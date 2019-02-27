Блоги / Игорь Докучаев

Новое Вече, или Позвольте псковичам слово молвить

Почему-то местная власть не слишком рвется к диалогу с обществом. Почему по серьезным вопросам: оптимизаций, реорганизаций, нового строительства и т.д. - власть не прибегает к такой удобной форме легализации идей и нововведений, как разговор с людьми? Потому что общество в большинстве своем вряд ли поддержит антисоциальные или откровенно «людоедские» проекты? Так, если не поддержит - и не внедряйте, не продавливайте - откажитесь и ищите другие варианты. Предложения о проведении больших и малых референдумов почему-то «работают» как красная тряпка - принцип один - лучше их вовсе не проводить, чтобы не раздражали. Хотя, как известно, и Википедия это транслирует, референдум - «форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения».

Взять сегодняшний вопрос со строительством нового химического производства в Моглино, в непосредственной близости от Пскова, который уже будоражит даже тех, кого до этого ничего не могло вывести из терпения. Понятно, что привлечь инвестора в регионы, особенно, в так называемые дотационные, каким является и Псковская область, это по нынешним временам очень сложная задача. И такому инвестору хочется говорить «спасибо» уже только за то, что пришел… Однако с таким мнением не согласны многие из тех, кто живут на этой территории. Есть серьезнейшие вопросы, которые действительно, требуют обсуждения, диалога, выводов, сделанных вместе с общественностью. Единоличных решений в таких вопросах быть не должно, об этом и президент во время своего выступления перед Федеральным собранием говорил. И строительство производства такого типа рядом с многотысячным Псковом - один из таких вопросов. Как и намерения реорганизации районных газет, слияния музейных комплексов, проведения мусорной реформы, оптимизации школ, медицинских учреждений и многих других вопросов.

Так, например, странно, что процесс реорганизации районных газет пытаются проводить в закрытом режиме, без общественной дискуссии, без учета мнений, в спешке и сиюминутности. Почему бы не вынести вопрос на обсуждение общественности в районах. Жители там имеют право быть услышанными, чтобы их мнение учитывали, ведь районные газеты десятилетиями работали и жили вместе с этими людьми, с их родителями, бабушками и дедушками. И властям самим должен быть выгоден подход, когда редакциям и самой общественности предоставляют возможность выбора пути. По крайней мере, таким образом, власти могут снять с себя ответственность за возможные ошибки.

Российские регионы вообще пока не могут похвастаться богатством опыта общественных обсуждений и принимаемых по их факту решений. Неким прообразом такого механизма можно воспринимать референдумы муниципального уровня для получения федерального финансирования проектов благоустройства парка, сквера, другого общественного пространства, которые проводятся, начиная с 2010 года.

Впрочем, в рамках всей страны такого опыта тоже немного. Учитывать мнение граждан - это не модный тренд. Недавняя пенсионная реформа хороший пример: огромное число граждан против повышения пенсионного возраста, но реформу быстренько продавили. Как, в общем-то, и самый глобальный пример последних десятилетий - референдум за сохранение СССР, состоявшийся 17 марта 1991 года. Подавляющее большинство граждан большой страны - 76,4 % из числа участвовавших (а это подавляющее большинство граждан СССР - 75,44 %) выказались против распада страны, но даже их ответственные лица слушать не стали. И СССР распался уже в декабре того же года. К каким печальным последствиям привел распад страны – мы все знаем.

И вроде бы у нас есть Общественная палата, которая, по идее, должна выступать от имени общества и в его защиту, отстаивать его интересы, по примеру адвокатов в судебно-правовых отношениях. Но что-то совсем не слышно, чтобы ОП бросалась на амбразуры за интересы общества. Отдельные ее члены – да, а в целом такого постоянного процесса не видно. Хотя, кажется, именно Общественная палата могла бы брать на себя и поиск форм для диалога, и площадок для дискуссий и переговоров, и выработку и отстаивание результата, сформированного по факту референдумов, опросов, митингов и т.д. Сказали люди на референдуме «нет» - значит, кто-то должен проконтролировать исполнение этого общественного «нет» на уровне города, региона, страны, чтобы результат не растворился в воздухе. Ведь даже проводимые общественные слушания и обсуждения каких-то проектов – совсем не гарантируют, что мнение общественности будет не просто услышано, а учтено. Об этом уже не раз говорилось. Так, например, прямо на митинге в Пскове, прошедшем 12 августа 2015 года, где горожане выступили за сохранение стадиона «Электрон», были высказаны сомнения, что общественные слушания смогут помочь принять решение в пользу стадиона. Какое-то фатальное недоверие у части горожан к таким городским механизмам приема решений.

Пока функции площадки для дискуссий в Пскове и других муниципалитетах региона выполняют интернет-форумы, но результаты дискуссий на них не являются обязательными к исполнению. Хотя, в некоторых российских муниципалитетах в механизм принятия решений уже введена возможность учета количества лайков, подаваемых за ту или иную инициативу, высказанных комментариев, реагируют даже просто на число просмотревших информацию. Но это единичные случаи по стране, в которых многое зависит от демократичности мэра или главы. Опять же, нет никаких законных актов, требующих учитывать эти критерии при принятии решений. Да и сами лайки, просмотры трудно представить общим мнением большинства граждан.

В. Васнецов «Вече во Пскове»

И совсем неслучайно в этой связи не раз в Пскове то ли в шутку, то ли совершенно серьезно звучит мысль о необходимости возрождения знаменитого псковского Вече, решения которого были бы законом для местных властей. А то, как ни странно, но псковичам, жившим в те далекие времена, отстоять свое мнение было значительно проще.

Если представить, что актуальные общественные и жизненно важные вопросы, начали бы выносить на средневековое псковское Вече, то там всё решалось бы очень быстро. Вече, которое на протяжении полутора веков, начиная с середины 14 века, проходило на площади у подножия Троицкого собора - это общее собрание представителей разных районов Пскова и соседних крепостей-муниципалитетов, состоявшее из различных слоев и прослоек жителей, даже самых неимущих – никакого постоянного состава депутатов не было. И тогда разумные предложения со стороны любого выступающего либо не принимались, либо принимались при поддержке большинства, и даже становились законами. И в тех условиях возможностей высказать свою точку зрения у горожан было значительно больше, как и проследить ее исполнение.

А что? Может, и стоит подумать о возрождении в Пскове такого института как Вече, который специалисты давно называют формой прямой демократии. В масштабах России новое псковское Вече могло бы стать хорошей самоуправленческой инновацией. А горожане и жители региона могли бы хоть как-то высказывать свои точки зрения по актуальным вопросам своей же жизни.

Игорь Докучаев