лежит. Там мрак и антиутопия.

Конечно, кабмину поручили разобраться, вмешаться, разработать, оптимизировать, приоретизировать. Но, если честно, света в конце тоннеля что-то пока не видно. Особенно если учесть, что мы готовимся встретить новый год с триллионом долгов в сфере.

МЕНЯЮ ИПОТЕКУ НА ЛИЗИНГ. ДОРОГО

Аналитики сгущают краски вокруг ипотеки, говорят, что осенью она подорожает еще больше. В том числе из-за того, что с 1 октября Центробанк вводит меры, которые будут вынуждать банки отказываться от работы с ипотекой с первоначальным взносом ниже 30%, а также с закредитованными заемщиками.

Если немного вдаться в конкретику, то регулятор ужесточил так называемые макропруденциальные требования по ипотечным кредитам. Если по-русски, то банки обязали повышать надбавки по рискам заемщика. То есть финучреждению придется откладывать больше денег на страховку самого себя от невозврата выданных средств. Как результат банки будут вынуждены либо повышать ставки, либо просто отказывать по ипотеке клиентам, которые им покажутся слишком ненадежными в силу каких-то своих порой не самых очевидных метрик. Но самый простой вариант - требовать не менее 30% первоначального взноса, ибо в этом случае надбавки могут не применяться.

Самые высокие надбавки, по мнению участников рынка, появятся на кредиты с первоначальным взносом ниже 10%. Это значит, что теперь на каждую 1000 руб. кредита банк должен отложить 9000 руб. на «самостраховку». Можно ожидать, что именно такая ипотека станет самой дорогой. Впрочем, банки с большим капиталом теоретически смогут сохранять для клиентов ставки на новостройки даже при столь суровых мерах регулятора, но будут ли они это делать – вопрос открытый. Покажет только время.

Показательно, что на фоне этого нагнетания в Центробанке предложили рассмотреть лизинг жилья как альтернативу ипотеке. Об этом «Известия» написали довольно большой обзор. Лизинг — это долгосрочная аренда с возможностью выкупа арендуемого объекта в дальнейшем. У нас в стране активно использует лизинг оборудования, транспорта, складской недвижимости, а вот жилая пока не очень охвачена. Что-то на этой ниве пыталась делать госкорпорация ДОМ.РФ, но, судя по всему, не достаточно хорошо, чтобы экстраполировать этот пример на весь рынок. При этом в международной практике это довольно распространенный инструмент.

Такой вариант подойдет, в первую очередь, для тех, у кого нет первоначального взноса. Правда, в российском банковском секторе пока отнеслись к затее со скепсисом, там считают, что новый продукт без господдержки не выстрелит. Или выстрелит себе в ногу.

Юристы почему-то пока тоже не в восторге. Говорят, там еще уйму нормативных нюансов надо учесть. По их словам, могут возникнуть коллизии с НДС и ряд других вопросов, связанных с налогообложением. Все это требует, как минимум, осмысления. При этом граждане окажутся самой незащищенной стороной, если запустить механизм прямо сейчас без серьезной проработки.

Кроме того, есть вопросы и по выгодности такого инструмента для конечного потребителя. Скорее всего, к лизингу будут вынужденно прибегать те, кому просто планомерно отказывают в ипотеке. Финансисты подсказывают, что стоимость фондирования, то есть привлечения денег у банков ниже, чем у лизинговых компаний, поэтому и ипотека будет более выгодным предложением.

Впрочем, не будем совсем списывать инициативу в утиль. Если все взвесить и учесть, то лизинг жилой недвижимости может занять достойное место между ипотекой и рынком аренды, который к тому же на сегодняшний день еще и по большей части серый.

Плюсы лизинга в том, что граждане смогут рассматривать такую недвижимость как свою потенциально, а не безапелляционно. Своеобразный тест-драйв перед покупкой. Но если не будет спецпрограмм субсидирования, то вряд ли кто-то захочет за такое переплачивать более чем вдвое.

Ну, а пока вы думаете, нужен ли вообще такой финансовый продукт в нашей стране, расскажу про еще один ипотечный кейс. Центробанк внезапно заметил, что наибольший риск для ипотечного заемщика в России представляют практики с завышением стоимости жилья. Это приводит к тому, что если заемщик не сможет обслуживать кредит, то рыночной стоимости квартиры может оказаться недостаточно для погашения долга по ипотеке. А с полученной завышенной суммы у банка, к слову, придется платить налог, если собственник владел квартирой меньше положенного срока.

Как правило, такое попадается при ипотеке без первоначального взноса. Это само по себе не очень законно, но на что только не пойдут застройщики, чтобы продать «залежавшиеся» метры. Поэтому, друзья, бдите. Это все-таки не первый попавшийся творог в торговой сети с прилавка схватить. Тут точно придется и мелкий шрифт внимательно читать, и рыночек поизучать. А как иначе, не хочешь, чтобы обманули, разберись в предмете. Иначе сегодня нельзя.

ГОРЬКИЙ МЕД

Ну а на сладкое поговорим про… сладкое. Про мед. С удивлением наткнулся на сайте «Агроинвестор», где аккумулируется вся сельскохозяйственная аналитика, на довольно пессимистичную статью о пчеловодах. Там говорится, что энтузиасты отрасли зарабатывают все меньше, спрос радикально упал, а пчеловодство становится все менее и менее рентабельным.

Не сказал бы, что пчеловодство – это какой-то драйвер сельского хозяйства в нашем регионе. Но тем не менее, сфера у нас цветет и пахнет, благо и климат не самый суровый, и растений-медоносов хватает, и экология пусть относительно, но благополучна.

В Псковской области насчитывается несколько тысяч пчеловодов. В большинстве случаев пасеки небольшие, находящиеся в личных подсобных хозяйствах, но есть и около сотни довольно крупных. У нас даже свой бренд «Псковский мед» создан (даже бренд-бук свой есть!) и существует профильное сообщество. Поэтому материал в духе «Шеф, все пропало» мне показался интересным.

Сразу скажу, печальная ситуация, описываемая в статье, с погодой не связана. Где-то было жарко, где-то холодно, где-то засушило, где-то залило, но в среднем по огромной стране в итоге все хорошо в этом смысле. Проблема в другом. Не поверите – в росте цен. Затраты на производство меда выросли кратно. При этом повышать цены на и без того дорой мед пчеловоды не рискуют, поскольку покупатель нынче стал избирательным, и на сладком нередко экономит. Фермеры-пасечники рассказывают, что спрос на мед в этом году упал по сравнению с прошлым в два раза, хотя цены остались на уровне года минувшего.

Вот только цены на все остальное при этом на месте не стояли. Для получения пчелиных маток необходимы большие объемы сахара, а что происходило с ценниками на это белое чудо вы видели в магазинах своими глазами. Кроме того, увеличились расходы на воск. С одной стороны, это хорошо для пчеловодов, ведь они его производят, но при этом вдвое выросла и цена на вощину, которая нужна для изготовления рамок ульев. А еще серьезно подорожали лекарства. Да-да, пчел тоже приходится порой лечить. Про стоимость оборудования даже говорить не хочется, и так все понятно.

Директор Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф считает, что сегодня очень высок риск, что действующие производители меда будут уходить из отрасли, а молодые просто не захотят в эту историю ввязываться.

Подливает прополиса в огонь тот факт, что пчелы уже который год подряд продолжают травиться агрохимикатами. Они погибают причем не только на обработанных полях, но и на липовых деревьях, которые также подвергаются химической обработке, надо полагать, из самых лучших побуждений.

Очень мне понравилась реплика одного пчеловода из соседней Лениградской области в статье. Он отметил, что спрос на мед — это показатель благополучия и благосостояния населения. Сейчас этот спрос минимальный за последние десять лет. Вот и задумаешься поневоле.

Но вернемся в наш регион. Полистал форум местного сообщества пчеловодов, и, если честно, не увидел ни одной всепропальщеской реплики. Обычная рутина, никакой паники. Пишут, что сезон обещает быть не хуже предыдущего. При этом, согласно официальной статистике мед-то у нас дешевеет в отличие от овощей и ягод. Возможно, псковичи-пчеловоды более оптимистичны и стойко переносят все инфляционные невзгоды, а пчелы не травятся химикатами, потому что у нас не так много обработанных земель. В таком контексте чуть ли не радоваться начинаешь заросшим пустилищам пространств, что, впрочем, скорее горькая ирония, чем сладкий мед.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников