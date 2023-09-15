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В рубель: Прогнозы неопределенности и подушки безопасности

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим в каких условиях Центробанку пришлось принимать очередное непростое решение по ключевой ставке, посмотрим, что у нас происходит с курсом рубля, уровнем цен и показателями бюджета, а заодно выясним, многие ли россияне готовы к наступлению «черного дня» с финансовой точки зрения.

РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОГНОЗЫ, ЧТО ХУЖЕ?

Записываю этот эфир, пока не зная о сегодняшнем решении Центробанка по ключевой ставке. Это действо мы обязательно обсудим на следующей неделе, а пока поговорим о том, на каком фоне регулятору пришлось делать свой очередной нелегкий выбор. Нелегкий, потому что от него во многом зависит дальнейшее развитие ситуации с инфляцией и экономикой, а всем не угодишь. Тема актуальная и зачастую болезненная для всех нас, хотим мы этого или не хотим. Это не говоря уже о депозитах и кредитах, которые от ключевой ставки зависят напрямую.

Кстати, в преддверии сентябрьского заседания по ключевой ставке у аналитиков, экономистов и разных ЛОМов финансовых рынков как-то не слишком сложился консенсус. Мы снова вспомнили слово «неопределенность», а рынки, включая валютные, в ожидании решения ЦБ впали в эпилепсию. И началось это еще на прошлой неделе, а на этой нарядно продолжилось.

Впрочем, гадать на кофейной гуще в любом случае уже поздновато, а вот с вводными давайте разберемся. К сожалению, назвать их позитивными крайне сложно. Скорее всего, именно по этой причине рынки так и лихорадило.

Начнем с того, что сам Центробанк накануне опубликовал новый прогноз на основе опроса аналитиков по ключевым макроэкономическим показателям на 2023-й и последующие годы. Сразу обращает внимание на себя тот факт, что в сравнении с данными июльского прогноза заметно ухудшились ожидания по курсу рубля и уровню инфляции, но зато улучшились в целом по экономической ситуации.

Если в июле аналитики прогнозировали уровень инфляции на конец года 5,7%, то сейчас, в начале сентября - ожидают уже почти 6,5%. При этом предполагают, что в последующие годы она все равно будет снижаться, но на следующий год прогноз все же повысили, правда, незначительно, менее чем на полпроцента.

Любопытно, что аналитики оказались в своем видении ситуации более оптимистичными, чем Минэкономразвития, которое на днях повысило прогноз по инфляции в этом году до 7,5%.

Ожидания по динамике ВВП на конец этого года при этом заметно улучшились: рост 2,2% вместо 1,5% в июльском прогнозе. Впрочем, на последующие годы цифры практически не изменились: все 3 года, то есть с 2024-го по 2026-й ожидается рост только на 1,5%. Стоит понимать, что показатель текущего года во многом связан с низкой расчетной базой предыдущего, а там было более чем минус 2%. Получается, что в совокупности ВВП к 2026-му прирастет чуть больше чем на 4,5%, то есть темпами менее 1% в год. И это все равно более позитивный прогноз, чем был ранее.

Предсказания по безработице существенно не изменились: согласно ожиданиям, все последующие годы она продолжит оставаться на минимальных уровнях с постепенным слабым ростом, где потолком заявлено не более 3,5%. Отдельные аналитики уверены, что в ближайшие годы будет не более 2%. Как вы помните (мы это обсуждали в одном из выпусков «В рубеля»), комфортный уровень безработицы с точки зрения конкуренции на рынке труда должен быть около 6%, а то и 7%. Если цифры ниже, предприятия будут сталкиваться с острой нехваткой кадров.

Любопытно, что опрошенные ЦБ эксперты считают, что при всем при этом рост номинальной заработной платы в последующие годы начнет планомерно снижаться. Связано это с тем, что многие компании уже просто исчерпали финансовые возможности по повышению окладов в борьбе за профессионалов.

Очень важные данные - экспорт и импорт. Ведь от них, как нам говорят, преимущественно зависит курс рубля, а от него – конечные цены практически на все. К сожалению, ожидания по экспорту немного снизились на текущий и следующий годы. Даже на конец 2026 года ожидаются объемы экспорта ниже, чем в 2021-м. При этом ожидания по импорту на текущий год сохранились неизменными, на следующий - лишь немного снизились, а на последующие - повысились.

Экспорт все равно остается заметно выше импорта, экономика продолжает оставаться экспортоориентированной. Однако разрыв между экспортом и импортом будет все сильнее сокращаться. А мы уже видим, к чему это привело в плане стабильности национальной валюты.

