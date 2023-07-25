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Гдовский фестиваль «Наше море» посетили около 15 тысяч человек

Около 15 тысяч человек посетили мероприятия фестиваля «Наше море», который с 4 по 6 августа проходил на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Яркое и масштабное мероприятие прошло в рамках празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

На фестивале «Наше море» в Гдове побит мировой рекорд по приготовлению ухи — 4237 литров. На приготовление блюда ушла одна тонна рыбы из Чудского озера.

На берегу разместили интерактивные площадки, детскую, спортивную и ярмарочную зоны, главную сцену, где один за другим шли выступления творческих коллективов. На противоположной стороне фестивальной площадки установили экран для кинопоказа псковских и лучших отечественных мультфильмов под открытым небом.

Фестивальные площадки в рамках рабочей поездки в район посетил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. С председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой глава региона обсудил возможности использования этой территории для проведения различных культурных мероприятий. Планируется, что фестиваль станет ежегодным и будет проходить в течение недели.