Общество

Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения. Также кабмину поручено инициировать подготовку соответствующих региональных программ, пишут «Известия».

Как глава государства заявил во вторник, 20 августа, на совещании по вопросам модернизации системы медико-санитарной помощи, обе программы должны быть готовы и защищены не позднее 1 июля 2020 года.

Также президент поручил разработать механизмы контроля за качеством этих программ, за ходом их исполнения и «проработать и предложить источники финансовой поддержки», сообщает «РИА Новости». Минздраву и кабмину поручено провести анализ уровня и качества организации зарплаты в первичном звене здравоохранения.

Ранее во вторник глава государства заявил, что россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения.

В феврале Владимир Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку.