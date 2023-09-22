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В рубель: Пятница с тринадцатой и рекордная индексация

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, какие плоды мы пожинаем после повышения ключевой ставки до 13% и с какими последствиями нам, скорее всего, еще предстоит столкнуться, а также выясним, о какой-такой рекордной индексации пенсий нам говорят власти в преддверии октября.

ТАКОВ ПУТЬ

И так, 15 сентября Центральный банк третий раз за год повысил ключевую ставку. В этот раз на 100 базисных пунктов – до 13%. Такая вот получилась пятница с 13-й. С новой ставкой мы живем уже неделю, давайте разбираться, что уже произошло, а что еще грядет.

В последнее время куда важнее смотреть не на размер шага, с которым Банк России повышает самую главную ставку страны, а на его риторику, потому что она определяет денежно-кредитную политику и ее ближайшие перспективы. Тут о многом говорят и пресс-релизы регулятора, и традиционные спичи главы ЦБ на пресс-конференциях. Если все эти экзерсисы внимательно изучить, можно сделать вывод, что двузначная ставка с нами надолго, как минимум на год, а то и на полтора. Причем аналитики полагают, что 13% - это не потолок, и до конца года ставка может быть повышена еще как минимум до 14%.

Центробанк не признает это напрямую, но это легко читается между строк - инфляция вышла из-под контроля. Прогнозы по ней уже пересмотрены в сторону ухудшения, и кажется, не в последний раз в этом году. Здесь есть, кстати, любопытный диссонанс: инфляцию закладывают на данном этапе под 7% на год, а ставку уже задрали до 13% с намеком, что в этом смысле песенка еще и не спета.

Регулятор поясняет, что таким жестким способом старается переключить население с кредитов на вклады. Но пока займы бьют исторические рекорды, а депозиты все еще достаточно робко пытаются наверстать упущенное в прошлом году. Модель, когда траты берут верх над сбережениями, называется перегревом экономики. Все это медленно, но верно ведет к тому, что спрос настолько допревышает предложение, что ряд товаров рискуют скатиться в дефицит.

С этим и пытается бороться Центробанк. Но как скоро этот тренд переломится, вопрос открытый. Показательно, что многие крупные банки пока держат паузу и не повышают особо проценты ни по депозитам, ни по кредитам. Конечно, пауза не продлится вечно, и уже есть исключения, но в целом банковский сектор пока достаточно инертно реагирует на посылы своего регулятора.

Эксперты поясняют, что ставки по большинству банковских продуктов уже были значительно повышены в августе после резкого подъема ключевой с 8,5% до 12%. Поэтому финансовые учреждения решили повременить с резкими телодвижениями в начале осени. Уточню, что по данным Банки.ру, по итогам первой декады сентября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков составила 9,7%. При этом самая высокая доходность предлагается по краткосрочным депозитам сроком от трех до шести месяцев - 10,22%. Неудивительно, что именно краткосрочные вклады являются самыми популярными.

Оптимисты уверены, что по краткосрочным депозитам ставки все-таки подрастут до 12–13% в ближайшие пару месяцев. Но поручиться, конечно, никто не может. В последнее время попытки предугадать действия ЦБ больше похожи на спиритические сеансы, а не аналитику. Увы.

Если банки находятся пока «на чиле, на расслабоне», то рынок недвижимости всерьез напрягся. Даже прозвучали выводы, что ипотека в России очень скоро станет неподъемной. Застройщики и риелторы, как минимум, предсказывают снижение спроса как на первичном, так и на вторичном рынках.

Тут самое время напомнить, что условия по ипотечному кредитованию в целом тоже ухудшаются. К примеру, уже с 20 сентября размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой увеличен с 15% до 20%. Кредитные организации также могут пересмотреть условия для заемщика в худшую сторону, если это предусмотрено кредитным договором.

Будущее льготной ипотеки в принципе выглядит очень туманным. Минфин уже не первый год выступает за ее сворачивание. Там считают, что ипотечные займы с госсподдержкой приводят к росту расходов и без того дефицитного российского бюджета и ограничивают влияние монетарной политики.

Маслом в огонь в СМИ печатаются экспертные оценки, в которых прямым текстом говорится, что если госпрограммы ипотечного кредитования оставить неизменными в следующем году, то они разорят страну. Думаю, вы понимаете, к чему все идет? К тому, что о ставке в 8% в 2024-м можно будет забыть.

И кстати, в пресс-релизе Банка России, который вышел после повышения ключевой ставки до 13%, снова поднимается вопрос в целом о целесообразности существования льготных ипотечных программ. По мнению ЦБ, они выдаются слишком большими объемами, пора бы, мол, уже умерить пыл. А на пресс-конференции 15 сентября Эльвира Набиуллина горячо приветствовала повышение первоначального взноса для госпрограмм и прямым текстом сказала, что регулятор готов и дальше ужесточать регулирование ипотечного рынка, чтобы не допустить создание пузыря.

При этом льготные госпрограммы сейчас обеспечивают до 90% всех ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья. Это главный, если не единственный драйвер развития отрасли жилого строительства и рынка не менее жилой недвижимости. Что будет, если лавочку прикрыть, я, если честно, даже боюсь загадывать.

Некоторые эксперты уже обозначили, что россиянам таким образом намекнули, что льготную ипотеку летом 2024 года продлевать вообще не будут. Во всяком случае круг заемщиков точно будет сужен. Сейчас, напомню, любой гражданин Российской Федерации может на льготную ипотеку претендовать, главное иметь соответствующее гражданство и не менее соответствующий доход. Грубо говоря, была программа, рассчитанная на широкий круг населения, а в итоге будет доступна лишь узкому кругу лиц.

Банки на страницах Forbes эти опасения разделили. Впрочем, им бы я верил в последнюю очередь. Сколько раз уже так отпевали льготную ипотеку, что бы она лучше продавалась. Напоминает сюжет с сетью магазинов Sunlight, которые огромные бабки сделали на распродажах в честь липовых закрытий и ликвидации товарных запасов. Однако сейчас ситуация, как никогда, приобрела стойкий аромат жареного. Поэтому в этом году кликушество выглядит гораздо более убедительно.

Отечественным производителям повышение ключевой ставки тоже не очень нравится, им уже приходится брать кредиты или выходить на публичные рынки заимствований на менее выгодных условиях, что неминуемо скажется на росте экономики.

Многие аналитики при этом уверены, что ключевая ставка в 13% – еще и не самый лучший козырь в колоде Центробанка. Для того, чтобы побороть инфляцию и остановить тремор рубля, этого недостаточно. В конце концов, мы еще не отыграли до конца падение отечественной валюты и рост цен на топливо, так что неприятные регулятору проинфляционные риски сохранятся как минимум до конца года.

Правда, некоторые экономисты считают, что негативные тренды может смягчить рост зарплат, который за последние два года был вполне осязаемым на фоне кадрового голода если не во всех сферах, то во многих. Но довод, судя по всему, малоутешительный, потому что информационное пространство на этой неделе буквально пестрило очередными призывами отправить ЦБ во главе с Набиуллиной в отставку, а еще лучше снизить им зарплаты до средней по стране. Тогда сами уйдут, считает лидер партии «Справедливая Россия - За Правду!» Сергей Миронов. Он не первый раз выступает с критикой действий регулятора, но воз, как мы видим, и ныне там.

Да, и, с другой стороны, а чего мы хотим от Центробанка? Чуда? Скажу вам по секрету: невозможно одновременно удержать рубль, погасить инфляцию, и при этом не убить экономику. Неожиданно вспомнился Геральт из Ривии, который говорил, что зло есть зло, меньшее оно или большее. Тем не менее и Геральту, и регулятору все равно приходится каждый раз выбирать меньшее из зол, и все равно оставаться виноватым. Таков путь.

ПЕНЯЙ НА СЕБЯ

Аналитики обратили внимание на еще один интересный факт – рост ключевой ставки скажется на должниках за жилищно-коммунальные услуги. Дело в том, что размер пени, которую начисляют за просроченную задолженность, напрямую зависит от величины ключевой ставки.

Согласно российскому законодательству, размер пени рассчитывается по формуле 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки с 31 до 90 дня образования таковой и 1/130 ключевой ставки, начиная с 91 дня.

Тут важно вспомнить, что в апреле 2022 года, после того как Банк России резко поднял ставку с 9,5% до 20% годовых, формулу расчета пени конкретно по долгам за ЖКУ и связанных с ними платежам решили «заморозить» на основе старой ключевой ставки 9,5%. Не менее любопытно, что потом эту формулу продлили до конца 2023 года, несмотря на то, что все первое полугодие ставка была гораздо меньше - 7,5%. Затем ее подняли до 8,5%, и это все равно было меньше замороженного уровня. И так вплоть до августа, когда ее вздернули до 12%. Таким образом облагодетельствование получилось каким-то сомнительным.

Со следующего года заморозка прекратит свое действие. Если ее опять не продлят или не пересмотрят, то расчет пени будет производиться уже по новой ставке, которая сейчас составляет 13%, а может увеличиться еще сильнее.

По всем остальным видам задолженности, по тем же кредитам, например, пени уже начисляются по новым повышенным ставкам. Согласно официальной статистике, общая сумма проблемных долгов составляет 2,5 трлн рублей. Значит, ежедневно на них сейчас начисляется пеня в размере 2,5 млрд рублей. Впечатляет.

К сожалению, почему-то давно не раскрывалась статистика по долгам за ЖКУ. В начале года сумма уверенно шла к отметке в 900 млрд рублей. Надо полагать, что к текущему моменту она уже перевалила за трлн рублей. Но тут, конечно, не только население распоясалось. Огромны и долги предприятий. Причем Минстрой считает большую часть таких долгов невозвратными — многие из них накоплены, например, уже несуществующими организациями.

Зато в рейтинге регионов по доле просроченной населением задолженности, который эксперты РИА Рейтинг составили в апреле этого года, наш регион оказалась в желтой зоне. Псковская область заняла 61 строчку из 85. Но надо отдавать себе отчет, что в 60 регионах страны с этим обстоят дела лучше, чем у нас.

В конце прошлого года задолженность всех потребителей за коммунальные услуги в Псковской области превысила 4,7 млрд рублей. Конечно, такие долги серьезно подрывают финансовое состояние псковских предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые сами в долгах как в шелках. Даже не редки случаи инициирования со стороны кредиторов введения процедуры банкротства. Жители Псковского, Великолукского, Новоржевского, Плюсского и многих других районов с такими прецедентами сталкивались.

Подумайте, стоит ли копить долги перед ресурсоснабжающими и управляющими компаниями, если все идет к тому, что эти долги будут становиться все дороже и дороже? А запла́тите, так, может быть, какая-нибудь убогая котельная перестанет быть убогой, потому что условные Теплосети смогут расплатиться с контрагентом за уже выполненные работы и взяться за новый объект. Так что из эгоистичного расчета вы можете даже стать немножко альтруистом. Подумайте.

ПЕНСИОННЫЕ РЕКОРДЫ

Напоследок поговорим о пенсиях. Тем более, что «Известия» заявили, что в сфере пенсионного обеспечения наметилась, цитирую, «рекордная индексация». В России пенсионеров считают экономически неактивным населением, но я бы тут поспорил. Страна у нас достаточно пожилая в плане населения, это уже давно признанный факт. А конкретно в нашем регионе, это еще и факт неоспоримый. Поэтому именно люди старшего поколения зачастую если не определяют, то уж точно являются существенной составляющей и покупательской способности россиян, и вообще влияния на экономику с потребительской точки зрения. Поэтому размер пенсии в этом смысле довольно важен, хотя и считается, что каждая индексация в той или иной мере, но разгоняет рост цен.

Так вот, нам обещают, что уже в октябре случится рекордное за последние 10 лет повышение пенсионных выплат. Коснется такая государственная щедрость не всех пенсионеров, а некоторых категорий. Довольно узких. Среди них бывшие военные, силовики и сотрудники МЧС. Повышение коснется также тех, кто работал в органах таможни.

Выплаты увеличат на 10,5% за счет изменения размеров окладов действующих военнослужащих и силовиков. В рублях военные пенсионеры в званиях рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков будут получать на 1,5–2 тыс. рублей больше. Пенсия офицеров (вплоть до полковника) возрастет на 2,5–4 тыс. рублей.

К слову, в этом году военные пенсии повышались уже дважды: в январе на 8,6%, а в июне, как и у всех неработающих пенсионеров, — еще на 10%.

Те из бывших военных, кто вернулся на службу в рамках мобилизации или заключил контракт с Минобороны, будут получать 100-процентную компенсацию пенсий с октября этого года и далее ежемесячно. Речь идет о россиянах, которые до возвращения на службу получали военные пенсии по выслуге лет. При этом рассчитывать на компенсацию пенсий смогут все, кто заключил контракт с Минобороны на участие в СВО начиная с 24 февраля прошлого года.

Не стоит ожидать прибавки тем, кто получает социальную пенсию. В том числе повышение не коснется тех, кто получает пенсию за выслугу лет, по инвалидности или по потере кормильца: им выплаты уже повышали - на 3,3% в апреле этого года.

В следующем году пенсии и социальные выплаты также будут, конечно, повышать. Происходить это будет поэтапно, календарь уже сверстан. Для большинства российских пенсионеров уже с 1 января пенсия вырастет на 5,3%. Индексация коснется неработающих пенсионеров, которые получают страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, а также военных пенсионеров по линии социального фонда.

С 1 февраля повышение на 5,3% ждет федеральных льготников — инвалидов всех групп, включая детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, участников и инвалидов войны.

Следующая индексация запланирована на апрель. На 4% вырастут социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению граждан. Повышение коснется военных пенсионеров, получающих социальные надбавки, например за иждивенцев, за достижение 80-летнего возраста и за участие в боевых действиях.

С 1 августа пересчитают пенсии работающим пенсионерам, а в октябре снова традиционно проиндексируют выплаты военным пенсионерам и приравненным к ним группам.

Рост ожидаемой продолжительности жизни – один из индикаторов благосостояния любой страны. Едва ли можно всерьез говорить о долголетии, если человек финансово не в состоянии позволить себе даже какие-то базовые вещи. Надеюсь, все эти рекордные и, прямо скажем, не очень индексации в конце концов приведут нас к пенсиям, на которые будет выходить не страшно. К тому времени экономика уж точно подтянется.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников