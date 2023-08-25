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В рубель: Ностальгируем по дефолту и мечтаем о валюте БРИКС

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы предадимся воспоминаниям о суровых девяностых, вспомним о российском дефолте конца XX века и порассуждаем, возможно ли повторение этого сценария в современной России, а еще поговорим, как скоро страны БРИКС смогут одолеть коллективный Запад, гегемонию доллара и прочие не очень скрепные ужасы этого мира.

МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ?

В конце прошлой недели многие СМИ, аналитики и даже далекие от экономики и финансов сограждане окунулись в пучину ностальгии и стали вспоминать, как ровно четверть века назад в нашей стране случился полноценный дефолт. Отметили 25-летие, так сказать.

Счастливы те, кто родился в новом веке. Те, кто постарше, помнят, как 17 августа 1998 года правительство Российской Федерации объявило технический дефолт, то есть фактически расписалась в невозможности платить по своим долгам. И все бы ничего, но после этого последовали беспрецедентная девальвация рубля и жесточайший экономический кризис, при мыслях о котором многие до сих пор вздрагивают. Это, конечно, было не так страшно, как в начале 90-х, когда ценники на те редкие товары, что еще встречались в магазинах, переписывались чуть ли не каждый день, пока их не придумали обозначать в у.е. Но тем не менее именно на излете ХХ века огромное количество российских предприятий не вынесли шока и разорились.

Поскольку история имеет неприятную привычку быть цикличной, немало людей стали натягивать ситуацию 25-летней давности на сегодняшние реалии. Заголовки в духе «Можем повторить» заполонили новостные ленты, так что давайте попробуем разобраться – а сможем ли на самом деле повторить дефолт 98-го года.

Сначала проанализируем, а что это собственное такое было в биографии нашей страны. Начнем с того, что развал Советского Союза и трансформация экономики не могли пройти бесследно. Шок – это очень мягко сказано. К тому же огромная страна уже в 80-х стала более чем наглядно демонстрировать надвигающийся экономический кризис. Там много вопросов и к существовавшей модели, и к качеству управления, и к эффективности использования ресурсов. По этой теме много научных трудов написано, не будем углубляться, чтобы не злить тех, кто до сих пор считает, что в СССР трава была зеленее и деревья выше. Если посмотреть на беспристрастные цифры, то будет понятно, что современной России в любом случае достались весьма сомнительные условия для старта.

Казалось бы, мы весь этот негатив должны были отыграть в начале 90-х, когда, грубо говоря, порой даже есть было нечего. Но нет, стало лишь немногим лучше. Есть мнение, что Россия ударилась с головой в глобализацию, распахнула все окна и двери, и в результате добровольно стала сырьевой и экономической колонией «развитых стран», при этом собственные производства и даже сельское хозяйство развивать никто особо не торопился, пока местные элиты пилили активы. Мнение, может быть, и дискуссионное, но явно небеспочвенное.

А поднимать-то все равно экономику как-то надо, а в качестве фундамента у нас развалившийся Советский Союз и лихие 90-е. С такими вводными у госбюджета стали подгибаться колени под грузом еще и социальных обязательств, и власти решили, что спасать ситуацию нужно за счет своих сограждан, у которых государство решило занять денег в долг, выпустив государственные краткосрочные облигации. Суммы таких займов превысили сотни триллионов, а доходность по бумагам доходила до 100% годовых. Но никому и в голову не приходило увидеть в этом чуть ли не признаки финансовой пирамиды. Хотя, казалось бы, признаки были налицо.

Тревожно стало лишь к концу 1997 года, когда стало понятно, что доходов от размещения новых гособлигаций уже не хватает для выплат по ранее выпущенным. Как будто этого было мало! Бонусом с января 1998 года сняли ограничения на вывоз капитала за рубеж, что, конечно же, не добавило стабильности и без того слабой российской экономике.

Добавьте к этому откровенный бардак, творившийся в стране. В частности, налоги тогда мало кто платил. Ну а последней каплей стало падение цен нефть, одного из основных источников наполнения нашего бюджета. И вот он черный август, дефолт и одновременно отказ от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару. Сейчас сложно поверить, но 25 лет назад доллар стоил всего 6 рублей. Вот только этот курс был дутым, и рано или поздно должен был лопнуть.

Так и произошло, рубль в считанные дни обесценился более чем в три раза, сбережения россиян в массе своей безвозвратно сгорели, а в стране начался настоящий кризис тотальных неплатежей. Для преодоления этих последствий, а также для стабилизации банковской системы потребовалась значительная необеспеченная денежная эмиссия. Грубо говоря, включили печатный станок в турбо-режиме. В итоге инфляционная спираль раскрутилась еще больше.

Люди до сих пор вспоминают, как у них на сберкнижках лежали суммы, которых было достаточно для покупки дома или квартиры. А через некоторое время на эти деньги можно было купить лишь пару мешков картошки. У кого-то еще находились силы шутить – смотрите: деньги в фантики превращаются. А теперь представьте соотечественников, которые набрали долгов в валюте, а тогда это было весьма распространенной практикой. Криминал в стране процветал, долги в буквальном смысле выжигали из людей утюгами.

К слову, конкретно этот урок сограждане выучили откровенно плохо, ибо в 2014-м он повторился. Тогда в ходу была валютная ипотека, и на фоне девальвации рубля люди массово теряли квартиры. Запомните: не берите кредитов и вообще в долг в валюте. Никогда.

Но вернемся в конец 90-х. Там еще и банковский кризис начался. Люди в панике начали выносить свои депозиты, пытаясь их спасти от обесценивания, а у многих финучреждений даже намека не было на подушку безопасности. Банки стали один за другим складываться. И надо понимать, что в те годы не было такого понятия, как страхование вкладов. Если банк разорялся, вкладчик, независимо от потерянной суммы, оставался без нее. Навсегда.

Сейчас, кстати, россияне тоже стали активно выгребать средства из банков, как раз приближаясь к рекорду 25-летней давности. И это одна из причин, почему регулятор так задрал ставку, пытаясь снова мотивировать граждан хранить деньги на депозитах. Ни на что не намекаю, но все-таки банки сегодня стоят на ногах гораздо более уверенно, чем четверть века назад. Однако если не остановить этот отток, даже крепкая банковская система может и не выстоять. Так что я опасения ЦБ даже в некотором смысле разделяю.

А еще в 90-х в стране не было никакого Фонда подушки безопасности. Некоторые аналитики считают, что именно этот факт сыграл главную скрипку в истории российского дефолта. Если бы Фонд национального благосостояния был сформирован раньше, то его можно было бы раскупорить и спасти ситуацию. И все это хорошо, но для наполнения кубышки нужны деньги, а где их взять, если бюджет тогда изнывал от дефицита и перегрузил себя долгами?

Можно ли было все это предотвратить? Конечно! Но надо отдавать себе отчет в том, что никто особо не был готов тогда жить и работать в новой реальности после распада СССР. Это был суровый и жесткий путь проб и ошибок. К сожалению, всю их горечь в основном познавало население.

И в этом, пожалуй, главное отличие от реалий сегодняшних. У нас теперь совсем другие политическая, экономическая и социальная системы в стране. Другой уровень опыта, другая подушка, совсем другие механизмы контроля экономики. Это не делает нас, условно говоря, бессмертными, но мы уже не такие чахлые и криворукие, как в 90-е. Поэтому и шанс повторения такого сценария несопоставим. Нет, он не нулевой, безусловно. Но все же крайне маловероятный. Скорее придется учитывать другие негативные моменты – увеличение налогов, ограничения на движение капитала, некоторое ухудшение качества жизни. Это более вероятные проблемы, чем тотальный коллапс. Впрочем, и до таких крайних мер мы вряд ли дойдем.

Но расслабляться все равно рано - наоборот, нужно быть в тонусе. И не смахивать слезу умиления от каждой новости об успешно импортозамещенном синхрофазотроне, который на поверку все равно оказывается китайским, не тратить энергию на ругательства со всепропальщиками, которые упорно отказываются видеть позитив в призрачных миражах трансформации экономики. А работать. Доказывать. Примером, делом, конкретной продукцией. И не просто бежать за хвостом цивилизации с идеей импортозамещения, а задавать тренды. В науке, в промышленности, в образовании, как это было в советские годы. Тогда и «Луна» до Луны долетит и даже намека на дефолт никакого не будет. Это непростая задача, это очень сложная задача. Но уж точно не невозможная.

КИРПИЧОМ ПО G7

Последние пару недель еще один инфоповод не сходит со страниц СМИ – про то, как страны БРИКС уделают буквально на днях страны большой семерки, выпустят свою общую валюту и еще и доллар наконец-то положат на лопатки. Конец гегемонии коллективного Запада и вот это все я поддерживаю, разделяю, готов даже подуть в вувузелу. Но давайте сначала разберемся, откуда столько нездорового энтузиазма. И почему тут самое время вспомнить про Москву, которая, как известно, не сразу строилась.

Для начала напомню, что БРИКС – это союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Это не слишком формализованное стратегическое партнерство государств в сферах политики, экономики и безопасности. Политика невмешательства, взаимовыгода и прочий дух равенства.

Сравнивать с ООН, Евросоюзом, СНГ или тем более с НАТО бессмысленно. Повторюсь, это не настолько формализованный союз. У него даже устава и штаб-квартиры нет. Тем не менее ежегодный саммит и еще сотни разных достаточно формальных встреч проводится. Там вырабатывается обычно некий консенсус по тем или иным вопросам, включая и вполне себе экономические.

Любопытно, что сам термин BRICKS, созвучный английскому слову «кирпич», придумали на Западе. Том самом – коллективном и недружественном. Он появился с легкой подачи английского барона и почетного профессора Манчестерского университета Джима О’Нила в начале века. К слову, в своей аналитике он предсказал, что к 2050 году страны BRICKS могут стать доминирующими экономическими системами в мире.

Термин устоялся и прижился. В том числе его стали использовать и в самих странах БРИКС. С 2006 года страны-участницы стали проводить встречи под таким грифом, а с 2009-го это переросло в ежегодные помпезные саммиты. Были запущены даже какие-то совместные проекты, в частности, в области образования и валютного контроля. Впрочем, по факту ничего особо примечательного.

Ну а на этой неделе из каждого утюга гремели новости о том, в что в БРИКС приняли ещё 6 стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Очень разношерстная, надо признать, публика, но тем интереснее. Полноправными членами объединения они станут с 1 января 2024 года. Любопытно, что тогда же председательство в БРИКС перейдет к России.

Более того, заявлено, что в ближайшие годы планируется ещё одно расширение. Наши СМИ сообщают, что желание присоединиться к БРИКС выразили более 40 стран.

И пока наши издания смакуют информацию о том, что по совокупному ВВП страны БРИКС уже уделали большую семерку, невольно начинаешь задумываться, почему же в этих государствах такие низкие (в сравнении с общемировыми) доходы и покупательная способность? И станет ли ситуация лучше от того, что бедные взялись за руки и встали в круг?

При этом надо признать, что динамика ВВП развивающихся стран, к которым относятся все страны БРИКС, выше динамики ВВП развитых стран, к которым относятся страны G7. Это прекрасно, но сиюминутно эти плоды не пожнешь. Как бы не оказалось, что ждать экономической победы на мировой арене как раз придется до спрогнозированного английским бароном 2050 года.

Скептики обращают внимание, не «ихние» блумберговские, а наши, вполне патриотично настроенные, что эта гонка может обернуться погоней за хвостом. Страны БРИКС будут пытаться перейти в зону развитых, обгоняя по темпам роста ВВП страны семерки, но так и не достигнут такого же уровня благосостояния. Потому что неизменное сохранение динамики роста – это из области фантастики. Экономика – все-таки более приземленная наука. Нет, даже скептики ничего не исключают, но упрямо бубнят - на «догнать и перегнать» уйдут десятилетия, возможно, много десятилетий. Настолько много, что мы с вами можем так и не увидеть, как страны G7 завистливо смотрят в рот странам БРИКС. Но, безусловно, это не значит, что не нужно пытаться. Еще как нужно. Если бы обезьяна не взяла в руки камень, она бы не заговорила через сотню другую тысяч лет.

И еще один момент. Одна из целей БРИКС — отказ от доллара и взаиморасчёт в национальных валютах, что вполне логично. И тут тоже началась чуть ли не истерика на фоне планов обзавестись собственной единой валютой внутри союза.

Не забуду упомянуть, что Индия официально отказалась от участия в создании каких-либо совместных валют. Вредители какие-то. То как будто бы в пику успешно на Земной спутник прилунятся, то теперь это.

Но, допустим, не одной Индией жив БРИКС, вон еще семеро в шляпах в очереди на вступление стоят. Но вот ведь не задача, в ЮАР и Китае тоже не очень оптимистично комментируют затею. Даже не в духе «надо посмотреть, подумать», а в духе «вероятно, еще преждевременно», «есть определенные риски», «а зачем это всё в принципе?»… В общем откровенно манкируют. А это ключевые участники союза, как ни крути.

На днях появились публикации о том, что эта валюта будет цифровой. И якобы уже буквально коней запрягают. Потом выяснилось, что это слишком вольный перевод малоизвестного финансового аналитика из Бразилии, который поделился мнением, что такую валюту неплохо было бы создать. Согласитесь есть разница между «Вот-вот доллар задушит новая валюта стран БРИКС» и «Неплохо было бы подумать на тему, как бы нам общее платежное средство в цифре замутить»? Подчеркну, я совсем не против того, чтобы бриксовская валюта баксу наваляла. Я просто не люблю передергивания фактов.

И, кстати, этот же бразильский аналитик сказал, что такую валюту с кондачка не создашь, на это может уйти и пять лет, и десять, и двадцать.

А знаете, что происходит на самом деле? Вас просто пытаются отвлечь от ослабления российского рубля сказками про некую общую валюту, которая спасет мир.

Самое загадочное, что нам много говорят о том, что потенциальная валюта БРИКС обязательно появится, что она «уничтожит гегемонию доллара», но как именно это произойдет, никто не уточняет. Доллару станет плохо, просто потому что она появится? Эх, такой бы внушительной задор российскому цифровому рублю. Этого, полагаю, не придется ждать до 2050 года. Не то чтобы я очень ждал, но просто любопытно посмотреть на это чудо прогресса на практике. Ну и заодно понять, а точно мы сейчас в нужном направлении ресурсы тратим, как никогда драгоценные.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников