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В рубель: Прогнозы от печки, тарифы от безысходки и ноу-хау Минтруда

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, почему прогноз Минэкономразвития по курсу рубля вызвал недоумение у многих аналитиков, и чем их удивил недавно представленный проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку, а также разберемся, насколько и почему вырастут тарифы на услуги ЖКХ в следующем году и с помощью какой новой революционной методики Минтруда предлагает бороться регионам с теневым бизнесом.

ПРОГНОЗЫ, ТАКИЕ ПРОГНОЗЫ

Давайте разбираться, чем нас порадовала или не очень порадовала экономическая повестка на этой неделе. Инфоповодов было много, остановлюсь на самых ярких. Например, на очередном прогнозе Минэкономразвития, который по традиции вызвал массовое бурление в СМИ и соцсетях. Речь идет о «Прогнозе социально-экономического развития России», ни больше, ни меньше.

Первое, что обращает на себя внимание в этом документе – это предсказания министерства по курсу рубля. Нам обещают умеренное укрепление. Умеренное – означает, что мы едва ли отыграем летние потери национальной валюты. В Минэкономразвития полагают, что курс рубля в декабре текущего года составит 94 рубля 30 копеек за доллар и 105 рублей за евро. Поразительная точность до копеек, даже немного пугает. Как и тот факт, что нацвалюта укрепится, согласно этим расчетам, немногим более, чем на 2% от текущих уровней.

Зато в новом году, уверены в ведомстве, российская валюта продолжит укрепляться, медленно, но верно, полгода как минимум, пока к лету не достигнет пиковых значений. Они обозначены как 87 рублей 50 копеек за доллар и 97 рублей 50 копеек за евро. Фантастика! И снова пугающая точность до копеек! И даже после этого, когда рубль исчерпает запас укрепления, противный нам бакс так и не рискнет больше загнать его в курс выше 100 рублей за доллар. В это свято верят в Минэке. Максимум – 91 рубль 70 копеек к концу следующего года за американскую валюту. Опять удивительная точность. К сожалению, методика расчетов в публичной плоскости не раскрывается.

А еще показательно, что Минэк при таком оголтелом оптимизме все-же констатирует, что ослабление рубля в текущем году еще продолжит влиять на цены.

Аналитиков такие прогнозы, мягко говоря, удивили. Окей, до конца года рубль еще действительно может укрепиться. Сколько можно уже падать в конце концов. Но откуда такая благостная картина на следующий год понятно немногим. Куда вдруг волатильность рубля денется? Экономисты вот бубнят, что ни один из факторов, негативно влияющих на курс отечественной валюты, до сих пор не устранен, и вряд ли будет устранен в ближайшее время. Это и перекосы в платежном балансе, и дефицит бюджета, и перевод экспорта в рубли с концентрацией валютной выручки в долларах и евро за рубежом, «застрявшие» на счетах дружественные валюты... Тут за год не разгрестись.

Представители Минэка сами же недавно говорили, что предпринятых на данный момент мер для укрепления рубля, и даже тех, что еще потенциально могут быть приняты, недостаточно. Об этом лично глава Минэнокоразвития г-н Решетников недавно говорил на совещании по экономическим вопросам в Совете федерации.

«Коммерсантъ» недавно очень показательный текст опубликовал под заголовком «Прогнозы сверили с реальностью», в котором эксперты оценили сценарий Минэка по укреплению национальной валюты. Большинство опрошенных высказались довольно скептически. Прежде всего ссылаясь на тот грустный факт, что специалисты Минэка в своих гаданиях на картах Таро практически никогда не попадают в яблочко. Лепят исключительно в молоко.

Впрочем, мир штука сложная. Некоторые аналитики полагают, что рубль действительно может укрепиться и даже еще сильнее, чем это видят в экономическом министерстве, вплоть до 80 рублей за доллар. Так, ведущий аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова считает, что тут важную роль сыграют, внимание, президентские выборы в 2024 году.

Расшифровываю: в преддверии выборов властям нужно будет продемонстрировать определенные экономические успехи и достижения. Курс рубля – один из самых наглядных индикаторов. Поэтому на него будут стараться повлиять всеми возможными способами. В ход могут пойти валютные ограничения, ужесточение валютного контроля и бог весть что еще. Однако после таких выкрутасов рубль может резко ослабеть, а инфляция разогнаться. И пожинать это придется уже во второй половине следующего года.

Аналитик также напомнила, что такое уже наблюдалось во время предыдущих президентских выборов. Еще нам намекают, что по нынешним курсам покупать доллары и евро уже опасно, особенно на краткосрок, стоит все-таки дождаться падения. Умеренное или не очень, скорее всего, оно все-таки случится. Ключевое здесь – скорее всего. Подписываться под этим, конечно, никто не будет.

БЮДЖЕТ, АЛЬФА-ВЕРСИЯ

Пока Минэк прогнозами баловался, правительство России одобрило бюджет на следующую трехлетку. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующий документ внесут на рассмотрение депутатов Госдумы до 1 октября.

