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«Подросток» и мать учения

«Мы бы хотели принести свои извинения коллективу педагогов, родителям и, в первую очередь, детям центра «Подросток» за те некорректные высказывания, которые звучали в их адрес. Пожалуйста, донесите до ребят наши извинения, мы ничего не имели против них, просто были застигнуты врасплох таким быстрым решением нашей администрации», - с этих слов началась вчера встреча родителей воспитанников псковского Дома детского творчества с представителями городской и областной властей, а также коллективом педагогов из «Подростка». И мне очень хотелось бы, чтобы эти слова ребята прочитали именно здесь, на ПЛН, где было опубликовано печально знаменитое родительское обращение против размещения «Подростка», в одночасье ставшего бездомным, в Доме детского творчества.

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А еще хотелось бы низко поклониться учителям из центра образования «Подросток», которые в преддверии этого собрания полчаса беседовали с родителями воспитанников ДДТ, проявив в этом разговоре столько педагогического такта по отношению к этим взволнованным взрослым и столько уважения и любви к своим ученикам, что лично я позавидовала самой белой завистью. Позавидовала и ребятам из «Подростка», и их родителям. Я, может, только в тот момент и поняла, почему некоторые из этих детей плакали на той самой торжественной линейке, где им сообщили, что центр закрывается.

Почему они, как могли, сопротивлялись переводу в другие школы, почему так настойчиво спрашивали у «оформлявших» их взрослых из управления образования и вечерней школы – могут ли они еще подумать, нельзя ли перейти в «вечерку» полными классами и обязательно вместе со своими учителями? Как вскоре выяснилось – нельзя, для вечерней школы внезапная нагрузка в 85 учеников (уже меньше – у некоторых родителей всё же не выдержали нервы, и они повели детей в другие школы) оказалась также чрезмерной. Но как же хочется, чтобы все наши дети имели такую защиту и поддержку учителей, которую, как вчера все увидели, имеют воспитанники «Подростка».

А к извинениям родителей ДДТ всё равно хочется присоединиться. Хочется, чтобы ребята, пережившие незабываемое 2 сентября и еще более незабываемое 6 сентября, знали: за эту ситуацию стыдно даже тем взрослым, кто не имеет к ней отношения. Пожалуйста, простите нас. И всё несправедливое, злое, нечестное, что вы могли прочесть в этих наших интернетах о себе, на свой счёт не относите. Относите на наш счёт, но мы обещаем, что попытаемся стать лучше – ради вас.

Второй момент, который, как мне кажется, важно зафиксировать по итогам этой встречи – это слова первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Она, кстати, выбрала безупречную линию поведения и общения с родителями и педагогами, поучиться бы менее опытным (не хочется говорить – более молодым, там не в возрасте дело) управленцам от образования, как нужно работать – и с людьми, и просто работать.

Так вот Вера Емельянова по поводу сроков возможного пребывания «Подростка» в ДДТ, отвечая на вопрос родителей – не превратится ли эта временная мера в безвременную - сказала буквально следующее: «Здесь я могу точно вам сказать, потому что этот вопрос уже записан официально в поручениях губернатора, а уж он свое слово всегда держит. Мы до конца года заканчиваем экспертизу проектно-сметной документации, и с 1 января там (в центре «Подросток» - прим. автора) начнется ремонт. По нашим всем планам до 1 сентября этот ремонт должен быть сделан, это не такое огромное здание, сооружение, которое нужно ставить на ремонт на 2-3 года. Поэтому 1 сентября следующего года этот центр должен получить новую площадку, соответствующую современным правилам и нормам, и жить своей замечательной жизнью. Хотя скажу вам откровенно, что это учреждение претендует на очень серьезные перспективы развития». Сейчас это звучит настолько прекрасно, что боишься поверить. Всякое ведь может быть – выявят какую-нибудь «трещину в фундаменте», посчитают, что на ремонт уйдет невозможно много миллионов, и пойдет «Подросток» опять на неизвестную улицу – в первый раз, что ли.

Но Вера Васильевна упомянула губернатора и его слово, поэтому хочется расценивать всё услышанное как реальный план, а не психотерапевтический прием.

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Третий момент. На встрече выяснилось, что пресловутый приказ управления образования администрации города Пскова о приостановлении образовательной деятельности в здании «Подростка» отменен еще 3 сентября – со всеми его изменениями в штатном расписании, уведомлении коллектива о высвобождении по сокращению штата и переводом детей в другие общеобразовательные учреждения. Об этом, едва не пожав плечами сообщила руководитель управления Анна Кузыченко, у которой, кстати, в созданной с «Подростком» ситуации виноваты какие-то неведомые «исполнители».

Но вот беда - до трудового коллектива извещение об отмене приказа опять доведено не было, я специально уточняла это до встречи несколько раз. Анна Кузыченко не сразу припомнила, куда это уведомление отправили – кажется, в отраслевой профсоюз? Поэтому рискну предположить, что административная катастрофа с «Подростком» кое-кого ничему не научила. Коллективу, кстати, так и не представили документ, ставший основанием для издания приказа управления образования и постановления администрации города о приостановлении образовательной деятельности в здании «Подростка» - ту самую экспертизу, согласно которой находиться в здании просто категорически нельзя. Людям по-прежнему называют лишь дату получения этого документу – 28 августа.

Повторенье, конечно, мать учения. Но нельзя ли в этом учебном процессе обойтись без граблей? Не самый нужный в образовании инструмент, а в управлении образования – тем более.

Елена Ширяева