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На ремонт провала

Итак, Россию ожидает очередная модернизация - на этот раз в первичном звене здравоохранения. Псковская область могла бы здесь выступить в качестве тренера: у нас-то региональное здравоохранение отмодернизировали еще в 2011-2012 годах, целая региональная программа была реализована стоимостью 3,4 миллиарда рублей.

Упор тогда, правда, делали, не на первичное звено, а на что-то вроде концентрации всех ресурсов и их эффективное использование. В итоге специализированную медпомощь таки сконцентрировали - в так называемых межрайонных больницах. Хотя юридически эту межрайонность оформили лишь в 2015 году, когда на смену модернизации пришла реорганизация, призванная в условиях острого дефицита средств сэкономить бюджетные деньги на административно-управленческом персонале и различных хозслужбах типа прачечных, пищеблоков, а также на лабораториях. Но уже в период модернизации половина районных больниц стали «функционировать по общетерапевтическому профилю с усилением стационаров дневного пребывания и организацией коек сестринского ухода» - это цитата из тогдашних официальных пресс-релизов областной администрации.

Само первичное звено при этом, как ни странно, не усилилось. Только в Себеже, который не попал под объединительную волну, построили в 2014 году новую поликлинику, да стругокрасненская больница обзавелась новым зданием под поликлинику, хирургию и гинекологию, сейчас строительство этого лечебного корпуса фигурирует в уголовном деле против бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. В Пскове же, который нуждается в новой поликлинике уже лет 30, ее так и не построили, сосредоточившись на строительстве специализированных лечебных учреждений областного масштаба - сосудистом центре, онкоцентре, перинатальном центре.

Оценить итоги модернизации и реорганизации каждый житель Псковской области может лично, ответив себе на вопрос - стали ли медицинские услуги доступнее и качественнее? Собственно, решению этих вопросов все реформы и были как бы посвящены.

Но на наших глазах посвящение стремительно превращается в эпитафию. В провал - как на днях охарактеризовал состояние первичного звена здравоохранения президент России.

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Владимир Путин потребовал принятия срочных мер по ремонту провала, и чиновники побежали «формировать предложения и принимать решения». В том числе по зарплате медиков, которая месяцем раньше Владимира Владимировича вдруг удивила. Ну то есть вся Россия была в курсе, что врач, чтобы получать те самые 200% заработной платы по экономике региона (причем в среднем!) должен и пахать на 200%, а в верхах не знали. В Псковской области коэффициент совместительства в 2018 году составлял (опять же в среднем) 1,8, а в некоторых районах выше. И не только потому, что врачу хочется на что-то жить, а еще и в силу того самого катастрофического дефицита кадров - в том числе в первичном звене. Проблему этого ужасающего дефицита не решила ни модернизация, ни реорганизация, ни «комплекс мер по привлечению».

Насчет последнего. Слушаешь очередного чиновника (хоть специального от здравоохранения, хоть общего профиля), который рассказывает, что чего только ни делали для привлечения медицинских кадров в Псковскую область: и по целевым направлениям учили, и целый миллион по программе «Земский доктор» обещали, и подъемные 70-100 тысяч рублей, и 1100 рублей (или сколько там теперь - после мощной индексации?) на коммуналку в сельской местности дают, и приватизацию служебного жилья разрешили, и даже аренду жилья начали компенсировать! Слушаешь и думаешь: «А просто кормить не пробовали? В смысле платить за ставку столько же, сколько в Питере?»

Один очень известный в Псковской области врач, правда, уже не практикующий, но продолжающий заниматься вопросами здравоохранения, как-то на одной общественной, но закрытой площадке пару лет назад рассказывал: у его коллеги сын - молодой врач, на выходные ездит в Питер подрабатывать медбратом. За сутки получают столько же, сколько в Пскове за месяц. Это почему же так? У него здесь, в Пскове, работы меньше, чем у петербургского врача? Нет, даже больше. Квалификация ниже? Тоже нет - переедет в Питер, будет получать больше. Условия работы какие-то сверхтепличные, в отличие от суровых петербургских условий? Да я вас умоляю… Он просто за ту же самую работу получает намного меньшую зарплату (самую низкую во всем СЗФО), хотя жизнь в наших палестинах ничуть не дешевле. Так почему он должен сюда приехать и остаться?

И почему мысль о равной зарплате за равный труд всегда так пугала руководителей бюджетной сферы самого высокого ранга? Почему им опять так хочется изобрести какой-то программный велосипед с доплатами первичному звену? Ну ведь было же уже, даже президент помнит, только в толк взять не может - куда эти доплаты-то, которые еще по нацпроекту «Здоровье» «первичке» полагались, делись?

При столичной зарплате Псков или псковский райцентр становятся в глазах врача, выбирающего место работы и жительства, вполне конкурентоспособными. Растить детей здесь удобно, качество жизни выше (при условии, что нормально работает то же здравоохранение, образование и культура - это важно). Неправда, что бюджетник - всегда нахлебник (а у нас Псковская область - это один большой бюджетник, хоть псковская таможня и перечисляет в федеральный бюджет доход, сопоставимый с доходной частью бюджета области). Это вокруг него, бюджетника, сегодня строится прочая жизнь! Потому что сейчас не время комсомольских строек, когда в чистом поле и в палатках люди сначала строили производство, а потом к нему всё остальное. Тем более, что на не очень большой российской территории это «все остальное» уже есть в готовом виде и в хорошем состоянии. Туда и едут работать. А там, где бюджетная сфера сначала модернизирована, а потом соптимизирована и реорганизована, ничего не вырастет. Будет провал, хоть три химических завода построй. И очередной сбор денег на его капитальный ремонт.

Елена Ширяева