Основные параметры бюджета пока, конечно, крайне сыры. Да, и на бюджетные цифры на следующие после 2024-го два года я бы смотреть не стал. Как показывает практика, они очень умозрительны и никогда потом не совпадают с реальностью. Опять же большой вопрос, зачем тогда их вообще обозначать, но таково уж таинство бюджетного процесса. Стратегическое планирование – наше все.

А вот ориентировочные цифры доходов и расходов следующего года выглядят интересно. Да, они все еще могут измениться в процессе рассмотрения в Госдуме, но изменения вряд ли будут существенными.

Первое, что бросается в глаза – разительный рост доходов. На этот год прогнозировалось немногим больше 26 трлн рублей, а на следующий прогнозные цифры – уже 35 трлн рублей. Ничего себе индексация, почти на 35%. При этом согласно официальным прогнозам Минэкономразвития, да и ЦБ, в следующем году российский ВВП вырастет где-то на 2-2,5% (и это оптимистичный сценарий). То есть, производство товаров и услуг останется примерно на том же уровне. Откуда такие доходы при официальной годовой инфляции менее чем в 6%?

Дополнительные «добровольные взносы» со сверхприбыли? Так их, вроде, уже в текущий бюджет собрали, чтобы прикрыть срам дефицита. Скептики говорят, что доходы просто дутые, поскольку расходы на следующий год увеличились более чем на 7,5 трлн рублей, пришлось и доходы подтянуть. А там… разберемся.

Возможно, скептики нагнетают. Скептики они такие. Но приходится признать, что планирование бюджета у нас немного странно, потому отталкивается от расходов, а не от доходов. Что на федеральном, что на региональных уровнях. Сначала мы считаем, сколько нам надо, потом со слезами натягиваем на это доходную базу, подкручивая нули, все равно не налезает. Тогда начинаем что-то где-то урезать, перекидывать, откладывать на следующий год, залезать в резервные фонды. И все равно можно упереться лбом в дефицит. Надеюсь, это не приведет к тому, что начнут доить бизнес или население. Это будет совсем не на пользу экономике - душить предприятия и губить платежеспобность. И так уже все пошатывается.

Но не будем отпевать наши потребительские привычки раньше времени, хотя, уверен, многим из радиослушателей уже пришлось их пересмотреть. Бюджет еще находится на стадии верстки, возможно, нас ждет еще много открытий чудных. Как знать, вдруг открытия окажутся приятными?

ДОРОГОЕ МОЕ ЖКХ

Пока одни новости потчевали нас цифрами, взятыми с потолка, в других обнаружился горестный вздох. Оказывается, коммуналка в следующие два года подорожает на 15%, а газ - на 20%. На всякий случай уточню, что готовить к этому начали не какие-нибудь там либеральные СМИ, а вполне себе из кремлевского пула.

Так, эксперты, опрошенные РИА Новости и «Известиями», обозначили, что сразу предупреждали, что «заморозка» роста тарифов на ЖКУ в этом году – это такая уловка, которая сполна окупится в последующие два года. И этого помимо того, что по итогам 2022 года повышение было двухкратным. В совокупном итоге рост получится выше, чем если бы тарифы просто планово индексировали ежегодно, как раньше.

Если перейти на язык сухих цифр, то индексация тарифов на услуги ЖКХ в июле 2024 года составит «до 9,8%». И снова здорово. Нам всегда декларировали, что индексация тарифов на ЖКУ обычно не превышает официальный уровень инфляции. Откуда цифра 9,8%? Нас к такому росту цен в следующем году готовят?

Еще как-то очень расстраивает, что участники рынка говорят, что сильнее всего среди коммунальных услуг подорожает газ, а с его удорожанием во многом связано удорожание всего остального. Ну, например, такая услуга – как отопление, традиционно самая дорогая из всех коммунальных.

Так, оптовые цены на газ для всех потребителей в следующем году увеличат на 11,2%, а в 2025-м — еще на 8,2%. В совокупности - на 20%, а с учетом сложного процента - еще сильнее. Это следует из уже упомянутого мной проекта бюджета на следующие годы.

А знаете, как в этом самом проекте бюджета обосновывается подорожание газа? Повторяю, в проекте бюджета, а не в Telegram-канале какого-нибудь иноагента. Потерей европейских рынков сбыта и необходимостью покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки. Во-первых, привет замерзающей Европе, а, во-вторых, добровольным взносам на сверхприбыль, которые по факту оборачиваются недобровольными взносами из наших кошельков.

Эксперты уже подсчитали, что платежки за ЖКУ с июля 2024 года для средней семьи из трёх человек вырастут примерно на 500-550 рублей. Но, как отмечается, некоторым семьям не повезет, они не будут средними, и заплатят еще больше. При этом, говорят те же эксперты, даже такой рост не покроет затраты коммунальных предприятий. Это правда и извечная проблема. Расходы в коммунальном секторе сильно растут из-за инфляции и необходимости реновации сетей. А государство хоть и значительно субсидирует расходы коммунальщиков, и тарифы повышает, скрепя сердце, но этого недостаточно. И нам как будто бы еще и спасибо надо говорить, за то, что тарифы поднимаются не так уж сильно, как того требует экономическая, прости господи, целесообразность.

Ну, наверное, спасибо.

Но тут есть еще одна заковыка. На нее тоже обращают внимание эксперты из полной драмы сферы ЖКХ. Если коммунальные услуги государством регулируются худо-бедно (то есть тарифы на газ, свет, воду и тепло), повторяем мантру «могло быть хуже», то так называемые жилищные услуги существуют исключительно по принципу «рыночек порешает». Управляющие компании повышают плату за свои услуги самостоятельно. Плохие они или хорошие, негодяи, набивающие свой карман, или ратуют за свое дело, вопрос дискуссионный. В любом случае придется признать, что цены на стройматериалы выросли, я бы даже сказал, шоково. А УКашкам надо ремонтировать, заменять, модернизировать. А средства у них только те, что с жильцов собрали. Вот и думайте.

ВЫХОДИ ИЗ ТЕНИ, А ТО СОСЧИТАЮ!

Напоследок упомяну еще одну неоднозначную новость, которую на этой неделе подкинуло Минтруда. Министерство решило, что пора всерьез взяться за отбеливание курируемого рынка, разобраться со всеми нелегальными работниками и жестко покарать тех, кто работает вчерную и не приносит бюджету никаких отчислений. Понимаю ведомство с учетом, что они там в кабмине по бюджету напланировали.

Минтруд похвастался, что разработал целую методику для выявления подобных граждан, на основании которой регионам будут спускаться разнарядки по «обелению» доходов. Первоначальный план - за 3 года вывести из тени и заставить платить налоги 30% нелегальных работников. Замах впечатляет.

Что же это за методика такая? Сначала будут определять количество неработающих лиц в трудоспособном возрасте в разрезе регионов. Для этого из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию неработающих лиц вычтут количество застрахованных детей (до 15 лет включительно), а также пенсионеров, то есть тех, кто старше трудоспособного возраста. В общем составят список экономически активного населения на основе ОМС.

Затем из полученного количества неработающих вычтут тех, кто, с точки зрения властей, имеют основание не работать. Например, получающих соцвыплаты от государства или содержащихся за счет третьих лиц. Сюда попадут не только инвалиды или декретницы, но и студенты, и заключенные, и официально зарегистрированные безработные.

И вот оставшиеся привлекут пристальное внимание ведомства. При этом, повторюсь, разбираться с ними на местах поручат регионам. И даже какой-то там KPI по этой работе установят. Заявлено, что в первый год выполнения поставленного плана регион должен обеспечить не менее 20% его исполнения, во второй год - не менее 50%, а на третий год - 100% вынь да положь.

Так-то можно такую затею только приветствовать, ведь она способна увеличить приток средств в региональные бюджеты, так как НДФЛ поступает именно туда. Псковская область – более чем наглядный пример. К тому же проблема теневого сектора является дополнительной нагрузкой для законопослушных и ответственных налогоплательщиков.

Но вот что интересно, а как регионы будет разбираться на местах с вопросом - методом кнута или пряника? Как при этом будет решаться вопрос с мигрантами, которые в нашей ОМС не светятся, если официально не трудоустроены?

В Минтруде согласны с тем, что их методика несовершенна и требует доработок. Там признаются, что знают, что есть еще немало категорий граждан, которые пока не учтены предложенной формулой расчета, но тоже могут получать нелегальные доходы. Их будут постепенно добавлять в формулу. Например, на одном из следующих этапов планируют учесть там и иностранных граждан, пребывающих на территории России, но не ведущих официальную трудовую деятельность. Как? Пока не объясняется.

К тому же это не решает вопрос с серой занятостью и зарплатами в конвертах. А черная занятость сама постепенно сходит на нет. И, возможно, методики стоило бы немного в другом русле прорабатывать. Некоторые предлагают сравнивать, сколько человек зарабатывает и сколько тратит, и если тратит больше - значит, он точно что-то скрывает от налоговой. Но от таких предложений как-то дурно пахнет. Хотя ЦБ еще в прошлом году анонсировал, что начнет отслеживать все денежные переводы граждан, чтобы выявлять «серые» бизнес-схемы. А цифровой рубль вообще прямым текстом на это намекает…

И я не могу не согласиться с посылом «Опоры России». Там предлагают выводить бизнес из тени не наказаниями и угрозами наказания, потому что это не очень хорошо работает, а стимулированием, потому что это работает очень хорошо. Посмотрите на бум самозанятых. Яркий пример. Если предпринимателям будет выгоднее платить зарплату вбелую, например, за счет повышения планки для возможности применять упрощенные режимы, то он с удовольствием на это пойдет. А испугают ли его недоработанные методики Минтруда – большой вопрос.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников