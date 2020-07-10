Блоги / Елена Ширяева

Окончательная бумажка

Больше недели прошло с неожиданного заявления и.о. генерального директора Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александра Голышева в адрес псковских экскурсоводов. Напомню, что 2 июля в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей Александр Голышев в очередной раз призвал экскурсоводов помнить, что псковский Кремль – это музейная территория. Выводы из напоминания последовали весьма неожиданные: работать на этой территории в скором будущем смогут лишь те специалисты, которые пройдут платные курсы переквалификации от нашего музея-заповедника. И я не знаю, почему сообщество псковских экскурсоводов молча проглотило это заявление: всё же слабое возмущение в социальных сетях двух-трех коллег на адекватную реакцию не тянет. Но самое главное, я не понимаю почему обещание директора музея поучить экскурсоводов до сих пор никак не прокомментировал Псковский государственный университет.

Тут придется немного отвлечься на пояснения и попутно признаться в личной заинтересованности. Я, видите ли, тоже экскурсовод. У меня и справка, то есть диплом есть. Он подтверждает, что с сентября 2019 года по февраль 2020 года я прошла профессиональную переподготовку в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Псковский государственный университет» по программе «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность». Решением аттестационный комиссии мне присвоена квалификация экскурсовода (гида). Этот диплом дает мне право на ведение профессиональной деятельности в сфере внутреннего туризма, но не абы какой. Согласно перечню тематики экскурсий, имеющих рецензию соответствующих организаций, я имею право на проведение автобусно-пешеходной экскурсии по городу Пскову «Псков через века» с посещением Кремля и монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха и на проведение авторской экскурсии (этот маршрут разрабатывается индивидуально и также защищается экскурсоводом перед высокой комиссией).

Обучение по университетской программе «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» завершили уже пять (!) потоков, в каждом – человек 20-30. Учились люди, как вы понимаете, не бесплатно: 12 тысяч рублей для небогатого Пскова – довольно чувствительная сумма.

Да, не все выпускники курса ставят перед собой цель буквально на следующий день после получения диплома и удостоверения экскурсовода (выдается комитетом по туризму Псковской области) выйти на маршрут и сеять разумное, доброе, вечное среди тех, кто готов заплатить. Но большинство всё же рассчитывает (или рассчитывало) поработать. Теперь получается, что, прослушав в стенах ПсковГУ курс лекций от лучших университетских преподавателей (а также от сотрудников Псковского музея-заповедника), сдав все зачеты и экзамены, выпускник программы должен заплатить музею еще «какую-то денежку», чтобы показать гостям города сердце Пскова? Ведь Александр Голышев на той же пресс-конференции сообщил, что «мы (видимо, музей – прим. авт.) разработаем курсы, привлечем серьезных ученых». Но вот именно по этому поводу и хочется задать вопрос, который должен бы задать главному музейщику области ПсковГУ: а что, действующая университетская программа чем-то не устраивает музейное сообщество? Потому что самого руководителя как бы объединенного музея-заповедника она не может не устраивать – под ней его подпись стоит! Любой желающий может в этом удостовериться : программа одобрена двумя экспертами - заведующим кафедрой культурологии и музеологии исторического факультета ПсковГУ, доктором культурологии, профессором А.И. Голышевым и директором Государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» Н.П. Дубровской. Они, что ли, не серьезные ученые? Да серьезнее некуда!

Я больше скажу: чтобы псковским (на самом деле – всем) экскурсоводам не пришло в голову терять квалификацию, которая еще неделю назад позволяла водить экскурсии по Кремлю, они должны её подтверждать каждые 4 года, и действие удостоверения экскурсовода продлевается только на этом основании. Переаттестация, кстати, тоже стоит денег.

Как и любое расширение сферы интересов экскурсоводов: Псково-Печерский монастырь – это отдельное обучение за отдельную плату, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» - тоже (и этим как раз занимается сам музей-заповедник, не доверяя сложную функцию никому, причем с обучением новых экскурсоводов там, мягко говоря, не частят). Сами экскурсоводы стараются постоянно слушать лекции псковских историков, музейных работников, краеведов, своих коллег – в докарантинную эпоху в Пскове не было недели без интереснейших лекций за символическую плату.

Экскурсовод должен постоянно учиться – это аксиома. Но должен ли он внезапно «переучиваться» - причем у тех же специалистов – только ради того, чтобы за «какую-то денежку» получить, наконец, ту самую «окончательную, фактическую бумажку, броню, а не бумажку», которая позволит ему хоть и за плату, но приводить своих гостей к главному объекту туристического показа в Пскове? И что делать с уже полученными документами об образовании? Они в скором будущем будут давать уже обученным экскурсоводам право лишь вокруг Кремля с туристами ходить, а за Святые ворота – ни-ни?

Есть, конечно, вариант, что доктор культурологии Голышев был неправильно понят журналистами. Но ведь дальнейших разъяснений не поступило – ни от него, ни от университета! Возможно, где-то идут невидимые миру переговоры или просто обсуждения. Но со стороны всё выглядит так, будто опорный вуз региона и объединенный Псково-Изборский музей-заповедник просто не знакомы друг с другом. И вообще не собираются объясняться – ни с действующим экскурсоводами, ни с бывшими студентами. Любопытно будет посмотреть, появится ли в августе на сайте ПсковГУ очередное объявление о наборе обучающихся для освоения программы «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность», по которой за год успевают выпустить два потока. Разумеется, эта интенсивная образовательная деятельность тоже вызывает вопросы – куда Пскову столько экскурсоводов? Но ведь идут люди, учатся, платят. И пока платят – будут желающие их обучить, переобучить, а потом еще раз переобучить. Это, кажется, проще, чем зарабатывать на туристах.

Елена Ширяева