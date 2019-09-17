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Блоги / Елена Ширяева

«Выжить среди этой смертной любви»

17.09.2019 10:52|ПсковКомментариев: 0

Смотрю на некоторые псковские события последней недели (включая «идеологически правильное кино» и екатеринбургские страсти по псковскому «Ревизору») и думаю, что зря не отнеслась всерьез к заявлению (или что это было?) министра просвещения РФ Ольги Васильевой - по поводу преподавания истории в российских школах. Думаю, что многие наши читатели тоже никак не отнеслись, поскольку сейчас даже не сразу вспомнят – а что Ольга Юрьевна конкретно сказала-то?

В общем, по нынешним временам ничего особенного (за особенным - это к министру культуры Владимиру Мединскому).

«Я считаю, я глубоко убеждена, что историю можно преподавать человеку, который не является профессиональным историком... Потому что учитель - в первую очередь популяризатор. Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого», - вот что сказала Ольга Васильева на всероссийском открытом уроке «Я помню», посвященном профессиям, которые помогают сохранять историю.

Ну и что тут такого, спросят многие. Это же история - наука не точная. Да для большинства закончивших школу лет десять назад весь этот ваш исторический процесс - пыльные портьеры, из-за которых в произвольном порядке вываливаются гуситы и луддиты, Наполеон Бонапарт и Иван Грозный, прозванный за свою жестокость Васильевичем, Куликовская битва и Мамаево побоище! Вы (ну те, кто в шоке от идей министра просвещения) еще скажите, что литературу могут преподавать только выпускники филологических факультетов, а не те, кто любит читать и даже до сих пор читает - всех этих Толстоевских, на которых прямо просятся возрастные ограничения хотя бы 16+. Поэтому проще надо быть. Понимать надо, что дети нынче другие пошли - если им чего-то не популяризировать, так вообще ничего не запомнят. Так что ворожеи и завлекатели от истории - это просто прекрасный вариант! Пусть дети хотя бы мифы и легенды усвоят. Ведь, по мнению сторонников свободной любви к истории, без знания прожить можно - без гордости за свое прошлое нельзя.

Более того, во многой мудрости - много сами знаете чего. Ваш профессиональный историк, даже не ставя специально перед собой такой задачи, а просто выполняя свою, опять же профессиональную, функцию, возьмет да и зародит в детях зачатки критического мышления. А где критическое мышление - там нет безусловной любви. И нет безусловной веры. А это уже, знаете ли, чревато. Те, кому предлагают хотя бы два источника информации о прошедших событиях, уже находятся в опасной зоне: эдак они факты сопоставлять начнут, вопросы задавать и выводы делать…. А потом встанут в оцеплении вокруг какого-нибудь уже современного события и начнут кричать: «Соотечественники, будьте внимательнее, там грабли!» И вот тут, конечно, очень важно, чтобы им навстречу выбежал засадный полк любителей истории (а не профессиональных историков) и растолковал, что грабли - это наше главное исконно-посконное оружие против различных нехороших влияний. Поэтому мы наступали, наступаем и будем наступать… На этом стояли, стоим и будем стоять… И не надо кричать, что мы это уже проходили. Это вы, которые изучали историю, проходили. А те, кто ее просто любит, не могут пройти мимо без того, чтобы не повторить.

Смех смехом, но фантастикой, страшным сном все описанное выше уже не кажется. И меня в контексте слов министра просвещения больше всего изумляет внезапная либерализация требований к школьному преподаванию. В Псковской области еще десять лет назад причиной закрытия сельской малокомплектной школы могло служить отсутствие высшего (профильного!) образования у учителя физкультуры. Я лично помню один судебный процесс (малокомплектная школа его тогда, кстати, выиграла - вот же были времена), в ходе которого школа доказывала, что человек с высшим экономическим образованием может преподавать детям информатику.

При этом сама Ольга Юрьевна Васильева - профессиональный историк. И отправилась преподавать ее в школу не после того, как окончила дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, а после завершения профильного образования - на вечернем отделении исторического факультета Московского государственного заочного педагогического института. В 1990 году она даже защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны» (специальность - «история СССР»). И, как мне кажется, все эти профессиональные достижения ни в коем случае не отрицают любви министра просвещения к своему предмету.

Хотя любовь к определенному историческому периоду или исторической фигуре может быть слабым местом преподавателя. Все мы были школьниками, а многие и студентами. И умели пользоваться этой слабостью некоторых учителей, пытаясь свести ответ на любой экзаменационный вопрос к дискуссии о том самом периоде или фигуре. Иногда за счет этого удавалось получить оценку повыше. Чаще – наоборот, если преподаватель стоял на страже наших образовательных интересов и своей профессиональной репутации.

Именно поэтому слова министра просвещения кажутся многим историкам унизительными. В прямом смысле слова - принижающими значение исторического знания, вычеркивающими его из науки, которая и так находится под самым большим давлением не только «популяризаторов», не только власти, но уже и правоохранительных органов, уже чувствующих в себе силы заниматься если не историей, то хотя бы историками.

И вроде бы все понимают, что любовью нельзя заменить глубокого системного знания предмета. Но какая-то индульгенция на преподавание «только по любви» уже замаячила вдали. И не светом в конце тоннеля. Как бы нам, дойдя до этого света, не обнаружить, что исходит он от костра, на котором сжигают книги, где те самые «многия знания», заставляющие учеников любить историю вдумчиво.

Елена Ширяева

Источник: Псковская Лента Новостей
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