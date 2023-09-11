Блоги / Игорь Докучаев

Требуется погружение в утопию

Ситуация с опустением территорий и тщетные попытки зазвать туда новых жителей, медицинских и педагогических работников, желающих проживать в малых городах и деревнях, давно стала замкнутым кругом проблем, которые бессмысленно решать поодиночке.

Население из сельских районов бежит от отсутствия перспектив для жизни с цивилизованными условиями, а обеспечивать там полный цикл социальных и жизненно-важных пунктов - это дорого и не для кого, если земли продолжают пустеть. Проще всё оптимизировать, перевести в крупный населённый пункт, а на территориях пусть идёт, как идёт… Если задача не стоит в сохранении жизни в пустеющих волостях и районах - тогда всё понятно, пусть замкнутый круг так и остаётся.

Но если задумываться о присутствии там постоянно проживающих граждан, а не залётных дачников, и беспокоиться об общем развитии территорий, то круг в любом случае необходимо размыкать. И тогда в райцентрах, и иных населённых пунктах придётся обеспечивать все условия для жизни - и социальные, и профессиональные. Это нужно будет делать даже там, где сейчас остались лишь единицы жителей - платить и обеспечивать уровень жизни специалистов, даже если они днями будут сидеть без загрузки. Это важно для того, чтобы эти хорошие условия смогли оценить потенциальные жители - молодёжь, которая захочет остаться в родных краях, и переселенцы из других мест страны и главное - из-за рубежа. То есть в это придётся вкладывать значительные суммы, а не наоборот - оптимизировать расходы.

Уверен, постройте даже в чистом поле деревню, полностью оборудованную для комфортной жизни - с социалкой, производствами и иными местами работы, с отличными дорогами, возможностями для отдыха, образования и иных коммуникаций - и киньте клич: «Приезжайте жить и работать!» - приедут, в очередь выстроятся. Примером тому агрогородки, которые строят в Беларуси, некоторые моногорода и, назовём так - коммуны в отдельных российских регионах. Но если будет выполнена только половина условий - построены хорошие дома, но для работы на всю округу окажется одна ферма, пусть даже с приставкой «мега» - не поедут. Или приедут, но через пару-другую месяцев всё равно сбегут. Примеры такие тоже есть.

Ситуация с опустением территорий, с миграцией жителей из небольших или отдалённых населённых пунктов не нова и проблема не только российская - в европейских странах положение у маленьких городов и деревень ничуть не лучше. Не спасает даже южное расположение и морское побережье невдалеке, комфортные городские удобства в домах, хорошие дороги, наличие древних памятников и иных достопримечательностей. Деревни и городки всё равно пустеют, в них даже мигранты не хотят задерживаться. В некоторых европейских регионах местные власти, как могут, пытаются оттянуть время, которое должно поставить жирную точку на дальнейшей жизни населённых пунктов. Уже чего только не придумывали: и недвижимость за 1 евро продают, и это не всегда исторические полуруины, но и стены, в которых ещё можно жить. Возможным переселенцам предлагают льготные визы и виды на жительство. Но в ответ только единичные случаи согласившихся. Да и то не факт, что они останутся надолго.

Во французском департаменте Вогезы на востоке страны, окружённом красивыми горными массивами, но, несмотря на удивительные пейзажи, стремительно пустеющем, власти очень хотят остановить отток населения и привлечь новых жителей. С помощью фирмы, специализирующейся на территориальном маркетинге, они отыскивают в разбухшем от населения парижском регионе людей, желающих кардинально изменить жизнь, и устраивают им путешествие в горный департамент с погружением в местную действительность и посещением небольшого городка Ремирмон, являющегося региональным центром. Главная задача организаторов, конечно, состоит в том, чтобы попытаться убедить участников таких туров переехать, для этого им демонстрируют не только местные красоты, но и пустующие дома, и объекты бизнеса, рассказывают о имеющихся вакансиях в транспортной отрасли, в гостиничном бизнесе, в сфере общественного питания.

В российских регионах тоже есть опыт предложений в аренду бизнесу пустующих строений, в которых после ремонта и восстановления можно разместить что угодно. Среди таких объектов попадаются настоящие исторические памятники, правда, большая часть из которых уже в разрушающемся виде. Лишь один из примеров - бывшая усадьба графа Строганова в деревне Волышово Порховского района Псковской области, арендой которой в очередной раз никто не заинтересовался из российского бизнес-сообщества. Даже, казалось бы, в благополучном Подмосковье пошли на то, чтобы предлагать фирмам совсем не старые помещения, требующие лишь ремонта, для размещения производств, или ветеринарных клиник, или отелей - и всего лишь за символический 1 рубль. Однако из желающих очередь тоже не выстраивается.

Уже должно быть очевидно, что однолинейными попытками на местном и даже на государственном уровне решить вопрос пустеющих муниципалитетов и населённых пунктов не получится. Мало кого из молодых специалистов можно завлечь миллионом, и даже 5 миллионами подъёмных выплат для их длительной работы в отдалённых от цивилизации местах, если там нет никаких перспектив для жизни. Тут придётся либо бороться и срочно искать комплексные варианты выхода из положения, либо честно сказать, что «у нас нет никаких планов, чтобы вернуть перспективы для таких райцентров, посёлков и деревень», чтобы там никто ни на что больше не рассчитывал.

И с этой точки зрения любое сокращение даже того минимума социальных возможностей, которые остаются в малых городах и отдалённых районах - это печальный результат, как и укрупнение муниципалитетов за счёт слияния в большие агломерации. Такой метод крупных территориальных объединений неплохо работает в столичных и мощных научно-промышленных регионах. Там проживать за 20-30-40 км от центра агломерации, где отличный и разнообразный общественный транспорт, хорошие дороги, высокие доходы жителей - это уже устоявшаяся норма. Но в тех регионах, где пытаются укрупнять огромные опустевшие территории с большими внутренними расстояниями и единичными полупустыми деревнями только ради оптимизации расходов - это не даст положительного результата и окажется малоэффективным инструментом. Если только не подходить к вопросу модернизации жизни в таких объединённых муниципалитетах также комплексно, как в крупных успешных агломерациях. Этот подход может реально помочь решить проблему, но для этого необходимо не только специальное финансирование, но самое главное – наличие идей для появления или перезапуска местной экономики, а также планов взаимодействия её с соседними агломерациями и в целом возможностей интеграции в экономику страны. То есть фактически нужно будет вспомнить принципы, закладываемые в основу Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), созданного в 1949 году на базе стран социалистического лагеря. В частности, схемы межотраслевой интеграции и внутриотраслевой кооперации, но на межмуниципальном и межрегиональном уровнях. Это поможет снизить противоречия между соседями, решить вопросы координации, предпринимать совместные действия в использовании природных ресурсов, использовании энергетических объектов, транспортных возможностей, трудовых резервов, капитальных вложений и т.д.

Конечно, задачи очень непростые, почти фантастические, некоторые даже скажут «утопические» для небольших по сути муниципальных объединений, пусть и занимающих большие территории. Да, без помощи федеральных и региональных властей такую схему на местах запустить невозможно – это действительно утопия.

Но, нам просто необходимо погружение в эту утопию, где только комплексные меры могут стать реальным механизмом, способным дать пустеющим территориям новую жизнь. И тогда даже не придётся по методу французов возить потенциальных переселенцев на экскурсии – информация об этом сама найдёт нужные уши.

Игорь Докучаев