Не менее важны прогнозы по дефициту бюджета. По мнению аналитиков, госказна будет оставаться дефицитной все последующие три года.

И тут самое время вспомнить, что недавно Минфин опубликовал новые данные по исполнению бюджета за август. Согласно представленной министерством информации, конкретно в августе бюджет исполнен с профицитом. На этом фоне премьер-министр России Михаил Мишустин поспешил заявить, что к концу года дефицит бюджета может уложиться в плановые 2% ВВП.

Нефтегазовые доходы по-прежнему отстают от плана. Отставание сокращается, но очень слабо. В августе собрано около 4,8 трлн рублей нефтегазовых доходов при базовом уровне 5,2 трлн. В сравнении с прошлым годом нефтегазовые доходы меньше почти на 40%.

Зато ненефтегазовые доходы, напротив, продолжают собираться с опережением плана - на 6%.

Что касается расходов, то за 8 месяцев уже потрачено почти 19,5 трлн рублей. Это примерно соответствуют плановым цифрам. Но не стоит забывать, что очень большая часть расходов обычно приходится на последний месяц в году - декабрь. Например, в прошлом году бюджет исполнялся с профицитом в течение 11 месяцев, но в декабре произошел шквал расходов, который за один месяц резко привел бюджет в дефицитное состояние. Причем дефицит приблизился к отметке в 3,5 трлн рублей или 2,3% ВВП.

В начале текущего года нас заверили, что перенесли значимую часть расходов на первые месяцы. В первом квартале действительно наблюдались огромные расходы, сильно превышающие план. Однако аналитики сомневаются, что этот факт отменяет серьезный поток расходов на исходе года. Специфика использования бюджетных средств такова, что если их не освоить до конца года, то они просто сгорают. Поэтому в декабре традиционно начинаются авральные траты. Скоро мы узнаем, повторится ли традиционная история в этом году.

И еще немного не прогнозов, а конкретики. Сейчас официальная инфляция в России в годовом выражении находится на достаточно низких уровнях - 5,2% по состоянию на август. Это, конечно, не вожделенные 4%, но заметно лучше показателей августа прошлого года, когда рост цен даже по официальным меркам превышал 14%.

Тем не менее на внеочередном заседании в августе Центробанк повысил ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции. Однако аналитики уверены, что действия ЦБ лишь немного притормозили разгон цен, но не остановили его. Более того, они приводят ряд объективных причин, из-за которых дальнейший рост цен неизбежен.

Первая - это курс рубля. Мы еще не до конца отыграли летнее падение отечественной валюты, при этом девальвация, несмотря на робкие попытки рубля укрепиться, имеет все шансы продолжиться. Цены в первую очередь будут расти на импортные товары, но не только. Практически любое производство внутри России в той или иной степени зависит от импорта (оборудования, сырья, материалов, упаковки и т.д.), поэтому и отечественная продукция станет дороже.

Нынешняя ситуация на валютном рынке характеризуется полным отсутствием даже намека на стабильность. Поэтому производители и продавцы будут стараться закладывать в цену наивысший возможный курс доллара, еще и с запасом, так устроен рынок.

Вторая причина - рост цен на топливо. Эта составляющая закладывается в себестоимость любого товара и услуги, хоть и в разной степени. Чаще всего цены на топливо влияют на конечную стоимость товара не единожды: учитывается сначала перевозка сырья к производителю, потом доставка готовой продукции от производителя на оптовый склад, затем со оптового склада в розничный магазин. И это самая простая схема.

Власти отмечают, что держат ситуацию с ценами на топливо под пристальным вниманием. Возможно, в ближайшее время будут предложены какие-то механизмы для стабилизации обстановки на рынке нефтепереработки. К сожалению, даже если это произойдет, цены на бензин и дизель уже не опустятся. Уверен, вы тоже видели множество статей с громкими заголовками «Дешевле уже не будет». Увы, но это действительно похоже на правду.

Есть еще одна причина разгона инфляции – риторика производителей. Летом многие из них заявили, что намерены повысить цену на свою продукцию, а кто-то уже повысил.

Кстати, совсем недавно российские рестораторы заявили, что готовятся поднять цены на 15-20%. Основная причина — рост себестоимости из-за подорожания продуктов, бензина, заработных плат. Заведения при этом еще и намерены скорректировать меню - в частности, снизить долю дорогих ингредиентов в блюдах. Ну то есть, вы понимаете, станет не только дороже, но еще и менее вкусно. Возможно, этот пример, не самый лучший из сотни подобных, но один из довольно наглядных.

Мы можем успокоиться тем фактом, что на днях Минэк заявил, что у него есть план по укреплению рубля до 70-80 за доллар. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Вот только деталей этой замечательной стратегии чиновник отчего не раскрыл, лишь намекнул, что связана она с импортозамещением. Дам его цитату по «Известиям»: «Есть программы импортозамещения, уже много производится того, что мы раньше закупали. Это позволяет делать меньше закупа в долларах — меньше давления на рубль. Как следствие, мы рассчитываем, что в этом коридоре, который сейчас будет, мы останемся. Прежде всего нам надо делать усилия, чтобы предложения долларов на рынке было больше, чем сейчас». Конец цитаты.

В общем понятно, что ничего не понятно. Хотелось бы увидеть четкий список того, что конкретно у нас производится из того, что мы раньше закупали. А то как-то все это плохо бьется с цифрами о том, что у нас объемы импорта превысили показатели 2021 года, и дальше, напомню, по прогнозам ЦБ, еще и продолжат расти. Разве в случае импортозамещения не должно быть наоборот? И, уверяю вас, все эти объемы складываются не только из «серой» электроники из Казахстана и трусов из Китая.

Куда менее умозрительно выглядят меры валютного регулирования. Но и тут пока не видно никакой конкретики. Минфин уже давно предлагает ввести репатриацию валютной выручки экспортеров. В июле с инициативой, похожей на инициативу министерства, в правительство обращалась «Деловая Россия». Организация предложила возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на счета в уполномоченных банках. Фактически было предложено снова установить возврат выручки в Россию в валюте или рублях.

Сейчас Минфин выступает за более жесткое валютное регулирование. Однако аналитики хмурят брови и намекают, что тут как не ужесточай, а многие экспортеры просто не смогут перенаправить валюту в Россию из-за санкций.

ПОДУШКА ЕСТЬ? А ЕСЛИ НАЙДУ?

И еще одна вводная, так сказать, на десерт. Аналитический центр НАФИ, один из лидеров опросов общественного мнения на нашем рынке, провел исследование о том, какую финансовую подушку безопасности имеют россияне. Результаты, мягко говоря, не порадовали.

Выяснилось, что 19% россиян вообще не имеют финансовых накоплений, либо они настолько малы, что не позволят прожить на них и недели. Четверть россиян имеют минимальный размер финансовой подушки, которая позволит им прожить от недели до месяца. Еще примерно четверть имеют в запасе средства на срок от месяца до трех. Только 10% граждан имеют накопления, позволяющие прожить на них от полугода и более.

Таким образом почти 45% наших сограждан практически не имеют свободных средств, а классически необходимую финансовую подушку безопасности, а ее приемлемый уровень составляет не менее полугода, имеет лишь малая часть большой страны.

Получается, что при возникновении форс-мажорных ситуаций или временной потере источника дохода остальным придется влезать в долги. А мы еще удивляемся печальной статистике проблемных должников в России. Число неплательщиков по кредитам только за год выросло у нас почти на 3,5 млн человек.

Автор блога «Финансовый гений» Константин Белый обращает внимание, что даже такие унылые цифры аналитики НАФИ выглядят слишком оптимистично. По его мнению, многие из принявших участие в опросе не понимают разницы между финансовой подушкой и сбережениями, складывая воедино все свои финансовые активы. А это совершенно разные вещи.

Сбережения используются как средство накопления на крупные траты, которые человек или семья не могут оплатить за счет регулярных доходов. Например, на обучение ребенка, покупку квартиры или машины, первоначальный взнос по ипотеке, ремонт и т.д. Средства, инвестированные в ценные бумаги, инвестиционнные счета, золото, даже валюту и банковские вклады – это тоже не финансовая подушка.

Личные резервы - это личные резервы. Они откладываются отдельно, конкретно на случай форс-мажоров. Даже у государства такие есть – Фонд национального благосостояния называется. Рядовой же человек, давайте это признаем, не всегда задумывается о необходимости создания такого фонда, даже если у него есть такая возможность. Многие же даже возможности такой не имеют, поскольку даже оптимизированные траты съедают все доходы.

Впрочем, финансисты не устают повторять, что такую подушку через не хочу (и даже через не могу) все-таки создавать нужно. Она очень помогает при возникновении непредвиденных и неприятных ситуаций, таких как увольнение с работы, серьезные проблемы со здоровьем, ДТП, необходимость экстренного ремонта в случае пожара или залива и так далее. Лучше откладывать определенные суммы ежемесячно себе на счет, чем потом расплачиваться заемными под внушительный процент. Психологически очень сложно себя настроить на такую модель поведения, тем не менее, попытаться все же стоит. Времена непростые, потом сами себе спасибо скажете.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников